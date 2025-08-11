আপনার জন্য দর কষাকষির চেয়ে বেশি ক্যামেরা সহ একটি বাজেটের ফোন

আমরা সকলেই কমের জন্য আরও চাই – বা কমপক্ষে আমি করি। এটি সেই চুক্তির পবিত্র গ্রেইল যা বাজেটের গ্যাজেটগুলির ধারণাটিকে এত আকর্ষণীয় করে তোলে এবং বিশেষত ফোনের জগতে। একটি বাজেটের ফোনের পুরো ধারণাটি আপনাকে শতাব্দীর দর কষাকষি হতে পারে তা আপনাকে পিচ করছে। কম অর্থের জন্য, বাজেটের ফোনগুলি অবশ্যই আপনাকে এমন একটি ডিভাইস সরবরাহ করে যা এটি সমস্ত করে: ওয়েব ব্রাউজ করে, আপনার ইমেলটি পুনরুদ্ধার করে, কল এবং পাঠ্য তৈরি করে, আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নিকট-অদৃশ্য অ্যাক্সেস দেয় এবং এমনকি আপনার ভাগ্নির প্রথম জন্মদিন এবং একটি ক্লাউন (থেরাপি স্টাফ) ভাড়া নেওয়ার ভয়াবহ সিদ্ধান্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি ক্যাপচার করে। এটি প্রায় কোনও কিছুর জন্যই – ফোন সংস্থাগুলি লিখুন।
তবে আপনি যদি আমার মতো হন তবে আপনি একটি ভাল চুক্তি দেখতে পান এবং আপনি অবাক হন, “ক্যাচটি কী?” আমি যখন বাজেটের ফোনটি দেখি তখন আমি এটিই বলি, তবে প্রতিবারই আমি আমার সংশয়কে একপাশে রেখে দিয়েছি এবং ফ্ল্যাগশিপগুলির ধারণাটি ভুলে যাওয়ার এবং বাজেটের স্টাফের উষ্ণ বক্ষকে আলিঙ্গন করার প্রত্যাশায় নিজেকে উন্মুক্ত করি। আমি সিএমএফের সাথে কিছুই না করে ফোন 2 প্রো (পরবর্তীকালে সংক্ষিপ্ত সিএমএফ ফোন 2 প্রো -তে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে) এর সাথে এটিই করেছি, এবং অবশ্যই এটিই ক্লিক করবে … ঠিক আছে?
সিএমএফ ফোন 2 প্রো
সিএমএফ দ্বারা কিছুই নয় ফোন 2 প্রো আপনার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মান সহ একটি বাজেট ফোন।
পেশাদাররা
-
দামের জন্য দুর্দান্ত ক্যামেরা
-
সলিড ব্যাটারি লাইফ
-
তরল অ্যামোলেড স্ক্রিন
কনস
-
সস্তা-অনুভূতির উপকরণ
-
50-মেগাপিক্সেল ফটো শ্যুটিং ধীর
-
আর কাস্টমাইজযোগ্য ব্যাকপ্লেট নেই
-
লঞ্চে আনুষাঙ্গিকগুলি বোটেড করা হয়েছিল
সিএমএফ প্রস্তাব
সেখানে বাজেটের ফোনের একটি সমুদ্র রয়েছে এবং তাদের বেশিরভাগই আলাদা হওয়ার চেষ্টাও করছে না। সিএমএফ ফোন 2 প্রো-এর জন্য একই কথা বলা যায় না, কোনও কিছুর সাবব্র্যান্ডের একটি $ 280 ডিভাইস, যে সংস্থাটি সের-ইয়ারবডস তৈরি করে এবং সম্প্রতি, বিভাজক ফোন 3। বাজেটের ফোন স্পেসে সিএমএফকে আলাদা করে তোলে? প্রথম পক্ষের আনুষাঙ্গিকগুলির একটি হোস্ট যা তার ফোন 2 প্রোকে কিছু উপায়ে মডুলার হিসাবে স্থাপন করে। লঞ্চে, সিএমএফ কয়েক অফার: একটি সংযুক্তযোগ্য ল্যানইয়ার্ড, অতিরিক্ত ক্যামেরা লেন্স যা একটি ফিশিয়ে এবং ম্যাক্রো, আসলে স্টাফ লাগানোর জন্য একটি “ইউনিভার্সাল কভার” এবং একটি চৌম্বকীয় ওয়ালেট মাউন্ট অন্তর্ভুক্ত। এমনকি ডিভাইসের নীচে নির্মিত ল্যানিয়ার্ডটি সংযুক্ত করার জন্য একটি দুর্দান্ত স্ক্রু রয়েছে!
