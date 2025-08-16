আপনার ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি কীভাবে ব্যবহার করবেন (বা বন্ধ করুন)

ইনস্টাগ্রাম মানচিত্র, নতুন ইনস্টাগ্রামে স্ন্যাপচ্যাটের স্ন্যাপ মানচিত্রটি অনুলিপি করা, আপনার অবস্থান বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নেওয়া সহজ করে তোলে। এত সহজ আপনি হয়ত বুঝতে পারবেন না যে আপনি নিজের সেটিংসে খনন না করে কারা এটি ভাগ করছেন। এটি স্বাভাবিকভাবেই কিছু ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে যা বৈশিষ্ট্যটি কীভাবে কাজ করে।
আপনি যদি ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রামে প্রচুর সময় ব্যয় করেন এবং আপনার বন্ধুরা কোথায় ছিলেন তা দেখার উপায় খুঁজছেন তবে ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে নিজেকে পরিচিত করা উপযুক্ত। এবং যদি আপনি আপনার জ্ঞান ছাড়াই কী তথ্য ইনস্টাগ্রাম সম্প্রচার করছেন তা নিয়ে যদি আপনি উদ্বিগ্ন হন তবে আপনি বৈশিষ্ট্যটির সেটিংসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারেন। ইনস্টাগ্রাম অ্যাপে উভয় কীভাবে করবেন তা এখানে।
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি কীভাবে ব্যবহার করবেন
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে অ্যাক্সেস করতে আপনাকে ইনস্টাগ্রামের ডিএমএস বিভাগে যেতে হবে এবং তারপরে স্ট্যাটাস আইকনগুলির শীর্ষ সারিতে মানচিত্র আইকনে আলতো চাপতে হবে। আপনি যখন প্রথমবার মানচিত্রে ট্যাপ করেন, ইনস্টাগ্রাম আপনাকে কীভাবে ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি আপনার অবস্থান ভাগ করে নেয় এবং কেন অবস্থান পরিষেবাগুলি এটি কার্যকর করার জন্য সক্ষম করা দরকার তা নিয়ে আপনাকে চলবে। তারপরে, আপনি যদি ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রামের সাথে আপনার অবস্থান ভাগ করে নিচ্ছেন না, আপনি নিজের অবস্থানটি ভাগ করতে চান কিনা তা জিজ্ঞাসা করে আপনি আপনার ফোন থেকে একটি পপ-আপ পাবেন। এর মাধ্যমে আলতো চাপ দেওয়া আপনাকে মানচিত্রে নিয়ে যাবে।
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রের বেশিরভাগ অংশ আপনার বর্তমান অবস্থান প্রদর্শনকারী একটি মানচিত্র দ্বারা গ্রহণ করা হয়, আপনার বন্ধুদের অবস্থান সন্ধানের জন্য নীচে একটি অনুসন্ধান বার সহ। কিছুক্ষণের জন্য চারদিকে স্ক্রোল করুন এবং আপনার কোনও প্রোফাইল ছবিটি কোনও বন্ধুর বর্তমান অবস্থান চিহ্নিত করে বা নির্দিষ্ট অবস্থানের সাথে ট্যাগ করা ক্ষুদ্র পোস্টগুলি দেখতে পারে। ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রের সাথে আপনি কয়েকটি প্রাথমিক জিনিস করতে পারেন:
চারপাশে সোয়াইপ করুন এবং বন্ধুদের পোস্টগুলি ভৌগলিকভাবে প্রদর্শিত দেখুন
বন্ধুর বর্তমান অবস্থান বা সাম্প্রতিক ট্যাগযুক্ত পোস্টগুলি সন্ধান করতে অনুসন্ধান বারটি ব্যবহার করুন
