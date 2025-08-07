You are Here
আন্দ্রে ফিলোমেনো, ‘আতিজাপান মনস্টার’ হাসপাতালে গুরুতর

অ্যালেলি রদ্রিগেজ

‘আতিজাপান মনস্টার’ নামে পরিচিত অ্যান্ড্রেস ফিলোমেনো মেন্ডোজা সেলিস টোলুকার অ্যাডলফো ল্যাপেজ ম্যাটোস মেডিকেল সেন্টারে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এবং জুলাই থেকে পারিবারিক সমর্থন ছাড়াই এবং বিশেষ যত্নের অধীনে ব্যাকটিরিয়া নিউমোনিয়া এবং উন্নত ডায়াবেটিসের একটি সমালোচনামূলক চিত্রের মুখোমুখি হন।

এই বছরের ১৫ জুলাই থেকে ফেমিনিসাইড, হত্যাকাণ্ড ও নিখোঁজদের জন্য সাজা দেওয়া উচ্চ বিশেষত্ব হাসপাতালে প্রবেশ করেছে।

চিকিত্সা নির্ণয় নিশ্চিত করে যে এটি একাধিক জটিলতার সাথে নসোকোমিয়াল নিউমোনিয়া, ট্র্যাচিয়াল স্টেনোসিস এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলিটাসে ভুগছে। তাদের রাজ্যের তীব্রতার আগে, চিকিত্সকরা একটি ট্র্যাচিওটমি, ভেনোক্লাইসিস সম্পাদন করেছিলেন এবং একটি ফোলে তদন্ত করেছিলেন।

চিকিত্সা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, এই 70 বছরেরও বেশি বয়সী মানুষ উন্নতি দেখায় নি।

এটি প্রয়োজনীয় যে বন্দীদের পরিবার সমর্থন নেটওয়ার্কগুলির অভাব রয়েছে। অনুশোচনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এতে অংশ নিতে পারে এমন কোনও আপেক্ষিক যোগাযোগের ডেটা পাওয়া যায় না।

এই ব্যক্তিকে ২০২১ সালের মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত পূর্বোক্ত অপরাধের জন্য তাঁর আটটি বাক্য রয়েছে। তাদের বাড়িতে তারা 19 জন ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে সম্পর্কিত মানুষের অবশেষ দেখতে পেল।

