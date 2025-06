আপনার টার্মিনাল কি ইমোজি করতে পারে? কত বড়?

ইমোজিস দুর্দান্ত। এগুলি স্ক্রিপ্টগুলির আউটপুট রাখতে এবং কিছু চোখ ধরা আউটপুট পেতে বিশেষভাবে দরকারী। কমপক্ষে প্রদত্ত যে তারা রঙের মতো অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয় না।

$ important-command Lots of output... ‼️ Something went wrong! Some more output...

তবে বড় ইমোজিগুলি আরও ভাল, তাই না?

1978 সালে প্রবর্তিত ভিটি 100 এর আরও বড় পাঠ্য করার একটি উপায় রয়েছে। এমনকি দুর্দান্ত কারণে আপনি এটি নিয়ে খেলতে পারেন পিসিজেএস ভিটি 100 বাস্তবায়ন।

এটি যেভাবে কাজ করে তা হ’ল আপনি এটি ব্যবহার করেন

DECDHL (ডিসেম্বর ডাবল-উচ্চতা লাইন) পালিয়ে যায়, পুরো লাইনের “স্টাইল” পরিবর্তন করতে, এটি তখন একটি বড় ফন্ট ব্যবহার করে যার একটি লাইন শীর্ষ অর্ধেক, পরবর্তী লাইনটি নীচের অর্ধেক। (এটি কীভাবে পিক্সেলেটেডের উপর ভিত্তি করে আমি মনে করি ভিটি 100 কেবল সাধারণ ফন্টটি স্কেল করে))

আপনার নিজের টার্মিনালটি এটির সাথে সমর্থন করে কিনা তা আপনি দেখতে পারেন:

printf '\e#3Hello world 👋

\e#4Hello world 👋

'

উপর পিসিজেএস ডুয়াল ভিটি 100 এস আপনি ম্যানুয়ালি টাইপ করতে পারেন। শীর্ষ টার্মিনালটি নির্বাচন করুন এবং অন্ধভাবে টাইপ করুন (ইএসসি), #, 3, হ্যালো ওয়ার্ল্ড, সিটিআরএল-এম, সিটিআরএল-জে, তারপরে (ইএসসি), #, 4 এবং বাকীটি পুনরাবৃত্তি করুন।

আপনি যদি নীচের টার্মিনালে এটি ঠিক করেন তবে আপনি দেখতে পাবেন:

(আপনি যদি এটি ভুল হয়ে থাকেন তবে আপনি কেবল ঘোরাঘুরি করার জন্য কার্সার কীগুলি ব্যবহার করতে পারেন))

1978 সালের একটি ভিটি 100 অবশ্যই এটি করতে পারে এমন প্রমাণ রয়েছে। আপনার টার্মিনাল করতে পারেন?

অতিরিক্ত মজাদার জন্য যখন এটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, সম্পূর্ণ ইউনিকোড সমর্থনের সাথে মিলিত হয়, আপনি “স্লাইস এবং ডাইস” ইমোজিস করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ:

printf '\e#3😑

\e#4😶

'

অ্যাপল টার্মিনাল এবং উইন্ডোজ টার্মিনালে রেন্ডারগুলি:





এটি এক্সপ্রেশনহীন মুখ (ইউ+1F611) এবং মুখ ছাড়াই মুখের সংমিশ্রণ করছে (ইউ+1F636), যার ফলস্বরূপ একটি ইমোজি হয় যা সাধারণত বিদ্যমান থাকে না।

আমরা স্পষ্টতই ইমোজিগুলির কম সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ তৈরি করতে পারি। মঙ্গল গ্রহের আক্রমণ সম্পর্কে কীভাবে?

printf '\e#3🧠

\e#4👽

'

বা কেবল আরও সাধারণ নির্বোধ:

সমস্ত টার্মিনালগুলি ইমোজি এবং ডেসফেল করতে পারে না, তবে এটি খেলতে মজাদার এবং স্ক্রিপ্টগুলিতে যুক্ত করা খুব সহজ। কারণ এটি মাত্র দুটি লাইন পুনরাবৃত্তি হয়েছে এটি তুলনামূলকভাবে সুন্দরভাবে কেবল পুনরাবৃত্তি পাঠ্যে ডাউনগ্রেড করে (এটি এর আউটপুটে রয়েছে curl -i ip.wtf কিছুক্ষণের জন্য, কয়েকজন লোক সেই ইস্টার ডিম লক্ষ্য করেছেন)। আছে এখানে একটি গিস্ট এটি আপনার টার্মিনালটি টার্মিনালের পরিবর্তে বৈশিষ্ট্যটির জন্য পরীক্ষা করে ডিইডিডিএইচএলকে সমর্থন করে কিনা তা সনাক্ত করার চেষ্টা করে।

বিকল্পভাবে, আপনি আক্ষরিক 1970 এর প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চান না এবং আগ্রহী হতে পারেন যে কিটি সম্প্রতি একটি চালু করেছে আরও আধুনিক উপায়

একটি টার্মিনালে বিভিন্ন আকারের পাঠ্য পেতে।