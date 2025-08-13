আপনার উইন্ডোজ পিসিতে একটি গোপনে দরকারী ব্যাকআপ সরঞ্জাম রয়েছে – এটি কীভাবে অ্যাক্সেস করবেন তা এখানে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- উইন্ডোজ উইন্ডোজ 10 এবং 11 এ একটি লুকানো ব্যাকআপ সরঞ্জাম রয়েছে।
- এটি ডিস্ক, ড্রাইভ বা নেটওয়ার্কের অবস্থানগুলিতে ফাইলগুলি সংরক্ষণ করতে পারে।
- মাইক্রোসফ্ট দ্বারা অবমূল্যায়িত, তাই মাঝে মাঝে ত্রুটিগুলি আশা করুন।
নিয়মিতভাবে আপনার ফাইলগুলিকে ব্যাক আপ করা সর্বদা একটি ভাল ধারণা, যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বা অপরিবর্তনীয়গুলি নিখোঁজ হয়। তার জন্য, আপনি বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতে পারেন। তবে উইন্ডোজ নিজেই একটি অন্তর্নির্মিত ব্যাকআপ সরঞ্জাম রয়েছে যা সহজ এবং নমনীয়। ক্যাচটি হ’ল আপনি সম্ভবত জানেন না যে এটি বিদ্যমান।
কেবল উইন্ডোজ ব্যাকআপ নামকরণ করা হয়েছে, এই বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে কোন ফোল্ডার এবং ফাইলগুলি ব্যাক আপ করতে পারে তা চয়ন করতে দেয়। আপনি কেবল ফাইল বা আপনার সমস্ত উইন্ডোজ ফোল্ডার নির্বাচন করতে পারেন। আপনার যদি কখনও উইন্ডোজ পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করতে হয় তবে ব্যাকআপে একটি সম্পূর্ণ সিস্টেম চিত্র অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
এখানে সীমাবদ্ধতা হ’ল আপনি অপসারণযোগ্য মিডিয়ায় সিস্টেমের চিত্রটি সংরক্ষণ করতে পারবেন না। তবে আপনি এটি আলাদাভাবে করতে সর্বদা সিস্টেম চিত্র সরঞ্জামটি ব্যবহার করতে পারেন।
আরও, আপনি একটি রেকর্ডযোগ্য সিডি বা ডিভিডি, একটি বাহ্যিক হার্ড ড্রাইভ, বা একটি নেটওয়ার্ক অবস্থানে ব্যাকআপ সংরক্ষণ করতে সক্ষম। আপনি নিয়মিতভাবে চালানোর জন্য ব্যাকআপ সেট করতে পারেন। সরঞ্জামটি উইন্ডোজ 10 এবং 11 এ একই কাজ করে।
তবে সর্বদা হিসাবে, এখানে একটি হিচাপ রয়েছে। উইন্ডোজ ব্যাকআপের এই সংস্করণটি তখন থেকে মাইক্রোসফ্ট দ্বারা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, যার অর্থ এটি আর সমর্থিত বা আপডেট হয় না। ফলস্বরূপ, সরঞ্জামটি ব্যবহার করার সময় আপনি সমস্যাগুলি এবং ত্রুটিগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।
আমার অভিজ্ঞতায় এটি সাধারণত নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে। যাইহোক, শেষ কয়েকবার আমি আমার ব্যাকআপ গন্তব্য হিসাবে একটি নেটওয়ার্ক শেয়ার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি, আমি একটি ত্রুটি পেয়েছি যে নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের অবস্থানটি ব্যবহার করা যায় না। যদিও আমি নিশ্চিত করেছি যে নেটওয়ার্ক পাথ, শংসাপত্রগুলি এবং অন্যান্য সেটিংস সঠিক ছিল, আমি একই ত্রুটি পেতে থাকি। আমি অন্যান্য উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের পোস্টগুলি একই সমস্যার অভিযোগ করতে দেখেছি। আপনার মাইলেজটি পৃথক হতে পারে তবে আপনার ব্যাকআপ গন্তব্যটি বেছে নেওয়ার সময় এটি মনে রাখবেন।
