কাউন্টি ডাউন শিকড় সহ বিখ্যাত লোকেরা থেকে শীর্ষস্থানীয় পর্যটকদের আকর্ষণগুলির জন্য আমাদের পছন্দগুলি পর্যন্ত এখানে “দ্য মরনে কাউন্টি” সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে।

আইরিশ নাম: ডাউন, অর্থ “দুর্গ”

ডাকনাম: মরনে কাউন্টি, আরডসম্যান

জনসংখ্যা: প্রায় 531,500

অঞ্চল: 945 বর্গমাইল

প্রদেশ: আলস্টার

কাউন্টি টাউন: ডাউনপ্যাট্রিক

জিএএ রং: কালো এবং লাল

কাউন্টি ডাউন এ সাধারণ নাম

থম্পসন, ম্যাককার্টান, স্মিথ, ক্যাম্পবেল, প্যাটারসন, মার্টিন, উইলসন, গ্রাহাম, জনস্টন এবং মারে

কাউন্টিতে শিকড়যুক্ত বিখ্যাত ব্যক্তি

ব্রন্টি পরিবার, চার্লস ডি গল (পূর্বপুরুষ ছিলেন কাউন্টি ডাউন থেকে ম্যাককার্টান), গল্ফার ররি ম্যাকিল্রয়, জেমস ম্যাককার্টান, জন বাটলার ইয়েটস, অটো জাফি।

কাউন্টি ডাউন একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ডাউন, আলস্টারের অন্যতম কাউন্টি, উত্তর আয়ারল্যান্ডে অবস্থিত। এটি উত্তরে কাউন্টি অ্যান্ট্রিম, পশ্চিমে কাউন্টি আর্মাগ এবং দক্ষিণ এবং পূর্বে সমুদ্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। ডাউনে উত্তর আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণতম পয়েন্ট (ক্র্যানফিল্ড পয়েন্ট) এবং আয়ারল্যান্ডের পূর্বতম পয়েন্ট (বুড় পয়েন্ট) উভয়ই রয়েছে।

ডাউনপ্যাট্রিক ডাউনপ্যাট্রিক, যার জন্য এটি নামকরণ করা হয়েছে, এটি আয়ারল্যান্ড দ্বীপের অন্যতম প্রাচীন শহর, নিওলিথিক এবং ব্রোঞ্জ যুগের বসতিগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সহ। ১৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, এটি টলেমির আয়ারল্যান্ডের শহরগুলির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদিও সেই সময়ে এটিকে এখনও ডানুম বলা হত (“ডান” অর্থ “দুর্গ)।

সেন্ট প্যাট্রিককে ডাউন ক্যাথেড্রালের মাঠে 461 সালে ডাউনপ্যাট্রিকে সমাহিত করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। আয়ারল্যান্ডের পৃষ্ঠপোষক সেন্ট বলেছেন, কাউন্টি শহরে শৌলের আইরিশ মাটিতে তাঁর প্রথম ইউক্যারিস্ট।

সপ্তম শতাব্দী থেকে, ডাউন ছিল ডল ফিয়াটাচের জমিগুলির কেন্দ্র। নরম্যানরা ১১7777 সালে পৌঁছেছিল যখন জন ডি কুরসি দ্বিতীয় রাজা হেনরির কাছ থেকে আলস্টার অনুদান পেয়েছিলেন।

আইরিশ স্বাধীনতার জন্য বিডে নরম্যানদের বিপক্ষে টাইরনের রাজা ব্রায়ান ও’নিলকে পিটড করা ডাউন ডাউন অফ ডাউন। নরম্যানরা, যার সেনাবাহিনী মূলত আইরিশদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, তারা বিজয়ী ছিল। ডাউন, অতীতে, ডাউনশায়ার হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছিল।

1578 সালে নিউরিতে নির্মিত সেন্ট প্যাট্রিকস চার্চ অফ আয়ারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ডের প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ বলে মনে করা হয়। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, ডাউন আয়ারল্যান্ডের মাত্র দুটি কাউন্টির মধ্যে একটি যা প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে, অ্যান্ট্রিম অন্যটি। যাইহোক, 2021 আদমশুমারিতে, এআরডিএস এবং উত্তর ডাউন জনসংখ্যার 30.6% জনসংখ্যার “কোনও ধর্ম নেই”।

কাউন্টি ডাউনে মূল আকর্ষণ

মহান আইরিশ বিনোদনকারী পার্সি ফরাসি লিখেছেন, “মরনের পর্বতমালা সমুদ্রের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।” প্রকৃতপক্ষে, ডাউনস মরনে পর্বতমালা একটি মূল আকর্ষণ, স্লিভ ডোনার্ড সহ, উত্তর আয়ারল্যান্ডের সর্বোচ্চ পর্বতমালার শীর্ষে 2,785 ফুট। মরনের প্রাচীরটি 22 মাইল প্রসারিত এবং মরনে পিকসের 15 টি অতিক্রম করে। দোয়ান আরোহণের জন্য একটি বিশেষ জনপ্রিয় শিখর।

ডাউন ব্রন্টি হোমল্যান্ড নামে একটি অঞ্চলেও রয়েছে, যেখানে অ্যান, শার্লট, এমিলি এবং ব্রানওয়েল ব্রন্টের পিতা প্যাট্রিক ব্রন্টি (মূলত ব্রুন্টি) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বেড়ে ওঠেন।

শহর এবং আগ্রহের শহরগুলির মধ্যে রয়েছে ডাউনপ্যাট্রিক, নিউরি এবং ব্যাঙ্গর। ডাউনপ্যাট্রিক ডাউন কাউন্টি মিউজিয়াম, ইঞ্চি অ্যাবে – একটি বিশাল সিস্টারিয়ান মঠের ধ্বংসাবশেষ – এবং সেন্ট প্যাট্রিকের সমাধিস্থল বলে মনে করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাইনে, এখানে ব্যাঙ্গর নামে একটি শহর রয়েছে এবং এটি নিউরি নামে একটিও রয়েছে। কোং ডাউনে অনেক গল্ফ খেলতে হবে।

ডাউন এআরডিএস উপদ্বীপে স্ট্র্যাংফোর্ড লফের পোর্তেফেরিতে অবস্থিত উত্তর আয়ারল্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়াম এক্সপ্লোরিসের বাড়ি। এর সুন্দর ভিস্তা এবং বন্যজীবনের সাথে স্ট্র্যাংফোর্ড লফ নিজেই দেখার জন্য উপযুক্ত।

কাউন্টি ডাউন সম্পর্কে একটি মজাদার ঘটনা

The video for Rihanna’s hit song “We Found Love” was filmed in County Down in 2011, though an alternate location had to be found at the last minute when the farmer whose field they were using became upset with how scantily clad the singer was.

* মূলত 2016 সালে প্রকাশিত, 2025 সালের মে মাসে আপডেট হয়েছে।