আপডেট হওয়া সময়সূচী, ফিক্সচার, ফলাফল এবং লাইভ স্ট্রিমিং বিশদ

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জ্যানিক সিনার এবং আরিয়ানা সাবালেনকা শিরোনাম তারকা-স্টাড প্যানেল।
সিনসিনাটি ওপেন 2025 হ’ল একটি যৌথ এটিপি এবং ডাব্লুটিএ পেশাদার টেনিস টুর্নামেন্ট যা 7 থেকে 18 ই আগস্ট আউটডোর হার্ড কোর্টে অনুষ্ঠিত হবে। পুরুষদের জন্য এর 124 তম সংস্করণ চিহ্নিত করে এবং মহিলাদের জন্য 97 তম নারীদের জন্য এই অনুষ্ঠানটি লিন্ডনার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টারে, ওহিও, ওহিও, সিনসিন্নাতির বাইরে অনুষ্ঠিত হবে।
সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়টি হ’ল জ্যানিক সিনার, কার্লোস আলকারাজ এবং আরিয়ানা সাবালেনকার মতো শীর্ষ তারকাদের প্রত্যাবর্তন, যিনি এর আগে কানাডিয়ান ওপেন ২০২৫ এড়িয়ে গিয়েছিলেন। পুরুষদের ড্র ভারসাম্যপূর্ণ দেখাচ্ছে, সিনার কোয়ার্টার ফাইনালে লরেনজো মুস্টির সাথে সংঘর্ষের প্রত্যাশা করেছিল, অন্যদিকে অ্যালেক্সেরাজ আলেক্স ডি মিনারের মুখোমুখি হতে পারে।
তৃতীয় বীজ আলেকজান্ডার জাভেরেভ কোয়ার্টার ফাইনালে বেন শেল্টনের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে এবং তারপরে সেমিফাইনালে আলকারাজের সাথে দেখা করতে পারে।
সিনার সম্ভবত ফ্রিটজ বা হোলার রুনের মুখোমুখি হতে পারে, তবে এটিপি সিনসিনাটি ড্র আবার আলকারাজ এবং পাপীর মধ্যে একটি ব্লকবাস্টার শোডাউন প্রতিশ্রুতি দেয়।
ডব্লিউটিএ ওয়ার্ল্ড নং 1 সাবালেনকা একটি দুর্দান্ত ড্রয়ের মুখোমুখি হয়েছে এবং সম্ভবত তিনি সম্ভবত মার্কেটা ভন্ড্রৌভোভ বা জাকলিন ক্রিশ্চিয়ানদের বিরুদ্ধে তার প্রচার শুরু করতে পারেন এবং তৃতীয় রাউন্ডে আবারও একটি ইন-ফর্ম এমা রাদুকানু জুড়ে আসতে পারেন।
এলেনা রাইবাকিনা বা ম্যাডিসন কীগুলি সেমিস এবং ফাইনালে আইজিএ সোয়েটেক এবং কোকো গাফের সম্ভাব্যতার সাথে দেখা করার আগে কোয়ার্টারে শীর্ষ বীজের জন্য অপেক্ষা করতে পারে।
সিনসিনাটিতে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত świątek এবং দ্বিতীয়-বংশোদ্ভূত গাফ উভয়ের তুলনামূলকভাবে মসৃণ পথ রয়েছে এবং এটি মূলধন করার আশা করবে।
যাইহোক, কানাডা ওপেন সেমিফাইনালিস্টদের সিনসিনাটি শুরু হওয়ার আগে প্রায় কোনও পুনরুদ্ধারের সময় না থাকার সাথে সাথে টাইট শিডিয়ুলিং আবারও ট্যুর ক্যালেন্ডার দ্বারা শীর্ষ খেলোয়াড়দের উপর চাপানো স্ট্রেনকে হাইলাইট করে।
ইউকি ভাম্ব্রি এই বছর সিনসিনাটিতে ভারতের আশা নিয়ে নেতৃত্ব দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ভাম্ব্রি কানাডায় উদ্বোধনী-রাউন্ডের প্রস্থানের শিকার হয়েছিলেন এবং সর্ব-গুরুত্বপূর্ণ ইউএস ওপেন ২০২৫-এর জন্য তাঁর প্রস্তুতি বাড়ানোর জন্য আরও ভাল যাত্রার আশা করবেন। টরন্টোকে হারিয়ে যাওয়ার পরে, রোহান বোপানাও তার এসডাব্লু 19 উদ্বোধনী রাউন্ডের প্রস্থানের পর প্রথমবারের মতো ডাবলস অ্যাকশনে ফিরে আসবেন।
সিনসিনাটি কখন খুলবে 2025?