রহস্যের সাথে যুক্ত করার জন্য, মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজ ব্যাকআপ নামেও পরিচিত একটি নতুন সরঞ্জাম সরবরাহ করে। (হ্যাঁ, মাইক্রোসফ্ট লোককে বিভ্রান্ত করতে বিভিন্ন পণ্য জুড়ে একই নাম ব্যবহার করতে পছন্দ করে)) নতুন উইন্ডোজ ব্যাকআপটি নির্দিষ্ট ফাইল এবং সেটিংস ব্যাক আপ এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হ’ল আপনাকে একটি পিসি থেকে অন্য পিসি যেতে সহায়তা করা। বিপরীতে, আমি এখানে covering েকে রাখা পুরানো উত্তরাধিকার উইন্ডোজ ব্যাকআপ traditional তিহ্যবাহী ব্যাকআপ সফ্টওয়্যারটির মতো আরও বেশি কাজ করে।
উভয় সরঞ্জাম তাদের উদ্দেশ্য পরিবেশন করে। তবে পুরানো, উত্তরাধিকার উইন্ডোজ ব্যাকআপ কীভাবে কাজ করে এবং আপনি যে কোনও স্থানে আপনার যে কোনও স্থানে কীভাবে এটি ব্যবহার করবেন তা কীভাবে ব্যবহার করবেন তা এখানে।
প্রথমত, আপনি ব্যাকআপ সংরক্ষণের জন্য মিডিয়া সেট আপ করতে চাইবেন। এর জন্য, আপনি একটি সিডি বা ডিভিডি, একটি বাহ্যিক ইউএসবি ড্রাইভ বা একটি নেটওয়ার্ক শেয়ার চয়ন করতে পারেন। আমি সাধারণত একটি বাহ্যিক ড্রাইভ ব্যবহার করি। মিডিয়া সংযুক্ত রয়েছে এবং পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে তা নিশ্চিত করুন। ফাইলের সংখ্যা এবং ব্যাকআপের আকারের উপর নির্ভর করে আপনি কমপক্ষে 16 গিগাবাইট থেকে 32 গিগাবাইট স্টোরেজ চাইবেন।
আপনি যদি কোনও নেটওয়ার্ক শেয়ারে ব্যাকআপটি সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে চান তবে “একটি নেটওয়ার্ক সংরক্ষণ করুন” এর জন্য বোতামটি ক্লিক করুন। আপনার এনএএস বা নেটওয়ার্ক ড্রাইভের নাম টাইপ করুন এবং ব্রাউজ ক্লিক করুন। আপনাকে নেটওয়ার্কের জন্য আপনার ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড প্রবেশ করার অনুরোধ জানানো হবে। ড্রপডাউন মেনু থেকে, আপনি ব্যাকআপটি সংরক্ষণ করতে চান এমন ভাগের নাম এবং ফোল্ডারটি নির্বাচন করুন। ঠিক আছে ক্লিক করুন। নেটওয়ার্ক শংসাপত্র বিভাগে আপনার ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড লিখুন। এগিয়ে যেতে আবার ওকে ক্লিক করুন।
যেমনটি আমি আগেই বলেছি, ব্যাকআপের অবস্থানটি আমার শেষের দিকে একটি ত্রুটি ট্রিগার হিসাবে একটি নেটওয়ার্ক শেয়ার ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এটি একটি কারণ আমি এই মুহুর্তে সর্বদা একটি বাহ্যিক ড্রাইভ ব্যবহার করি।
