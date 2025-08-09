আন্তর্জাতিক সংহতি: আমরা কি কমবেশি সাহায্য করি বা কেবল সহায়তা করি? | মতামত

জুলাইয়ের শুরুতে, উন্নয়ন অর্থায়ন সম্পর্কিত চতুর্থ জাতিসংঘের সম্মেলন। কাকতালীয়ভাবে, আজকাল, বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা ইউএসএআইডি বর্তমান উত্তর আমেরিকার প্রশাসন দ্বারা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।
সুতরাং আমরা একটি অনিশ্চিত এবং অনির্দেশ্য সময় বেঁচে থাকি: সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যয়ের পুনর্বহালকরণ জিডিপির 5% এ উন্নীত হয়, যখন আরএনবির 0.7% প্রতিশ্রুতি (জিডিপির চেয়েও ছোট পরিমাপের একক) প্রায় কোনও দেশই পূরণ হয় না। যারা স্থানান্তরিত হয় তাদের নিয়ন্ত্রণের সাথে আবেশ বৈষম্যকে বিস্তৃত করে; চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা আর অগ্রাধিকার নয়; খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং আবাসন অ্যাক্সেস সহ শালীন জীবনযাত্রার অভাব কেলেঙ্কারী করতে ব্যর্থ হয়েছিল; সমস্ত লোকের জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করতে শক্তি এবং অর্থনৈতিক জরুরিতা এবং কার্যকর ব্যবস্থাগুলি ভুলে যাওয়া বলে মনে হয়।
এটি সমাধান, সামাজিক ন্যায়বিচার, সংহতি বা ধারাবাহিকতা সম্পর্কে কথা বলার আকর্ষণ করে না। তবে অস্বস্তির সাথে আমরা দেখতে পেলাম যে একটি বিশ্ব সম্প্রদায় হিসাবে আমরা সম্মিলিতভাবে যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছি সেগুলির প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়াতে ব্যর্থ হচ্ছি। আরও যুদ্ধ, কম শান্তি। এটাই আমরা চিৎকার বলে মনে হচ্ছে। বক্তৃতা থেকে শান্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে এবং অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ক্রমবর্ধমান দ্রুত।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন শান্তি ও সংহতির প্রকল্প হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিল। শারীরিক ও মানসিক সীমানা নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেয় এমন বক্তৃতা দ্বারা এটি ক্রমবর্ধমান আধিপত্য বজায় রয়েছে বলে মনে হয়।
বৈশ্বিক বিকাশের কথা বলা এই প্রবণতার বিরুদ্ধে যাওয়া, মানবাধিকারের প্রতিরক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, টেকসইতা, সাধারণ এবং উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যগুলি নিশ্চিত করা যা সমস্ত ভৌগলিকের সমস্ত মানুষকে কেবল মর্যাদাপূর্ণ জীবনে আকাঙ্ক্ষা করে না, এটি অর্জনের জন্যও অনুমতি দেয়।
সেভিলে জাতিসংঘের সম্মেলনটি বর্তমানের বিপক্ষে ছিল। পাথ এবং কর্ম পরিকল্পনা নির্দেশিত। আপনি কি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন যে সে পূর্ণ হয়েছে?
বিশ্ব রাজনৈতিক নেতারা কি শেষ পর্যন্ত সরকারী নীতিগুলি নাগরিকদের অগ্রাধিকার এবং প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে?
সম্ভবত এটি শ্রবণ অনুশীলন করা মূল্যবান। গ্লোবাল ডেভলপমেন্টের বিষয়গুলিতে, এফইসি – বিশ্বাস ও সহযোগিতা ফাউন্ডেশন এবং আইএমভিএফ – মারকস ডি ভ্যালে ফ্লার ইনস্টিটিউট, পাইথাগোরিয়ান দ্বারা নির্মিত দুটি পর্তুগিজ এনজিডি থেকে সাম্প্রতিক জরিপে প্রকাশিত হয়েছে যে ৮৩% পর্তুগিজ বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের আরও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার। এবং তবুও, পর্তুগাল এবং ইউরোপের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি বিপরীত দিকে বহুবার অগ্রসর হতে থাকে: আরও সামরিক বাজেট, কম উন্নয়ন তহবিল (যা ইতিহাস আমাদের দেখায়, যুদ্ধকে বাধা দেয়); মাইগ্রেশনে আরও বাধা, এত লোককে তাদের দেশ থেকে বাঁচতে বাধ্য করার কারণগুলি রোধ করার জন্য কম পদক্ষেপ। লোকেরা কী অনুভব করে এবং সরকারগুলি কী বেছে নেয় তার মধ্যে একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়।
বেশিরভাগ পর্তুগিজ (%৫%) স্বীকৃতি দেয় যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির বিকাশকে সমর্থন করা বাধ্যতামূলক অভিবাসন হ্রাসে অবদান রাখে। এমন একটি সম্পর্ক যা স্পষ্ট বলে মনে হয়, তবে এই যৌক্তিকতা রাজনৈতিক বিতর্কে খুব কমই উদ্ভূত হয়।
পরিবর্তে, বিশ্বব্যাপী বৈষম্যের ফলাফল হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে মাইগ্রেশনগুলিকে হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা স্বাভাবিক করা হয়েছিল।
পরিবেশগত ইস্যুতেও একটি বিস্তৃত sens ক্যমত্য রয়েছে: 73৩% উত্তরদাতারা পর্তুগালের বাইরেও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন প্রকল্পগুলির জন্য সমর্থন শেষ করার পক্ষে – এবং তবুও উত্তরের অর্থনৈতিক স্বার্থের নামে বৈশ্বিক দক্ষিণের বাস্তুসংস্থান এবং সম্প্রদায়গুলিকে অবনমিত করে এমন পরস্পরবিরোধী বিনিয়োগ।
আইনগুলির পক্ষে দৃ strong ় সমর্থনও রয়েছে যা সংস্থাগুলি পুরো উত্পাদন শৃঙ্খলা জুড়ে মানব ও পরিবেশগত অধিকারকে সম্মান করতে বাধ্য করে, ৮ 86% পর্তুগিজরা এই বিষয়ে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য। তবে এই আইনটি ধীরগতিতে এবং এটি বিলম্বিত হওয়ার সময়, অন্যান্য জীবন ব্যয় করে এমন দামের পণ্যগুলি হ্রাস করা হয়।
যদি প্রতিটি সিদ্ধান্ত সবার ভালোর জন্য ভাবা হত? আমাদের ভবিষ্যতের এক ঝলক কী হবে?
পর্তুগালে নতুন আইনসভা শুরুর কয়েক মাস পরে, আমরা জিজ্ঞাসা করি: বৈপরীত্যগুলি স্বীকৃতি দেওয়ার এবং সেগুলি সংশোধন করার ইচ্ছা আছে কি? কি বলার দৃ determination ় সংকল্প রয়েছে যে পরিবেশ, বাণিজ্যিক, কৃষি বা অভিবাসী নীতির প্রান্তে বিদেশী নীতি ডিজাইন করা যায় না? যে উন্নয়নের জন্য নীতিগুলির সংহতি প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের যে রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন?
সহানুভূতি কেবল একটি পৃথক মূল্য হতে পারে না, এটি অবশ্যই প্রশাসন ও কূটনীতির নীতি হতে হবে। কারণ সহায়তা কম বা কম করছে না। এটা আরও ভাল করছে। সংহতি কোনও বিশদ নয় – এটি বৈশ্বিক বিকাশের কাঠামোগত অক্ষ।
লেখক নতুন অর্থোগ্রাফিক চুক্তি অনুযায়ী লিখেছেন