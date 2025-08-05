আপনার কি আইফোন 16 বা আইফোন 17 কিনতে হবে? কোন মডেলটি কিনতে হবে তা কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন

ক্লকওয়ার্কের মতো, একটি নতুন আইফোন আগস্টে গুজব মিলের মাধ্যমে যাত্রা করেছে এবং ব্যবহারকারীরা ভাবতে শুরু করেছেন যে তাদের বর্তমানে যা পাওয়া যায় তা কেনা উচিত বা কীভাবে জিনিসগুলি কার্যকর হয় তা দেখার জন্য পতন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত কিনা।
অতীতের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে, অ্যাপল সেপ্টেম্বরে আইফোন 17 সিরিজটি উন্মোচন করার একটি ভাল সুযোগ রয়েছে। সুতরাং, আপনার স্থানীয় অ্যাপল স্টোর থেকে আজ একটি আইফোন 16 বাছাই করা উচিত বা দীর্ঘ গেমটি খেলতে হবে?
এছাড়াও: সেরা আইফোন 2025: আমি শীর্ষ মডেলগুলি পরীক্ষা করেছি এবং আপনার জন্য সেরা বিকল্পগুলি পেয়েছি
বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতিটি বড় স্মার্টফোন রিলিজ পরীক্ষা করে এবং অসংখ্য পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবকে এই সঠিক দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে, এখানে আমি যে সিদ্ধান্তটি ব্যবহার করি তা প্রতিবার কাজ করে।
1। আপনার এখনই একটি নতুন ফোন দরকার?
খুব সহজ, তাই না? আপনি যদি বর্তমানে এমন একটি হ্যান্ডসেট ব্যবহার করছেন যা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বা এমনভাবে ত্রুটিযুক্ত যা এটি আপনার প্রতিদিনের কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে বাধা দেয়, তবে এখনই একটি নতুন ফোন কেনার সময় এসেছে।
আমার বন্ধুরা বলেছিল যে তারা আরও এক মাস ধরে ভারী ক্র্যাকড আইফোন দিয়ে বিদ্যুৎ দিতে ইচ্ছুক হবে যদি এর অর্থ তারা কেবল পরবর্তী প্রজন্মের মডেলটি কিনতে পারে। যাইহোক, এটি এই বিষয়টি বিবেচনা করে না যে অ্যাপল সাধারণত জনসাধারণের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হওয়ার পরে অ্যাপল সাধারণত তার নতুন আইফোন সপ্তাহগুলি (বেশি না হলে) বিক্রি করে।
এছাড়াও: আপনি এখনই আইওএস 26 পাবলিক বিটা ডাউনলোড করতে পারেন – কীভাবে ইনস্টল করবেন (এবং কোন আইফোন এটি সমর্থন করে)
সুতরাং, আপনি কোন কনফিগারেশন এবং মডেলটি কিনেছেন তার উপর নির্ভর করে এক মাসের অপেক্ষার সময়টি যা আশা করা যায় তা সহজেই দুই মাস বা তার বেশি হয়ে যেতে পারে। এটি বলতে গেলে, আপনার যদি আজ নতুন ফোনের প্রয়োজন হয় তবে অপেক্ষা করবেন না – একটি ASAP কিনুন।
2। আপনি কত ব্যয় করতে চান?
