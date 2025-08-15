আন্না কালিনসকায়া কোয়ার্টার ফাইনালে সিনসিনাটি ওপেনের আইজিএ শহেনটেকের কাছে ফলস্বরূপ

সিনসিনাটি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে, উইমেনস টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের টুর্নামেন্ট 1000 এর টুর্নামেন্ট 1000 এর 5.1 মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার তহবিল সহ, যা জিংকিনাটিতে অনুষ্ঠিত হয়, রাশিয়ানরা আন্না কালিনসকায়া দুটি পার্টিতে বর্তমান উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন পোলস শেরুন্টস হারিয়েছেন। তবে, সাধারণভাবে, রাশিয়ান টেনিস খেলোয়াড় আমেরিকান সিরিজের সময় সফলভাবে কাজ করে। শেষ তিনটি টুর্নামেন্টে, তিনি 12 টির মধ্যে 9 টি ম্যাচ জিতেছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রথম ত্রিশে ফিরে আসতে পারেন।
বর্তমান মৌসুমটি এখনও আন্না কালিনসকায়ার পক্ষে আগের মতো সফল নয়, এর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য এবং বছরের প্রথমার্ধে আরও বেশ কয়েকটি ভাল ফলাফলের জন্য তিনি বিশ্ব শ্রেণিবিন্যাসে একাদশ স্থানে পৌঁছেছেন। ১৪ তম অবস্থানে জানুয়ারিতে হওয়ায় ২ 26 বছর বয়সী রাশিয়ান মহিলা জুলাইয়ের শেষে ৪৮ তম স্থানে নেমে এসেছিলেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনের 500 টি টুর্নামেন্টে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন এবং প্রথম ত্রিশের কাছে এসেছিলেন।
তারপরে মন্ট্রিয়ালের হাজারতমের তৃতীয় বৃত্তে প্রস্থান করা হয়েছিল এবং সিনসিনাটিতে কালিনসকায়া কোয়ার্টার -ফাইনালে গিয়েছিলেন। একই সময়ে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে, উইম্বলডনের চূড়ান্ত প্রতিযোগী আমেরিকান আমান্ডা আনিসিমোভা (বিশ্বের 8 তম) এবং রাশিয়ান, একেতেরিনা আলেকজান্দ্রভ (16 তম), যার কাছ থেকে কালিনসকায়া একের পর এক ছয় পরাজয় ভোগ করেছিলেন, তারা নিজেদের খুঁজে পেয়েছিলেন।
পোলকা আইজিওর সাথে, তার সভাগুলির একটি ইতিবাচক অনুপাত ছিল। তাদের একমাত্র ম্যাচে, দুবাইতে গত বছরের “হাজার -আপ” এর সেমি -ফাইনালগুলি, কালিনসকায়া দুটি পার্টিতে দৃ inc ়প্রত্যয়ী জয় অর্জন করেছিল। নীতিগতভাবে, স্লটসের খেলার স্টাইলটি, যা শক্তির উপর নয়, তবে নির্ভুলতার উপর নির্ভরযোগ্য, কলিনের পক্ষে উপযুক্ত, যিনি আগ্রাসনের কারণে অন্য কারও প্রতিরক্ষা ভাঙতে কীভাবে জানেন। যাইহোক, বিশ্বের প্রথম র্যাকেটের সাথে সমান শর্তে প্রতিযোগিতা করার জন্য, তাকে সর্বোত্তম শারীরিক আকারে থাকতে হবে এবং তৃতীয় খেলার পরে এবার রাশিয়ান মহিলাকে তার বাম বাছুরের পেশীটি ব্যান্ডেজ করে এমন একজন ডাক্তারের সহায়তার প্রয়োজন ছিল।
তবুও, আদালতে লড়াই যথেষ্ট ছিল। প্রথম ব্যাচ -২: ৫ এবং ১৫:৪০-এ গয়েজ, কালিনস্কায়া একটানা ছয় পয়েন্ট জিতেছিল এবং ৩: ৫ এর স্কোর নিয়ে তার একটি বাতাস-প্যান্ট ছিল, যা বুঝতে পারে না। দ্বিতীয় সেটে, রাশিয়ান মহিলা তত্ক্ষণাত তৃতীয় খেলায় পোলিশ বিরতির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, তবে সপ্তম খেলায় আবার তার উপস্থাপনাটি হারিয়েছে। নবম গেমারে চারটি ম্যাচবল খেলার পরে, কালিনসকায়া স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে চান, তবে শোভনেটস এখনও ম্যাচ -6: 3, 6: 4 বন্ধ করে দিয়েছে।
এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে শক্তিশালী আটটিতে তাঁর কেরিয়ারে প্রথমবারের মতো, বর্তমানে 34 তম স্থানে থাকা র্যাঙ্কিংয়ে থাকা কালিনসকায়া শেষ তিনটি টুর্নামেন্টে 12 টির মধ্যে 9 টি জিতেছে। এই জাতীয় স্থিতিশীলতা কেবল উত্সাহ দেয় না, তবে সিনসিনাটি খোলা শেষে না হলে, ইউএস খোলার পরে এটি শীর্ষ -30 এ গণনা করতে দেয়। গত বছর, কালিনসকায়া নিউইয়র্ক-যথাযথভাবে পারফর্ম করেননি, এখন তাকে সেখানে একটি পয়েন্ট রক্ষা করার দরকার নেই।
পরিবর্তে, শোহেনটেক বিশ্বের প্রথম র্যাকেট অ্যারিনা সোবোলেনকোকে অনুসরণ করে চলেছে। এই বছর স্কোর করা পয়েন্টগুলিতে, পোলকা দ্বিতীয়, বেলারুশিয়ানদের চেয়ে বেশি পিছিয়ে রয়েছে। এবং এটি সম্ভব যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি, যা আমেরিকান কোকো হাফ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম, এই বছরটি এখনও এগিয়ে রয়েছে।
সিনজিনাটিতে “হাজার হাজার” পুরুষের অর্ধেক অংশে, পরবর্তী চমকটি 23 বছর বয়সী ফ্রেঞ্চম্যান টেনস একটি আত্মমান-বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের 136 তম সংখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন, যা যোগ্যতার মাধ্যমে মূল গ্রিডে প্রবেশ করছিল। চতুর্থ বৃত্তে, তিনি ওয়ার্ল্ড হোলার রুনের নবম র্যাকেটটি পুনরায় খেলতে সক্ষম হন এবং খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে – :: ২, :: ৩। এই ফলাফলটি রাশিয়ান কারেন খাচানভের হাতে ছিল, যিনি ডেনিশ ব্যর্থতার পরে পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের (এটপিতে) অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম দশ শ্রেণিবিন্যাসের খুব কাছাকাছি ছিলেন। গেমের দিন শুরুর আগে রাশিয়ার আরেক প্রতিনিধি – এর সাথে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম একমাত্র খেলোয়াড় ছিলেন – শনিবার রাত থেকে শনিবার স্প্যানিয়ার্ড কার্লোস আলকারাসের সাথে দেখা করা আন্দ্রেই রুবেলভ। সত্য, নিজেই শীর্ষ দশে ফিরে আসার জন্য, রুবেলভকে বিশ্বের প্রথম র্যাকেটকে পরাস্ত করতে শুরু করা দরকার এবং তারপরে টুর্নামেন্টটি জিততে হবে।