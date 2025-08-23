আপডেট হওয়া সময়সূচী, ফিক্সচার, ফলাফল এবং লাইভ স্ট্রিমিং বিশদ

জ্যানিক সিনার এবং আরিয়ানা সাবালেনকা তাদের খেতাব রক্ষার জন্য বিড করার সময় একটি পুনরুত্থিত মাঠের মুখোমুখি হন।
জ্যানিক সিনারকে ভুলে যাওয়া একটি জন্মদিনের সপ্তাহ ছিল কারণ হিটওয়েভের মতো শর্তগুলি 2025 সিনসিনাটি ওপেনে আরও একটি দুর্ঘটনার দাবি করেছিল। শীর্ষে তার শিরোনাম প্রতিরক্ষা 23 মিনিটের মধ্যে ফাইনালে শেষ হয়েছিল, কার্লোস আলকারাজের কাছে 5-0 ব্যবধানে পিছিয়ে।
২০২৪ সালের সিনসিনাটি ওপেন চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেনকা এই বছর এলেনা রাইবাকিনার কাছে সোজা সেটে সেমিফাইনালে পড়েছিলেন।
দুজনেই ইউএস ওপেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নিউইয়র্কে এসেছিলেন। ওহিওতে টিউন-আপ ইভেন্টে তাদের ফলাফলগুলি অনুসরণ করে, এই মাসের শেষের দিকে ইউএস ওপেন 2025 চলাকালীন দুটি নং ওয়ার্ল্ড নং 1 এস একটি উত্সাহী লড়াইয়ের মুখোমুখি হবে।
স্পটলাইটটি এখন সদ্য মুকুটযুক্ত সিনসিনাটি ওপেন চ্যাম্পিয়ন্স – কার্লোস আলকারাজ এবং আইজিএ সোয়েটেক -এ থাকবে। আলকারাজ এবং সোয়েটেক 2022 মরসুম থেকে তাদের মার্কিন ওপেন বিজয়কে পুনরুদ্ধার করতে দেখবেন।
2023 সালে ইউএস ওপেন শিরোপা জিতেছে, গৌফ তার হোম ইভেন্টে প্রভাব ফেলতে চাইবে। আমেরিকান এই বছরের শুরুর দিকে ফরাসি ওপেন জয়ের পরে হোম টার্ফে তার তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা অনুসরণ করবে।
ওয়ার্ল্ড নং 5 জ্যাক ড্রাগার এবং 24 বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ী নোভাক জোকোভিচ প্রতিযোগিতা থেকে কিছু সময় দূরে কাটিয়ে স্যাডলে ফিরে আসবেন।
কানাডিয়ান ওপেন মেনস সিঙ্গলস চ্যাম্প বেন শেল্টন, ওয়ার্ল্ড নং 4 টেলর ফ্রিটজ এবং ওয়াশিংটন ওপেন কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট ফ্রান্সেস টিয়াফো বিগ অ্যাপলটিতে আমেরিকান প্রত্যাশা কাঁধে রাখবেন। ইউএস ওপেন 2025 সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে।
ইউএস খুললে 2025 কখন শুরু হবে?
ইউএস ওপেন 2025 এ মূল ড্র অ্যাকশন 24 আগস্ট রবিবার থেকে শুরু হবে এবং 7 সেপ্টেম্বর রবিবার পুরুষদের ফাইনালের সাথে শেষ হবে।
কোন শহরটি ইউএস ওপেন 2025 হোস্ট করবে?
2025 ইউএস ওপেন 1978 সাল থেকে হোস্ট সিটি নিউইয়র্ক দ্বারা হোস্ট করা হবে।
ইউএস ওপেন 2025 এ বীজযুক্ত খেলোয়াড় কারা?
পুরুষদের একক শীর্ষ বীজ আঁকুন:
- জান্নিক সিনার
- কার্লোস আলকারাজ
- আলেকজান্ডার জাভেরেভ
- টেলর ফ্রিটজ
- জ্যাক ড্রাগার
- বেন শেলটন
- নোভাক জোকোভিচ
- অ্যালেক্স ডি মিনার
- কারেন খাচানভ
- লরেঞ্জো মুস্টি
মহিলাদের একক শীর্ষ বীজ আঁকুন:
- আরিয়ানা সাবালেনকা
- আইজিএ সোয়েটেক
- কোকো গাফ
- জেসিকা পেগুলা
- মিরিয়া অ্যান্ডেভা
- ম্যাডিসন কী
- জেসমিন পাওলিনি
- আমন্ডা আনিসিমোভা
- এলেনা রাইবাকিনা
- এমা নাভারো
কোন ভারতীয় খেলোয়াড় 2025 ইউএস ওপেনে অংশ নিচ্ছেন?
2025 মার্কিন ওপেনে পুরুষদের বা মহিলাদের একক আঁকায় কোনও ভারতীয় নাম নেই। ডাবলস ড্র, যা এখনও প্রকাশিত হয়নি, বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে ভারতীয় উপস্থিতি সরবরাহ করে।
ইউএস ওপেন 2025 এর প্রতিযোগিতার সময়সূচী কী?