প্রতিটি নতুন আইফোন লঞ্চের একটি বড় অজানা: মূল্য নির্ধারণ। সুতরাং, আপনার বর্তমান (এবং প্রত্যাশিত) বাজেটটিও আপনি কোন মডেলটি কিনবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সাথে বিবেচনা করা উচিত। অ্যাপল বছরের পর বছর ধরে আইফোনের দাম স্থিতিশীল করার প্রশংসনীয় কাজ করেছে, বেস মডেলটি সাধারণত $ 799, প্রো 999 ডলার এবং প্রো ম্যাক্সকে 1,199 ডলারে শুরু করে, তাই বেশিরভাগ লোকেরা ধরে নেবেন যে আইফোন 17 সিরিজটি প্রায় একই ব্যয় করবে।
তবে এই বছরের আইফোন লঞ্চটিতে আরও কয়েকটি ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরিং রয়েছে। প্রথমত, অ্যাপল একটি নতুন আইফোন 17 এয়ার (বা স্লিম) মডেল প্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে যা স্ট্যান্ডার্ড বৈকল্পিকের চেয়ে পাতলা এবং হালকা নকশা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যদি এটি তার অতি-পাতলা গ্যালাক্সি এস 25 প্রান্তের সাথে স্যামসাংয়ের মূল্য কৌশল অনুসরণ করে তবে আমরা প্রো মডেলগুলির ঠিক নীচে দামযুক্ত একটি আইফোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি।
এছাড়াও: আপনি অ্যাপল থেকে একটি পুনর্নির্মাণ আইফোন 15 কিনতে হবে? কেবলমাত্র যদি এই কারণগুলি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ
চলমান শুল্ক এবং বাণিজ্য আলোচনার ফলে বাজার বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করতে পরিচালিত করেছেন যে অ্যাপল এই সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া আইফোনের দাম বাড়িয়ে তুলবে। অনুযায়ী জেফারিজ বিশ্লেষক এডিসন লিআইফোন 17 এয়ার, প্রো, এবং প্রো ম্যাক্স নতুন উপাদান এবং রফতানির ব্যয় অফসেট করার জন্য গত বছর থেকে 50 ডলার মূল্য বৃদ্ধি বা 4-5% বাম্প দেখতে পাবে। আইফোন 16 সিরিজের সাথে একটি স্ন্যাপশট তুলনা এখানে।
আইফোন 16 দাম
আইফোন 17 দাম (প্রত্যাশিত)
স্ট্যান্ডার্ড
99 799
99 799
বায়ু/পাতলা
–
$ 949
প্রো
99 999
$ 1,049
প্রো সর্বোচ্চ
$ 1,199
$ 1,249
যদি সম্ভাব্য মূল্য বৃদ্ধি আপনাকে বিরতি দেয় তবে এটি 16 বা 15 এর মতো পুরানো আইফোন মডেল, বা এমনকি নতুন তবে অ্যাক্সেসযোগ্য কেনার জন্য আরও আর্থিক ধারণা তৈরি করতে পারে আইফোন 16E ($ 599 থেকে শুরু করে)। অ্যাপল সাধারণত সর্বশেষ প্রজন্মের আইফোন মডেলের দামকে 100 ডলার দ্বারা হ্রাস করে যখন একটি নতুন প্রকাশিত হয়, সুতরাং সেপ্টেম্বরে পরে আইফোন 16 কম দামে আইফোন 16 কিনতে সক্ষম হওয়ার একটি ভাল সুযোগ রয়েছে-আপনি যদি জিনিসগুলি অপেক্ষা করতে বেছে নেন।
এছাড়াও: কীভাবে আপনার আইফোন ক্যাশে সাফ করবেন (এবং আইওএস 26 পাবলিক বিটা ইনস্টল করার আগে আপনার কেন এটি করা উচিত)
শেষ অবধি, যখন ক্যারিয়ার এবং খুচরা বিক্রেতারা সাধারণত একটি নতুন ফোন প্রকাশিত হলে আক্রমণাত্মক ট্রেড-ইন এবং ক্রয়-ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান ডিল সরবরাহ করে, এই ডিলগুলি তাদের ক্যাচ এবং সূক্ষ্ম মুদ্রণ ছাড়াই নয়।
প্রধান ক্যারিয়ারদের দ্বারা বেশিরভাগ “ফ্রি ফোন” অফারগুলি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে লক করার বিনিময়ে বা প্রাইসিয়ার ডেটা প্ল্যানে আপগ্রেড করার বিনিময়ে আসে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে ডিলগুলি উপযুক্ত নয়; সঠিক গ্রাহকের জন্য, তারা সত্যিই আপনাকে অতিরিক্ত অতিরিক্ত কাজ ছাড়াই একটি নতুন আইফোন জাল করতে পারে। কোনও কিছুর সাথে একমত হওয়ার আগে আপনার যথাযথ অধ্যবসায় করতে ভুলবেন না।
3। গুজবযুক্ত আইফোন 17 বৈশিষ্ট্যগুলি কি আপনাকে উত্তেজিত করে?
যদিও এই গুজব বৈশিষ্ট্যগুলির কোনওটিই অ্যাপল দ্বারা নিশ্চিত বা অফিসিয়াল করা হয়নি, তারা আমাদের পরবর্তী আইফোনের সম্ভাবনার এক ঝলক দেয়। এই বছর প্রত্যাশিত পরিবর্তনের একটি তালিকা এখানে, শিল্প বিশেষজ্ঞ, সাপ্লাই চেইন বিশ্লেষক এবং আরও অনেক কিছু থেকে টানা।
- আইফোন 17 এয়ারটিতে একটি নতুন ডিসপ্লে আকার, একটি টাইটানিয়াম ফ্রেম এবং একটি পুনর্নির্মাণ ক্যামেরা বার সহ পাতলা এবং হালকা নকশাটি প্রদর্শিত হবে।
- অ্যাপল সম্ভবত আইফোন 17 প্লাসকে আইফোন 17 এয়ারের সাথে প্রতিস্থাপন করবে, কারণ গ্রাহকরা প্রাক্তন মডেলের প্রতি সর্বনিম্ন আগ্রহ দেখিয়েছেন।
- আইফোন 17 একটি ছোট “ধাতব” প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারে যা ফেস আইডি সেন্সর এবং ডায়নামিক দ্বীপ মডিউলটিকে ডিসপ্লেতে কম জায়গা নিতে দেয়। এটি অ্যাপলকে ফোনের বেজেলগুলি সঙ্কুচিত করতে এবং স্ক্রিনের আকার 6.3 ইঞ্চিতে বাড়িয়ে তুলতে দেয়।
- কেবলমাত্র আইফোন 17 প্রো মডেলগুলিতে একটি নতুন স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী, অ্যান্টিফ্লেকটিভ ডিসপ্লে প্যানেল থাকবে। ম্যাকবুক এবং আইপ্যাডগুলির জন্য অ্যাপলের ন্যানোটেক্সচারের অফারগুলির মতো এটি অতিরিক্ত ব্যয়ে আসতে পারে।
- আইফোন 17 প্রো মডেলগুলিতে একটি নতুন 48-মেগাপিক্সেল টেলিফোটো ক্যামেরা প্রদর্শিত হবে যা 8x অপটিক্যাল জুম (5x থেকে উপরে) ক্যাপচার করতে পারে।
এছাড়াও: আইফোন 17 গুজব: সর্বশেষ সংবাদ এবং ফাঁস – সিএনইটি
প্রত্যাশিত রঙের বিকল্পগুলি হ’ল:
- আইফোন 17: কালো, সাদা, ইস্পাত ধূসর, সবুজ, বেগুনি এবং হালকা নীল
- আইফোন 17 এয়ার: কালো, সাদা, হালকা নীল এবং হালকা সোনার
- আইফোন 17 প্রো: কালো, সাদা, ধূসর, গা dark ় নীল এবং কমলা
- আইফোন 17 প্রো সর্বোচ্চ: কালো, সাদা, ধূসর, গা dark ় নীল এবং কমলা
নীচের লাইন: এখনই কিনুন নাকি অপেক্ষা করবেন?
আপনার যদি অবিলম্বে একটি নতুন ফোন প্রয়োজন হয় এবং দুই মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না পারে তবে আপনার একটি কিনতে হবে আইফোন 16 (বা অন্যান্য বিদ্যমান মডেল) এখনই। আইফোন 16 এর বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলি, একটি এ 18 চিপ সহ যা অ্যাপল গোয়েন্দা সরঞ্জাম, অ্যাকশন বোতাম, ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ এবং ওয়াই-ফাই 7 সমর্থনকে শক্তিশালী করতে পারে, আগামী কয়েক বছর ধরে প্রাসঙ্গিক থাকবে, সুতরাং আপনি গত বছরের মডেলটি বেছে নিয়ে খুব বেশি কিছু মিস করছেন না। একটি ভাল সুযোগও রয়েছে যে আপনি আজ আইফোন 16 এ কোনও চুক্তি বা দামের ড্রপ পাবেন।
এছাড়াও: আমরা আইফোন 16 প্রো -তে আইওএস 26 পরীক্ষা করেছি – এই 5 টি বৈশিষ্ট্য আপডেটটিকে সার্থক করে তোলে
আপনি যদি তাড়াহুড়ো করে থাকেন তবে অ্যাপল আইফোন 17 সিরিজের সাথে কী অফার করতে পারে তা দেখতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সম্ভবত আইফোন 17 এআইআইআর/স্লিম মডেল আপনাকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আবেদন করবে, বা অ্যাপল একটি ক্যামেরা বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করে যা আপনার বৃহত্তম ব্যথার পয়েন্টগুলির মধ্যে একটি সমাধান করে। বোর্ড জুড়ে উচ্চতর দাম সহ – বা কোনওটিই কোনও হওয়ার জন্য কেবল প্রস্তুত থাকুন।
আইফোন 17 ইভেন্ট কখন?
অ্যাপল tradition তিহ্যগতভাবে শ্রম দিবসের এক সপ্তাহ পরে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় মঙ্গলবার তার আইফোন লঞ্চ ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত করেছে। যদি এই বছর এটি সত্য হয় তবে আমরা 9 ই সেপ্টেম্বর মূল বক্তব্যটি আশা করতে পারি, শীঘ্রই প্রারম্ভিক এবং জনসাধারণের প্রাপ্যতা অনুসরণ করবে।