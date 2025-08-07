You are Here
আপনার ওয়াইন বেটনেজের সাথে বা ছাড়াই চান? | প্রবণতা
আপনার ওয়াইন বেটনেজের সাথে বা ছাড়াই চান? | প্রবণতা

প্রথমত, এটি ছিল ক্যাস্কপ্রযোজক এবং ওয়াইন মেকারদের উপস্থিতি হ্রাস করতে চান মাদেইরা আপনার ওয়াইনগুলিতে নতুন; তারপরে প্রাথমিক ভিনটেজ, সন্ধানে অম্লতা এবং কম অ্যালকোহল; এখন, এটি লাঠি যে প্রযুক্তিবিদরা নিয়ন্ত্রণ করতে চান। এটি স্ট্যান্ডার্ড রেসিপিগুলি থেকে বাঁচতে ওয়াইন। শেষ সম্পর্কে কথোপকথন লাঠি এটি অতিরঞ্জিত, তবে সেখানে যে পরিবেশে প্রযোজকরা প্রচারিত হয়, ওয়াইনগুলির সমালোচক, সেখানে কথা বলতে শুরু করে, সোমেলিয়ার্স এবং এনোকাটোসের শ্রেণি (পৃথিবী গোলাপের সমুদ্র নয়), সেখানে এটি দেয়। মনোযোগ দিন যে আমরা যারা করেন তাদের জন্য আমরা পাথর গুলি করব না লাঠি। এটা হাস্যকর হবে। আসুন বুঝতে পারি যে এই কৌশলটি পর্তুগিজ সাদা ওয়াইনগুলির প্রোফাইলের একটি নির্দিষ্ট মানিককরণে অবদান রাখে কিনা। ভাল বলেছে, আসুন প্রশ্ন করা যাক লাঠি – নতুন ব্যারিকা এবং এর সাথে মিলিত গাঁজন ম্যালোল্যাকটিক – বোধগম্য হয়।

লাঠি এটা ক কৌশল যা কাঁপানো নিয়ে গঠিত ড্রিলড ব্যারেলের নীচে বা স্টেইনলেস স্টিলের আমানতে পাতলা উপস্থিত যাতে, ওয়াইনটির সংস্পর্শে এবং নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির মাধ্যমে যা আমরা এখন বিকাশ করব না, উচ্চতর মুখের পরিমাণ, সিল্কি টেক্সচার, অদ্ভুত স্বাদ (বিখ্যাত মাখন নোট) যুক্ত করুন, কিছু অ্যারোমাও দুগ্ধ এবং – খুব গুরুত্বপূর্ণ – সুরক্ষা বিরুদ্ধে সুরক্ষা জারণ সময়ের সাথে সাথে ওয়াইন এর। কীভাবে এই আন্দোলন ফ্রান্সে একটি লাঠির মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যা ব্যারেলে প্রবর্তিত হয়েছিল (লাঠি)এটি বিশ্বব্যাপী হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে লাঠিযদিও রোমানদের সময়ে ইতিমধ্যে কৌশলটি অনুশীলন করা হয়েছিল।

ব্রাজিলিয়ান ডিস্ট্রিবিউটর ক্লেরেটসের পর্তুগালে লঞ্চ ইভেন্টের সময়, যার পোর্টফোলিও কম জনপ্রিয় ফরাসি প্রযোজকদের কুলুঙ্গি ওয়াইনগুলির সাথে টিকিয়ে রেখেছে সোমমিলিয়ার পরিষেবা, পেড্রো রামোস, নিম্নলিখিত পদগুলিতে প্রতিটি ওয়াইন (এবং অনেকগুলি) উপস্থাপনা শেষ করেছেন: “কম লাঠি“বা” ছাড়া লাঠি। যখন রাতের খাবারটি শেষ পর্যন্ত হাঁটছিল, পেড্রো রামোস (ব্রাজিলিয়ান এবং মাঝখানে পেড্রোনস হিসাবে পরিচিত) এই ভাষণটি এইভাবে মানিয়ে নিয়েছিল: “এই প্রযোজক খেলেন না বটোনিং।”অতএব, এটি প্রশংসনীয় যে, এখন থেকে গ্রাহকরা এই ওয়াইন কথোপকথনের সাথে মুখোমুখি হবেন বা ছাড়াই লাঠি

লাঠি এটি 1980 এর দশকে শুরু হওয়া খাতটির সাম্প্রতিক আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া থেকে সাদা ওয়াইনগুলির জন্য পর্তুগালে নিয়মিত অনুশীলন হতে শুরু করে। হোয়াইট ওয়াইনগুলি বাল্কিয়ার, সিল্কি এবং দীর্ঘ -জীবিত তৈরির ধারণাটি উভয়ই ঘরোয়া বাজার (এই ওয়াইনস প্রোফাইলের অজানা) এবং বাহ্যিক বাজারগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে বিশ্বজুড়ে স্কুল তৈরি করা ফরাসি অনুশীলনগুলির অনুকরণ দ্বারা প্রতিযোগিতা করা প্রয়োজন ছিল।


