আন্তর্জাতিক মিডিয়া ট্রাম্প আমাগোসের বিরুদ্ধে শেইনবাউমের অবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছে

মেক্সিকো রাষ্ট্রপতির ভঙ্গি, ক্লোদিয়া শেইনবাউম, “কোল্ড হেড” এর আগে শুল্ক হুমকি তার আমেরিকান সমকক্ষের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আন্তর্জাতিক উপায় যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে সিএনএন চেইন এবং ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সংবাদপত্রএছাড়াও, স্প্যানিশ মিডিয়া দেশটি, যা উত্তর প্রতিবেশী থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত অস্ত্র পাচারের পথ এবং মেক্সিকান সরকার কর্তৃক নিন্দিত হিসাবে অস্ত্র অর্জনের স্বাচ্ছন্দ্যের পরে।

আমেরিকান সিএনএন চেইন বিবেচনা করেছে যে মেক্সিকান রাষ্ট্রপতি “মেক্সিকান রাষ্ট্রের জন্য সফলভাবে” কৌশল “পরিচালনা করেছেন” ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুনযিনি 3 ফেব্রুয়ারি 45 মিনিটের শেইনবাউম পার্দোর সাথে একটি টেলিফোন কল করেছিলেন এবং মেক্সিকান পণ্যগুলিতে 25% শুল্ক আরোপ করা আরও এক মাস ধরে স্থগিত করা হয়েছিল।

সিএনএন উল্লেখ করেছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকি দেওয়া মেক্সিকোয়ের রাষ্ট্রপতির মন্ত্রটি “আপনার মাথা ঠান্ডা রাখুন” যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের একটি রাষ্ট্রীয় নীতি হয়ে উঠেছে।

গণমাধ্যম স্বীকৃতি দিয়েছে যে, ২০ শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রতিবাদ হওয়ার পর থেকে “ট্রাম্পের পক্ষে লড়াইয়ে জয়লাভ করা কতটা কঠিন তা বিশ্বের একটি অগ্রিম ছিল।”

He states that compared to the president of Colombia, Gustavo Petro, who was hooked in a fight with Donald Trump for the deported Colombians, the head of the Mexican Executive, has had a posture “pragmatic and quiet” publicly, even when even when মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মেক্সিকো উপসাগরকে আমেরিকা উপসাগর হিসাবে অভিহিত করেছেনবা যখন তিনি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে মাদক পাচারের কার্টেলগুলিকে তালিকাভুক্ত করেছিলেন, এমন একটি আইন যা মেক্সিকান মাটিতে মার্কিন সামরিক বাহিনী ব্যবহারের পথ সুগম করতে পারে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল মেক্সিকো ফেডারেল সরকারের নিকটবর্তী সূত্রগুলির সাথে বিশদ বিবরণ দিয়েছে, যা বুঝতে পেরেছে যে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনার জন্য “আমাদের অবশ্যই ট্রাম্পের ভাষায় কথা বলতে হবে।”

এর সূত্রগুলি উল্লেখ করেছে যে ট্রাম্প পছন্দ করেছেন রাষ্ট্রপতি ক্লডিয়া শেইনবাউমের কঠোরতা এবং দেশের সীমান্তে জাতীয় প্রতিরক্ষার 10 হাজার উপাদান স্থাপন।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতি শেইনবাউম এমন একজন মহিলা যা আমি অনেক পছন্দ করি,” তিনি যোগ করার আগে তিনি এটি পছন্দ করেন বা না করেন, এখনও তাকে মাদক ও অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে হবে, “তিনি একটি সম্মেলনের উপায় পুনরায় শুরু করেছিলেন যা রাষ্ট্রপতি সরবরাহ করেছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তা ছাড়া, দেশ তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রগুলি মেক্সিকোতে যে স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছেছেন তা নথিভুক্ত করেছিলেন, এটি এমন একটি পরিস্থিতি যা অবৈধ ট্র্যাফিক বন্ধ করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের কাছে রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউমের দাবির অংশ। কার্যনির্বাহী প্রধান একাধিক অনুষ্ঠানে প্রকাশ করেছেন যে জব্দকৃত অস্ত্রগুলির 70% এরও বেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে,

একটি অস্ত্র পাচারকারীর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে, দেশটি কীভাবে তারা আমেরিকা থেকে মেক্সিকোয় ক্রাইম কার্টেলগুলিতে সরবরাহ করে এবং টেক্সাসের এল পাসো বা ল্যারেডো শহরগুলি ডেলিভারি পয়েন্ট হিসাবে সরবরাহ করার সম্ভাবনা রাখে তা পুনরায় তৈরি করে।

স্পেনীয় মিডিয়া উল্লেখ করেছে যে “কয়েক মাস উত্তেজনার পরে মেক্সিকো ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত শুল্ক যুদ্ধের মাঝখানে টানেলের শেষে আলো দেখেছিল।”

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে মেক্সিকোয়ের রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম দৃ firm ় রয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে ওয়াশিংটন অবৈধ অস্ত্র পাচারের বিরুদ্ধে আরও জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

