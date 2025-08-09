“আপনার গর্ভাবস্থার আভাসটি তুলনামূলক নয়” – টয়িন আব্রাহাম, অন্যরা প্রিসিলা ওজো তার বর্ধিত শিশুর বাম্পের সুন্দর ভিডিও ভাগ করে নেওয়ার কারণে প্রতিক্রিয়া দেখায়

নাইজেরিয়ার প্রভাবশালী প্রিসিলা ওজো তার ভক্তদের এবং অনুসারীদের তার শিশুর বাম্পের একটি আরাধ্য ভিডিও দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন।
একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিওতে, শীঘ্রই-মা-মম একটি সাদা স্কার্ট এবং শীর্ষে তার প্রসারিত বাম্পটি দেখিয়েছিল।
তার আগের পোস্টের বিপরীতে, প্রিসিলা কোনও ক্যাপশন ছাড়েনি।
অনেকে তার গর্ভাবস্থার চেহারা দেখে তার মন্তব্য বিভাগটি প্লাবিত করেছেন।
টয়িন আব্রাহাম লিখেছেন, “আপনি খুব ভাল আছেন। বেরিয়ে যাও
সিন্ডোডো তাইও একটি প্রিয়-আপ ইমোজির সাথে মন্তব্য করেছিলেন
লায়োল ওয়াতোগুন লিখেছেন, “এটা আমার জন্য গর্ভাবস্থার আভা
কিকি ওসিনবাজো লিখেছেন, “প্রেম
একজন এডিনাফাব লিখেছেন, “সবচেয়ে সুন্দর প্রেগি মা
একজন ল্যাশফাইয়ারবি_লুশ লিখেছেন, “মমাকিতা
একজন ইউএফওমা_ল্লয়েড লিখেছেন, “সেই গর্ভাবস্থার আভা তুলনামূলক! আপনি অনুগ্রহ, সৌন্দর্য এবং খাঁটি শক্তি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কেবল অত্যাশ্চর্য
একটি আইএএমজোসেফওয়াটার লিখেছেন, “ঝলমলে ত্বক, নরম হৃদয়, অবিরাম শক্তি
একজন গ্রেট_প্রিসকা লিখেছেন, “ত্বক ত্বক দেখুন
একজন ওমালিচ_উক_ লিখেছেন, “গর্ভাবস্থা আপনার সাথে খাপ খায়, জুমার স্ত্রী”।
কিছু দিন আগে, প্রিসিলা এমন এক অনুরাগীর কাছে প্রতিক্রিয়া জানালেন যিনি তার স্বামী জুমা জক্সকে বলেছিলেন যে তিনি তার সৌন্দর্যের দিকে ঝুঁকতে থাকায় আবার গর্ভবতী হতে পারেন। প্রিসিলা ফ্যানকে তার কণ্ঠস্বর কমাতে বলে সাড়া দিয়েছিল।
কেমি ফিলানি ২৪ শে জুলাই জানিয়েছিলেন যে প্রিসিলা এবং জুমা একটি যৌথ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ঘোষণা করেছিলেন যে তারা তাদের প্রথম সন্তানের প্রত্যাশা করছেন। তারা তাদের প্রসূতি শ্যুট থেকে ফটো ভাগ করেছে, যেখানে প্রিসিলার বাম্পটি দৃশ্যমানভাবে দেখা যায়।
২ July শে জুলাই রবিবার, কানাডার শীঘ্রই মায়ের জন্য একটি শিশুর ঝরনা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেখানে তিনি জন্মের জন্য প্রস্তুত আছেন। তার স্ন্যাপচ্যাট পৃষ্ঠায়, প্রিসিলা তার মা, আইয়াবো, লোলা আলাও শাওয়ার থেকে ক্লিপগুলি ভাগ করে নিয়েছিল এবং তার বন্ধুরা তার জন্য ছুঁড়েছিল।
তার স্ন্যাপচ্যাট পৃষ্ঠায়, প্রিসিলা গর্ভের পর্যবেক্ষক এবং ক্যালকুলেটরগুলিকে সম্বোধন করেছিলেন, তাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি গত বছর একটি ব্যক্তিগত নিক্কাই বিয়েতে বিয়ে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তারা এবং তাঁর স্বামী তাদের পাবলিক নিক্কা করার আগে ইতিমধ্যে বিবাহিত ছিল। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানটি ছিল বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে উদযাপন করা।
প্রিসিলা এবং জুমা জক্স মঙ্গলবার তানজানিয়া এবং নাইজেরিয়ায় ছয় ভাগের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিঁটটি বেঁধেছিলেন।
ফেব্রুয়ারিতে একই সপ্তাহে তানজানিয়ায় তাদের বিবাহের ভূমিকা, বাগদান পার্টি এবং সিভিল ওয়েডিং দম্পতি ছিলেন।
এপ্রিল মাসে, এই দম্পতি লোগোসে তাদের traditional তিহ্যবাহী এবং সাদা বিবাহ এবং মে মাসে তানজানিয়ায় একটি গ্র্যান্ড ওয়েডিং ফাইনাল ধরেছিলেন।