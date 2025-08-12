You are Here
আপনাকে ‘শ্রেক 5’ এর জন্য আরও বেশি অপেক্ষা করতে হবে
News

আপনাকে ‘শ্রেক 5’ এর জন্য আরও বেশি অপেক্ষা করতে হবে

সেই দৈত্য সবুজ ইরেজারটি বের করার সময় আবার: শ্রেক 5যা ইতিমধ্যে 2026 সালের জুলাই থেকে 2026 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশের তারিখটি স্থানান্তরিত করেছে, আরও একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০০১ সালে মাইক মায়ার্স ফিরে এসে ওগ্রে-র প্রথম কণ্ঠে জলাভূমিতে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তন, ২০১০ সালে সর্বাধিক সাম্প্রতিক সিরিজ এন্ট্রি পৌঁছেছে-এখন ৩০ শে জুন, ২০২27 সালে ঘটবে।

বিভিন্ন দ্রষ্টব্য যে ড্রিম ওয়ার্কস এবং ইউনিভার্সাল প্রোডাকশনের তারিখ পরিবর্তনের জন্য কোনও কারণ দেওয়া হয়নি, তবে বড় সিনেমাগুলি উত্পাদন কারণে বা সেরা দর্শকদের দখল করার জন্য আরও বেশি সময় প্রয়োজন, তা শোনা যায় না। বাণিজ্য যেমন উল্লেখ করেছে, স্টুডিওটির সাথে এই বছরের শুরুর দিকে একটি বিশাল হিট হয়েছিল কিভাবে আপনার ড্রাগন প্রশিক্ষণযা জুনের মাঝামাঝি থিয়েটারগুলিতে আঘাত করেছিল।

জুনের শেষের দিকে 2027 রিলিজের তারিখের অর্থ শ্রেক 5 আরেকটি বিলম্বিত অ্যানিমেটেড ফিল্মের পরে এক সপ্তাহেরও কম সময় প্রেক্ষাগৃহে হিট হবে, স্পাইডার ম্যান: স্পাইডার-শ্লোকের বাইরেযা মূলত 2024 সালের মার্চ মাসে সমস্ত পথে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত ছিল। বিভিন্ন নোট হিসাবে, 2026 সালের ডিসেম্বরের তারিখ শ্রেক 5 এখন খালি করা বেশ কাছাকাছি ছিল অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডেতাই সিনেমাটিক প্রতিযোগিতা যাই হোক না কেন তা হোক না কেন।

এর প্লট সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না শ্রেক 5তবে মায়ার্স, ক্যামেরন ডিয়াজ এবং এডি মারফি (যিনি তাঁর গাধা স্পিন-অফ মুভিটির সাথে কথা বলছেন) ফিরে আসবেন, এবং স্পাইডার-ম্যানের বক্তৃতা জেন্ডায়া cast কাস্টের জন্য একটি উচ্চ-প্রোফাইল নতুন সংযোজন। তিনি শ্রেকের মেয়ে প্রিন্সেস ফেলিসিয়া খেলবেন।

আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।