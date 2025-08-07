আন্দ্রেজেজ ক্লেসাইক পিজেডইউ কোম্পানির রাষ্ট্রপতির কার্যকারিতা থেকে বরখাস্ত হয়েছেন

সুপারভাইজারি বোর্ডের বৃহস্পতিবার রেজোলিউশন নিজেই তাকে নেওয়া হয়েছিল এবং তার মধ্যে নেই তথ্য ক্লেসিককে বরখাস্ত করার কারণগুলি সম্পর্কে। তবে, পিজেডইউ তদারকি করে, রাজ্য সম্পদ মন্ত্রক, এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে আপিলের আবেদনটি মালিকানার উদ্দেশ্যে কোম্পানির পরিচালন নীতিটি মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা এবং উন্নয়ন কৌশলটির আরও কার্যকর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার দ্বারা ন্যায়সঙ্গত ছিল।
“আজ আরএন জনাব অ্যান্ড্রেজ ক্লেসিককে পিজেডইউর ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের রাষ্ট্রপতির কার্যকারিতা থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বরখাস্তের জন্য আবেদন (…) এর জন্য আবেদনটি সম্মতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা ন্যায়সঙ্গত ছিল নীতি মালিকানা লক্ষ্য সহ পরিচালনা সংস্থা এবং বীমা খাতের জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সময় একটি উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন কৌশল কার্যকর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা, “মন্ত্রক বলেছে।
এর আগে, মিডিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে যে ক্লেস্ককে বরখাস্ত করার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলি জমা দিয়েছে।
Pzu এর ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের সভাপতির আবেদন। কে দায়িত্ব গ্রহণ করবে?
একই সভায়, পোলিশ সুপারভাইজারি বোর্ড বীমাকারী তিনি অস্থায়ীভাবে কোম্পানির দায়িত্বগুলি টমাসজ টার্কোভস্কির কাছে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
গণমাধ্যম জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে গত সপ্তাহে নতুন রাষ্ট্রীয় সম্পদের একজন প্রতিনিধি আন্দ্রেজেজ ক্লেস্কের কাছে একটি পরামর্শ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন যে তিনি তাঁর অবস্থান থেকে পাস করবেন। ক্লেসিককে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যা মামলাটি বন্ধ করে দেয়নি, কারণ তার বরখাস্তের আবেদনটি সুপারভাইজারি বোর্ডের বৃহস্পতিবার বৈঠকের এজেন্ডায় উপস্থিত হয়েছিল।
দুই সপ্তাহের জন্য, নতুন রাষ্ট্রীয় সম্পদ মন্ত্রী হলেন ওয়াজেসিচ বালকজুন, যিনি জাকুব জাওরোভস্কির স্থলাভিষিক্ত হন।
পিজেডইউ সুপারভাইজারি বোর্ড এই বছরের ২ January শে জানুয়ারী ক্লেসিকের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করেছে। তারপরে, ২ February ফেব্রুয়ারি, তিনি তাকে ২০২৫ সালের ৩ মার্চ থেকে তাকে কোম্পানির প্রধানের কাছে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি ২ জুলাই প্রকাশিত পোলিশ আর্থিক তদারকি কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতির কাছে ক্লেস্ককে নিয়োগের বিষয়ে সম্মত হন।