তাদের প্রোফাইলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও বন্ধুকে ট্যাপ করুন, বা এটি সম্পূর্ণ দেখতে একটি পোস্ট
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রটি প্রাথমিকভাবে তথ্যমূলক। এটি আপনার বন্ধুরা কোথায় আছে বা তারা সম্প্রতি কোথায় ছিল তা বলতে পারে এবং এটি কোথায় পোস্ট করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে আপনাকে সামগ্রী দেখতে দিন। এটি তখন আসলে বেশি জটিল নয়। কে আপনার অবস্থানটি দেখতে পারে সে সম্পর্কে আপনি যদি পছন্দ না করেন।
কীভাবে ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রের সাথে আপনার অবস্থান ভাগ করে নেওয়া বন্ধ করবেন
ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে আপনার অবস্থান ভাগ করে নেওয়া অপ্ট-ইন। আপনার বর্তমান অবস্থানটি ইনস্টাগ্রামে ভাগ করা হবে না যদি না আপনি সক্রিয়ভাবে এটি ভাগ করে নিতে পছন্দ করেন। কী হবে এমন কোনও পোস্ট রয়েছে যার মধ্যে কোনও লোকেশন ট্যাগ রয়েছে, এমন কিছু যা প্রতিবার আপনি আপনার গল্পগুলিতে বা আপনার গ্রিডে ফটো এবং ভিডিও যুক্ত করেন এমন একটি বিকল্প।
ইনস্টাগ্রাম আপনাকে মানচিত্রের জন্য চারটি আলাদা ভাগ করে নেওয়ার বিকল্প দেয়। আপনি সাথে ভাগ করতে পারেন:
বন্ধুরা: আপনি অনুসরণকারী অনুসরণকারী
ঘনিষ্ঠ বন্ধু: আপনার নিকটতম বন্ধুদের তালিকায় ইতিমধ্যে অনুসরণকারীরা
শুধুমাত্র এই বন্ধুরা: আপনি বেছে নেওয়া নির্দিষ্ট মানুষ
কেউ নেই: আপনার অবস্থান ভাগ করবেন না (ট্যাগযুক্ত অবস্থানগুলি সহ পোস্টগুলি বাদে)
সুতরাং পুরোপুরি ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে অবস্থান ভাগ করে নেওয়া অক্ষম করতে, বা আপনার অবস্থানটি দেখতে পারে এমন পরিবর্তন:
উপর আলতো চাপুন ডিএমএস আইকন শীর্ষ-ডান কোণে।
উপর আলতো চাপুন অবস্থান সেটিংস মেনু উপরের ডান কোণায় (গিয়ার মতো আকৃতির)।
এবং তারপরে আলতো চাপুন “কেউ নেই”অবস্থান ভাগ করে নেওয়া অক্ষম করতে।
আপনি কার সাথে আপনার অবস্থান ভাগ করে নেবেন তা পরিবর্তন করতে, “কাউকে না” বাছাই না করে একই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন, ইনস্টাগ্রামের অফারগুলির অন্য একটি বিকল্প চয়ন করুন।
কীভাবে ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে নির্দিষ্ট অবস্থানগুলি ভাগ করবেন না
অবস্থান ভাগ করে নেওয়ার চেয়ে আরও বেশি দানাদার নিয়ন্ত্রণের জন্য, আপনি “লুকানো জায়গাগুলি” এর একটি তালিকায় নির্দিষ্ট অবস্থানগুলিও যুক্ত করতে পারেন যা আপনি দেখার সময় ইনস্টাগ্রাম মানচিত্রে কখনই উপস্থিত হবে না। আপনি যদি সেই তালিকাটি সংশোধন করতে চান তবে মানচিত্রের বৈশিষ্ট্যটি খুলুন, তারপরে:
আলতো চাপুন অবস্থান সেটিংস (গিয়ার আইকন) শীর্ষ-ডান কোণায়।
উপর আলতো চাপুন থ্রি-ডট মেনু সেটিংস মেনুর কোণে।
আলতো চাপ এবং একটি পিন টেনে আনুন একটি লুকানো জায়গা চিহ্নিত করতে মানচিত্রে এবং তারপরে একটি ব্যাসার্ধ সেট স্লাইডার সহ এটি চারপাশে।
টাইপ ইন নাম জায়গা এবং তারপরে আলতো চাপুন সম্পন্ন।