ব্যারেল (বামন) এর মধ্যে প্রবর্তিত একটি লাঠির মাধ্যমে ফ্রান্সে জনপ্রিয় পাতলা পায়ের ড্রুপের ঝামেলা এবং সেই কারণেই বিশ্বব্যাপী বোনাঞ্জ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে
অ্যাড্রিয়ানো মিরান্ডা / পাবলিক সংরক্ষণাগার

এটি ঘটে যে, সাথে সম্পর্কিত লাঠিফেরেন্টেশন ব্যারেল ব্যবহার ছিল এবং ইন্টার্নশিপ (225 লিটারের নতুন কারভালহো ব্যারেল) এবং ম্যালোল্যাকটিক গাঁজন (ল্যাকটিক অ্যাসিডে ম্যালিক অ্যাসিডের রূপান্তর) অনুশীলন, যার লক্ষ্য ছিল ওয়াইনগুলিকে কম অ্যাসিডিক, আরও মখমল, আরও স্থিতিশীল এবং, প্রসারণের লক্ষ্য ছিল লাঠিএই জাতীয় মাখন এবং প্যাস্ট্রি নোটগুলিকে শক্তিশালী করুন।

ফটোকপি ওয়াইন

ব্যারেল যদি গাঁজন হয়, লাঠি এবং ম্যালো গাঁজন হ’ল এমন কৌশল যা আলাদাভাবে কাজ করতে পারে (এবং কিছু পদ্ধতিটি অনুশীলন করে), ওয়াইন উত্পাদন করতে তাদের সমস্ত ব্যবহার করুন, অনেক প্রযোজকের জন্য, অ্যালেনটেজো, ট্যাগাস, লিসবন বা সেতবাল -এর একটি স্ট্যান্ডার্ড ডুরো রেসিপি, আমরা থেকে একটি ওয়াইন মুখোমুখি ছিলাম জটিল আরিন্টো (অ্যাসিড) বা ফার্নো পাইরেস কাস্ট (সামান্য অ্যাসিডিক)।

এবং এই অনুশীলন থেকে কি ফলাফল? প্রোফাইলের ক্ষেত্রে খুব আনুমানিক ওয়াইনগুলির প্রবর্তন এবং কিছু ক্ষেত্রে আমরা ফটোকপি ওয়াইনগুলিকে যাকে বলি। সবচেয়ে খারাপ, যেমন ওয়াইন, মধ্যে অন্ধ পরীক্ষাতাদের ছিল – তাদের এখনও আছে – ক তাদের উত্স অঞ্চল প্রকাশ করতে অক্ষমতা চিহ্নিতএমন কিছু যা সুরক্ষিত উত্স (ডিওপি) এর ডিনোমিনেশনের ধারণার চেতনাটিকে ক্ষুন্ন করে। আরও খারাপ, দ্বিতীয় গ্লাস থেকে, এই ওয়াইনগুলি-যা সময়ের সাথে সাথে অ্যালকোহল বাড়তে দেখা যায়-মাথায় মিষ্টি, মাখন, বিরক্তিকর এবং সামান্য গ্যাস্ট্রোনমিক। ডার্ক নিপোর্ট তাদের একটি নিখুঁত নাম সাজিয়েছে: “দুঃস্বপ্ন ওয়াইন”।

অবশ্যই, একটি বিষয় হ’ল ধারণার সাথে সম্পর্কিত স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত লোকদের মধ্যে এই স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইনগুলির প্রভাব টেরোয়ার এবং আরেকটি হ’ল জলবায়ুর বছরগুলির উপর নির্ভর করে কেউ যদি তাদের প্রোফাইল পরিবর্তন করে তবে সোডা পান করে এবং বিরক্ত হয়ে যায় এমন গ্রাহকদের সাধারণতার আচরণ। এগুলির জন্য, নতুন এবং ছোট ফর্ম্যাট ব্যারেল, বৈজ্ঞানিক এবং আন্তর্জাতিক ইয়েস্টস, দ্য লাঠি এবং অ্যালকোহলযুক্ত গাঁজন একটি অপরিবর্তনীয়, নিরাপদ এবং জটিলতর মান নিশ্চিত করে। কঠোরতার মধ্যে, এই গ্রাহকরা বিলগুলি প্রদান করেন।

যাইহোক, এই মানক আচরণটি এতটাই চরম যে কিছু প্রযোজককে উপার্জন ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, প্রোটোকলগুলি অনুশীলনগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন যা মূল্য দেয় চরিত্র আঞ্চলিক এবং তাদের ওয়াইনগুলির পরিচয়।

বৌরদা, দোও এবং ডোরোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে ওয়াইন মেকার, পাওলো নুনস আমাদের জানিয়েছেন যে তিনি সর্বদা মাখনের নোটগুলি পালিয়ে গিয়েছিলেন “কারণ তারা একে অপরের সাথে ওয়াইন তৈরি করে”, তাই দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য লাঠি এটি এমন একটি কৌশল যা মোটেও অনুশীলন করে না। “ম্যালো -ফার্মেন্টেশন হিসাবে – এবং ক্যাটওয়াক হাউসের ক্ষেত্রে – আমি খুব বেশি চিন্তা করি না। একই ফসল যা বিভিন্ন ব্যারেলগুলিতে থাকে, তা হ’ল ম্যালোল্যাকটিক ঘটে এবং অন্য কোনও না। শেষ পর্যন্ত, আমি করি, আমি এটি করি ব্যাচ এই রাজ্যে ওয়াইনগুলি সহ এবং আমি চাই ভারসাম্যটি খুঁজে পাই। “

কিন্তু, সময়ে ওয়াইনগুলির স্থায়িত্ব সম্পর্কে, লাঠি এটা গুরুত্বপূর্ণ নাকি? পাওলো নুনসকে জবাব দেয়: “পাতলা দৈর্ঘ্যের উপর ওয়াইন রেখে এবং প্রতি 15 দিনের মধ্যে তাদের চালানোর পরিবর্তে আমি মোট খাদের উপর ওয়াইন ছেড়ে যেতে পছন্দ করি এবং ওয়াইন-সম্ভাব্যভাবে অপ্রীতিকর অ্যারোমাস-যা সময়ের সাথে সাথে (দুই বা তিন বছর) আমার ওয়াইনগুলির বিবর্তনীয় ক্ষমতা উন্নত করব তার উপর একটি নির্দিষ্ট হ্রাসমূলক প্রভাব ঝুঁকিপূর্ণ। লাঠি ওয়াইনগুলির একটি জলরোধী এবং ব্লক বিবর্তনকে প্রচার করে, যখন হ্রাস আমাকে বিবর্তন দেয় প্রাকৃতিক যে আমি একটি ওয়াইন চাই “।

মনে আছে যে ক লাঠি এবং ম্যালো -ফার্মেন্টেশন বার্গুন্ডিতে বোঝায়, যেখানে চারডননে বর্ণের ওয়াইনগুলির খুব উচ্চ অ্যাসিডিটি স্তর রয়েছে (সমস্ত অঞ্চলে যা ঘটে তা নয়), ক্যাটওয়াক ওয়াইনমেকার জোর দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় কৌশলগুলি – পাশাপাশি সর্বজনীন গাঁজন ইয়েস্টস বা ব্যারেলগুলির কাস্টের কাস্টসটি রয়েছে যেখানে মদের মধ্যে রয়েছে এবং কংলিনটি রয়েছে – ক্লি

বড় ফর্ম্যাট ব্যারেল

একই গেজের জন্য বার্নার্ডো ক্যাব্রাল (ভিসেন্টিনো, পিকোয়াইনস, মুরগা এবং অন্যান্য ওয়াইন) হাঁটাচলা করার জন্য, যা এই সম্পর্কে চিন্তা করার পরিবর্তে লাঠিবড় ফর্ম্যাট ব্যারেলগুলিতে বা পছন্দসইভাবে ওয়াইন কাজ পছন্দ করে গুঞ্জন। “আমি কম এবং কম অনুশীলন করি লাঠি। প্রথম পর্যায়ে, একমাসে, আমি ওয়াইনটিতে কিছু ‘চোদা’ দিতে পারি, তবে তারপরে আমি এটি ড্র্যাঙ্কগুলিতে শান্ত থাকতে দিয়েছি। দ্য লাঠি এটি ওয়াইনগুলির পরিমাণ এবং স্থিতিশীলতা দেয়, এটি নিশ্চিত, তবে আমি ভ্যাটিকালচারের কাজ এবং ব্যারেলের পরিমাণের ক্ষেত্রে এর শর্তগুলি সন্ধান করি। খনিজ এবং গানপাউডার নোটগুলি আমি পছন্দ করি, মাখন, না। উদাহরণস্বরূপ, কেন রে একটি পিক ওয়াইনে দুগ্ধের স্বাদগুলি চাইবে? এটি কোন অর্থবোধ করে না। আমি যা চাই তা হ’ল ওয়াইন বেসাল্টের লবণাক্ততা এবং খনিজতা বাড়ায়। পয়েন্ট। “

