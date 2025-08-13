আপনাকে আপনার অর্থনৈতিক অসম্পূর্ণতাগুলিতে অংশ নিতে হবে

“মেক্সিকোয় যা ঘটে তার কিছুটা কাহুইলা হ’ল মেক্সিকোয়ের গড় বৃদ্ধি কম, কারণ আপনার কাছে চিয়াপাস এবং ক্যাম্পেচ এবং ওক্সাকা রয়েছে যা আপনাকে (ডাউন) টানছে, এবং প্রতিটি রাজ্যের একই রয়েছে, প্রতিটি রাজ্যের অনেকগুলি মেক্সিকান রয়েছে, প্রতিটি রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল রয়েছে যা গড়কে প্রভাবিত করে, কারণ এটি একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ এটি একটি চ্যালেঞ্জ, কারণ এটি একটি চ্যালেঞ্জ,” আমাদের শেষের দিকে একইভাবে রয়েছে। “
পূর্ববর্তী বাক্যাংশটি গতকাল সল্টিলোতে করা অভিযোগগুলির একটি অংশ, প্রতিযোগিতার জন্য মেক্সিকান ইনস্টিটিউটের জেনারেল ডিরেক্টর (ইমো), ভ্যালেরিয়া ময়কে আমন্ত্রিত হয়েছিল কপার্মেক্স কোহুইলা দক্ষিণ -পূর্ব দেশের অর্থনীতির রাজ্য সম্পর্কে একটি সম্মেলন দেওয়ার জন্য।
আপনি আগ্রহী হতে পারেন: অগণিত: এটি এখনও পরিবারের জন্য একটি শাস্তি
ময় দ্বারা প্রকাশিত বিশ্লেষণটি বোঝায় যে ম্যাক্রো ফিগারগুলির প্রয়োজনের চারপাশে মনোযোগ আকর্ষণ করা, কেবলমাত্র কেবলমাত্র দেখা যায় না এবং বিশ্লেষণ করে না, তবে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে জোর দেয়: সেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানুষের পৃথক স্তরে কল্যাণে অনুবাদ করে।
আমাদের সত্তার ক্ষেত্রে, এই মনোযোগ কলটি এটি রচনা করে এমন প্রতিটি অঞ্চলের বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত অসম্পূর্ণতাগুলি সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত। কারণ যদিও দক্ষিণ -পূর্ব অঞ্চলটি সন্দেহ করার মতো নয়, এটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধি খুঁটি, তবে রাজ্যের বাকী অংশগুলির সাথে একই ঘটনা ঘটে না।
অর্থনীতিবিদ বলেছেন, “সল্টিলোর অসাধারণ মেট্রিক থাকতে পারে, তবে সম্ভবত অন্যান্য অঞ্চলে এই অসাধারণ মেট্রিকগুলি নেই,” কোহুইলা গত দশকে, তার জিডিপিতে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধির একটি নিবন্ধিত হয়েছেদেশের বাকী রাজ্যের তুলনায়।
সুসংবাদটি হ’ল আমাদের সত্তার এমন শক্তি রয়েছে যা এটিকে কাঙ্ক্ষিত অর্থে কাজ করতে দেয়, অর্থাৎ, অঞ্চলগুলির সক্ষমতা উন্নত করার লক্ষ্যে জননীতিগুলির বিকাশ ও বাস্তবায়নের লাইনে যা আজ দক্ষিণ -পূর্বের শক্তি নেই।
আইমকো দ্বারা নির্মিত প্রতিযোগিতা সূচক অনুসারে, কাহুইলা ওকুপে এই সত্যটি হাইলাইট করেছিলেন, প্রথম জাতীয় স্থান আইন বিধিপঞ্চম ইন সমাজ এবং পরিবেশ এবং একাদশ অবকাঠামো।
এই জাতীয় সূচকগুলি আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার স্তরের উন্নতির পথে রাখেএটি হ’ল কেন্দ্র, কার্বনিফেরাস বা সীমান্তের মতো অঞ্চলের সূচকগুলি উন্নত করার জন্য, যার ফলাফলগুলি যদিও তারা “খারাপ” নয়, দক্ষিণ -পূর্বের তুলনায় স্পষ্টভাবে কম।
আপনি আগ্রহী হতে পারেন: কোহুইলা, গত দশকে নিম্ন গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহ ষষ্ঠ রাজ্য: ইমকো
রোগ নির্ণয়টি খুব স্পষ্ট এবং এটি অবশ্যই তার মূল বিষয়টিতে ধরে নেওয়া উচিত: এটি তালিকাভুক্তি সম্পর্কে, শ্রুতিমধুরতা ছাড়াই, আমাদের বিশ্বব্যাপী ফলাফলগুলি উন্নত করতে হবে এমন সুযোগের ক্ষেত্রগুলি, তবে সত্তার বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক বাস্তবতা “মেলে”।
এটা সম্পর্কে এমন একটি চ্যালেঞ্জ যা আপনাকে পালা নিতে হবে না, তবে এটি দৃ determination ়তার সাথে গ্রহণ করতে হবে একটি অপরিহার্য ভিত্তি থেকে: জিনিসগুলি কতটা ভাল করা হোক না কেন, উন্নতির জন্য সবসময় জায়গা থাকে।