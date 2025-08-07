আপনার আইফোনে সবেমাত্র আইওএস 18.6 ইনস্টল করেছেন? আমি এই 11 টি সেটিংস ASAP পরিবর্তন করব

এটি কি আইওএস 18.6 এ আপডেট করার মতো?
একেবারে। কোনও নতুন ঘণ্টা এবং হুইসেল না থাকলেও এটি একটি উচ্চ-তীব্রতর ওয়েবকিট জিরো-ডে (সিভিই -2025-6558) এবং আরও অনেক কিছু প্যাচ করে।
আমি কি অ্যাকশন বোতামটি পরিবর্তন করতে পারি?
অবশ্যই! আইফোন 15 প্রো/16/16e/16 প্রো -তে নতুন অ্যাকশন বোতামটি কাস্টমাইজ করতে সেটিংস> অ্যাকশন বোতামে যান। ক্যামেরা, শাজম, অ্যাপল টিভির জন্য রিমোট, এমনকি একটি শর্টকাট বা ভিজ্যুয়াল বুদ্ধি ক্রিয়াকলাপের মতো কোনও টাস্ক বাছাই করতে কেবল সোয়াইপ করুন, তারপরে এটি সেট করতে বেছে নিন।
আমি কি হোম স্ক্রিনটি কাস্টমাইজ করতে পারি?
অবশ্যই। আপনার হোম স্ক্রিনটি জিগল মোডে প্রবেশ করে (স্ক্রিনটি দীর্ঘ-চাপ), ট্যাপিং সম্পাদনা> কাস্টমাইজ করে একটি নতুন চেহারা দিন এবং তারপরে:
- গ্রিডে যে কোনও জায়গায় অ্যাপ্লিকেশনগুলি পুনরায় স্থাপন করুন।
- রেজাইজ হ্যান্ডলগুলি ট্যাপ করে উইজেটগুলিতে আইকনগুলি প্রসারিত করুন।
- স্বয়ংক্রিয়, গা dark ়, হালকা বা রঙিন আইকন শৈলী চয়ন করুন (আপনার ওয়ালপেপারের সাথে মেলে আইড্রোপার ব্যবহার করুন)।
- লেবেলগুলি আড়াল করতে এবং দৃশ্যমানতা বাড়াতে বড় আইকন টগল করুন।
প্রয়োগ করতে যে কোনও জায়গায় আলতো চাপুন এবং তারপরে প্রস্থান করুন। ভয়েলা!
এই টুইটগুলি কোনও আইফোন মডেলটিতে কাজ করবে?
এই বেশিরভাগ আইফোন 18 বা তার পরে চলমান কোনও আইফোনে কাজ করে। তবে, অগ্রাধিকার বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যাকশন বোতামের মতো বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য একটি অ্যাপল গোয়েন্দা-সক্ষম আইফোন 15 প্রো বা আইফোন 16 মডেল প্রয়োজন।
আমাদের সাথে প্রতিদিন আপনার ইনবক্সে সকালের শীর্ষ গল্পগুলি পান টেক টুডে নিউজলেটার।