বৌরাদের ওয়াইন মেকার এবং শিক্ষক, জোসে কারভালহেইরা স্বীকার করেছেন যে আজ “সতেজ এবং আরও মার্জিত ওয়াইনগুলির জন্য কুখ্যাত চাহিদা রয়েছে, সুতরাং অম্লতা একটি নির্ধারক কারণ”, তবে যুক্তি দিয়েছেন যে “দুটি পৃথক ভ্যাটগুলিতে ওয়াইনটির স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘায়ু জন্য ড্রাকগুলি উত্তোলন গুরুত্বপূর্ণ। কিউবা আমি করি লাঠি প্রতি 15 দিন; কিউবা ওয়াইন বিতে আমি করি না লাঠি কিছু। কারণ আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে এক বছর পরে, এক বছরের সাথে একটি ওয়াইন এর মতো দেখাবে, অন্যদিকে ওয়াইন এ ছয় মাস বয়সী ওয়াইন-এর মতো দেখাবে-এটি আরও অনেক বেশি ওয়াইন তরুণ। আসলে, আসুন এটি ভুলে যাব না, শ্যাম্পেনে, সমস্ত বেস ওয়াইন কৌশলগুলির মধ্য দিয়ে যায় লাঠিবিশেষত যারা উত্পাদন পরিবেশন করবেন সমাবেশ (একই বোতলে বিভিন্ন ফসলের সাথে ওয়াইন) “।

বলেছিল, জোসে কারভালহেইরা একজন মধ্যপন্থী অনুশীলনকারী লাঠিপাশাপাশি ওয়াইনগুলির আঞ্চলিক পরিচয়ের একজন বয়স্ক ডিফেন্ডার। “আমাদের সমস্যাগুলির মধ্যে একটি সর্বদা ক্লাসিক অঞ্চলগুলিতে অন্যরা কী করে তা অনুকরণ করা, ফরাসী অঞ্চলগুলির মতো, প্রবণতা এবং ফ্যাশনের ধারণাগুলিতে খুব বেশি আগ্রহী নয়।”


বোনাঞ্জ সম্পর্কে চিন্তার পরিবর্তে, বার্নার্ডো ক্যাব্রাল বৃহত ফর্ম্যাট ব্যারেলগুলিতে ওয়াইনের কাজ পছন্দ করে
নুনো ফেরেরিরা সান্টোস / পাবলিক সংরক্ষণাগার


পাওলো নুনস আমাদের বলে যে তিনি সর্বদা মাখনের নোটগুলি পালিয়ে গেছেন, সুতরাং বোনাঞ্জ এমন একটি কৌশল যা অনুশীলন করে না
ম্যানুয়েল রবার্তো / পাবলিক সংরক্ষণাগার

শট করার জন্য, ডায়োগো লোপস (অ্যাডেগামি, হারডেড গ্র্যান্ডে, ক্র্যানেমাম বা কুইন্টা ডস ফ্রেডস) উল্লেখ করেছেন যে “এটি ব্যবহার করা হাস্যকর লাঠি এইচসিসিপির নিয়মের কোলে (পর্তুগিজ ভাষায় আমরা বিপদ এবং সমালোচনামূলক নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট বিশ্লেষণ করে অনুবাদ করি) “।” তবে আমরা অবশ্যই ভুলে যাব না যে বিশ্বের সমস্ত দুর্দান্ত শ্বেতরা তা করে লাঠিকারণ এটি ওয়াইনগুলিকে কমনীয়তা দেয়। যদি আমি চাই আমার সাদা ওয়াইনগুলি দাঁড়ায় লাঠি? অবশ্যই। আমি, ওয়াইন মেকার হিসাবে, উগ্রবাদী হতে পারি না। আমাকে কৌশলটি টিউন করতে হবে লাঠি অঞ্চল এবং অঞ্চল এবং বর্ণ থেকে বর্ণ, এটি নিশ্চিত যে এটি অনুশীলন করে না, একই ওয়াইনে, লাঠি এবং ম্যালোল্যাকটিক গাঁজন। যে না। “

ইতিহাসের নৈতিকতা, আমাদের আরও সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন এবং কম অনুকরণ; আরও পরিচয় এবং কম ওয়াইন কসমোপলিটনিজম; বৃহত্তর সাহস এবং কম নিম্নলিখিত। পর্তুগিজ সাদা ওয়াইনগুলির বিভিন্ন প্রোফাইলের চরিত্রের নামে। আমি অন্য গল্পগুলিতে উইল্ড অস্কার সম্পর্কে যেমন বলেছিলাম তা কিছুটা যেমন: “নিজেকে হও, অন্য প্রত্যেকে ইতিমধ্যে বিদ্যমান।”

