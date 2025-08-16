You are Here
News

আপনার অবশ্যই প্রমাণ, reps প্রদান করতে হবে

হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস জিগাওয়া রাজ্যের সদস্য ইব্রাহিম আউয়োকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আইন প্রণেতারা গতি ও বিলগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করেছেন তার দাবি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রমাণ দেওয়ার জন্য।

অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) আইনজীবি, হাদেজিয়া/আউয়ো/কাফিন হাউসা ফেডারেল নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী আউয়ো তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিকে বলেছিলেন যে বিধায়করা গ্রিন চেম্বারের মেঝেতে বিল, গতি এবং আবেদনের জন্য million মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছেন।

“যেহেতু আমি ২০১৫ সালে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি, তাই কোনও ব্যক্তি আমাকে আউয়ো, হাদেজিয়া বা কাফিন হাউসা থেকে পাস করার বিল দেয়নি। তারা কেবল ভান করছে,” আইনজীবি বলেছেন, যিনি বিল এবং গতি স্পনসর করার জন্য উপাদানগুলির কাছ থেকে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

“এবং এছাড়াও, এমনকি বিল এবং আবেদনের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। আপনাকে এটি উপস্থাপন করতে 3 মিলিয়ন, 2 মিলিয়ন ডলার বা 1 মিলিয়ন ডলার থেকে দিতে হবে।

“এবং আপনি বিলটি উপস্থাপন করার পরে, বিলটি গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই বাড়ির পুরো 360 সদস্যকে তদবির করে অনুসরণ করতে হবে।”

শুক্রবার জারি করা এক বিবৃতিতে হাউস তার মুখপাত্র আকিন রোটিমির মাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে যদি তিনি তার দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন তবে আউয়ো নৈতিকতার প্যানেলের মুখোমুখি হবেন।

“হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ একটি ভাইরাল ভিডিওর নোট নিয়েছে যাতে রেপ। ইব্রাহিম উসমান আউয়ো, হাদেজিয়া, আউয়ো এবং কাফিন হাউসা ফেডারেল নির্বাচনী এলাকা প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য, যিনি অভিযোগ করেছিলেন যে হাউসের সদস্যরা স্পনসর করার গতি, বিল এবং পিটিশনদের অর্থ প্রদান করে,” বিবৃতিতে পাঠানো হয়েছে।

“এই অভিযোগগুলি অসমর্থিত এবং যদি নির্বিচারে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে জাতীয় পরিষদে জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করার ঝুঁকি রয়েছে।

“এই প্রকৃতির বিবৃতিগুলি অবশ্যই যাচাইযোগ্য তথ্য দ্বারা সমর্থন করা উচিত এবং উপযুক্ত সংসদীয় চ্যানেলগুলির মাধ্যমে উপস্থাপন করা উচিত।”

রোটিমি জোর দিয়েছিলেন যে জাতীয় সংসদ সংবিধান, হাউস স্ট্যান্ডিং অর্ডার এবং সংসদীয় নীতিশাস্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিল, গতি এবং আবেদনগুলি প্রবর্তনের জন্য পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ পদ্ধতি সহ রেকর্ডগুলির একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে।

তিনি বলেন, “কোনও গতি বা বিলকে স্পনসর করা একটি ‘চুক্তি কাজ’ যা ঘুষ জড়িত তা এই প্রক্রিয়াগুলির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি অবশ্যই স্পষ্ট করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন।

“যখন বাড়িটি পুনর্গঠিত হয়, তখন রেপ। আউয়োকে বাড়ির সামনে তার দাবি প্রমাণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

“তিনি যদি প্রমাণ সরবরাহ করতে অক্ষম হন তবে বিষয়টি সংসদীয় পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ বিবেচনার জন্য নৈতিকতা ও সুযোগ -সুবিধা সম্পর্কিত হাউস কমিটিকে প্রেরণ করা হবে।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে সংসদের মর্যাদাকে সমর্থন করার সময় হাউস সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts