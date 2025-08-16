আপনার ইয়ারবডস বা হেডফোনগুলি ASAP বন্ধ করুন এবং পরিষ্কার করুন – অডিও বিশেষজ্ঞরা এটিকে কেন উত্সাহিত করেন তা এখানে

আপনার কান হ’ল স্ব-পরিচ্ছন্ন অঙ্গ এবং অরফিস, বা আপনার দেহে প্রাকৃতিক খোলার। আপনার কান এবং ইয়ারবডস, হেডফোন এবং শ্রবণ এইডস পরিষ্কার রাখা অপরিহার্য, যাতে তাদের মধ্যে ময়লা এবং ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া প্রবর্তন এড়াতে পারে।
অনুযায়ী লাচেল লাজারাসইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড মেডিকেল সেন্টারের অডিওলজিস্ট এডিডি, নিয়মিত আপনার কানে ইয়ারবড সন্নিবেশ করানো কোনও অন্তর্নিহিত ঝুঁকি তৈরি করে না। তবুও, এগুলি পরিষ্কার রাখা একটি ভাল ধারণা, বিশেষত যদি আপনি এগুলি প্রতিদিন ব্যবহার করেন।
“আমরা রোগীদের তাদের কানে পুনরায় সন্নিবেশ করানো ডিভাইসে যে কোনও ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধি রোধ করতে ইয়ারবডস (এবং) শ্রবণ এইডস পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দিই। সারা দিন ব্যাপক ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি করে না, তবে আমরা প্রতিদিন ইয়ারবডগুলি মুছানোর পরামর্শ দেব,” তিনি বলে।
আপনার কানের খালের ভিতরে থাকা ক্যানাল ইয়ারবডগুলি আপনার কানের উষ্ণ, আর্দ্র পরিস্থিতিকে উত্সাহিত করতে পারে যা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিকে উত্সাহিত করতে পারে এবং জ্বালা হতে পারে। পুরাতন মোমকে পুনরায় সংযুক্ত করা কানটি আটকে রাখতে পারে, আর্দ্রতা আটকে দেয় এবং কোনও সমস্যা সৃষ্টি করে।
ইয়ারবডগুলির বিপরীতে, ওভার-কানের হেডফোনগুলি আপনার কানের অভ্যন্তরের সাথে যোগাযোগ করে না। তবে শ্যাম্পু, সানস্ক্রিন, ঘাম এবং প্রাকৃতিক ত্বকের তেলগুলি কানের প্যাডগুলিতে তৈরি করতে পারে এবং আপনার কানের চারপাশে ত্বককে জ্বালাতন করতে পারে, তাই আপনি সময়ে সময়ে সেগুলি পরিষ্কার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
অনুযায়ী জে রায়ান স্মোলারজএমডি, এমবিএ, অটোলারিঙ্গোলজি বিশেষজ্ঞ, কিছু হেডফোন এবং ইয়ারবডগুলি এমন উপকরণ থেকে তৈরি করা হয় যা আপনার কান এবং তার চারপাশের ত্বককে জ্বালাতন করতে পারে। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে আপনার ইয়ারবডস এবং হেডফোনগুলি ক্রমাগত আপনার ব্যাগ, পকেট, আপনার নোংরা হাত এবং অন্যান্য পৃষ্ঠগুলিকে স্পর্শ করে যা এগুলি জীবাণুতে প্রকাশ করে।
আপনার ইয়ারবডস এবং আপনার কানগুলি ধ্বংসাবশেষ থেকে পরিষ্কার করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আপনার কানকে বিরতি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।