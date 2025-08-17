You are Here
আন্তরিক বার্তায় নোবেল শান্তি বিজয়ী মালালা পাকিস্তানের বন্যার শিকারদের সাথে শোক প্রকাশ করেছেন
News

আন্তরিক বার্তায় নোবেল শান্তি বিজয়ী মালালা পাকিস্তানের বন্যার শিকারদের সাথে শোক প্রকাশ করেছেন



মালালা ইউসুফজাই জানুয়ারী 2018 এ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে একটি অধিবেশনকে সম্বোধন করছেন। - ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম
মালালা ইউসুফজাই জানুয়ারী 2018 এ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে একটি অধিবেশনকে সম্বোধন করছেন। – ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম

নোবেল শান্তি বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই, যিনি খাইবার পাখতুনখোয়ার অন্যতম বন্যা-হিট অঞ্চলের বাসিন্দা, উত্তর পাকিস্তানের ক্লাউডবার্স্ট-চালিত বিপর্যয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন যা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং বাস্তুচ্যুত করেছে।

“গিলগিত বালতিস্তান থেকে আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর এবং বিশেষত বুনার, সোয়াট, বাজর এবং শ্যাংলা খাইবার পাখতুনখোয়ায়,” পাকিস্তানের ধ্বংসাত্মক বন্যার দ্বারা আক্রান্ত প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য আমার হৃদয় ভেঙে যায়, “মালালা এক্সে পোস্ট করা একটি বার্তায় লিখেছিলেন।

মালাকান্দ বিভাগের প্রাকৃতিক শ্যাংলা জেলা তার শহর।

কেপি প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (পিডিএমএ) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্যাংলা ৩ 37 জন মারা গিয়েছিলেন, মনসেইরা ২৩, সোয়াট ২২, বাজর ২১, বাটগ্রাম ১৫, লোয়ার ডিআইআর পাঁচটি এবং একটি অ্যাবোটাবাদে রেকর্ড করা হয়েছিল।

এতে আরও বলা হয়েছে যে ১১ টি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে যখন 63৩ টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, অন্যদিকে সোয়াট এবং শ্যাংলার দুটি স্কুলও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

নোবেল বিজয়ী তাঁর আন্তরিক পোস্টে লিখেছিলেন, “যারা প্রিয়জন, ঘরবাড়ি এবং জীবিকা নির্বাহ করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।”

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উত্তর পাকিস্তান জুড়ে ভারী বর্ষা বৃষ্টিপাতের ফলে ফ্ল্যাশ বন্যার সূত্রপাতের পরে শনিবার উদ্ধারকারীরা গত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কমপক্ষে ৩৪৪ জনকে হত্যা করার পরে শনিবার কাদা ধ্বংসাবশেষ থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করতে লড়াই করেছিল।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) জানিয়েছে, বেশিরভাগ মৃত্যুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

বেশিরভাগ ফ্ল্যাশ বন্যা এবং ভেঙে যাওয়া বাড়িগুলিতে মারা গিয়েছিল, অন্যদিকে কমপক্ষে ১৩7 জন আহত হয়েছেন।

প্রাদেশিক উদ্ধারকারী সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে যে প্রায় ২,০০০ উদ্ধারকর্মী ধ্বংসাবশেষ থেকে মৃতদেহ পুনরুদ্ধার করতে এবং নয়টি জেলায় ত্রাণ অভিযান চালাতে নিযুক্ত ছিলেন, যেখানে বৃষ্টি এখনও প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত ছিল।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য কট্টর উকিল মালালা ২০২৫ সালের মার্চ মাসে তার গ্রামে শ্যাংলায় বরকানায় ফিরে এসেছিলেন, জঙ্গিদের দ্বারা হত্যার প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে থাকার ১৩ বছরে তার প্রথম সফর চিহ্নিত করে।

—Pdma
—Pdma

এই সফরটি ২০১২ সালে শ্যুটিংয়ে বেঁচে থাকার পর থেকে শ্যাংলায় তার প্রথম প্রত্যাবর্তন চিহ্নিত করেছে। তিনি সর্বশেষ 2018 সালে পাকিস্তান সফর করেছিলেন তবে সে সময় তার নিজের গ্রামে ভ্রমণ করতে অক্ষম ছিলেন।

মালালাকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল, এখন তিনি ২০১২ সালে সোয়াত উপত্যকার একটি স্কুল বাসে দেশের নাগরিক ও সামরিক নেতৃত্বের দ্বারা ফিটনা-আল-খওয়ারিজ ঘোষণা করেছেন।

তাকে যুক্তরাজ্যে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী উকিল হয়েছিলেন এবং 17 বছর বয়সে কনিষ্ঠতম নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী হয়েছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।