আপনার অফিসিয়াল রেইনমেকার প্রিপ কিট: 13 টি আইনী থ্রিলার এবং নীল আকাশের প্রিয় আপনাকে কোর্টরুম-প্রস্তুত পেতে

আপনি কি জানেন যে কোনও আন্ডারডগ যখন কোনও কর্পোরেট ভিলেনের মুখ থেকে স্মাগ হাসি মুছে দেয় তখন সন্তুষ্টির সামান্য ঝাঁকুনি আপনি পান? এটাই রেইন মেকারের হার্টবিট।
এটি কেবল একটি কোর্টরুমের নাটক নয় – এটি স্ক্র্যাপি আইনজীবী, বড় জুয়া এবং সংবেদনশীল হেইমেকারস, সমস্তই “তারা কীভাবে এটিকে টানতে পেরেছিল?” শক্তি।
এবং এটি ইউএসএ নেটওয়ার্কে আসছে বলে এটি মনে রাখা উচিত … এই নেটওয়ার্কটি উচ্চ-স্টেক, উচ্চ-বিনোদনমূলক টিভি মালিকানার জন্য ব্যবহৃত হত। স্যুট স্যুট, হোয়াইট কলার, সাইক – শো যা আপনাকে কেসগুলির মতো চরিত্রগুলি সম্পর্কে ঠিক তত যত্ন করে।
সুতরাং আপনি যদি রুডি বেলর এবং ডেক শিফলেট আপনার স্ক্রিনে আঘাত করার আগে যদি আপনি একটি ওয়ার্ম-আপ খুঁজছেন তবে এখানে আপনার 13 শিরোনামের প্রস্তুতি কোর্সটি এখানে।
এটি হোমওয়ার্ক নয়। এই মজা!
দ্য রেইন মেকার (1997 ফিল্ম)
ম্যাট ড্যামন হলেন রুডি বেইলর, বিলেবল সময়ের চেয়ে বেশি নৈতিক ফাইবারযুক্ত একজন ছদ্মবেশী অ্যাটর্নি।
ড্যানি ডিভিটো ডেক শিফলেট খেলেন, দ্রুত কথা বলা, নৈতিকভাবে নমনীয় অংশীদার আপনি না করা পর্যন্ত আপনার প্রয়োজন স্বীকার করেন না।
একটি বীমা জায়ান্টের বিরুদ্ধে তাদের ডেভিড-ভিএস-গোলিয়াথ যুদ্ধের সমস্ত কিছু রয়েছে-কর্পোরেট লোভ, নৈতিক বিজয় এবং একটি কোর্টরুমের ক্লাইম্যাক্স তাই সন্তুষ্ট করার জন্য আপনি আপনার বসার ঘরে দাঁড়াতে এবং তালি দিতে চাইবেন।
এটি কি আসছে তার নীলনকশা।
অনুমান করা নিরীহ (অ্যাপল টিভি+)
জ্যাক গিলেনহালের মরিচা সাবিচ হলেন একজন প্রসিকিউটর তার উপপত্নী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, যার অর্থ তিনি ঠিক জানেন যে তিনি কতটা খারাপ।
উত্তেজনা? চার্ট বন্ধ।
রুথ নেগগা এবং পিটার সারসগার্ড তার স্ত্রী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আগুনে জ্বালানী যুক্ত করে, প্রত্যেকে কেস ফাইলের চেয়ে বেশি গোপনীয়তা রাখে।
অনুমান করা ইনোসেন্ট হ’ল একটি ধীর-জ্বলন্ত থ্রিলার যেখানে বিশ্বাস রিয়েল টাইমে ক্ষয় হয় এবং প্রতিটি দৃশ্যের মনে হয় দাবা অনিবার্য বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যায়।
স্যুট (ইউএসএ নেটওয়ার্ক) – নীল আকাশ বিরতি
হার্ভে স্পেকটার এবং মাইক রস প্রায় এক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীষ্মের টিভিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।
হার্ভির সমস্ত সোয়াগার এবং টেলার্ড স্যুট, মাইকের সমস্ত গোপন এবং ফটোগ্রাফিক স্মৃতি এবং তারা একসাথে আইনী দাবা খেলেন যেমন এটি একটি যোগাযোগের খেলা।
স্যুটগুলি সম্ভবত রেইন মেকারের চেয়ে হালকা, তবে এটি প্রমাণ যে আপনি যখন তীক্ষ্ণ কথোপকথন, আত্মবিশ্বাসী নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিগত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে মিশ্রিত করেন, তখন লোকেরা সপ্তাহের পর সপ্তাহে ফিরে আসে।
গোলিয়াথ (প্রাইম ভিডিও)
বিলি বব থর্নটনের বিলি ম্যাকব্রাইড হ’ল কিংবদন্তি পরিণত আইনী বার্নআউট – যতক্ষণ না একজন শক্তিশালী কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে একটি ভুল মৃত্যুর মামলা তাকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে দেয়।
