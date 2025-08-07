আন্না মুইলার্টের দ্বারা ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’, প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ

পরিচালকের পরিচালক কখন? কাস্ট শিরলে ক্রুজ, সিইউ জর্জি এবং শিশুদের রিহানা বার্বোসা এবং বেনিন আইয়ো আনুন
বিশ্বের সেরা মানতুন বৈশিষ্ট্য আনা মুইলার্ট (সে কখন ফিরে আসবে?), এই বৃহস্পতিবার, 7 ই আগস্ট ব্রাজিলিয়ান থিয়েটারে পৌঁছেছে। নীচে আরও শিখুন:
গল্প কি বিশ্বের সেরা মা?
বিশ্বের সেরা মা গল্পটি বলুন গাল (শিরলি ক্রুজ, বিজনেস উইমেনস ক্লাব), পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণগুলির একজন বাছাইকারী, যিনি তার বাড়ি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তার স্বামীর অপব্যবহার থেকে দূরে একটি নতুন জীবন এবং একটি নিরাপদ বাড়ি অর্জনের আশায় তার ওয়াগনের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, লিন্ড্রো (সেউ জর্জি, মারিঘেলা)।
এমনকি রাস্তাগুলির বিপদ এবং নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়ে তিনি তার বাচ্চাদের নির্দোষতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন, রিহানা (রিহানা বার্বোসা) ই বেনিন (বেনিন আইও), তাদের বিশ্বাস করে যে তারা একটি দুর্দান্ত দু: সাহসিক কাজ করছে। নিম্নলিখিত অভিনবতার ট্রেলারটি দেখুন:
https://www.youtube.com/watch?v=embuyumewzm
