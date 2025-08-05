আপনাকে ডেমোক্র্যাটদের অনুদান দেওয়ার জন্য এই ধ্রুবক পাঠ্যগুলি হ’ল কেলেঙ্কারী

রাজনীতি
/
আগস্ট 5, 2025
একটি নতুন বিশ্লেষণ দেখায় যে আপনি যদি কোনও শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিক্রেতার দ্বারা পরিচালিত আপিলকে 100 ডলার দেন তবে কেবল $ 1.60 আসলে প্রচারে যাবে।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্বল্প বাস্তবতার লক্ষণগুলি হ’ল লেজিয়ান, এর থেকে বিরক্তিকর অনুমোদনের সংখ্যা মতামত অনুসারে ক্যাপিটল হিলের জিওপি -র কাছে এর সিরিয়াল ক্যাপিটুলেশনগুলিতে। তবুও ডেমোক্র্যাটদের রাজনৈতিক অপারেশনের একটি বাহু বরাবর গুনগুন করছে: ই-মেইল ইনবক্স এবং পাঠ্য-মেসেজিং অ্যাকাউন্টগুলিতে এর ননস্টপ তহবিল সংগ্রহের আবেদন। এই উন্মত্ত পিচগুলি অনেকের কাছেই সন্দেহ নেই জাতি পাঠক: তারা কিছু বিচারাধীন মাগা ক্ষোভের আহ্বান জানিয়েছে, প্রজাতন্ত্রের আসন্ন পতনের পরামর্শ দেয় এবং আপনাকে একটি ছোট অনুদানের জন্য আঘাত করে। তাদের মধ্যে অনেকে একজন বিশিষ্ট ডেমোক্র্যাটিক নেতা বা প্রার্থীর কণ্ঠে পালিয়ে গেছেন, তাদের প্রথম নাম দিয়ে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রাপককে একই ফ্যাশনে সম্বোধন করেছিলেন, যেন প্রতিবেশী বারস্টুলের কাছ থেকে।
এই সর্বব্যাপী আবেদনগুলি-“মন্থন এবং বার্ন” আগমন হিসাবে পরিচিত-এটি একটি আতঙ্কিত বিরোধী দলের প্রতিবিম্বের চেয়ে বেশি নয় যে ভোটারদের উত্সাহকে স্টোক করার চেষ্টা করছে; তারা ক্রমবর্ধমানভাবে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের শাসক ব্যবসায়িক মডেল অন্যথায় মাগা আন্দোলনের কার্যকরভাবে বিরোধিতা করতে অক্ষম। এবং হিসাবে একটি প্রকাশক তদন্ত রাজনৈতিক ব্যয়কারী স্লুথ অ্যাডাম বোনিকা শো দ্বারা, এই আবেদনগুলি কেলেঙ্কারী।
বোনিকা ডেমোক্র্যাটদের বৃহত্তম বেসরকারী বিক্রেতার মন্থর ও জ্বলন্ত আপিল, মাদারশিপ কৌশলগুলির জন্য উত্পন্ন অর্থ প্রবাহের নথিভুক্ত করার জন্য এফইসি ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে এবং দেখা গেছে যে এই ফ্যাশনে বেশিরভাগ ছোট অনুদান ডেমোক্র্যাটদের ব্যক্তিগতভাবে চুক্তিবদ্ধ তহবিল সংগ্রহের কক্ষপথে দৃ ly ়ভাবে থাকে। 2018 সাল থেকে মাদারশিপ 0 বৃদ্ধি পেয়েছে $ 676 মিলিয়ন এর মধ্যে বোনিকা লিখেছেন, 159 মিলিয়ন ডলার পরামর্শক ফি হিসাবে মাদারশিপের নিজস্ব কফারগুলিতে গিয়েছিল। অন্যান্য অর্থের স্ট্রিমগুলি একইভাবে প্রচারের কাজ থেকে অনেক দূরে: মাদারশিপের বেতনভিত্তিক জন্য million 70 মিলিয়ন এবং আরও পরামর্শের জন্য 150 মিলিয়ন ডলার। বোনিকা লিখেছেন, “এই বিস্তৃতগুলির বেশিরভাগই প্রশাসনিক ব্যয় বা মিডিয়া ক্রয় করে যা তহবিল সংগ্রহকারী মেশিনে ফিরে আসে।” এদিকে, মাদারশিপের বিক্রেতার সহায়তার জন্য নিজস্ব মোটা আউটলেস রয়েছে-এই সিউডো-ব্যক্তিগতকৃত পাঠ্যটিতে বিশেষী একটি দৃ firm ়তা, বার্তা ডিজিটাল এলএলসি, একই সময়ের মধ্যে 22.5 মিলিয়ন ডলার টানা।
বর্তমান সমস্যা