এগুলি কোনও উপায়ে আনুষাঙ্গিক আনুষাঙ্গিক নয়, তবে একটি মডুলার ফোনের ধারণাটি একটি উস্কানিমূলক, বিশেষত বাজেটের জায়গাতে যেখানে জিনিসগুলি খুব দ্রুত ভ্যানিলা হয়ে যায়। সমস্যা? আমি এর কোনও চেষ্টা করে দেখতে পাইনি। কোনও কিছুর জন্য একজন মুখপাত্রের মতে, ইউনিভার্সাল কেস নিয়ে একটি উত্পাদন সমস্যা ছিল যা আপনাকে আসলে জিনিসগুলি সংযুক্ত করতে দেয়, যা আমাকে (যে ব্যক্তি এই ফোনটি পরীক্ষা করার কথা বলে মনে করা হয়) ভাল করে, এই জিনিসটি পরীক্ষা করে দেয়। বাজেটের ফোন ইমপ্রেশনগুলির ক্ষেত্রে এটি দুর্দান্ত শুরু না।
তবুও, এখানে পরীক্ষা করার জন্য প্রচুর ফোন রয়েছে, এমনকি যদি এই বাজেটের ফোনটি আকর্ষণীয় করে তোলে এমন মূল জিনিসটি তাদের মধ্যে একটি না হয়। সুতরাং, আসুন আরও traditional তিহ্যবাহী স্টাফ দিয়ে শুরু করা যাক।
একটি বাজেটের ফোনে কি কোনও প্রো ক্যামেরা থাকতে পারে?
সিএমএফ ফোন 1 এর উপরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড রয়েছে এবং এর মধ্যে একটি হ’ল ক্যামেরা। এবার, ফোন 2 প্রো আপনাকে একটি তিন-লেন্স সিস্টেম দেয় যা একটি 50-মেগাপিক্সেল মেইন সেন্সর, একটি 50-মেগাপিক্সেল টেলিফোটো এবং একটি 8-মেগাপিক্সেল আল্ট্রাওয়াইড অন্তর্ভুক্ত করে। এটি, পৃষ্ঠতলে, একটি দুর্দান্ত ভাল চুক্তি, তবে কী গুরুত্বপূর্ণ তা হ’ল ফোনটি যে ছবিগুলি গ্রহণ করে তা আসলে কীভাবে অনুবাদ করে। এবং এর উত্তর হ’ল … সত্যই, আপনি যা ভাবেন তার চেয়ে ভাল।
স্পষ্টতই, আপনি ফ্ল্যাগশিপ-স্তরের ছবি তোলার জন্য একটি 280 ডলার ফোন আশা করতে পারবেন না, তবে আপনি চান যে সেগুলি আলুর মানের উপরে একই রকম হোক। আমি বলব যে সিএমএফ ফোন 2 প্রো কখনও কখনও আপনি প্রত্যাশা করতেন এমন একটি স্তরে ছবি তোলেন, তবে অনেক সময় আপনার প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যায়। এই প্রজন্মের ক্যামেরাটি এর সেন্সর দিয়ে আরও আলো ক্যাপচারের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল এবং এটি অবশ্যই সেই প্রচেষ্টাতে সফল হয়। এমনকি মেঘলা দিনে বাইরে গুলি করা ফটোগুলি প্রচুর উজ্জ্বল দেখায় – এত উজ্জ্বল যে আমি বলব যে আমি আসলে অবাক হয়েছি।
ক্যামেরা সিস্টেমের সাথে আমার যে কোনও সমস্যা রয়েছে তার আলো ক্যাপচার করার দক্ষতার সাথে সম্পর্ক নেই; এটি তার তীক্ষ্ণতার সাথে হবে। সিএমএফ ফোন 2 প্রো -তে ছবিগুলি সমস্ত দেখতে কিছুটা নরম দেখায়, এমন প্রান্তগুলি যা কিছুটা অস্পষ্টতা পেতে পারে। এটি একটি বাজেটের ফোন, সর্বোপরি, তবে আপনি যদি মিডরেঞ্জ ডিভাইস থেকে পদত্যাগ করছেন বা god শ্বর নিষেধ করেছেন, একটি ফ্ল্যাগশিপ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য কিছু। আপনি যতটা পারেন এই নিস্তেজতা এড়াতে, আমি আপনার ক্যামেরার সেটিংস পরিবর্তন করে সর্বোচ্চ রেজোলিউশনের জন্য 50 মেগাপিক্সেলগুলিতে শুটিংয়ের পরামর্শ দেব, যা ডিফল্টরূপে 12 মেগাপিক্সেল সেট করা আছে। এটি এই সত্যটি পরিবর্তন করবে না যে এই লেন্সগুলি (একটি বাজেটের একটি) কেবল ডুলার দিকে থাকতে পারে তবে এটি ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।
