আন্তর্জাতিক অভ্যন্তরীণ: প্যারামাউন্টের এক সপ্তাহ

আগস্ট একটি tradition তিহ্যগতভাবে শান্ত মাস, তবে 2025 সালে অন্তর্নিহিত ভক্তদের মধ্যে জিনিসগুলি আলাদা, তাই আমরা পরিকল্পনার চেয়ে আগে ফিরে এসেছি। প্যারামাউন্টের শীর্ষ-ব্রাস তাদের পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করছে এবং উত্সব সার্কিটটি আবার জীবনে ফিরে আসছে। জেসি হুইটক এখানে আপনাকে বড় খবর আনতে।
সর্বজনীন গুরুত্ব
একটি আনন্দময় স্কাইড্যান্স: যেমনটি আমরা গত সপ্তাহে জানতে পেরেছি, ব্লকের ইউএস এন্টারটেইনমেন্টের নতুনতম খেলোয়াড় হলেন ক্লানকি-সাউন্ডিং প্যারামাউন্ট, স্কাইড্যান্স কর্পোরেশন। এই সপ্তাহে, আমরা জানতে পেরেছিলাম যে নতুন বাচ্চা কী করার পরিকল্পনা করছে, এখন তার দুর্গের কীগুলি রয়েছে। ডেভিড এলিসন, যিনি এখন তার স্কাইড্যান্স কোম্পানির স্টুডিও বিজ টেকওভারটি শেষ করার পরে প্যারামাউন্টের সিইও, প্রায় অবিলম্বে হলিউড মোগুল হিসাবে জার্গন-ভারী প্রেস উপস্থিতির সাথে তিনি “আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য মূল্য তৈরি” করার জন্য “দীর্ঘমেয়াদী” দেখছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীবনে স্থির হয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত এই পৃথিবীতে ঠিক আছেন, আপনি জানেন। শারি রেডস্টনের শাসনামলের শেষ দিনগুলিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ১ $ মিলিয়ন ডলার প্রদানের ক্ষেত্রে চলমান বিতর্কের মধ্যে তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার রায় দিয়েছিলেন এবং ওয়াল্টার ক্রোনকাইটকে উল্লেখ করেছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর সংস্থা কেমন হতে পারে তা সম্বোধন করেছিলেন। স্টকগুলি পাগল হয়ে গেছে, তাই মনে হচ্ছে ওয়াল স্ট্রিট এটি কিনছে। অ্যান্টনি ডি’এলেসান্দ্রো এবং জাস্টিন ক্রোলের সম্ভাব্য প্যারামাউন্ট মুভি স্লেট সম্পর্কে এই সহজ ব্যাখ্যার ছিল, নেলি আন্দ্রেভা কীভাবে টিভি সিরিজের উত্পাদন দুটি স্টুডিওর মধ্যে বিভক্ত করা হচ্ছে তা উল্লেখ করেছেন এবং জিল গোল্ডস্মিথ প্যারামাউন্ট+এর গেম-চেঞ্জিং $ 7.7 বি, সাত বছরের ইউএফসি চুক্তিতে রিপোর্ট করেছেন, ক্রীড়া রাইটস ফিভার আমেরিকার স্ট্রিমিং অবিরত হিসাবে। পারের নতুন স্ট্রিমিং ডোয়েন, সিন্ডি হল্যান্ড তার পরিকল্পনার উপর আরও গভীরভাবে গিয়েছিল, যখন এলিসনের ডান হাতের মানুষ জেফ শেল এই নোংরা কাজটি করেছিলেন এবং আগত কাট এবং বাতিলকরণকে সম্বোধন করেছিলেন স্টিফেন কলবার্টের সাথে দেরী শো। কয়েক ডজন উন্নয়নশীল গল্পের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হ’ল দ্রুত প্ল্যাটফর্ম প্লুটো প্যারামাউন্ট+এর সাথে একীভূত হয় কিনা। যদি আইনী বিষয়গুলি আপনার স্বাদ বেশি হয় তবে আপনাকে তহবিল ব্যবস্থাপক এবং প্যারামাউন্ট বিনিয়োগকারী মার্কো গ্যাবেলির শীর্ষে রাখতে হবে, যিনি এলিসনের পূর্বসূরি রেডস্টোনকে মামলা করছেন, তিনি এবং তার পরিবার স্কাইড্যান্স ডিল থেকে নেওয়া $ 2.4 বি উপার্জনের চেয়ে বেশি।
‘স্টিভ’ তে সিলিয়ান
