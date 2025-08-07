You are Here
আন্না মুইলার্টের দ্বারা ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’, প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ
News

আন্না মুইলার্টের দ্বারা ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’, প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ

পরিচালকের পরিচালক কখন? কাস্ট শিরলে ক্রুজ, সিইউ জর্জি এবং শিশুদের রিহানা বার্বোসা এবং বেনিন আইয়ো আনুন




আন্না মুইলার্টের দ্বারা 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড', প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ

আন্না মুইলার্টের দ্বারা ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’, প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ

ছবি: প্রকাশ / ডিস্ট্রিবিউডোরা গ্যালারী / রোলিং স্টোন ব্রাসিল

বিশ্বের সেরা মানতুন বৈশিষ্ট্য আনা মুইলার্ট (সে কখন ফিরে আসবে?), এই বৃহস্পতিবার, 7 ই আগস্ট ব্রাজিলিয়ান থিয়েটারে পৌঁছেছে। নীচে আরও শিখুন:

গল্প কি বিশ্বের সেরা মা?

বিশ্বের সেরা মা গল্পটি বলুন গাল (শিরলি ক্রুজ, বিজনেস উইমেনস ক্লাব), পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণগুলির একজন বাছাইকারী, যিনি তার বাড়ি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তার স্বামীর অপব্যবহার থেকে দূরে একটি নতুন জীবন এবং একটি নিরাপদ বাড়ি অর্জনের আশায় তার ওয়াগনের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, লিন্ড্রো (সেউ জর্জি, মারিঘেলা)।

এমনকি রাস্তাগুলির বিপদ এবং নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়ে তিনি তার বাচ্চাদের নির্দোষতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন, রিহানা (রিহানা বার্বোসা) ই বেনিন (বেনিন আইও), তাদের বিশ্বাস করে যে তারা একটি দুর্দান্ত দু: সাহসিক কাজ করছে। নিম্নলিখিত অভিনবতার ট্রেলারটি দেখুন:

https://www.youtube.com/watch?v=embuyumewzm

এখন পর্যন্ত 2025 সালের সেরা সিনেমাটি কী ছিল? আপনার প্রিয় জন্য ভোট!

  • বাবু
  • অওর
  • কনক্লেভ
  • নিখুঁত এসকর্ট
  • ক্যাপ্টেন আমেরিকা: প্রশংসনীয় নিউ ওয়ার্ল্ড
  • প্রবাহ
  • নৃশংসবাদী
  • একটি সম্পূর্ণ অজানা
  • মিকি 17
  • বিজয়
  • স্নুইট
  • একটি মাইনক্রাফ্ট মুভি
  • পাপী
  • বজ্রপাত*
  • এইচ সহ মানুষ
  • কারাতে কিড: কিংবদন্তি
  • প্রমনিশন 6: রক্তের সম্পর্ক
  • লিলো এবং স্টিচ
  • মিশন: অসম্ভব – চূড়ান্ত সেট
  • বলেরিনা: জন উইকের ইউনিভার্স থেকে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts