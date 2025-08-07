আপনার করগুলি করার জন্য আপনার ইতালিয়ান অ্যাকাউন্ট্যান্টকে কতটা অর্থ প্রদান করা উচিত?

ইতালীয় করগুলি নেভিগেট করা কুখ্যাতভাবে কঠিন, এ কারণেই অনেকে সাহায্যের জন্য ‘বাণিজ্যিকবাদ’ এ যেতে পছন্দ করেন। তবে আপনি তাদের পরিষেবার জন্য কত টাকা দিতে পারেন?
আপনি যদি ইতালির কাউকে জিজ্ঞাসা করেন তবে কে আর্থিক উপদেষ্টা হ’ল, আপনি বেশ কয়েকটি ভিন্ন উত্তর পেতে পারেন: হিসাবরক্ষক, পরামর্শদাতা, আর্থিক উপদেষ্টা বা প্রশাসক।
প্রকৃতপক্ষে, তারা একসাথে এই সমস্ত জিনিস হতে পারে, পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকতাআর্থিক বিষয় এবং করের প্রয়োজনীয়তাগুলি মোকাবেলা করার সময় তারা বাসিন্দাদের কলের প্রথম বন্দর।
হিসাবরক্ষক এমন লোকেরাও যারা আপনার জন্য আপনার বার্ষিক ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল এবং জমা দিতে পারে।
আপনি যদি ইতালিতে থাকেন বা দেশে আয় উপার্জন করেন তবে আপনাকে প্রতি বছর তথাকথিত আপনার কর ফাইল করতে হবে ট্যাক্স রিটার্ন (‘আয় ঘোষণা’)। আপনি এই বছরের জন্য সময়সীমা খুঁজে পেতে পারেন ঘোষণা এখানে।
অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির মতো নয়, যেখানে করদাতাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করা মোটামুটি সহজ, এটি করা ইতালিতে খুব জটিল হতে পারে, জটিল ভাষা ব্যবহার করার কারণে নয়।
এবং ভুলগুলি আপনাকে খুব খরচ করতে পারে, কারণ আপনি যদি আপনার ট্যাক্স দেরিতে জমা দেন তবে কয়েকশো বা এমনকি হাজার হাজার ইউরো জরিমানা করা যেতে পারে, কিছু বিশদ ভুলে যান বা ভুল তথ্য প্রবেশ করতে পারেন।
এজন্য ইতালির আশেপাশের অনেকেই ভাড়া নেওয়ার পছন্দ করেন আর্থিক উপদেষ্টা ফাইলিং বা তাদের কর প্রদান করার সময়। তবে তাদের পরিষেবার জন্য আপনার কত টাকা দেওয়া উচিত?
ওভারভিউ
আর্থিক উপদেষ্টা আপনার প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির ধরণ এবং আপনার আর্থিক পরিস্থিতির জটিলতার উপর নির্ভর করে ফিগুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।
আপনি যদি আয়ের একক উত্স সহ কোনও কর্মচারী হন এবং ট্যাক্স দায়েরের ক্ষেত্রে সহায়তা চাইছেন, বা কর ছাড় বা প্রণোদনা দাবি করছেন, ফি বর্ণালীটির নিম্ন প্রান্তে থাকবে।
তবে আপনার যদি আয়ের একাধিক উত্স থাকে, বা বিদেশী আয় বা সম্পদ থাকে এবং একাধিক দেশে করের সাপেক্ষে থাকে তবে আর্থিক উপদেষ্টা আন্তর্জাতিক কর আইনে দক্ষতার প্রয়োজন হবে, যা ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
আপনি যদি ফ্রিল্যান্সার বা একটি ছোট ব্যবসায়ের মালিক হন তবে আপনার মাসিক পরামর্শের পাশাপাশি নিয়মিত পরিষেবা যেমন বুককিপিং এবং ভ্যাট রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, পরিষেবাগুলি বার্ষিক প্যাকেজে একসাথে বান্ডিল করা যেতে পারে।
অবশেষে, আপনি যদি একটি বৃহত ব্যবসা বা কর্পোরেশনের মালিক হন তবে আপনার একাধিক ভাড়া নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে আর্থিক উপদেষ্টা পে -রোল ম্যানেজমেন্ট, ভ্যাট ঘোষণা এবং কর্পোরেট ট্যাক্স ফাইলিংগুলি মোকাবেলা করতে।
দয়া করে নোট করুন যে ক এর ব্যয় আর্থিক উপদেষ্টা অঞ্চল অনুসারেও পরিবর্তিত হতে পারে।
যদিও মিলান বা রোমের মতো বৃহত মহানগর অঞ্চলে দাম বেশি থাকে, আপনি ছোট শহরগুলিতে এবং সারা দেশের কম জনবহুল অঞ্চলে বিশেষত সুবিধাজনক হার পেতে পারেন।
বার্ষিক ট্যাক্স রিটার্ন
অনুযায়ী আর্থিক পরামর্শ প্ল্যাটফর্ম ফিসকোজেন, আয়কর ফাইলিং পরিষেবাগুলি সাধারণত 120 ডলার থেকে শুরু হয় তবে আপনার ব্যক্তিগত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে € 700 এরও বেশি উপরে উঠতে পারে।
সাধারণভাবে বলতে গেলে, আপনি যদি স্ব-কর্মসংস্থানযুক্ত হন তবে ট্যাক্স ফাইলিং ফি বেশি হয় (বা ভ্যাট নম্বর), যেমন এটি আরও বেশি কাজ করে আর্থিক উপদেষ্টা (জারি করা সমস্ত চালান এবং দাবীযোগ্য ভ্যাট ছাড়ের কথা ভাবুন) কোনও কর্মচারী বা পেনশনের তুলনায়)।
কর প্রদান
ইতালিতে বেশিরভাগ ধরণের ট্যাক্স (আয় থেকে সম্পত্তি কর থেকে সংগ্রহের চার্জ পর্যন্ত) সম্পূর্ণ এবং জমা দিয়ে প্রদান করতে হবে ফর্ম f24 (F24 মডেল) ইতালির ট্যাক্স অফিস সহ।
ক আর্থিক উপদেষ্টা আপনার জন্য এটি করতে পারে, ফর্মগুলি প্রতি 15 ডলার থেকে 30 ডলার ব্যয় করে পরিষেবাগুলি সহ, অনুযায়ী অনলাইন বিনিয়োগ উপদেষ্টা মানিফর্ম।
একটি নতুন ব্যবসা নিবন্ধন
ইতালির ফ্রিল্যান্সার এবং ব্যবসায়ীদের একটি ভ্যাট নম্বর পেয়ে ইতালির ট্যাক্স অফিসে নিবন্ধন করতে হবে (হিসাবে পরিচিত ভ্যাট নম্বর)।
আপনি যদি ফ্রিল্যান্সার হিসাবে শুরু করেন তবে একটি নিয়োগ করছেন আর্থিক উপদেষ্টা আপনার ব্যক্তিগত ভ্যাট নম্বর পেতে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি বৈদ্যুতিন চালান সিস্টেম সেট আপ করতে আপনার গড়ে গড়ে 150 ডলার ব্যয় হবে, অনুযায়ী ফিসকোজেন।
আপনি যদি নতুন ব্যবসা শুরু করেন তবে ফি বেশি হবে, কারণ এতে সাধারণত আরও বেশি কাগজপত্র এবং বেশ কয়েকটি করের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি জড়িত।
এই ক্ষেত্রে, ক আর্থিক উপদেষ্টাএর পরিষেবাগুলি 300 ডলার এবং 500 ডলার মধ্যে যে কোনও কিছুর জন্য ব্যয় করতে পারে, যদিও আপনাকে বেশ কয়েকটি করের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও ফ্যাক্টর করতে হবে (এর জন্য 200 ডলার সহ ব্যবসায়িক প্রতিবেদনের প্রত্যয়িত শুরুবা এসসিআইএ)।
‘বছরব্যাপী প্রশাসন’
যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আপনি যদি একজন ফ্রিল্যান্সার বা ব্যবসায়ের মালিক হন তবে আপনার মাসিক পরামর্শ পরিষেবাগুলির পাশাপাশি নিয়মিত বুককিপিং, ভ্যাট রিপোর্টিং এবং – যদি আপনার কর্মচারী থাকে – পে -রোল ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হতে পারে।
এই ক্ষেত্রে, আর্থিক উপদেষ্টা পরিষেবাগুলি একটিতে বান্ডিল হতে পারে বার্ষিক পরিচালনা (‘বছরব্যাপী প্রশাসন’) প্যাকেজ।
অনুযায়ী ফিসকোজেন, ইতালির ফ্ল্যাট ট্যাক্স স্কিমের অধীনে পরিচালিত ফ্রিল্যান্সারদের জন্য 12 মাসের প্যাকেজের জন্য গড়ে মাসে 60 ডলার (এক বছরে 720 ডলার) খরচ হয়।
তবে তথাকথিত অধীনে কাজ করা ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ব্যয়গুলি অনেক বেশি হতে পারে সাধারণ ব্যবস্থা (‘সাধারণ ব্যবস্থা’) এবং ব্যবসায়িক মালিকরা।
এই ক্ষেত্রে, আপনি ক্লায়েন্টের সংখ্যা, আপনার ব্যবসায়ের আকার এবং কর্মচারীদের সংখ্যা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর উপর নির্ভর করে বছরে € 2,000 থেকে 4,000 ডলার থেকে কিছু দিতে পারেন।
আমি কিভাবে একটি খুঁজে পেতে পারি আর্থিক উপদেষ্টা?
সব হিসাবরক্ষক ইতালিতে অবশ্যই ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন সিএনসিডেকের সাথে নিবন্ধিত হতে হবে (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং অ্যাকাউন্টিং বিশেষজ্ঞদের জাতীয় কাউন্সিল)।
সমিতির ওয়েবসাইট আপনাকে আপনার অঞ্চলে নিবন্ধিত পেশাদারদের সন্ধান করার বিকল্প দেয় (নীচে স্ক্রিন গ্র্যাবের মাধ্যমে একটি উদাহরণ দেখুন)।
ইতালির বেশিরভাগ জিনিসের মতো, তবে মুখের কথাটি মূল বিষয়, সুতরাং আপনি যদি পারেন তবে বন্ধুদের এবং পরিবারকে সুপারিশের জন্য জিজ্ঞাসা করতে ভুলবেন না।
বিকল্পভাবে, ইতালিতে বিদেশী নাগরিকদের জন্য অনলাইন ফোরাম এবং বার্তা বোর্ডগুলি প্রায়শই আন্তর্জাতিক কর আইনে বিশেষত অভিজ্ঞ পেশাদারদের নাম ভাগ করে দেয়।
অবশেষে, আপনি এর একটি তালিকাও খুঁজে পেতে পারেন হিসাবরক্ষক ইতালির আপনার অঞ্চলে কাজ করা হলুদ পৃষ্ঠা (হলুদ পৃষ্ঠা)।