বেহায়া নির্মাতাদের আদেশে: সিলিয়ান মারফির পরবর্তী বৈশিষ্ট্য, স্টিভটরন্টোতে একটি থিয়েটারের রান এবং তারপরে অক্টোবরে নেটফ্লিক্সে একটি প্রকাশের প্রিমিয়ার হবে। নাটকটি, যা কিছু অন্ধকারে মজার মুহূর্তগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সেট করা হয়েছে এবং লাস্ট-স্যান্স বয়েজ রিফর্ম স্কুলে শিরোনামের হেডটিচার এবং তার শিক্ষার্থীদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন অনুসরণ করে। পিকি ব্লাইন্ডার্স এবং ওপেনহাইমার স্টার মারফি ন্যান্সি টার্টাগ্লিয়নের সাথে ছবিটি সম্পর্কে কথা বলার জন্য বসেছিলেন, যার মধ্যে ট্রেসি উলমানের জন্য একটি বিরল ফিচার ফিল্মের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে শোয়ের জন্য পরিচিত যা বিশ্বকে পরিচয় করিয়ে দেয় সিম্পসনস। পাশাপাশি স্টিভ লেখক/নির্বাহী নির্মাতা ম্যাক্স পোর্টার, পরিচালক টিম মাইলেন্টস এবং মারফির প্রযোজক অংশীদার অ্যালান মলনি, অভিনেতা চলচ্চিত্রটির জেনেসিসকে সম্বোধন করেছেন, চরিত্রগুলি বিকাশ করেছেন, সিনেমার সংবেদনশীল পাঞ্চ, কীভাবে এটি আধুনিক বিশ্বে পুরুষতন্ত্রের মুখোমুখি হওয়া উচিত এবং কেন নজর রাখা উচিত 28 বছর পরে: হাড় মন্দির যখন এটি আসে। জন্য ট্রেলার দেখুন স্টিভ এখানে।
চ্যানেল 4 ছকলে
হর্সফেরি রোডে চারপাশে ঘোড়া: চার্লি পার্কিন্সকে চ্যানেল 4 এর কমেডি সুপ্রিমো হিসাবে তার প্রথম সাক্ষাত্কার দিতে তিন বছর সময় লেগেছিল, তবে তিনি আমাদের সাথে এই আলাপ করে সঠিক পছন্দ করেছেন। লন্ডনের ইউকে নেটওয়ার্কের হর্সফেরি রোড সদর দফতরে ম্যাক্সের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, পার্কিনস কীভাবে হ্যামস্ট্রং বাজেট এবং গ্লোবাল প্যান্ডেমিকের কৌতুক অভিনেতা এবং টিভি ফানিজের উপর প্রভাবের পরেও চ্যানেল 4 ব্রিটিশ কৌতুক প্রতিভার “নতুন তরঙ্গ” বিকাশ করছে তা উল্লেখ করেছিলেন। নতুন শোগুলি কেটি উইক্স এবং অ্যাডাম ড্রেক, জেস ব্রা এবং অ্যালিস স্নেডডেন এবং জোশ পুগের কাজ চলছে, যখন মুনিয়া চাওয়াওয়া এবং ব্রিজার্টন ব্রেকআউট চারিথ্রা চন্দ্রনকে আরও একটি নতুন শোতে কাস্ট করা হয়েছে, স্কুলড। পার্কিনস, যিনি যুক্তরাজ্যের কমেডি সার্কিটের সাথে প্রচুরভাবে জড়িত ছিলেন যা বর্তমানে ফ্রঞ্জ ফেস্টিভ্যালে এডিনবার্গে শিবির স্থাপন করা হয়েছে, তিনি ২০১০ সালের পর থেকে ডেভিড মিচেল এবং রবার্ট ওয়েবের প্রথম নতুন স্কেচ শো সম্পর্কেও কথা বলেছেন, কারণ তিনি একটি কমেডি টুপি এবং মিথ্যা গোঁফে সাক্ষাত্কারটি পরিচালনা করেছিলেন। (এটি একেবারে সত্য নয়, কিছু অতিরিক্ত হাস্যরস ইনজেকশন দেওয়ার জন্য আমার করুণ প্রচেষ্টা)। এখানে সাক্ষাত্কারটি পড়ুন এবং আপনার কমেডি ককলে গরম করুন।
টিফের জন্য কঠিন সময়
‘আমাদের মধ্যবর্তী রাস্তা’ এর জন্য পাথুরে পথ: টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল (টিআইএফএফ) এমনকি 4 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুরু হয় না, তবে এটি ডেডলাইন ডটকম -এ পুরো সপ্তাহে শিরোনাম তৈরি করে চলেছে। এটি সমস্তই শুরু হয়েছিল যখন অ্যান্টনি এই খবরটি ভেঙেছিল যে ফেস্টটি কানাডিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা ব্যারি অ্যাভ্রিচের ডকুমেন্টারিটি আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমাদের মধ্যে রাস্তা: চূড়ান্ত উদ্ধারযা