- রাউন্ড 1: রবিবার, আগস্ট 24
- রাউন্ড 2: বুধবার, আগস্ট 27
- রাউন্ড 3: শুক্রবার, আগস্ট 29
- রাউন্ড 4: রবিবার, আগস্ট 31
- কোয়ার্টার ফাইনাল: মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর 2
- সেমিফাইনাল: শুক্রবার, সেপ্টেম্বর 5
- ফাইনাল: রবিবার, সেপ্টেম্বর 7
ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে ইউএস ওপেন 2025 এর লাইভ টেলিকাস্ট এবং স্ট্রিমিং কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ইউএস ওপেন 2025 স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ভারতে লাইভ টেলিকাস্ট হবে এবং জিওহোটস্টারের মাধ্যমে প্রবাহিত হবে।
যুক্তরাজ্যের ভক্তরা স্কাই স্পোর্টস টেনিস, স্কাই স্পোর্টস+ অ্যাপ্লিকেশন বা এখন একটি টিভি স্পোর্টস পাস সহ স্ট্রিম দেখতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কভারেজটি ইএসপিএন প্ল্যাটফর্মগুলিতে থাকবে – এসপিএন 2, ইএসপিএনইউজ এবং ইএসপিএন+ সমস্ত রাউন্ড জুড়ে।
ইউএস খুলুন 2025 সম্পূর্ণ সময়সূচী এবং ফলাফল-
দিন 1 – আগস্ট 24 (রবিবার)
পুরুষদের একক রাউন্ড 128
- (16) জাকুব মেনেক বনাম নিকোলের জারি
- (18) আলেজান্দ্রো ডেভিডোভিচ ফোকিনা বনাম আলেকজান্ডার শেভচেনকো
- ()) বেন শেল্টন বনাম ইগনাসিও বুস
- (32) লুসিয়ানো দার্দেরি বনাম রিঙ্কি হিজিকাটা
- (4) টেলর ফ্রিটজ বনাম এমিলিও নাভা
- (29) টালন গ্রিকস্পোর বনাম অ্যাড্রিয়ান মান্নারিনো
- (21) টোমা মাচাম বনাম লুকা নার্দি
- (20) জিরি লেহেক্কা বনাম বোর্না করিক
মহিলাদের একক রাউন্ড 128
- (32) ম্যাককার্টনি ক্যাসলার বনাম ম্যাগদা লিন্ডেট
- এমা রাদুকানু বনাম এনা শিবাহারা
- (14) ক্লারা টাউসন বনাম আলেকজান্দ্রা ইলা
- (31) লায়লা ফার্নান্দেজ বনাম রেবেকা মেরিনো
- (24) ভেরোনিকা কুদরমেটোভ বনাম জেনিস টিজেন
- (1) আর্যনা সাবালেনকা বনাম রেবেকা মাসারোভা
- (25) জিয়েনা ওস্তাপেঙ্কো বনাম ওয়াং জিয়ু
দ্বিতীয় দিন – 25 আগস্ট (সোমবার)
পুরুষদের একক রাউন্ড 128
- (30) ব্র্যান্ডন আপনি পারেন
- ()) নোভাক জোকোভিচ বনাম লার্নার শ্যাডো
- (13) ড্যানিল মেদভেদেভ বনাম বেঞ্জামিন বনজি
- (28) অ্যালেক্স মিশেলসেন বনাম ফ্রান্সিসকো কমনা
- (8) মিনার বনাম ক্রিস্টোফার ও’কনেল দ্বারা অ্যালেক্স
- (1) জান্নিক সিনার বনাম হোয়াইট কপ্রিভা
- (3) আলেকজান্ডার জাভেরেভ বনাম আলেজান্দ্রো তাবিলো
- (11) হোলার রুন বনাম বটিকভান্ডে জ্যান্ডসচুল্প
- (27) ডেনিস শাপোভালভ বনাম মার্টিন ফুকসোভিচ
- (25) ফেলিক্স অগার-আলিয়াসিম বনাম বিলি হ্যারিস
- (15) আন্দ্রে রুবেলভ বনাম ডিনো প্রিজমিয়াস
- (10) লরেঞ্জো মুস্টিটি বনাম জিওভান্নি এমপেশ পেরিকার্ড
- (26) স্টেফানোস সিটসিপাস বনাম আলেকজান্দ্রে মুলার
- (9) কারেন খাচানভ বনাম নিশেশ বাসারভেয়ার্ডি
- (22) উগো হামবার্ট বনাম অ্যাডাম ওয়ালটন
- (31) গ্যাব্রিয়েল ডায়ালো বনাম দামির জুমহুর
- (19) ফ্রান্সিসকো সেরুন্দোলো বনাম মাত্তিও আর্নালডি
- (23) আলেকজান্ডার বুব্লিক বনাম মেরিন সিলিক
- (14) টমি পল বনাম এলমার মুলার