প্রতিটি মরসুমে দুর্নীতির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্য রয়েছে – তেল ব্যারনস, বিগ ফার্মা, জলের অধিকার – ভিলেনরা এতটাই ঘৃণ্যতার সাথে আপনি তাদের হারানোর জন্য অপেক্ষা করতে পারবেন না।
বিলি হ’ল রুডি বেইলর যদি অভিজ্ঞতার জন্য আদর্শবাদকে ব্যবসা করেন এবং বুঝতে পারেন যে সিস্টেমটি তার কল্পনা করার চেয়েও খারাপ।
লিংকন আইনজীবী (নেটফ্লিক্স)
ম্যানুয়েল গার্সিয়া-রুলফোর মিকি হ্যালারের কোনও কর্নার অফিস নেই-তার একটি লিংকন টাউন গাড়ি রয়েছে এবং অন্যান্য আইনজীবিরা স্পর্শ করতে পারে না এমন মামলা জয়ের জন্য একটি নকশাক রয়েছে।
কমনীয় বিচারকদের মধ্যে, বিপজ্জনক ক্লায়েন্টদের নেভিগেট করা এবং অসম্ভব শেষ মুহুর্তের সংরক্ষণ বন্ধ করে দেওয়া, মিকি নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলার একজন মাস্টার।
রেইন মেকারের মতো, লিংকন আইনজীবী যেমন ডেকটি আপনার বিরুদ্ধে স্ট্যাক করা হয় তখন সত্যটি খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে – কেবল এখানে, অফিসটি চারটি চাকাতে রয়েছে।
হোয়াইট কলার (ইউএসএ নেটওয়ার্ক) – নীল আকাশ বিরতি
ম্যাট বোমারের নিল ক্যাফ্রে একজন কন ম্যান এফবিআইয়ের পরামর্শদাতা, টিম ডেকেয়ের পিটার বার্কের সাথে অংশীদার হয়ে, ফেড যিনি অবশেষে তাকে ধরেছিলেন।
হোয়াইট কলার হ’ল হুইপ-স্মার্ট, আড়ম্বরপূর্ণ এবং রসায়ন দ্বারা নোঙ্গর করা এত ভাল আপনি তাদের স্যান্ডউইচ সম্পর্কে তর্ক করতে দেখবেন।
আইনী ফাঁকির জন্য আর্ট হিস্ট অদলবদল করুন এবং আপনি কৌশলগত অস্ত্র হিসাবে কবজিতে একটি পাঠ পান – কিছু রুডি এবং ডেক সম্পর্কে একটি বা দুটি জিনিস জানেন।
আপনার সম্মান (শোটাইম)
ব্রায়ান ক্র্যানস্টন একজন নিউ অরলিন্সের বিচারকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন যার ছেলের হিট-এন্ড-রান দুর্ঘটনা একটি অপরাধ বসের সন্তানের হত্যা করে।
তার পুত্রকে রক্ষা করার চেষ্টা করার সময়, তিনি যে আইনটি সমর্থন করেছেন তার শপথ গ্রহণ করেছেন, মিথ্যা কথা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৈতিক সমঝোতার শৃঙ্খলা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।
আপনার অনার হুমকি ব্যক্তিগত হলে ধার্মিকতা কত দ্রুত ভেঙে যেতে পারে তা একটি অবিচ্ছিন্ন চেহারা।
ক্ষতি (এফএক্স/হুলু)
গ্লেন ক্লোজের প্যাটি হিউস হলেন আইনী বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিকারী – উজ্জ্বল, হেরফের এবং একেবারে নির্মম।
রোজ বাইর্নের এলেন পার্সনস তার আদর্শবাদী প্রোটেগ হিসাবে শুরু হয় এবং দ্রুত বাস্তবতায় ছড়িয়ে পড়ে যে প্যাটির বিশ্বে, পরিষ্কার জয়ের মতো কোনও জিনিস নেই।
ক্ষতির প্রতিটি মরসুম হ’ল বিশ্বাসঘাতকতা, বিলিয়ন ডলারের অংশীদার এবং চোয়াল-ড্রপিং টার্নগুলির সাথে একটি শক্তভাবে কয়েলড থ্রিলার যা আপনাকে পুনর্বিবেচনা করে তোলে আপনি কার জন্য মূলের জন্য রুট করছেন।
ভাল লড়াই (প্যারামাউন্ট+)
ক্রিস্টিন বারানস্কির ডায়ান লকহার্ট একটি পঞ্জি স্কিমের সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলে এবং একটি অল-ব্ল্যাক আইন ফার্মে অবতরণ করে যেখানে মামলাগুলি জরুরি, রাজনীতি অস্থির এবং বাস্তবতা কখনও কখনও পরাবাস্তব হয়ে যায়।