এই সমস্ত ডশ মাদারশিপের কক্ষপথের চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর সাথে সাথে প্রকৃত প্রচারে এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনী সংস্থাগুলিতে নগদ শতাংশের শতাংশ অদৃশ্যভাবে ছোট। বোনিকা লিখেছেন, “নেটওয়ার্কের এফইসি বিতরণ সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ব্যক্তিদের কাছ থেকে উত্থাপিত $ 678 মিলিয়ন ডলারের ১১ মিলিয়ন ডলার প্রার্থী, প্রচারণা বা জাতীয় দল কমিটিগুলিতে প্রবেশ করেছে,” বোনিকা লিখেছেন। “এটি মাত্র ১.6 শতাংশের তহবিল সংগ্রহের দক্ষতার হারের প্রতিনিধিত্ব করে।”
এটি একটি অত্যাশ্চর্য সংখ্যা-তবে বোনিকা যেমন নোট করেছেন, এটি স্ব-লেনদেন বেল্টওয়ে বিন্যাসের একটি ক্লাসিক সেট থেকে উদ্ভূত হয়। ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটির ডিজিটাল আর্মের দুই প্রবীণ, গ্রেগ বার্লিন এবং চার্লস স্টারনেসের দ্বারা মাদারশিপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যারা কেবল ডিসিসিসিতে সম্মানিতভাবে মন্থর ও জ্বলন্ত কৌশল গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদেরকে বেসরকারী ঠিকাদার হিসাবে মালিকানা সম্পদে রূপান্তরিত করেছিলেন। এবং নগদটি তাদের দিকে প্রবাহিত রাখতে, তারা তহবিল সংগ্রহের জিজ্ঞাসা করার জন্য নতুন টরেন্টগুলি অনুমোদন ও প্রচারের জন্য প্রচুর পরিমাণে গু-গু সাউন্ডিং স্যাটেলাইট গোষ্ঠীগুলির একটি হোস্টও প্রতিষ্ঠা করেছিল। অংশীদাররা এইভাবে “আন্তঃসংযুক্ত রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটিগুলির একটি বিস্তৃত নেক্সাসের অপারেশনাল হৃদয় হয়ে ওঠে, যার মধ্যে অনেকগুলি তারা তৈরি করতে সহায়তা করেছিল এবং যা এখন তাদের প্রাথমিক ক্লায়েন্ট হিসাবে কাজ করে,” বোনিকা নোট:
এগুলি তৃণমূল গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংগ্রহ নয়; এগুলি একটি দৃ ly ়ভাবে সংহত নেটওয়ার্ক যা প্রাথমিকভাবে মাদারশিপে তহবিল ফানেল করতে কাজ করে। তাদের নামগুলি সম্ভবত খুব পাঠ্য এবং ইমেলগুলি থেকে পরিচিত যা ইনবক্সগুলি প্লাবিত করে: প্রগতিশীল টার্নআউট প্রকল্প, রিপাবলিকানদের থামান এবং শেষ নাগরিকদের কয়েকটি নাম দেওয়ার জন্য ইউনাইটেড।
ফার্ম এবং এই নেটওয়ার্কের মধ্যে সম্পর্ক নির্মম স্ব-লেনদেন দ্বারা সিমেন্ট করা হয়। সর্বাধিক সুস্পষ্ট উদাহরণ হ’ল শেষ নাগরিক united ক্যবদ্ধ। ২০১৫ সালে, তাদের পরামর্শদাতা সংস্থা প্রতিষ্ঠার ঠিক এক বছর পরে, মাদারশিপ অধ্যক্ষ গ্রেগ বার্লিন এবং চার্লস স্টারনেসও এই পিএসি-র সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি দ্রুত তাদের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ক্লায়েন্টগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে, রাজস্ব উত্পাদনের একটি নিখুঁত বৃত্ত যা বিক্রেতার এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে লাইনকে ঝাপসা করে।
এই সুদূরপ্রসারী গ্রিফ্ট আর্থিকভাবে বা রাজনৈতিকভাবে ডেমোক্র্যাটদের সামর্থ্য কিছু নয়। পার্টির তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে পিছিয়ে মধ্যবর্তী চক্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া আগত জিওপি -র পিছনে। স্টপ রিপাবলিকান এবং শেষ নাগরিকদের ইউনাইটেডের মতো নামের সাথে অর্থের ফ্রন্ট স্থাপনে এক মারাত্মক বিকৃতি রয়েছে যখন তাদের আসল প্রভাবটি গণতান্ত্রিক প্রচারের কার্যক্রমের বাইরে মরিয়াভাবে নগদ প্রয়োজনের প্রয়োজন হয়; এখানে আর্থিক যুক্তি সেই উপযুক্ত লক্ষ্যগুলির বিপরীত অর্জন করতে কাজ করে।
