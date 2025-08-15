আপডেট শর্তাদি এবং নীতি – ব্লুস্কি

দু’বছর আগে ব্লুস্কি চালু করার পর থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছি। যেহেতু আমাদের সম্প্রদায় প্রসারিত হয়েছে, আমাদের পরিষেবার শর্তাদি, সম্প্রদায় নির্দেশিকা, কপিরাইট এবং গোপনীয়তা নীতিগুলি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া স্পষ্টতা উন্নত করার সুযোগ প্রকাশ করেছে। আমাদের বেল্টের অধীনে আরও অভিজ্ঞতার সাথে এবং একটি বিকশিত নিয়ন্ত্রক প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে, আমরা আমাদের পদ্ধতির আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে এবং আরও বিশদ সরবরাহ করতে আমাদের শর্তাদি এবং নীতিগুলিতে ভাষাটি আপডেট করছি।
আমাদের সম্প্রদায়ের নির্দেশিকাগুলির জন্য, আমরা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ইনপুট চাইছি। প্রস্তাবিত নির্দেশিকাগুলি স্পষ্টতা বাড়ায়, ব্যবহারকারীর সুরক্ষার বিশদ যুক্ত করে এবং সংযমের আশেপাশে আরও স্বচ্ছতা সরবরাহ করে। মন্তব্যগুলি জমা দেওয়ার জন্য আপনার 28 ই আগস্ট অবধি থাকবে এবং তারপরে তারা 15 ই অক্টোবর কার্যকর হবে। আপনি আমাদের সমর্থন পৃষ্ঠায় আমাদের আপডেট হওয়া সম্প্রদায়ের নির্দেশিকাগুলি দেখতে পারেন।
নতুন আইনী প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করতে এবং মতবিরোধের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের আরও নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার জন্য আমাদের পরিষেবার শর্তাদি আপডেট করা হয়েছে। পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে নতুন আঞ্চলিক বিধি মেনে চলার জন্য যোগ্যতা এবং বয়সের নিশ্চয়তা স্পষ্ট করার পাশাপাশি একটি আনুষ্ঠানিক আপিল প্রক্রিয়া প্রবর্তনের অন্তর্ভুক্ত। আমরা অনানুষ্ঠানিক রেজোলিউশনকে অগ্রাধিকার দিতে আমাদের বিরোধ নিষ্পত্তি বিভাগটিও প্রসারিত করেছি।
পরিষেবার নতুন শর্তাদি, গোপনীয়তা নীতি এবং কপিরাইট নীতি 15 ই সেপ্টেম্বর কার্যকর হবে। আপনি আমাদের সমর্থন পৃষ্ঠায় এই আপডেট হওয়া নীতিগুলি দেখতে পারেন।
নীচে কী আপডেট হচ্ছে তার একটি ওভারভিউ রয়েছে:
1। সম্প্রদায় নির্দেশিকা
আমরা বিশ্বাস করি যে সর্বোত্তম নীতিগুলি তাদের পরিবেশন করা লোকদের সাথে অংশীদারিতে তৈরি করা হয়। আমাদের খসড়া নির্দেশিকাগুলি আমাদের সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি এবং প্রতিক্রিয়া থেকে পাঠগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং আপনার ইনপুট আমাদের ব্লুজস্কির ভবিষ্যতকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। আমরা এমন একটি খসড়া তৈরি করে শুরু করেছি যা আমরা মনে করি আমাদের বর্তমান নির্দেশিকাগুলিতে উন্নতি করে। নীচে আমাদের প্রস্তাবিত কিছু আপডেট রয়েছে; প্রতিক্রিয়া জন্য ব্যবহার করার জন্য এখানে ফর্ম।
- পরিষ্কার কাঠামো: চারটি মূল নীতিগুলি সংগঠিত – প্রথম দিক থেকে অন্যকে সম্মান করুন, খাঁটি হন এবং নিয়মগুলি অনুসরণ করুন – প্রত্যেকের অধীনে অনুমোদিত এবং নিষিদ্ধ সামগ্রীর নির্দিষ্ট উদাহরণ সহ।
- ক্ষতি বিভাগগুলি স্পষ্ট: ইউকে অনলাইন সুরক্ষা আইন (ওএসএ), ইইউ ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট (ডিএসএ) এর সাথে সারিবদ্ধ করার জন্য আরও উদাহরণ সহ আপডেট করা হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইটি ডাউন আইনের আইন।