50 মেগাপিক্সেলগুলিতে শ্যুটিংয়ের কথা বললে, আপনি যখন ছবিগুলি ছিটিয়ে দিচ্ছেন তখন আপনাকে শাটারে সামান্য বিলম্বের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত – কখনও কখনও বোতাম টিপুন এবং আসলে একটি ছবি তোলা হচ্ছে এমন একটি চিত্র প্রায় দুই সেকেন্ড। আবার, বাজেটের ফোন কেনার সময় আপনি যে ধরণের ত্যাগ স্বীকার করবেন তা হ’ল এবং এটি কারওর জন্য ডিল-ব্রেকার হতে পারে তবে আপনি যদি সর্বদা সেরা এবং দ্রুততম আশা না করে থাকেন তবে এটি সঞ্চয়টি উপযুক্ত হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, আমি সাব-300 ডলার ডিভাইস, কিছুটা নরম-চেহারার ওয়ার্টস এবং সমস্ত থেকে যা প্রত্যাশা করছিলাম তার উপরে আমি ফটোগুলি বর্ণনা করব।
তো, ক্যাচ কি?
এখনও অবধি, আমরা আপনার চেয়ে ভাল-ভাবনা ক্যামেরা, অস্তিত্বহীন আনুষাঙ্গিক এবং খুব সাশ্রয়ী মূল্যের দাম পেয়েছি। তবে বাকি ফোন 2 প্রো সম্পর্কে কী? আপনি যদি ছবি তুলতে চলেছেন তবে আপনার এমন একটি স্ক্রিন দরকার যা আপনাকে প্রকৃতপক্ষে রঙিন বৈসাদৃশ্য, উজ্জ্বলতা এবং স্পষ্টতার সাথে তাদের দেখতে দেয় এবং আমি বলতে পারি যে সিএমএফ ফোন 2 প্রো এর কাছে রয়েছে। 120Hz অভিযোজিত রিফ্রেশ রেট সহ একটি 6.77-ইঞ্চি অ্যামোলেড ডিসপ্লে রয়েছে যা 3,000 নীট শীর্ষ উজ্জ্বলতা সরবরাহ করে। ফোন স্পিক -এ, এটি একটি দ্রুত, তরল স্ক্রিনের সাথে ভাল রঙের বিপরীতে সমান যা ফটোগুলি সম্পাদনা করে, ওয়েব পৃষ্ঠাগুলি স্ক্রোল করা এবং ইউটিউব ভিডিওগুলি নির্বিঘ্ন মনে করে। ফোনে অ্যাপ্লিকেশন এবং পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে সোয়াইপ করা প্রতিক্রিয়াশীল, ঠিক যেমন 120Hz রিফ্রেশ রেট সহ অন্য কোনও ফোনের মতো।
পারফরম্যান্স অনুসারে, ফোন 2 প্রো বাজেট চিপ, মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 7300 প্রো ব্যবহার করছে, তবে আমি যেমন অন্যান্য অনেক ফোন পর্যালোচনাতে বলেছি, একটি পুরানো চিপ প্রায়শই খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না। আমি যখন ছবি তুলছিলাম তখন আমি কেবল কোনও বাস্তব, উপলব্ধিযোগ্য স্বচ্ছতা লক্ষ্য করেছি, তবে এর বাইরে – আপনি যদি বেশিরভাগ লোকের মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলি কেবল ওয়েব ব্রাউজ করছেন এবং ব্যবহার করছেন – তবে এটি আপনাকে পাওয়ার জন্য যথেষ্ট পারফরম্যান্স হবে।
যদিও ফোন 2 প্রো এর বৃহত্তম ডিফারিয়েটারটি এখনও আনুষাঙ্গিক, দ্বিতীয় বৃহত্তমটি সম্ভবত ওএস কিছুই নয়, যা অ্যান্ড্রয়েডের ওপরে কোনও কাস্টম ত্বক নয় যা কিছু ভিজ্যুয়াল ফুলের সাথে আসে, একটি একরঙা সেটিং সহ যা আপনার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন আইকনগুলিকে কালো এবং সাদা হিসাবে ডিফল্ট করে। আপনি যদি এটি না চান তবে আপনি সহজেই আপনার ফোনটি অ্যান্ড্রয়েড