আন্তঃ রাষ্ট্রপতি নির্মূলের পরে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং রজার মাচাডো দ্বারা স্থায়ীত্ব থেকে থাকেন
আন্তঃ রাষ্ট্রপতি নির্মূলের পরে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং রজার মাচাডো দ্বারা স্থায়ীত্ব থেকে থাকেন

আলেসান্দ্রো বার্সেলোস ফ্ল্যামেঙ্গোকে বেইরা-রিওতে নির্মূলের পরে কথা বলেছিলেন

কনমেবোল লিবার্টাদোরস -এ বিলোপের পরে একটি সাক্ষাত্কারে, ইন্টার্নসিয়োনালের সভাপতি আলেসান্দ্রো বার্সেলোস ক্লাবের দ্বারা পরিচালিত কঠিন পর্যায়ে মন্তব্য করেছিলেন এবং কোচ রজার মাচাডোর ধারাবাহিকতার গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। ভক্তদের অসন্তুষ্টির মধ্যে এই বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, যা ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নকআউট সংঘর্ষে দুটি নির্মূল এবং অস্থির পারফরম্যান্সের পরে পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।




আন্তঃ আলেসান্দ্রো বার্সেলোসের রাষ্ট্রপতির সমষ্টি - (ছবি রিকার্ডো ডুয়ার্ট/ইন্টার্নাসিয়োনাল)

রজার আমাদের কোচ। আমরা নিশ্চিত যে এই মুহুর্তটি আমরা তাঁর কাজ দিয়ে যাচ্ছি তা বিপরীত করা সম্ভব – তিনি বললেন।

এজেন্ট স্বীকার করেছে যে পুরো মৌসুম জুড়ে দলটির উত্থান -পতন রয়েছে, সান্টোস এবং রেড বুল ব্রাগান্টিনোর বিরুদ্ধে ভাল প্রদর্শনীর উল্লেখ করে, তবে নীচে -সাও পাওলো এবং ফ্লুমিনেন্সের বিরুদ্ধে অভিনব পারফরম্যান্সও রয়েছে। তাঁর মতে, এই মুহুর্তে অগ্রাধিকার হ’ল ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভাল ফুটবল পুনরায় শুরু করা এবং পরবর্তী কনমেবোল লিবার্টাদোরেসে একটি জায়গা সুরক্ষিত করা।

আমাদের লক্ষ্য, পরের বছর, এই প্রতিযোগিতাটি আবার এতটা প্রতিযোগিতা করা এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটি আমেরিকার কনমেবোল লিবার্টাদোরস। আমরা নিশ্চিত যে এটি সম্ভবএল – ডিস।

কোচিং কর্মীদের পরিবর্তনের অনুপস্থিতি, ফুটবল বিভাগের কাস্ট বা কাঠামো সম্পর্কে জানতে চাইলে নেতা চলমান প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হন।

এই একই গোষ্ঠী ইতিমধ্যে অন্যান্য সময়ে ইতিবাচক ফলাফল সহ হাতগুলি পূরণ করেছে। আমরা যদি কখনও এই স্তরে পৌঁছতে না পারি তবে আমি আপনার সাথে একমত হব। তবে আমরা কোথায় নিতে হবে – মন্তব্য।

তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে, এমনকি নির্মূলের পরেও প্রতিদ্বন্দ্বীরা আরও ভাল পারফরম্যান্স দেখিয়েছিল এবং ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে উচ্চ স্তরের প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নশিপের সিদ্ধান্তমূলক পর্যায়ে আরও বেশি মনোনিবেশ করা দরকার।

আজ আমরা এমন একটি কাজ দেখতে পাচ্ছি যা এখনও ফল দেয় – শেষ।

