আপনার গো-টু কমফোর্ট টিভি জেনার কি?

জীবন অপ্রত্যাশিত, অগোছালো, এবং, আসুন এটির মুখোমুখি হই, মাঝে মাঝে একেবারে ক্লান্তিকর।

কিন্তু যখন পৃথিবীটা অনেক বেশি মনে হয়, তখন একটা জায়গা আছে আমরা সবাই একটু শান্তির জন্য ঘুরে আসি: টিভি স্ক্রিন।

কমফোর্ট টিভি শুধুমাত্র বিনোদনের চেয়েও বেশি কিছু – এটি আত্মার জন্য একটি উষ্ণ কম্বল, একটি পরিচিত বন্ধুর দিকে ঝুঁকে পড়ার জন্য, বা বাস্তবতা যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে তখন একটি ছোট পালানোর জন্য৷

তো, টিভি জগতে আপনার খুশির জায়গাটা কী?

এই ধারাগুলি দেখুন, কেন সেগুলি আপনার নিখুঁত পশ্চাদপসরণ হতে পারে সে সম্পর্কে ডুব দিন এবং আপনি কোথায় আপনার স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পান তা আমাদের জানাতে ভোট দিন৷

অপরাধ প্রক্রিয়া

নাটকের ! চক্রান্ত ! বিচার পেল! NCIS, Law & Order, এবং Criminal Minds নখ-কামড়ের সাসপেন্স থেকে সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে সবকিছু সরবরাহ করে।

এই শোগুলি একটি নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দার মতো – তারা দেখায়, সমস্যার সমাধান করে এবং আপনাকে অনুভব করে যে ন্যায়বিচার এখনও কোথাও বিদ্যমান।

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

স্পষ্ট কাঠামো — অপরাধ, তদন্ত, রেজোলিউশন — যখন জীবন বিশৃঙ্খল বোধ করে তখন আমাদের শৃঙ্খলার অনুভূতি দেয়। এবং পরিচিত চরিত্রের সাথে আমাদের গন্ডগোলের মধ্যে পথ দেখায়, এই শোগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ধাঁধাটি সমাধান করার জন্য সর্বদা একটি উপায় আছে।

রিয়েলিটি টিভি

এটা কি নাটক, বিশৃঙ্খলা, নাকি প্রতিভা?

গ্রেট ব্রিটিশ বেক অফ হল আপনার আরামদায়ক চায়ের কাপ, সারভাইভার আপনাকে প্রতিযোগিতার রোমাঞ্চ দেয়, এবং ব্যাচেলর রোমান্স এবং নাটককে টেবিলে নিয়ে আসে — কোন স্ক্রিপ্ট নেই, কেবল সত্যিকারের লোকেরা বাস্তব(ইশ) জিনিসগুলি করে।

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

এটি মানুষের সংযোগ তার সবচেয়ে কাঁচা – বা সবচেয়ে নাটকীয়। আন্ডারডগদের জন্য রুট করা হোক বা আপত্তিকর আচরণে আমাদের মাথা নাড়ানো হোক, রিয়েলিটি টিভি তার অপ্রত্যাশিত আকর্ষণের সাথে আমাদের টানে।

রান্নার শো

আপনি যখন চপড, মাস্টারশেফ এবং টপ শেফ পেয়েছেন তখন কার থেরাপির প্রয়োজন?

পেঁয়াজ কাটার শব্দ এবং একটি নিখুঁতভাবে ধাতুপট্টাবৃত থালা দেখার বিষয়ে অদ্ভুতভাবে শান্ত কিছু আছে। এই শোগুলি একটি ধ্যানের অধিবেশনের মতো—যদি ধ্যানের সাথে চকোলেট সফেল এবং গর্ডন রামসে চিৎকার জড়িত থাকে।

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

সৃজনশীল প্রক্রিয়া প্রশান্তিদায়ক; বিশৃঙ্খলাকে সুন্দর কিছুতে রূপান্তরিত করা গভীরভাবে সন্তোষজনক বোধ করতে পারে। এটি একটি অনুস্মারক যে এমনকি অগোছালো সূচনাও সুস্বাদু ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কর্মক্ষেত্র কমেডি

পার্কস এবং বিনোদনে একটি নতুন সেরা বন্ধু খুঁজে পাওয়ার আশায় লেসলি একটি পার্টি নিক্ষেপ করে।

অফিস, পার্কস এবং রেক এবং ব্রুকলিন নাইন-নাইন এর সাথে আপনার মুখ ব্যাথা না হওয়া পর্যন্ত হাসুন।

মাইকেল স্কটের ক্লুলেস চার্ম বা লেসলি নোপের সীমাহীন আশাবাদ যাই হোক না কেন, এই শোগুলি অফিসের সবচেয়ে বিশ্রী মুহূর্তগুলিকেও সম্পর্কযুক্ত করে তোলে — এবং হাস্যকর।

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

হাস্যরস একটি দুর্দান্ত স্ট্রেস রিলিভার, এবং এই শোগুলি সহকর্মীদের সাথে আমরা যে বন্ধন তৈরি করি তা হাইলাইট করে — এমন পরিবারগুলি পাওয়া যায় যারা আমাদেরকে পিষে দেয়। প্লাস, কার ভালো হাসির দরকার নেই?