- প্রয়োগের পদ্ধতি: ওএসএ এবং ডিএসএ দ্বারা প্রয়োজনীয় হিসাবে প্রগ্রেসিভ এনফোর্সমেন্ট মডেল এবং স্পষ্টভাবে বিষয়বস্তু সংযোজন যুক্তি প্রবর্তন করেছে।
- আপিল এবং প্রতিকার: ডিএসএর সাথে একত্রিত এবং এখন ইইএ ব্যবহারকারীদের জন্য আদালতের বাইরে এবং বিচারিক প্রতিকার নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
2। পরিষেবার শর্তাদি (টিওএস)
- যোগ্যতা এবং বয়সের আশ্বাস বিভাগ: অনলাইন সুরক্ষা আইন এবং বিধিমালার সাথে সম্মতি স্পষ্ট করার জন্য আপডেট হয়েছে (যেমন, মার্কিন শিশুদের অনলাইন গোপনীয়তা সুরক্ষা আইন (সিওপিপিএ), ওএসএ, ডিএসএ) এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে বয়সের আশ্বাসের প্রয়োজন।
- সংযম এবং অবৈধ সামগ্রী: ডিএসএ মেনে চলার জন্য প্র্যাকটিভ সংযম এবং অবৈধ সামগ্রীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ যুক্ত করা হয়েছে।
- অভিযোগ এবং আপিল: ডিএসএ মেনে চলার জন্য বিশদ আপিল প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেছে।
- বিরোধ প্রক্রিয়া: আমাদের মতবিরোধ রয়েছে এমন ইভেন্টে আমরা ব্যবহারকারীদের আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করেছি।
- আমরা অনানুষ্ঠানিক বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করার বিষয়ে বিশদ যুক্ত করেছি, এমন একটি চুক্তি সহ যা আমরা কোনও আনুষ্ঠানিক বিরোধ প্রক্রিয়াতে এগিয়ে যাওয়ার আগে ফোনে কথা বলব। এটি কারণ আমরা মনে করি বেশিরভাগ বিরোধগুলি অনানুষ্ঠানিকভাবে সমাধান করা যেতে পারে।
- আমরা দায়বদ্ধতার আশেপাশে একটি নির্দিষ্ট বিবরণ যুক্ত করেছি: যদি কোনও ব্যবহারকারী যদি দাবি করে যে আমরা এমন কিছু ভুল করেছি যা নির্দিষ্ট ধরণের ক্ষতি করেছে, তারা সালিশের মাধ্যমে বরং আদালতে সেই দাবিটি সমাধান করতে বেছে নিতে পারে।
- আমরা ব্যবহারকারীদের একটি পছন্দ দিচ্ছি যখন এটি কোনও বিরোধের কথা আসে যখন আমাদের অবশ্যই সালিশের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এর অর্থ ব্যবহারকারীরা একটি সালিসকারী চয়ন করেন, ব্লুস্কি একজন সালিস বেছে নেন এবং এই দুটি সালিস তৃতীয়টি বেছে নেন।
3 .. গোপনীয়তা নীতি
- ব্যবহারকারীর অধিকার: ইইউ এবং ইউকে জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (জিডিপিআর) এবং অন্যান্য বৈশ্বিক গোপনীয়তা আইনের অধীনে ডেটা বিষয় অধিকারের আশেপাশে বর্ধিত স্বচ্ছতা।
- আন্তর্জাতিক ডেটা স্থানান্তর: ইইউ এবং যুক্তরাজ্যের বাইরের স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত সুরক্ষাগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য আপডেট হয়েছে।
- ধরে রাখা এবং মুছে ফেলা: বিকেন্দ্রীভূত আর্কিটেকচারের কারণে মুছে ফেলার সীমাবদ্ধতার উপর স্পষ্টতা জোরদার; ডিএসএ এবং ডেটা মিনিমাইজেশন প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- এখতিয়ার-নির্দিষ্ট বিভাগ: যুক্ত তথ্য যুক্ত করা হয়েছে যা আমাদের কিছু ব্যবহারকারীদের যেখানে তারা বাস করে তার ভিত্তিতে প্রযোজ্য।
4। কপিরাইট নীতি
- স্ট্রিমলাইনড টেকডাউন পদ্ধতি: মার্কিন ডিজিটাল মিলেনিয়াম কপিরাইট আইন (ডিএমসিএ), ডিএসএ এবং অনুরূপ আইনগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে।
- আপত্তিজনক প্রতিবেদন ধারা: ডিএসএর সাথে সম্মতিযুক্ত জালিয়াতি টেকডাউন অপব্যবহার রোধ করতে প্রক্রিয়া যুক্ত করা হয়েছে।
- স্বচ্ছ প্রতিবেদন: আমরা স্বচ্ছতার প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করব তা স্পষ্ট করে ডিএসএর সাথে একত্রিত।