এটি তীক্ষ্ণ, মজাদার, বড় সমস্যাগুলি মোকাবেলায় নির্ভীক এবং যখন এটি হতে চায় তখন অপ্রত্যাশিতভাবে অদ্ভুত।
রেইন মেকারের মতো, লড়াইয়ের লড়াইয়ের বিষয়ে ভাল লড়াই – এমনকি প্রতিকূলতা ভয়ঙ্কর হলেও।
সাইক (ইউএসএ নেটওয়ার্ক) – নীল আকাশ বিরতি
অবশ্যই, শন স্পেন্সারের নকল সাইকিক শটিক আইন সম্পর্কে নয়, তবে সাইক ইউএসএ সবচেয়ে ভাল করেছে তার প্রতিচ্ছবি ছিল-ব্যানার সহ চরিত্র-চালিত রহস্য যা আপনাকে হাসিখুশি রেখেছিল।
এর কবজটি রসায়ন, হাস্যরস থেকে এসেছে এবং আপনাকে এমন মনে করে যে আপনি রসিকতায় রয়েছেন।
যদি রেইন মেকার রুডি এবং ডেকের মধ্যে সেই ধরণের ক্যামেরাদারিগুলিতে ঝুঁকছে তবে এটি ঠিক ততটাই দেখার যোগ্য হবে।
দ্য নাইট অফ (এইচবিও)
একটি খারাপ রাত রিজ আহমেদের নাসির খানের জন্য সমস্ত কিছু পরিবর্তন করে, যার খুনের জন্য গ্রেপ্তার তাকে এমন একটি ন্যায়বিচার ব্যবস্থায় প্রবর্তন করে যা সে দোষী বা নির্দোষ কিনা সেদিকে খেয়াল রাখে না।
জন টার্টুরোর একজেমা-অনুমোদিত প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি হলেন পার্ট কমিক রিলিফ, পার্ট ট্র্যাজিক হিরো এবং সমস্ত হৃদয়।
নাইট অফ দ্য নাইট হ’ল যখন কারও পুরো জীবন একজন আইনজীবীর কোনও উপায় খুঁজে বের করার দক্ষতার উপর নির্ভর করে তখন কী ঘটে যায় তা একটি নিখুঁত, হৃদয় বিদারক চেহারা।
এরিন ব্রোকোভিচ (2000)
জুলিয়া রবার্টস বাস্তব জীবনের আইনী ক্লার্কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিনি একটি ছোট্ট শহরে একটি বিশাল জলের দূষণ কেলেঙ্কারী উদ্ঘাটন করেন।
শূন্য আইনী প্রশিক্ষণের সাথে কিন্তু অসীম সংকল্পের সাথে, তিনি সাস, সহানুভূতি এবং পিছনে ফিরে যেতে অস্বীকার করে মামলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যান।
এটি নিখুঁত রেইনমেকার সমান্তরাল – একজন নির্ধারিত ব্যক্তি, অসম্ভব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, সঠিক কাজটি করছেন কারণ অন্য কেউ করবে না।
এ টাইম টু কিল (1996)
ম্যাথিউ ম্যাককনৌহির জ্যাক ব্রিগ্যান্স স্যামুয়েল এল জ্যাকসনের কার্ল লি হেইলি, একজন পিতা যিনি তাঁর মেয়েকে লাঞ্ছিত করেছিলেন এমন লোকদের হত্যা করেছিলেন।
সান্দ্রা বুলক প্রতিরক্ষা দল, কেভিন স্পেসি প্রসিকিউটস এবং ম্যাককনৌহির ক্লাইম্যাকটিক “এখন কল্পনা করুন তিনি সাদা” ভাষণটি সিনেমার অন্যতম অবিস্মরণীয় সমাপনী যুক্তি।
এটি কাঁচা, সংবেদনশীল এবং কোর্টরুমের নাটক যতটা উচ্চতর স্টেক পায়।
ইউএসএ নেটওয়ার্ক একসময় টেলিভিশনের এই কোণার মালিকানা পেয়েছিল-স্মার্ট, আসক্তিযুক্ত, চরিত্র-চালিত সিরিজ সহ আপনাকে হাসিখুশি রাখার জন্য পর্যাপ্ত কবজ এবং আপনাকে আঠালো রাখার জন্য পর্যাপ্ত অংশ।
রেইন মেকারের কাছে এটি ফিরিয়ে আনার হাড় রয়েছে: উচ্চতর দাগ, উচ্চ বিনোদন এবং আন্ডারডগ দেখার মিষ্টি সন্তুষ্টি পুরো ঘরটিকে ঘাম দেয়।
আপনি যদি এই মুহুর্তের জন্য প্রস্তুত থাকেন তবে এই শিরোনামগুলি আপনাকে লড়াইয়ের আকারে পাবে।
রেইন মেকার প্রিমিয়ারগুলি ইউএসএ নেটওয়ার্কে শুক্রবার, 15 আগস্ট 10/9 সি তে প্রিমিয়ার করে। আপনি যদি অন্য কোনও শো খুঁজছেন যা আবাসিক এলিয়েন বাতাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আপনার হৃদয়কে চুরি করবে, তবে চেষ্টা করে দেখুন। রুডি প্রচেষ্টা মূল্যবান!
