“আপনাকে বুধবারও উপস্থিত হতে হবে না”

সান্টোস 6×0 রুট নিয়েছিল এবং ব্রাসিলিরিওর 16 তম স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল
17 আগে
2025
– 19h59
(8:03 অপরাহ্ন আপডেট হয়েছে)
খেলোয়াড় নেইমার সান্টোস এবং ভাস্কোর মধ্যে রবিবারের ম্যাচের পরে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে এই খেলাটি ক্লাবের জন্য লজ্জাজনক ছিল। ভিলা বেলমিরো দলটি -0-০ গোলে হেরেছে এবং এখন ব্রাসিলিরিওর প্রতিযোগিতায় ২১ পয়েন্টে পার্ক করেছে।
“সান্টোসের শার্টের সাথে এই ধরণের খেলাটি তৈরি করা লজ্জাজনক ছিল। প্রত্যেকেরই তাদের বাড়িতে আসা উচিত এবং বালিশের উপরে মাথা রেখে তারা কী করতে চায় তা ভেবে আজকের মনোভাবের সাথে … যদি আমাকে মিডফিল্ডে যা করতে হয় তবে আপনাকে বুধবারও উপস্থাপন করতে হবে না,” তিনি একটি প্রেস সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
পরাজয়ের পরে নেইমার ভাস্কোর হয়ে পড়েছিল:
“এটি একটি বিষ্ঠা ছিল! সান্টোসের শার্টের সাথে এই ধরণের খেলাটি তৈরি করতে লজ্জা ছিল।”
📽@lucas_musetti pic.twitter.com/nzcupv9anv
– বিনামূল্যে অবচয় (@লিবারটা___ডিয়ার) আগস্ট 17, 2025
Historic তিহাসিক পরাজয়ের পরে, কোচ ক্লেবার জাভিয়েরকে দলের চার মাস আগে বরখাস্ত করা হয়েছিল। দলকে সমন্বিত করে এমন পনেরোটি গেমগুলির মধ্যে তারা মাত্র পাঁচটি জিতেছে। উদ্বেগের পরে, দলটি 16 তম স্থানে পড়েছে, এটি জেড 4 এর উপরে একটি অবস্থান।
রেফারি রামন আবাত্তি আবেলের চূড়ান্ত হুইসেলের পরে, নেইমার জুনিয়র অপমানের মুখোমুখি হননি এবং লনটি একা রেখে যাওয়ার সময় অশ্রুতে পড়ে যান। লকার রুমে যাওয়ার পথে, সান্টোস শার্ট 10 সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল এবং বিরোধী দলের কোচের কাছ থেকে দীর্ঘ আলিঙ্গন পেয়েছিল, ফার্নান্দো ডিনিজ।