- (24) ফ্ল্যাভিও কোবোলি বনাম ফ্রান্সেস্কো পাসারো
- (5) জ্যাক ড্রাগার বনাম ফেডেরিকো আগস্টিন গোমেজ
- (17) ফ্রান্সেস টিয়াফো বনাম যোশিহিতো নিশিওকা
মহিলাদের একক রাউন্ড 128
- (10) এমা নাভারো বনাম ওয়াং ইয়াফান
- (16) বেলিন্ডা বেনিক বনাম জাং শুই
- ()) জেসমিন বনাম ডেসটেন আইয়াভা
- (4) জেসিকা পেগুলা বনাম মায়ার শেরিফ
- (26) সোফিয়া কেন বনাম অ্যাশলিন ক্রুয়েজার
- (9) এলেনা রাইবাকিনা বনাম জুলিয়েটা
- (20) ডায়না জ্যানেট বনাম লুরান সিগেমুন্ড
- (8) আমন্ডা আনিসিমোভা বনাম কিম্বারলি বীরেল
- (22) ভিক্টোরিয়া এমবোকো বনাম বার্বোরা ক্রেজিকোভি
- (17) লিউডমিলা স্যামসোনোভা বনাম ইউ ইউয়ান
- (3) কোকো গাফ বনাম আজলা টমলজানভিয়াস
- (29) আনা কালিনস্কায়া বনাম ক্লারভি এনগৌউনো
- (13) ইকাটারিনা আলেকজান্দ্রভা বনাম আনাস্তাসিয়া সেভাস্তোভা
- (21) লিন্ডা নোসকোভ বনাম ডালমা গালফি
- (30) দয়ানা ইয়াস্ট্রেমস্কা বনাম আনাস্তাসিয়া পাভলিচেনকোভা
- (18) বিট্রিজ হাদাদাদ মাই বনাম সোনয় কার্টাল
- (12) এলিনা সুভিটোলিনা বনাম আনা বন্ডার
- (19) এলিস মার্টেনস বনাম অ্যালিসা আহন
- (27) মার্টা কোস্টিউক বনাম কেটি বুল্টার
- (15) দরিয়া কাসাতকিনা বনাম এলেনা-গ্যাব্রিয়েলা রুস
- (28) ম্যাগডালেনা ফ্রেচ বনাম তালিয়া গিবসন
- (23) নাওমি ওসাকা বনাম স্মৃতি স্মৃতি
- (২) আইজিএ ś উইয়েটেক বনাম এমিলিয়ান অ্যাঙ্গো
- ()) ম্যাডিসন কী বনাম রেনাটা জারাজিয়া
দিন 3 – 26 আগস্ট (মঙ্গলবার)
পুরুষদের একক রাউন্ড 128
- (12) ক্যাস্পার রুউড বনাম সেবাস্তিয়ান অফনার
- (২) কার্লোস আলকারাজ বনাম রিলি ওপেলকা
মহিলাদের একক রাউন্ড 128
- (11) কারোলনা মুচোভ বনাম ভেনাস উইলিয়ামস
- (5) মীরা আন্দ্রেভা বনাম অ্যালিসিয়া পার্কস
ইউএস খুললে 2025 কখন শুরু হবে?
ইউএস ওপেন 2025 এ মূল ড্র অ্যাকশন 24 আগস্ট রবিবার থেকে শুরু হবে এবং 7 সেপ্টেম্বর রবিবার পুরুষদের ফাইনালের সাথে শেষ হবে।

কোন শহরটি ইউএস ওপেন 2025 হোস্ট করবে?
কোন শহরটি ইউএস ওপেন 2025 হোস্ট করবে?
2025 ইউএস ওপেন 1978 সাল থেকে হোস্ট সিটি নিউইয়র্ক দ্বারা হোস্ট করা হবে।
কোন ভারতীয় খেলোয়াড় 2025 ইউএস ওপেনে অংশ নিচ্ছেন?
2025 মার্কিন ওপেনে পুরুষদের বা মহিলাদের একক আঁকায় কোনও ভারতীয় নাম নেই। ডাবলস ড্র, যা এখনও প্রকাশিত হয়নি, বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে ভারতীয় উপস্থিতি সরবরাহ করে।

ইউএস ওপেন 2025 কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ইউএস ওপেন 2025 কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
ইউএস ওপেন 2025 স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ভারতে লাইভ টেলিকাস্ট হবে এবং জিওহোটস্টারের মাধ্যমে প্রবাহিত হবে।
যুক্তরাজ্যের ভক্তরা স্কাই স্পোর্টস টেনিস, স্কাই স্পোর্টস+ অ্যাপ্লিকেশন বা এখন একটি টিভি স্পোর্টস পাস সহ স্ট্রিম দেখতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কভারেজটি ইএসপিএন প্ল্যাটফর্মগুলিতে থাকবে – এসপিএন 2, ইএসপিএনইউজ এবং ইএসপিএন+ সমস্ত রাউন্ড জুড়ে।