পরবর্তী স্ক্রিনে, আপনি উইন্ডোজকে কোন ফাইলগুলি ব্যাক আপ করতে হবে তা নির্বাচন করতে বেছে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ব্যাকআপটিতে আপনার লাইব্রেরিগুলিতে ফোল্ডার এবং ফাইলগুলি, আপনার ডেস্কটপের মধ্যে থাকা এবং আপনার ব্যবহারকারীর প্রোফাইলের অধীনে ডিফল্ট অবস্থানগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্যথায়, আপনি কোন ফোল্ডার এবং ফাইলগুলি ব্যাক আপ করতে চান তা চয়ন করতে পারেন। আমি সাধারণত আমাকে চয়ন করতে বিকল্পটি নির্বাচন করি। আপনার নির্বাচন করুন এবং পরবর্তী ক্লিক করুন।
নিয়মিত স্ক্রিনে, ফোল্ডারগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং সময়সূচী পর্যালোচনা করুন। আপনার যদি কোনও পরিবর্তন করতে হয় তবে পূর্ববর্তী কোনও স্ক্রিনে ফিরে আসতে শীর্ষে পিছনের তীরটি ক্লিক করুন। অন্যথায়, “সেটিংস সংরক্ষণ করুন এবং ব্যাকআপ চালান” এর জন্য বোতামটি ক্লিক করুন। প্রাথমিক স্ক্রিনটি নির্দেশ করবে যে আপনার ব্যাকআপ চলছে। যখন সেই স্থিতি অদৃশ্য হয়ে যায়, ব্যাকআপ সম্পূর্ণ হয়।
এখন আসুন ভবিষ্যতে ভ্রমণ করি, এমন এক পর্যায়ে যখন ব্যাকআপ নিয়মিত চলমান থাকে। ব্যাকআপে অন্তর্ভুক্ত কিছু ফাইল এখন অনুপস্থিত বা দূষিত হয়েছে এবং আপনাকে সেগুলি পুনরুদ্ধার করতে হবে। ব্যাকআপে ফিরে আসুন এবং পুনরুদ্ধার করুন (উইন্ডোজ 7) উইন্ডোটি এবং “আমার ফাইলগুলি পুনরুদ্ধার করুন” এর জন্য নীচে বোতামটি ক্লিক করুন।
পরবর্তী স্ক্রিনে, আপনি যদি পুনরুদ্ধার করতে চান এমন ফাইলগুলির সম্পূর্ণ বা আংশিক নামটি জানেন তবে অনুসন্ধান ক্লিক করুন। অন্যথায়, সমস্ত ব্যাক-আপ ফাইলগুলির মধ্যে ব্রাউজ করতে “ফাইলগুলির জন্য ব্রাউজ করুন” ক্লিক করুন এবং নির্দিষ্ট ফাইলগুলি নির্বাচন করুন, বা সমস্ত ব্যাক-আপ ফোল্ডারগুলি পরীক্ষা করে দেখতে এবং একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডার নির্বাচন করতে “ফোল্ডারগুলির জন্য ব্রাউজ করুন”। আপনি ব্যাক আপ ফোল্ডার বা ফাইলগুলির অবস্থান না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাকআপের মাধ্যমে ড্রিল করুন। আপনি যে ফাইলগুলি পুনরুদ্ধার করতে চান তা নির্বাচন করুন এবং ফাইল যুক্ত করুন বোতামটি ক্লিক করুন।
নিয়মিত স্ক্রিনে ফিরে যান, পরবর্তী ক্লিক করুন। তারপরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আপনি ফাইলগুলি মূল স্থানে বা অন্য কোনও জায়গায় পুনরুদ্ধার করতে চান কিনা। যদি ফাইলগুলি অনুপস্থিত থাকে তবে আপনি সেগুলি মূল স্থানে পুনরুদ্ধার করতে পারেন। যদি সেগুলি এখনও বিদ্যমান থাকে তবে খোলা না হয় বা দূষিত হয় তবে আপনি এগুলি অন্য কোনও স্থানে পুনরুদ্ধার করতে চাইতে পারেন। প্রস্তুত হলে, পুনরুদ্ধার ক্লিক করুন।
যদিও উইন্ডোজ ব্যাকআপটি হ্রাস করা হয়েছে এবং মাইক্রোসফ্ট দ্বারা আর সমর্থিত নয়, এটি এখনও কমপক্ষে বেশিরভাগ শর্তে কাজ করে। সেই কারণে, আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয় ফাইলগুলি ব্যাক আপ করতে এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য যদি আপনার কোনও অন্তর্নির্মিত সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তবে এটি ব্যবহার করা উচিত।