পারিবারিক শো

দিস ইজ আস টিয়ার টু মডার্ন ফ্যামিলি হাসি থেকে দ্য ব্র্যাডি বাঞ্চ নস্টালজিয়া, ফ্যামিলি শো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জীবন যতই বিশৃঙ্খল হোক না কেন, ভালবাসা এবং বোঝাপড়া দিনটি জয় করতে পারে।

তারা নাটকের একটি দিক সহ একটি বড়, উষ্ণ আলিঙ্গনের মতো।

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

পারিবারিক গতিশীলতা সর্বজনীন, আপনি প্রেম বা বিশৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত কিনা। এই শোগুলি আমাদের সেই অনুভূতিগুলিকে নিরাপদ, হৃদয়গ্রাহী উপায়ে প্রক্রিয়া করতে দেয় — এবং আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সংযোগ সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রু ক্রাইম

ঠান্ডা লাগার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।

ডেটলাইন, ফরেনসিক ফাইল এবং ইভিল লাইভস এখানে বাস্তব জীবনের রহস্য এবং মানুষের আচরণের অন্ধকার কোণগুলি খনন করে। এটা আকর্ষক, এটা তীব্র, এবং আপনি শুধু দূরে তাকাতে পারবেন না.

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

সত্যিকারের অপরাধ মানুষের মন সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল এবং ধাঁধা সমাধান করার জন্য আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনকে সন্তুষ্ট করে। এটি রোমাঞ্চকর এবং নিরাপদ — এটিতে পা না দিয়ে অন্ধকার অন্বেষণ করার একটি উপায়৷

ক্লাসিক টিভি

আই লাভ লুসি, চিয়ার্স এবং মার্ডারের মতো কিংবদন্তিগুলির সাথে এটিকে ফিরিয়ে দাও, সে লিখেছিল৷

এই নিরন্তর রত্নগুলি আমাদের আরও সহজ সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয় যখন হাসির ট্র্যাক জোরে ছিল, প্লটগুলি পরিপাটি ছিল এবং ভাল লোকেরা সর্বদা জিতেছিল।

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

নস্টালজিয়া ! এই শোগুলি আমাদেরকে এমন একটি সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যখন জীবনকে কম জটিল মনে হয়েছিল, পরিচিতি এবং নিরবধি হাস্যরসের মাধ্যমে আরাম দেয়।

ফ্যান্টাসি বা সাই-ফাই

যখন পৃথিবী অনেক বেশি, তখন বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার, অতিপ্রাকৃত এবং স্টার ট্রেকের জগতে পালিয়ে যান: TNG৷

মহাকাব্যিক যুদ্ধ, জীবনের চেয়ে বড় চরিত্র, এবং অন্য জগতের বাঁক নিয়ে, এই শোগুলি আমাদের অনেক দূরে নিয়ে যায়।

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

পলায়নবাদ তার শ্রেষ্ঠত্বে। এই ঘরানাগুলি আমাদেরকে এমন একটি বিশ্ব কল্পনা করতে দেয় যেখানে সবকিছুই সম্ভব, আমাদের আশা এবং নায়কদের মূল করার জন্য, এমনকি যখন জিনিসগুলি অন্ধকার বলে মনে হয়।

রোমান্টিক নাটক বা কমেডি

Link Calms Jo করেন কারণ তিনি সম্ভবত গর্ভবতী হওয়ার বিষয়ে আতঙ্কিত হয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করার জন্য একটি গর্ভাবস্থা পরীক্ষা করেন৷

গ্রে’স অ্যানাটমি, ব্রিজারটন এবং গিলমোর গার্লসের সাথে সমস্ত অনুভূতি অনুভব করুন।

এটি বাষ্পময় রোম্যান্স, হৃদয় বিদারক বা চতুর আড্ডা যাই হোক না কেন, এই শোগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় কেন প্রেমের গল্পগুলি কখনই স্টাইলের বাইরে যায় না।

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

রোমান্স আমাদের গভীরতম আবেগ – আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং সংযোগে টোকা দেয়। এটি একটি ভালো পালানোর অনুভূতি যা আমাদেরকে প্রেমে বিশ্বাস করে, এমনকি কঠিনতম দিনেও।

অ্যানিমেটেড সিরিজ

দ্য সিম্পসনসের 35 তম মরসুমে মার্জ তার স্বপ্নের সময় লিসার সাথে কথা বলে।

ছোট প্যাকেজে বড় হাসি!

The Simpsons, Bob’s Burgers, and Avatar: The Last Airbender প্রমাণ করে যে অ্যানিমেশন শুধু বাচ্চাদের জন্য নয়। ব্যঙ্গাত্মক কামড় থেকে শুরু করে হৃদয়গ্রাহী পাঠ, এই শোতে সবই আছে।

কেন আমরা এটা ভালোবাসি?

অ্যানিমেশন নিয়ম ভঙ্গ করে, সীমাহীন সৃজনশীলতা এবং গল্পগুলি অফার করে যা প্রতিটি বয়স এবং মেজাজের সাথে কথা বলে। আপনি হাসছেন বা শিখছেন না কেন, এটি 30-মিনিটের বিস্ফোরণে বিশুদ্ধ আনন্দ।

বড় প্রশ্ন:

কোথায় করবেন আপনি যখন জীবন একটি দ্বিধা-যোগ্য বিরতি দাবি করে?

এটি একটি ক্লাসিক যা আপনি একশোবার দেখেছেন বা একটি নতুন আবেশ যা আপনাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখে, আপনার জন্য আরাম টিভি রয়েছে৷

আপনার ভোট দিন এবং আমাদের বলুন: চূড়ান্ত আরাম টিভির ধরণ কী?