অবসরপ্রাপ্ত ইস্রায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) জেনারেল নোয়াম টিবোন সম্পর্কে গল্পটি বলে, যিনি October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে হামাস সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে তার পরিবারকে বাঁচানোর মিশন শুরু করেছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে, এটি “সাধারণ প্রয়োজনীয়তা” এবং বিশেষত ফুটেজের আইনী ছাড়পত্রের কারণে হয়েছিল, তবে এর কারণে ছিল, তবে আমাদের মধ্যে রাস্তা টিফকে সেন্সরশিপের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সূত্রের সাথে পরামর্শ দিয়েছিল যে কর্মকর্তারা কোনও আইডিএফ সৈনিক সম্পর্কে একটি চলচ্চিত্রের সাথে যেতে পারে এমন বিঘ্নিত বিক্ষোভের ভয় পেয়েছিলেন। টিআইএফএফের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যামেরন বেইলি সপ্তাহের পরে আমাদের বলেছিলেন যে সেন্সরশিপের দাবিগুলি “দ্ব্যর্থহীনভাবে মিথ্যা” এবং তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দল একটি সমাধান খুঁজতে কাজ করছে। সেই সমাধানটি খুব শীঘ্রই পাওয়া গেল, যেমন আমরা তখন ছবিটি প্রকাশ করেছি হবে এখন ফেস্টের ডকুমেন্টারি স্ট্র্যান্ড লাইন আপের জন্য নির্বাচিত হন। বেইলি এবং এভরিচের একটি যৌথ বিবৃতি পড়ুন, “আমরা গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা, আইনী এবং প্রোগ্রামিং উদ্বেগগুলি পূরণ করার জন্য একটি রেজোলিউশন খুঁজতে একসাথে কাজ করেছি।” বিষয়টির সত্যের মতো শব্দগুলি শব্দের মাঝখানে কোথাও রেখেছিল।
জ্যাকি চ্যান চার্মস লোকারনো
রিয়েল স্টার পাওয়ার: এই বছরের লোকারনো ফিল্ম ফেস্টিভালটি প্রোগ্রামিংয়ের একটি তারার পাক্ষিকের পরে আগামীকাল শেষ হবে। এই বছর সুইস ফেস্টিভ্যালে দর্শনার্থীদের মধ্যে এমা থম্পসন, জ্যাকি চ্যান, আলেকজান্ডার পায়েেন, লুসি লিউ, নওমি কাওয়াস এবং মোহাম্মদ রাসৌলফ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি ইরান ছেড়ে যাওয়ার পরে এবং ফিরে আসার পরিকল্পনা করার পরে জ্যাকের সাথে তাঁর জীবন সম্পর্কে কথা বলেছেন। এটি একটি চিত্তাকর্ষক লাইন আপ ছিল, যা কিছু অনন্য গল্প তৈরি করেছিল। সেখানে থম্পসন ছিলেন, যিনি একটি উত্সব প্রশ্নোত্তর শ্রোতাদের বলেছিলেন যে ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে তিনি একবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ৪৫ তম এবং ৪th তম রাষ্ট্রপতি, তিনি বলেছিলেন, তার উচ্চ-প্রোফাইলের বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে একটি তারিখ সম্পর্কে নীল জিজ্ঞাসাবাদের বাইরে ডেকেছিল। জ্যাকি চ্যান ম্যানিয়া লোকারনোতে তার সংক্ষিপ্ত তিন দিনের প্রসারিত সময় উত্সবটি গ্রহণ করেছিলেন। প্রবীণ হংকং অভিনেতা তাঁর কয়েকটি ক্লাসিক চলচ্চিত্র চালু করেছিলেন এবং একটি সম্মানসূচক পুরষ্কার পেয়েছিলেন। এর মতো কোনও স্টারপাওয়ার নেই আন্তর্জাতিক স্টারপাওয়ার – এবং এর অর্থ হল হলিউডের শ্রোতাদের কাছে পূর্ব এবং গ্লোবাল সাউথের সর্বাধিক প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছানো। এ জাতীয় শক্তি নিয়ে এখনও কয়েকটি তারা রয়েছে এবং মিঃ চ্যান তাদের মধ্যে