বর্তমানে, পিজেডইউ বোর্ডের মধ্যে রয়েছে: পিজেডইউ বোর্ডের টমাসজ টার্কোভস্কি-সদস্য সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতি, বার্টোজ গ্রাজেকোয়িয়াক-বোর্ডের সদস্য, এলিবিয়েটা হুসার-স্কেনাইচ-বোর্ডের সদস্য, টমাস কুলিক-বোর্ডের সদস্য এবং বোর্ডের জ্যান জিমউইজিজ-মেম্বারের সদস্য ও ম্যাকির দায়িত্ব পালন করছেন।
Pzu এবং ব্যাংক পেকাও একীভূত
এই বছরের জুনের শুরুতে। পিজেডইউ এবং ব্যাংক পেকাও সংযোগ স্থাপনের জন্য সহযোগিতা সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি অনুসারে, নতুন গোষ্ঠীটি বীমাকারীর নয়, নেতৃত্ব দেওয়া হবে। এটি অর্জনের জন্য, প্রথমে হোল্ডিং সংস্থাটিকে পৃথক করে এবং 100 শতাংশে বিভক্ত করা প্রয়োজন হবে। এমন একটি সংস্থা যা সম্পত্তি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত বীমা ক্ষেত্রে তার অপারেটিং ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। তারপরে পিজেডইউ হোল্ডিং সংস্থাটি পেকাও ব্যাংকের সাথে অধিগ্রহণকারী সত্তা হিসাবে সংযুক্ত থাকবে। শেষ পর্যন্ত ডাব্লুএসই ব্যাংক পেকাও রেকর্ড করা হবে, এবং পিজেডইউ শেয়ারহোল্ডাররা বর্তমানে পিজেডইউর মালিকানাধীন পেকাও শেয়ার, পাশাপাশি সদ্য সম্প্রচার ব্যাংকের শেয়ারগুলি পাবেন। পুরো লেনদেনের পরে, নতুন সত্তায় ট্রেজারির অংশগ্রহণ প্রায় 27 শতাংশ হবে।
আন্ড্রজেজ ক্লেসিক 2007-2015 সালে এর আগে পোলিশ বীমাকারীর সভাপতি ছিলেন। পিআইএস ক্ষমতা গ্রহণের পরে তিনি 8 ডিসেম্বর, 2015 এ ফাংশনটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ২০০৯ সালে তার রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময়, পিজেডইউর বেসরকারীকরণের বিষয়ে ইউরেকোর সাথে ট্রেজারি মন্ত্রকের দ্বন্দ্ব সম্পন্ন হয়েছিল, যার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার বিলিয়ন ক্ষতিপূরণ প্রদানের হুমকি এড়িয়ে গিয়েছিল এবং পিজেডইউ জনসাধারণের প্রস্তাবের একটি উন্মুক্ত পথ ছিল। ২০১০ সালের মে মাসে, পিজেডইউর শেয়ারগুলি ওয়ার্সা স্টক এক্সচেঞ্জে আত্মপ্রকাশ করেছিল।
পিজেউ টমাসজ টার্কোভস্কির প্রধান কর্তব্যগুলি 4 নভেম্বর, 2024 থেকে বীমাকারীর বোর্ডের সদস্য এবং 14 নভেম্বর, 2024 থেকে, পিজেউ ইওয়াইসি এসএ বোর্ডের সদস্য। ১৯৯ 1996 সাল থেকে, তিনি পিজেডইউ গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিলেন, যেখানে তিনি ক্ষয়ক্ষতির তরল পদার্থের ক্ষেত্রে সমস্ত অপারেশনাল এবং ম্যানেজমেন্ট স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন – একজন বিশেষজ্ঞ থেকে, ড্যাম লিকুইডেশন সেন্টারের পরিচালক কর্তৃক বোর্ডের একজন সদস্যের কাছে।
ইউনিভার্সাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মূলধন গোষ্ঠীটি পোল্যান্ড এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান। গ্রুপটির নেতৃত্বে রয়েছে পিজেডু – একটি তালিকাভুক্ত সংস্থা। এই গোষ্ঠীতে অন্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: পিজেডু życie, লিংক 4 টিইউ, টিউউ পিজেডউউ, আলিওর ব্যাংক, ব্যাংক পেকাও। গ্রুপটি প্রায় পরিচালনা করে। পিএলএন 300 বিলিয়ন সম্পদ এবং প্রায় জন্য পরিষেবা সরবরাহ করে। 22 মিলিয়ন ক্লায়েন্ট পাঁচটি দেশে। পিজেডইউতে রাজ্য ট্রেজারিতে প্রায় 34.2 শতাংশ ক্রিয়া রয়েছে। (পাপ)