এবং এখানেই মাদারশিপ সাম্রাজ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতিগুলি আর্থিক রক্তক্ষরণের বাইরে চলে যায়, যেমন এই ক্ষতির স্কেল হিসাবে ভয়ঙ্কর। কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, মন্থন ও জ্বলন্ত আগমনগুলি ডেমোক্র্যাটদের পার্টিতে কিছুটা আস্থা রাখার উপর নির্ভর করে-এবং একটি তহবিল সংগ্রহকারী কমপ্লেক্স যা দাতাকে নগদকে যে প্রচারণাগুলি পরিবেশন করার জন্য দাবি করে তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় কেবল দলের বিশ্বাসযোগ্যতা সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। ট্রাম্প এবং মাগা আন্দোলন আমেরিকান গণতন্ত্রের জন্য একটি অস্তিত্বের হুমকির প্রতিনিধিত্ব করে এমন সত্য ও জরুরি ক্ষেত্রে সর্বশেষ নির্বাচনী চক্রে দৌড়ানোর পরে – এবং এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সরকারের সর্বাধিক মৌলিক ক্রিয়াকলাপে মাগা’র কর্তৃত্ববাদী এজেন্ডাকে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ করা – ডেমোক্র্যাটরা এই হুমকিরাগুলি ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রচুর পরিমাণে পালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে।
এটি দলের চিত্রের জন্য এক ধ্বংসাত্মক আঘাত ছিল কারণ এটি ভোটারদের প্ররোচিত করা দরকার যা আগামী নভেম্বরে অন্য মাগা পুটসে পূর্বাভাস দিতে পারে। ক নতুন এপি পোল ডেমোক্র্যাটদের এক তৃতীয়াংশ পার্টির রাজ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে: “প্রায় 15 শতাংশ এটি ‘দুর্বল,’ বা ‘উদাসীন’ এর মতো শব্দ ব্যবহার করে এটি বর্ণনা করেছেন,” জরিপে দেখা গেছে, “যদিও অতিরিক্ত 10 শতাংশ বিশ্বাস করেন যে এটি বিস্তৃতভাবে ‘অকার্যকর’ বা ‘বিশৃঙ্খলাযুক্ত।'” ইতিমধ্যে, “রিপাবলিকানরা তাদের নিজস্ব দলকে ইতিবাচকভাবে বর্ণনা করার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ ছিলেন।”
এই উত্সাহের ব্যবধানটি দুটি পক্ষের মধ্যে তহবিল সংগ্রহের ব্যবধানকে বিস্তৃতভাবে ট্র্যাক করে – এবং মাদারশিপ দ্বারা সংঘটিত ছদ্মবেশী দাতা শেকডাউনগুলি এবং এর স্যাটেলাইট গোষ্ঠীগুলি এই ধারণাটি খাওয়ায় যে ডেমোক্র্যাটরা তাদের প্রতিক্রিয়া না দিয়ে সংকটকে তহবিল সরবরাহ করে। বোনিকা যেমন লিখেছেন, মাদারশিপ গ্রিফ্টের রাজনৈতিক প্রভাব হ’ল “প্রতি ডলারের জন্য আইওয়া -র একজন দাদী বিশ্বাস করে যে তিনি গণতন্ত্রকে বাঁচাচ্ছেন, 98 সেন্ট পরামর্শদাতা এবং অপারেশনাল ব্যয়ে যায়।” এবং দলের সাম্প্রতিক কংগ্রেসনাল রেকর্ড-সিনেট সংখ্যালঘু নেতা চক শুমারের গত শীতকালীন বাজেটের শোডাউন থেকে ডেমোক্র্যাটদের লেকেন রিলে আইনের নৃশংস অভিবাসন ক্র্যাকডাউনগুলির জন্য ডেমোক্র্যাটদের বিরক্তিকর সমর্থন এবং জেনিয়াস আইনের ক্রিপ্টো-ঘুষের বিধানগুলি হিসাবে একটি ক্রিপ্টো-ঘুষের বিধানগুলি সাইন-ইন-রিফ্লিক্ট হিসাবে অ্যাপ্রোফিকস-এ পন্থা হিসাবে।
যদি ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কোনও অব্যবহৃত এবং ক্রমবর্ধমান অপ্রিয় জনপ্রিয় মাগা পরিচালনা এজেন্ডার উত্তর হিসাবে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া যেতে চায় তবে এটি মাদারশিপকে অবিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং প্রকৃত বিরোধী দলের মতো কাজ শুরু করা দরকার।