স্টক করতে পরিবর্তন করতে পারেন, তবে বিকল্পটি পেয়ে ভাল লাগল। অন্যান্য কিছুই ফোনের ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে, কোনও কিছুই ওএস সিএমএফ ফোন 2 প্রো -তে ধীরে ধীরে চিপসেট সহ মসৃণভাবে চালায় না। আবার, এটি মেশিন লার্নিং, অ্যাপল-স্টাইলের কম্পিউটেশনাল ফটোগ্রাফি, বা গ্রাফিক্স-নিবিড় 3 ডি গেমিংয়ের জন্য নির্মিত কোনও ফোন নয়, তবে আপনি প্রতিদিনের ভিত্তিতে যে সমস্ত সাধারণ জিনিস করেন তার জন্য এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাল সম্পাদন করে।
দ্বিতীয়-জেনার সিএমএফ ফোনে আমি দেখতে পছন্দ করি এমন একটি জিনিস হ’ল একটি এনএফসি চিপ, যার অর্থ আপনি আসলে মোবাইল পেমেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। প্রত্যেকে আলাদা, তবে জিনিসগুলির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য আমার ফোনটি ব্যবহার করতে সক্ষম না হওয়ায় ডিলব্রেকার হবে, তাই সিএমএফ এখানে গেমটি বাড়িয়ে দেখে ভাল লাগল। ব্যাটারি অনুসারে, সিএমএফ ফোন 2 প্রো একটি 5,000 এমএএইচ ব্যাটারি নিয়ে আসে, যা আমার জন্য স্বাভাবিক ব্যবহারের সাথে প্রায় দুই দিন স্থায়ী হয়েছিল। রেফারেন্সের জন্য, এটি একই আকারের ব্যাটারি আপনি এই বিষয়টির জন্য কোনও ফোন 3 এ প্রো এবং প্রচুর অন্যান্য ফোনে পাবেন। সিএমএফ ফোন 2 প্রো দ্রুত চার্জিং সমর্থন করে, তবে ফোন 3 এ প্রো এর 55 ডাব্লু এর তুলনায় কেবল 33W পর্যন্ত। আমার কাছে অবাক করা একটি বৈশিষ্ট্য হ’ল রিভার্স চার্জিংয়ের অন্তর্ভুক্তি, যা ধীর এবং অবিচলিত 5 ডাব্লুতে পরিচালিত হয়, তবে এটি একটি চিমটি থাকা খুব ভাল। আমি আমার কিছুই কানের ওয়্যারলেস ইয়ারবডগুলি শীর্ষে রাখতে সক্ষম হয়েছি, যা বেশ ঝরঝরে ছিল।
একটি জিনিস যা আপনি মূলত বাজারে যে কোনও বাজেটের ফোন পেতে যাচ্ছেন তা হ’ল ব্যয়বহুল উপকরণ – এটি কোনও আইফোন নয়, এখানে কোনও টাইটানিয়াম নেই। সিএমএফ ফোন 2 প্রো আলাদা নয় এবং এটি বেশিরভাগ প্লাস্টিক থেকে তৈরি। খারাপ খবরটি হ’ল ফোনটি আপনার হাতে সস্তা বোধ করে তবে সুসংবাদটি এটি অবিশ্বাস্যভাবে হালকাও, যা আমি ঘৃণা করি না। ডিজাইন অনুসারে, আমি মনে করি সিএমএফ ফোন 2 প্রো এর চেহারাটি আসলে সিএমএফ ফোন 1 থেকে এক ধাপ নিচে, বিশেষত কারণ এটিতে আর কোনও মডুলার ব্যাকপ্লেট নেই যা আপনাকে চেহারাটি কাস্টমাইজ করতে দেয়। গ্লাসটি আঠালো হয়স্ক্রুগুলি সত্ত্বেও যা আপনাকে অন্যথায় ভাবতে হবে। আমার মূল গ্রিপ নান্দনিকভাবে হ’ল “হালকা সবুজ” রঙটি আসলে অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে নীল বা রৌপ্য দেখায়। এমনকি আমি গিজমোডো অফিসে একটি অনড় কুইজও করেছি এবং বেশিরভাগ অনুমান ছিল “রৌপ্য”। আমি এখানে পুরো রঙের পুলিশ যাব না, তবে আপনার নামটি যদি সিএমএফ (রঙ, উপাদান এবং সমাপ্তির জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ) হয় তবে আপনার পুরো রঙের জিনিসটি পেরেক করা উচিত।
আমি কি বাজেটের ফোনে কুঁচকে যাচ্ছি?