অন্যতম। লোকারনোর একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে, তাকে উপহার দেওয়া ভক্তদের আদর করে তাকে তাড়াতাড়ি করা হয়েছিল এবং একাধিক বাবা -মা তাদের ছোট বাচ্চাদের ছবির জন্য চ্যানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এটি একটি বন্য যাত্রা ছিল। শিল্পের দিক থেকে, কানাডিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা জেনেভিভ ডুলুড-ডি সেলস লোকারনো প্রো পুরষ্কারে শীর্ষ পুরস্কার জিতেছিলেন এবং গাজার প্রতিবাদের জন্য ফেস্টের সময় একটি পিয়াজা গ্র্যান্ডে স্ক্রিনিং বিরতি দেওয়া হয়েছিল। কে উত্সবের প্রতিযোগিতা পুরষ্কার তুলে ধরে তা দেখতে শনিবার ফিরে দেখুন। বিতর্কিত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে রয়েছে রাডু জুড, কাওয়াস এবং আবদেলতফ কেচিচ।
প্রয়োজনীয়
🌶 গরম এক: ব্যারি আইজলারের সেরা বিক্রয়কারী জন রেইন বইগুলি অ্যাপল টিভি+ এর জন্য রূপান্তরিত হচ্ছে স্ট্রিমার এবং টম উইনচেস্টারের খাঁটি কথাসাহিত্যের লেবেল অধিকারের পরে।
🌶 আরেকটি: ইউটিউব সম্পর্ক বিন্যাস নীল থেরাপি বেলজিয়ামের স্ট্রিমজে প্রথম আন্তর্জাতিক অভিযোজনটি অবতরণ করেছে।
🥵 আরও বেশি তাপ: ফিলিপিনো চলচ্চিত্র নির্মাতা পেড্রিং লোপেজ ইউকে-সেট হরর পরিচালনা করবেন আরোহী।
🎭 বোর্ডগুলি ট্র্যাডিং: ক্রিস্টিন স্কট থমাস ওয়েস্ট এন্ড রিভাইভালে একটি ভূমিকা নিয়েছেন চেরি বাগানব্রেকিং বাজ।
🔔 স্কুল বেল রিং: প্রাইম ভিডিও ইয়া হিটের আসন্ন দ্বিতীয় মরসুমের জন্য আরও সাতজন কাস্ট সদস্য উন্মোচন করা হয়েছিল ম্যাক্সটন হল – আমাদের মধ্যে বিশ্ব।
🚪 প্রস্থান দরজা: কারিন লিন্ডস্ট্রোম নর্ডিক অরিজিনালসের প্রধান অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওজের প্রধান হিসাবে একটি নতুন গিগের রেখাযুক্ত হয়ে তার ভূমিকা ছেড়ে দিচ্ছেন, এবং এমিলিয়া উইডস্ট্র্যান্ড তাকে প্রতিস্থাপন করবে।
⛺ উত্সব: সারাজেভো ফিল্ম ফেস্টিভাল বস জোভান মারজানোভিক ডায়ানাকে পূর্ব ইউরোপীয় ফেস্টের 31 তম সংস্করণ সম্পর্কে বলেছিলেন, যখন সিরিজলি বার্লিন তার লাইন আপটি উন্মোচন করেছে।
✍🏻 সমালোচকদের সম্বোধন: মুবির সিইও এফে কাকারেল ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা-প্রযুক্তি স্টার্টআপ কেলার সাথে নিকটবর্তী শেয়ারহোল্ডার সিকোইয়া ক্যাপিটালের সাথে ইন্ডি ফিল্ম ডার্লিং এর লিঙ্কগুলির মাউন্ট সমালোচনা বন্ধ করার লক্ষ্যে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন।
🦁 সিংহ লে-অফস: কো-সিইও অ্যালিসন কর্ন সহ অল 3 মিডিয়া আমেরিকার সিংহ টিভি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয় কর্মী কৌশল স্যুইচ অনুসরণ করে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।
🏆 অস্কার: সুইজারল্যান্ড এবং চেক প্রজাতন্ত্র তাদের এন্ট্রিগুলি একাডেমির সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম রেসের জন্য জমা দিয়েছে।
🍿 বক্স অফিস: অস্ত্র এবং ফ্রিকিয়ার শুক্রবার সিনেমা হিট করুন এবং উভয়ই প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যান।
আন্তর্জাতিক অভ্যন্তরীণ লিখেছেন জেসি হুইটক এবং স্টুয়ার্ট ক্লার্ক সম্পাদনা করেছেন। জ্যাক এনটিএম অবদান