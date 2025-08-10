You are Here
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে 5 মাস পরে নভোচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসে
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে 5 মাস পরে নভোচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসে

তাদের স্পেসএক্স ক্যাপসুলটি প্রদক্ষিণকারী ল্যাব ছাড়ার একদিন পর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্যারাক্ট করা হয়েছিল।

নাসার অ্যান ম্যাকক্লেইন এবং নিকোল আইয়ার্স, জাপানের তাকুয়া ওনিশি এবং রাশিয়ার কিরিল পেসকভকে ছড়িয়ে দেওয়া স্প্ল্যাশিং। তারা মার্চ মাসে নিযুক্ত দুটি নাসা নভোচারীদের প্রতিস্থাপন হিসাবে চালু হয়েছিল স্টারলাইনারের বচড ডেমো।

স্টারলাইনার ত্রুটিগুলি বাচ উইলমোর এবং সুনি উইলিয়ামসকে এক সপ্তাহের পরিবর্তে নয় মাসেরও বেশি সময় ধরে স্পেস স্টেশনে রেখেছিল। নাসা বোয়িংয়ের নতুন ক্রু ক্যাপসুলকে খালি ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছিল এবং জুটিটি স্পেসএক্সে স্যুইচ করেছে। ম্যাকক্লেইন এবং তার ক্রুরা তাদের জায়গাগুলি নিতে আসার পরপরই তারা চলে গেল। উইলমোর তখন থেকে নাসা থেকে অবসর

শুক্রবার স্পেস স্টেশন ছাড়ার আগে ম্যাকক্লেইন লোকেরা লড়াই করে “পৃথিবীতে কিছু অশান্ত সময়” নোট করেছিলেন।

তিনি বলেন, “আমরা এই মিশন, আমাদের মিশনটি চাই যখন আমরা একসাথে কাজ করার সময় লোকেরা কী করতে পারে তার একটি অনুস্মারক হয়ে উঠুক, যখন আমরা একসাথে অন্বেষণ করি,” তিনি বলেছিলেন।

ম্যাকক্লেইন হিউস্টনে একবার বাড়ি ফিরে “কয়েক দিন কিছু না করার” অপেক্ষায় ছিলেন। তার ক্রুমেটদের ইচ্ছার তালিকায় উচ্চ: গরম ঝরনা এবং সরস বার্গার।

এটি বোর্ডে থাকা লোকদের সাথে স্পেসএক্সের তৃতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্প্ল্যাশডাউন ছিল, তবে 50 বছরের মধ্যে নাসা ক্রুর জন্য এটি প্রথম। জনবহুল অঞ্চলে ধ্বংসাবশেষ পড়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে এলন কস্তুরী সংস্থা এই বছরের শুরুর দিকে ফ্লোরিডা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে ক্যাপসুল ফিরিয়ে দিয়েছে। ব্যাক-টু-ব্যাক প্রাইভেট ক্রুরা সর্বপ্রথম প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাড়িতে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

শেষবারের মতো নাসা নভোচারীরা মহাকাশ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে ফিরে এসেছিলেন ১৯ 197৫ সালের অ্যাপোলো-সোয়ুজ মিশনের সময়, কক্ষপথে আমেরিকান এবং সোভিয়েতদের একটি ডেন্টেন্টের সভা।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট হাওয়ার্ড হিউজ মেডিকেল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ এবং রবার্ট উড জনসন ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছে। এপি সমস্ত সামগ্রীর জন্য একমাত্র দায়ী।