2025 সিনসিনাটি ওপেন 5 আগস্ট থেকে শুরু হবে, প্রধান ড্র ম্যাচগুলি 7 আগস্ট থেকে শুরু হবে।
কোন শহরটি সিনসিনাটি ওপেন 2025 হোস্ট করবে?
এই টুর্নামেন্টটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটির উত্তর শহরতলির ওহিওর ম্যাসনের লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়াও পড়ুন: শীর্ষ 10 খেলোয়াড় যারা সিনসিনাটি থেকে সরানো হয়েছে 2025 ওপেন
সিনসিনাটি ওপেন 2025 এ বীজযুক্ত খেলোয়াড় কারা?
পুরুষদের একক মধ্যে শীর্ষ আটটি বীজ আঁকুন:
মহিলাদের একক শীর্ষে আটটি বীজ আঁকেন:
- আরিয়ানা সাবালেনকা
- কোকো গাফ
- আইজিএ সোয়েটেক
- জেসিকা পেগুলা
- আমন্ডা আনিসিমোভা
- ম্যাডিসন কী
- জেসমিন পাওলিনি
- এমা নাভারো
- এলেনা রাইবাকিনা
- এলিনা স্বিতোলিনা
কোন ভারতীয় খেলোয়াড় সিনসিনাটি ওপেন 2025 এ অংশ নিচ্ছেন?
কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় একক প্রধান ড্রয়ের প্রবেশের তালিকায় নেই। ইউকি ভাম্ব্রি মাইকেল ভেনাসকে অংশীদার করবেন, অন্যদিকে বোপান্না পুরুষদের ডাবলস ড্রতে ইথান কুইনের পাশাপাশি খেলতে চলেছেন।
সিনসিনাটি ওপেন 2025 এর প্রতিযোগিতার সময়সূচী কী?
- 128 এর রাউন্ড: আগস্ট 7-8
- 64 এর রাউন্ড: আগস্ট 9-10
- 32 এর রাউন্ড: আগস্ট 11-12
- 16 এর রাউন্ড: আগস্ট 13-14
- কোয়ার্টার ফাইনাল: আগস্ট 15-16
- সেমিফাইনাল: আগস্ট 17
- চূড়ান্ত: আগস্ট 18
এছাড়াও পড়ুন: সিনসিনাটি খুলুন 2025: অফারটিতে পুরষ্কারের অর্থ এবং পয়েন্টগুলি সম্পর্কে আপনার সমস্ত কিছু জানতে হবে
ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে সিনসিনাটি ওপেন 2025 এর লাইভ টেলিকাস্ট এবং স্ট্রিমিং কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
পুরুষদের ড্র ভারতে সনি নেটওয়ার্কে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। স্কাই ইউকে এবং টেনিস চ্যানেল যথাক্রমে যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রচারের অধিকারগুলি গ্রহণ করে।
মহিলা ইভেন্টটি টেনিস চ্যানেলে একচেটিয়াভাবে ভারতীয় এবং মার্কিন দর্শকদের জন্য উপলব্ধ হবে। স্কাই ইউকে এবং এখন টিভি যুক্তরাজ্যে মহিলাদের ড্রয়ের সরাসরি স্ট্রিমিং পরিচালনা করবে।
সম্পূর্ণ সম্প্রচারের বিশদ এখানে
সিনসিনাটি ওপেন 2025 এ ভারতের সম্পূর্ণ সময়সূচী এবং ফলাফল
একবার ঘোষণা করা হবে।
সিনসিনাটি 2025 সম্পূর্ণ সময়সূচী এবং ফলাফল খুলুন
দিন 1 – আগস্ট 07 (বৃহস্পতিবার)
পুরুষদের একক রাউন্ড 1
- পেড্রো মার্টিনেজ নিকোলাস জারি (1-6, 6-4, 6-3) পরাজিত করেছেন
- জু ফনসকেস ইওচেট বুকে (4-6, 6-2, 7-5) পরাজিত করেছে
