আপনার আইফোনটিতে একটি সিক্রেট ইন -কার বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা গুরুতরভাবে নিরপেক্ষ – এটি কীভাবে অ্যাক্সেস করবেন তা এখানে

আমি সবসময় গতি অসুস্থতার সাথে একটি মিশ্র অভিজ্ঞতা ছিল। আমি এটি কোনও বিমান বা জাহাজে ভোগ করি না, ধন্যবাদ। তবে আমাকে একটি গাড়ির পিছনের সিটে রাখুন এবং আমি প্রায়শই এটির একটি খারাপ ক্ষেত্রে আঘাত পাই, বিশেষত যদি যাত্রাটি মোচড় এবং টার্নি হয়।
আপনার চোখ, অভ্যন্তরীণ কান এবং মস্তিষ্ক জুড়ে মিশ্র সংকেত দ্বারা ট্রিগার করা, মাথা ঘোরা এবং কৌতূহলের অনুভূতিগুলি অত্যন্ত অস্বস্তিকর হতে পারে। মোশন সিকনেসের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী অন্য কারও পক্ষে আপনি সাহায্যের জন্য আপনার আইফোনে যেতে পারেন।
আইওএস 18 এর সাথে পরিচয় করানো একটি সহায়ক বিকল্প যা যানবাহন গতি সংকেত বলে। এই বৈশিষ্ট্যটি চালু হওয়ার সাথে সাথে, অ্যানিমেটেড বিন্দুগুলি স্ক্রিনের প্রান্তে উপস্থিত হয় যাতে আপনাকে গাড়ির চলাচলে পরিবর্তনগুলি আরও ভালভাবে প্রক্রিয়া করতে সহায়তা করে। আপনার লক্ষ্যটি কেবল আপনার ফোনটি সাধারণত ব্যবহার এবং নেভিগেট করা।
এর অন্তর্নির্মিত অ্যাক্সিলোমিটার সহ, আপনার আইফোনটি বুঝতে পারবে যে আপনি একটি চলমান গাড়িতে ভ্রমণ করছেন। গাড়িটি যখন ঘুরবে, বিন্দুগুলি পালাটির বিপরীত দিকে চলে যায়।
“গবেষণা দেখায় যে মোশন সিকনেস সাধারণত একজন ব্যক্তি যা দেখেন এবং কী অনুভব করেন তার মধ্যে সংবেদনশীল দ্বন্দ্বের কারণে ঘটে যা কিছু ব্যবহারকারীকে একটি চলমান গাড়িতে চড়ার সময় আইফোন বা আইপ্যাড ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে পারে,” অ্যাপল যখন 2024 সালে বৈশিষ্ট্যটি উন্মোচন করেছিল তখন বলেছিল।
“যানবাহনের গতি সংকেতগুলির সাথে, পর্দার প্রান্তে অ্যানিমেটেড বিন্দুগুলি মূল বিষয়বস্তুতে হস্তক্ষেপ না করে সংবেদনশীল দ্বন্দ্ব হ্রাস করতে সহায়তা করার জন্য যানবাহনের গতির পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে। আইফোন এবং আইপ্যাডে নির্মিত সেন্সরগুলি ব্যবহার করে যানবাহন গতি সংকেতগুলি স্বীকৃতি দেয় যখন কোনও ব্যবহারকারী যখন চলমান গাড়িতে থাকে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানায়।”
আইফোনে যানবাহন গতি সংকেতগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন
আমি কীভাবে আমার আইফোনের সাথে আমার গতি অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করি এবং আপনি কীভাবে এটি করতে পারেন তা এখানে। আপনি আইপ্যাডোস 18 বা তার বেশি সহ একটি আইপ্যাডে যানবাহন গতি সংকেতও ব্যবহার করতে পারেন।
মোশন কিউ বৈশিষ্ট্যটি সক্রিয় করতে, সেটিংসে যান, অ্যাক্সেসযোগ্যতা নির্বাচন করুন এবং তারপরে মোশনটি আলতো চাপুন। “যানবাহন গতি সংকেত দেখান” এর বিকল্পটি নির্বাচন করুন। এখানে আপনি এটি চালু করতে পারেন, এক্ষেত্রে বিন্দুগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে উপস্থিত হয় এবং আপনি এগুলি বন্ধ না করা পর্যন্ত স্ক্রিনে থাকুন।
অন্যথায়, আপনি এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করতে পারেন, এক্ষেত্রে বিন্দুগুলি স্ক্রিনে পপ আপ হয় কেবলমাত্র যদি আপনার ফোনটি গতিতে কোনও যানবাহন সনাক্ত করে। আমি সাধারণত এটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করার পরিবর্তে এটি চালু করি যাতে বিন্দুগুলি যেতে থেকে দৃশ্যমান হয়।
আপনি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে যানবাহন গতি সংকেতও যুক্ত করতে পারেন, যেখানে আপনি এটি আরও দ্রুত অ্যাক্সেস করতে পারেন। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটি খোলার জন্য আপনার আইফোনের উপরের ডানদিকে সোয়াইপ করুন। উপরের বামে প্লাস আইকনটি আলতো চাপুন, তারপরে “একটি নিয়ন্ত্রণ যুক্ত করুন” নির্বাচন করুন।
নিয়ন্ত্রণ স্ক্রিনে, ভিশন অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য সোয়াইপ করুন এবং এটি যুক্ত করতে যানবাহন গতি সংকেতের জন্য আইকনটি আলতো চাপুন। বৈশিষ্ট্যটি সক্রিয় করতে, কেবল তার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের আইকনটি আলতো চাপুন এবং এটিকে চালু বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করুন।
আপনি যানবাহন মোশন সংকেত সক্রিয় করার পরে, আপনি আটটি বিন্দু দেখতে পাবেন – বাম প্রান্তে চারটি এবং ডান প্রান্তে চারটি। স্ক্রিনে আবৃত, বিন্দুগুলি সম্মিলিতভাবে গাড়ির গতির উপর নির্ভর করে উপরে, নীচে, বাম বা ডানদিকে সরানো হবে। আপনার গতি অসুস্থতা রোধ করতে, কোনও একটি বিন্দু বা বিন্দুর সিরিজের দিকে আপনার চোখ ফোকাস করবেন না। পরিবর্তে, আপনার ফোনটি সাধারণত আপনি যেমন ব্যবহার করেন তেমন ব্যবহার চালিয়ে যান।
বিন্দুগুলির চলাচল আপনার চোখ এবং আপনার মস্তিষ্ককে গাড়ির চলাচলের সাথে আরও ভালভাবে সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করবে। আপনি যখন আপনার ফোনের চারপাশে নেভিগেট করেন, বিন্দুগুলি এমনকি পটভূমির উপর ভিত্তি করে রঙ পরিবর্তন করবে যাতে আপনি এগুলি আরও সহজে দেখতে পারেন।
যানবাহনের গতি সংকেতগুলি পরীক্ষা করার জন্য, আমি এটি কয়েকটি ভিন্ন গাড়ির ভ্রমণের চেষ্টা করেছিলাম, উদ্দেশ্যমূলকভাবে পিছনের সিটে বসে এবং উদ্বেগের সাথে আমাকে আঘাত করার জন্য উদ্বেগের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা মিশ্রিত ছিল। কখনও কখনও আমি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করি; অন্য সময় এত কিছু না। পরবর্তী ট্রিপগুলিতে, বৈশিষ্ট্যটি আরও কার্যকর এবং ধারাবাহিকভাবে কাজ করে বলে মনে হয়েছিল। আমি নিশ্চিত নই যে এটি কারণ আমি এটিতে অভ্যস্ত হয়েছি বা অ্যাপল সময়ের সাথে সাথে এটি পরিমার্জন করেছে।
যেভাবেই হোক, আমি এখন গাড়ীতে থাকাকালীন আমি এখন এটির উপর নির্ভর করি এবং সেই শুরুর দিকে সেই ঘটনাটি অনুভব করতে শুরু করি। আপনার ফলাফল পৃথক হতে পারে। তবে আপনি যদি আমার মতো গতি অসুস্থতা অনুভব করেন তবে এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা অবশ্যই চেষ্টা করার মতো।
