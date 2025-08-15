আপনার ইএসআর পাওয়ার ব্যাংক আগুনের ঝুঁকি হতে পারে – এটি এখনই পরীক্ষা করে দেখুন

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ইএসআর আগুনের উদ্বেগের কারণে হ্যাললক পাওয়ার ব্যাংককে স্মরণ করছে।
- আক্রান্ত পাওয়ার ব্যাংকগুলি অ্যামাজন এবং অন্যান্য খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি হয়েছিল।
- ফেরতের জন্য আপনি ইএসআরকে আপনার ডিভাইসের একটি ফটো ইমেল করতে পারেন।
আপনার যদি ইএসআর হ্যালোলক ওয়্যারলেস পাওয়ার ব্যাংক থাকে তবে আপনার তাৎক্ষণিকভাবে এটি ব্যবহার বন্ধ করা উচিত এবং ফেরতের জন্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা উচিত।
মধ্যে বৃহস্পতিবার একটি পোস্টমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাহক পণ্য সুরক্ষা কমিশন সতর্ক করে দিয়েছে যে ইএসআর হ্যালোলক ওয়্যারলেস পাওয়ার ব্যাংকের কয়েকটি মডেলকে স্মরণ করছে কারণ তারা অতিরিক্ত গরম এবং আগুন ধরার ঝুঁকিতে রয়েছে।
ব্যবহারকারীরা একটি হ্যালোলক জ্বলন্ত নয়টি উদাহরণ জানিয়েছে, যার ফলে প্রায় 20,000 ডলার ক্ষতি হয়েছে। কোনও আঘাতের খবর নেই। এটি একটি অল্প সংখ্যক, তবে সংস্থাটি অনুভব করেছিল যে স্বেচ্ছাসেবী পুনর্বিবেচনা করার জন্য আগুনগুলি একা যথেষ্ট ছিল।
প্রায় 24,000 ইউনিট এই পুনরুদ্ধারের একটি অংশ, এবং কানাডায় প্রায় 10,000 বেশি। জেডডিএনইটি ইএসআর হ্যালোলক পরিবারে অন্যান্য পণ্যগুলি পর্যালোচনা করেছে এবং সেগুলি সাধারণত ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।
কীভাবে পুনরুদ্ধার করা ইএসআর পাওয়ারব্যাঙ্ক সনাক্ত করবেন
ইএসআর হ্যালোলকটি অ্যামাজন ডটকম, হোমডেপট ডটকম এবং ইএসআরটিচ.কম এ 2023 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2025 সালের জুলাই পর্যন্ত 32 ডলার থেকে 40 ডলারে বিক্রি হয়েছিল। বিশেষত, আপনি মডেল নম্বর 2G520, 2G505B এবং 2G512B খুঁজছেন। “ইএসআর” পিছনে মুদ্রিত হয়, মডেল নম্বরটি ডানদিকে মুদ্রিত হয় এবং একদিকে পাঁচটি বৃত্তাকার এলইডি ডিসপ্লে লাইট রয়েছে।
আপনার যদি প্রত্যাহার করা ESR হ্যালোলক থাকে তবে কী করবেন
আপনার যদি প্রভাবিত মডেল থাকে তবে প্রথমে এটি ব্যবহার বন্ধ করুন। ডিভাইসে স্থায়ী চিহ্নিতকারীতে “রিকলড” শব্দটি লিখুন এবং এর একটি ফটো প্রেরণ করুন সমর্থন@esrtech.com। ইএসআর আপনার জমাটি পর্যালোচনা করবে এবং অনুমোদিত হলে আপনাকে একটি সম্পূর্ণ ফেরত প্রেরণ করবে। ইউএসসিপিএসসি হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে আপনার ট্র্যাশে পাওয়ারব্যাঙ্কটি ফেলে দেওয়া উচিত নয়, সাধারণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য বা এমনকি ব্যবহৃত ব্যাটারি পুনর্ব্যবহারযোগ্য বাক্সগুলিতে খুচরা স্টোরগুলিতে পাওয়া যায়, যেমন আপনি কোনও সাধারণ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি হতে পারেন। পরিবর্তে, আপনার মাধ্যমে এটি নিষ্পত্তি স্থানীয় পরিবারের বিপজ্জনক বর্জ্য (এইচএইচডাব্লু) সংগ্রহ কেন্দ্র।
আপনি আরও তথ্যের জন্য শুক্রবার থেকে শুক্রবার থেকে সকাল 9 টা থেকে বিকাল 5 টা পর্যন্ত 888-990-0280 এ প্রস্তুতকারককে কল করতে পারেন।
এই ঘোষণাটি জুলাইয়ের শেষে একটি জনপ্রিয় পাওয়ার ব্যাংকের জন্য একটি পুনরুদ্ধার জারি করার পরে এবং তারপরে প্রায় এক সপ্তাহ পরে অন্য একটি ঘোষণা। এটিও আসে যেহেতু এয়ারলাইনস আগুনের উদ্বেগের কারণে বিমানগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যাংক গ্রহণ সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন করতে শুরু করেছে।
সমস্যাগুলি প্রায়শই ঘটে না, তবে ন্যাশনাল বিজনেস এভিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন ড। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি জড়িত “একটি ধোঁয়া, আগুন বা চরম তাপের ঘটনা” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি সপ্তাহে একাধিকবার বিমানটিতে ঘটে।
