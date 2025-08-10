আন্তর্জাতিক ব্রাগান্টিনোকে প্রাধান্য দেয় এবং রিকার্ডো ম্যাথিয়াস শোয়ের সাথে জয়লাভ করে

এই শনিবার (৯), রেড বুল ব্রাগান্টিনো এবং ইন্টার্নসিয়োনাল ব্রাজিলিয়ান সেরি এ চ্যাম্পিয়নশিপের 19 তম রাউন্ডের জন্য ব্রাগানিয়া পাওজিস্টার সেরারো ডি সুজা মার্কস স্টেডিয়ামে জড়িয়ে পড়েছিলেন। দ্বন্দ্বটি টেবিলে পুনরুদ্ধারের সন্ধানে দুটি দলের মধ্যে সরাসরি লড়াইয়ের চিহ্ন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল – ব্রাগান্টিনো খারাপ পর্যায়ে ছিল এবং আন্তর্জাতিককে রিলিগেশন অঞ্চল থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।
আন্তর্জাতিকটি একটি ভোঁতা গতিতে শুরু হয়েছিল, রিকার্ডো ম্যাথিয়াসের একটি গোল দিয়ে 7 মিনিটে স্কোরিংটি খুলল। এর খুব অল্প সময়ের পরে, 33 মিনিটে, অ্যালান প্যাট্রিক পেনাল্টি চার্জ করে সুবিধা বাড়িয়েছিলেন। প্রথমার্ধটি কলোরাডোর হয়ে 2-0 দিয়ে শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ইন্টার্নসিয়োনাল রিকার্ডো ম্যাথিয়াসের আরেকটি গোলের সাথে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, স্কোরিংটি 3-1 ব্যবধানে বন্ধ করে দিয়েছে। পিট্টার সাথে ব্র্যাগান্টিনো এমনকি হ্রাস পেয়েছিল, তবে হোম দলের হয়ে দেরি হয়ে গেছে।
আজকের বিরোধে কলোরাডোর পারফরম্যান্সের বিশ্লেষণ এবং নোটগুলি দেখুন:
1 – সার্জিও রোচেট – নোট 6.5: উরুগুয়ান গোলরক্ষকের বড় হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিচক্ষণ অংশগ্রহণ ছিল। দলের প্রতিরক্ষামূলক সুরক্ষা স্বীকৃত এবং বজায় রাখার জন্য তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন না।
18 – জুনিনহো – নোট 6.0: তিনি কোনও আপস না করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দৃ strich ়ভাবে অভিনয় করেছিলেন। বিরোধী আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাঁর উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
20 – ক্লেটন – নোট 6.0: দলের প্রতিরক্ষামূলক স্থিতিশীলতায় অবদান রেখে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি ছাড়াই একটি ম্যাচ সম্পন্ন করেছে।
2 – অ্যালান বেনিতেজ – দ্রষ্টব্য 6.5: এটি চিহ্নিত করতে দক্ষ ছিল এবং প্রতিরক্ষার সাথে আপস না করে প্রয়োজনে আক্রমণটিকে সমর্থন করেছিল।
26 – আলেকজান্দ্রো বার্নাবেই – দ্রষ্টব্য 6.5: এর প্রতিরক্ষামূলক কার্যগুলি ভালভাবে পূরণ করার পাশাপাশি এটি আক্রমণাত্মক নাটকগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল, গেমের প্রস্থে অবদান রাখে।
14 – অ্যালান রদ্রিগেজ – দ্রষ্টব্য 6.0: প্রতিরক্ষা লাইনের দৃ ity ়তা নিশ্চিত করে নেতিবাচকভাবে দাঁড়ানো ছাড়াই প্রতিরক্ষামূলক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।
17 – ব্রুনো তাবাটা – নোট 6.5: এটি মিডফিল্ডে সক্রিয় ছিল, প্রতিরক্ষা এবং আক্রমণ উভয়কেই সহায়তা করেছিল এবং নাটকটিতে অংশ নিয়েছিল যার ফলস্বরূপ দ্বিতীয় গোলটি হয়েছিল।
21 – ওয়েসলি – নোট 6.0: তিনি মিডফিল্ডে কার্যকরভাবে মনোযোগ না দিয়ে কার্যকরভাবে কাজ করেছেন, তবে তার কৌশলগত কার্যগুলি ভালভাবে পূরণ করেছেন।
29 – থিয়াগো এমএআইএ – দ্রষ্টব্য 6.5: মিডফিল্ডে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং তার প্রতিস্থাপনের মধ্যে সংক্রমণের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
10 – অ্যালান প্যাট্রিক – নোট 7.0: পেনাল্টি গোল করার পাশাপাশি এটি মিডফিল্ডের একটি মূল অংশ ছিল, পাসগুলি বিতরণ করে এবং গেমের গতি নিয়ন্ত্রণ করে।
49 – রিকার্ডো ম্যাথিয়াস – নোট 8.0: ম্যাচের হাইলাইট, দুটি গোল করেছে এবং আন্তর্জাতিক আক্রমণাত্মক ক্ষেত্রে মৌলিক ছিল, বিরোধী অঞ্চলে একটি বিশাল উপস্থিতি দেখায়।
24 – রাফায়েল বোরি – নোট 6.0: আপস না করে চাপ আক্রমণাত্মক বজায় রাখতে মাঠে প্রবেশ করেছে এবং সুবিধাটি ধরে রাখতে সহায়তা করেছে।
35 – ভিটিনহো – নোট 6.0: আক্রমণে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল, সুযোগ তৈরি করতে চাইছে, তবে স্কোর করতে অক্ষম।
39 – ব্রায়ান আগুয়েরে – দ্রষ্টব্য 6.0: তিনি প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে প্রবেশ করেছিলেন, খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়াই তার কাজটি ভালভাবে পূরণ করেছেন।
41 – লুইস ওটাভিও – নোট 6.0: তিনি দলের পারফরম্যান্সের সাথে আপস না করে আরও প্রতিরক্ষামূলক ধারাবাহিকতা দিতে প্রবেশ করেছিলেন।
46 – পেড্রো কাউ – নোট 6.0: আরও মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকায় একটি সংক্ষিপ্ত অংশগ্রহণ ছিল।
47 – গুস্তাভো প্রাদো – নোট 6.0: তিনি সমালোচনামূলক পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছাড়াই প্রতিরক্ষামূলক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রবেশ করেছিলেন।
48 – রায়কোনেন – নোট 6.0: আপনার প্রবেশের লক্ষ্য প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, বড় হাইলাইটগুলি ছাড়াই এর কার্যকারিতা পূরণ করে।
ইন্টার্নসিয়োনাল 3-1 ব্যবধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ জয় নিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে এখনও একটি শক্ত সুবিধা তৈরি করে এবং শেষ অবধি গতি বজায় রাখে। ফলস্বরূপ, কলোরাডো এখন 24 পয়েন্ট যুক্ত করেছে এবং নবম স্থানে উঠেছে, যখন ব্রাগান্টিনো 27 পয়েন্ট রয়ে গেছে, 7th তম অবস্থানে পড়েছে – জি 4 থেকে বেরিয়ে এসেছে।