আমি আপনার সাথে সৎ হতে চলেছি: আমি খুব শীঘ্রই কোনও বাজেট ডিভাইস ব্যবহার করব না – আমি কম্পিউটেশনাল ফটোগ্রাফি, বিফাই চিপসেটস এবং একটি ওজন এবং মনে করি যে কিছু মিডরেঞ্জ এবং বাজেট ডিভাইসগুলি অফার করে না তাদের দ্বারা সহায়তা করে এমন চটজলদি ছবিগুলিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবে কেবল কারণ আমি স্যুইচ করব না তার অর্থ এই নয় যে আপনার উচিত নয়। বিষয়টির সত্যতা হ’ল সিএমএফ ফোন 2 প্রো আপনার যা প্রয়োজন তা করে এবং এমন বিভাগগুলিতেও ছাড়িয়ে যায় যা আপনি আশা করবেন না।
সিএমএফ ফোন 2 প্রো এর একটি ক্যামেরা রয়েছে যা এটির চেয়ে অনেক ভাল সঞ্চালন করে, একটি শক্ত ব্যাটারি, একটি স্ক্রিন যা বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ লোককে খুশি করবে এবং এমনকি আনুষাঙ্গিক এবং বেসপোক সফ্টওয়্যারগুলির মতো অনন্য পার্কগুলি সরবরাহ করার জন্য ভেনচারগুলি, এমনকি যদি এই জিনিসগুলির মধ্যে একটি আসলে লঞ্চের সময় এক ধরণের বোটেড ছিল। বাজেটের জগতে, আমি মনে করি যে এই সমস্ত পেশাদারদের একটি প্যাকেজে খুঁজে পাওয়া শক্ত, এবং 280 ডলারে এটি জানতে উত্সাহিত হয় যে আপনি এমন একটি ডিভাইস পেতে পারেন যা আপনাকে এমন এক পর্যায়ে ফিরে যাওয়ার মতো মনে করবে না যেখানে লোকেরা এখনও “ফোন” এর সামনে “সেল” বলেছিল। আমি আশা করি যে সিএমএফ এর মডুলার পরিচয়টি খুঁজে বের করেছে, যদিও। একটি আঠালো-অন ব্যাকপ্লেট এক ধাপ পিছনে, এবং লঞ্চে আনুষাঙ্গিকগুলি না পাওয়া একটি খারাপ চেহারা, তবে একটি মডুলার ফোনের ধারণাটি এমন একটি যা আমি মনে করি জনগণের কাছে আবেদন করতে পারে।
বাজেটের ফোনগুলি কখনই নষ্ট হওয়া আইফোন ব্যবহারকারীদের সৈন্যদের জন্য হবে না, তবে বিশ্বের অন্যান্য অংশের জন্য, সিএমএফ ফোন 2 প্রো এর মতো বিকল্পগুলি এখানে ফাঁকগুলি পূরণ করতে এবং আপনাকে প্রচুর অর্থের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অফার করার জন্য এখানে রয়েছে এবং এটি জেনে ভাল লাগল যে আপনি যদি কখনও চান তবে আপনি এখনও একটি সাব-300 ফোন কিনতে পারেন এবং এটি দিয়ে দূরে যেতে পারেন।