- রবার্টপ কার্বেলস বেনা হুগো গ্যাস্টনকে (6-4, 5-7, 6-3) পরাজিত করেছে
- জিওভান্নি এমপেটশি পেরিকার্ড কোলম্যান ওয়াংয়ের কাছে হেরে গেছেন (3-6, 2-6)
- জর্ডান থম্পসন অ্যাড্রিয়ান মান্নারিনোর কাছে হেরে গেছেন (2-6, 2-6)
- ডেভিড গফিন সেবাস্তিয়ান বায়েজের কাছে হেরে গেছেন (1-6, 3-6)
মহিলাদের একক রাউন্ড 1
- সোরানা সিরস্টিয়া ডোনা ভেকিককে (6-1, 4-6, 6-3) পরাজিত করেছে
- আনাস্তাসিয়া পটাপোভা লরা সিগেমুন্ডকে (6-4, 6-4) পরাজিত করেছে
- মার্কেটা ভন্ড্রোসোভা জ্যাকলিন ক্রিশ্চিয়ানকে পরাজিত করেছে (-3-৩, -1-১)
- ইউলিয়া পুটিন্টসেভা রেনাটা জারাজুয়ার কাছে হেরেছে (-3-৩.৪-6, ২–6)
- ভেনাস উইলিয়ামস জেসিকা বুজাস ম্যানিরোর কাছে হেরে গেছেন (4-6, 4-6)
- কেটি বুল্টার ওলগা ড্যানিলোভিকের কাছে হেরে গেছেন (0-6, 5-7)
- পেটন স্টার্নস ওয়াং ইয়াফানকে (6-4, 6-3) পরাজিত করেছে
দ্বিতীয় দিন – আগস্ট 08 (শুক্রবার)
পুরুষদের একক রাউন্ড 1
- কেই নশিমোরি ক্যামিলো উগো ক্যাভেবেলির কাছে হেরে গেছেন (5-7, 3-6)
- লুকা নার্দি থিয়াগো আগস্টিন তিরান্টে (6-4, 7-6 (5)) পরাজিত করেছেন
- ফ্রান্সিসকো কমনা জৌমে মুনারকে (6-4, 6-4) পরাজিত করেছে
- অ্যাডাম ওয়ালটন মারিয়ানো নাভোনকে (4-6, 7-6 (3), 6-1) পরাজিত করেছে
- রিলি ওপেলকা হুগো ডেলিয়েনকে পরাজিত করেছে (7-5, 7-6 (3))
- ড্যানিয়েল আল্টমায়ার রবার্তো বাউটিস্তা আগুতের কাছে হেরে গেছেন (6-7 (5), 6-7 (1))
- সেবাস্তিয়ান অফনার ভ্যালেন্টিন রয়ারের কাছে হেরে গেছেন (7-5, 3-6, 3-6)
- আলেকসান্দার ভুকিক নিশেশ বাসারভেয়ার্ডির কাছে হেরে গেছেন (6-7 (5), 5-7)
মহিলাদের একক রাউন্ড 1
- সোনাই কার্টাল ক্যারোলিন গার্সিয়ার কাছে হেরে গেছেন (7-5, 4-6, 3-6)
- লুসিয়া ব্রোঞ্জেটি বেক ঝু লিন (6-7 (6) চিত্র, 7-6 (6))
- ক্যারোলিন ডোলহাইড রেবেকা শ্রামকোভা (6-1, 4-6, 6-7 (1)) পরাজিত করেছেন
- আন্না ব্লিঙ্কোভা কিম্বারলি বীরেলের কাছে হেরে গেছেন (2-6, 1-6)
- ড্যানিয়েল কলিন্স টেলর টাউনসেন্ডের কাছে হেরেছে (4-6, 6-7 (2))
- মারিয়া সাক্কারি কামিলা রাখিমোভা (6-3, 3-6, 6-2) পরাজিত করেছে
- বার্বোরা ক্রেজিকের পরাজিত অ্যালিসিয়া পার্কস (6-4, 4-6, 6-0)
দিন 3 – আগস্ট 9 (শনিবার)
পুরুষদের একক রাউন্ড 2
- ()) হোলার রুন বনাম রোমান সাফাল
- (8) লরেঞ্জো মিউস বেঞ্জামিন বনজি
- (১১) ক্যাস্পার রুউড বনাম আর্থার রেন্ডারকনেক
- (25) স্টেফানোস সিটসিপাস বনাম ফ্যাবিয়ান মেরোজসন
- (13) টমি পল বনাম পেড্রো মার্টিনেজ
- (1) জান্নিক সিনার বনাম ড্যানিয়েল এলাহি গ্যালান – পূর্বরূপ
- (10) ফ্রান্সেস টিয়াফো বনাম রবার্তো কার্বেলস বায়েনা
- (4) টেলর ফ্রিটজ বনাম এমিলিও নাভা
মহিলাদের একক রাউন্ড 2
- (3) আইজিএ সোয়েটেক বনাম আনাস্তাসিয়া পটাপোভা
- ()) ম্যাডিসন কী বনাম ইভা লাইস
- (30) এমা রাদুকানু বনাম ওলগা ড্যানিলোভিচ
- (13) টেলর টাউনসেন্ড বনাম লিউডমিলা স্যামসোনোভা
- (19) এলিস মার্টেনস বনাম ক্লারভি এনগুনউই
- (9) এলেনা রাইবাকিনা বনাম রেনাটা জারাজুয়া
- (12) ইকাটারিনা আলেকজান্দ্রভা বনাম লুলু সান
- (14) ডায়ানিড শ্যানাইডার বনাম ইউয়ান
- (1) আর্যনা সাবালেনকা বনাম মার্কেটা ভন্ড্রোসোভা
- (5) আমন্ডা আনিসিমোভা বনাম লেওলিয়া জাঞ্জিয়ান
দিন 4 – আগস্ট 10 (রবিবার)
পুরুষদের একক রাউন্ড 2
- (3) আলেকজান্ডার জাভেরেভ বনাম নিশেশ বাসারভেয়ার্ডি
- (12) ড্যানিল মেদভেদেভ বনাম অ্যাডাম ওয়ালটন
- (16) জাকুব প্রযুক্তি ইথান কুইন হয়নি
- (9) অ্যান্ড্রে রুবেলভ বনাম লার্নার শ্যাডো
- (5) বেন শেল্টন বনাম ক্যামিলো উগো কারাবেলি
- (14) ক্যারেন খাচানভ বনাম ভ্যালেন্টিন রয়ার
- (২) কার্লোস আলকারাজ বনাম দামির জুমহুর
- ()) অ্যালেক্স ডি মিনার বনাম রিলি ওপেলকা
মহিলাদের একক রাউন্ড 2
- (17) বেলিন্ডা পেট্রোল বনাম ভেরোনিকা কুদরমেটোভ
- ()) জেসমিন পাওলিনি বনাম মারিয়া সাক্কারি
- (15) দরিয়া কাসাতকিনা বনাম লুসিয়া ব্রোঞ্জেটি
- (২) কোকো গাফ বনাম ওয়াং জিনিয়ু
- (16) ক্লারা টাউসন বনাম আজলা টমলজানভিক
- (10) এলিনা সুভিটোলিনা বনাম বার্বোরা ক্রেজিকোভা
- (11) কারোলিনা মুচোভা বনাম ক্যারোলিন গার্সিয়া
- (8) এমা নাভারো বনাম তার সিডেল
- (4) জেসিকা পেগুলা বনাম কিম্বারলি বীরেল
সিনসিনাটি কখন এবং কোথায় খুলবে 2025?
২০২৫ সালের সিনসিনাটি ওপেনটি August ই আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, ৫ আগস্টের যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে ম্যাচগুলি ওহাইওর ম্যাসনের লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।
সিনসিনাটি ওপেন 2025 এ কোন শীর্ষ খেলোয়াড় কর্মে থাকবে?
পুরুষদের পক্ষে, জ্যানিক সিনার, কার্লোস আলকারাজ এবং আলেকজান্ডার জাভেরেভে যখন মহিলাদের আঁকায় আরিয়ানা সাবালেনকা, ইগা -উইয়েটেক এবং কোকো গাফ শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড় যারা কর্মে থাকবেন।
সিনসিনাটি 2025 লাইভ খোলা কোথায় এবং কীভাবে দেখতে পাবেন?
ভারতে, পুরুষদের ম্যাচগুলি সনি নেটওয়ার্কে সম্প্রচারিত হবে, যখন মহিলাদের ম্যাচগুলি টেনিস চ্যানেলে প্রবাহিত হবে। যুক্তরাজ্যের দর্শকরা স্কাই স্পোর্টস এবং এখন টিভিতে দেখতে পারেন, যখন মার্কিন দর্শকরা টেনিস চ্যানেলটি দিয়ে টিউন করতে পারেন।
আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম