“আপনার ট্রাকটি আউচিতে সবেমাত্র তিন জনকে হত্যা করেছে”
জনপ্রিয় নাইজেরিয়ান আলেম, প্রেরিত জনসন সুলায়মান, এডো স্টেটের আউচিতে একটি ডাঙ্গোট ট্রাকের কারণে সৃষ্ট মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে আফ্রিকার ধনী ব্যক্তি আলিকো ডাঙ্গোটের প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঘটনা আউচির ওমেগা ফায়ার মন্ত্রনালয়ের সদর দফতরের নিকটে ঘটেছিল, যেখানে প্রেরিত সুলায়মান প্রিজাইডিং যাজক।

রিপোর্টগুলি নিশ্চিত করেছে যে একটি ড্যাঙ্গোট ট্রাকটি বেশ কয়েকটি যানবাহনে ছড়িয়ে পড়ে, প্রক্রিয়াটিতে তিনটি গাড়ি পিষে। দুঃখের বিষয়, দুর্ঘটনায় তাত্ক্ষণিকভাবে তিনজনকে হত্যা করা হয়েছিল।

ট্র্যাজেডির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রেরিত সুলাইমান বিলিয়নেয়ার শিল্পপতিদের আহ্বান জানাতে তার যাচাই করা সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলটি নিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় অবহেলার অভিযোগ করেছিলেন। ক্লেরিক অভিযোগ করেছেন যে ডাঙ্গোটের সংস্থা ট্রাকগুলি অনভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ড্রাইভারকে অর্পণ করে যারা অনেক ক্ষেত্রে মাদকের প্রভাবের মধ্যে থাকে।

আরও পড়ুন: ফায়না ড্যাঙ্গোটকে কল করে কারণ বোন অভিযোগযুক্ত কোম্পানির ট্রাক ক্র্যাশে লেগ হারিয়ে ফেলেছে

তাঁর কথায়:
“@অ্যালিকোডাংোট আপনি পৃথিবীর একমাত্র ধনী ব্যক্তি নন। আপনার ব্যবসায়ের পরিচালনায় আপনার বেপরোয়াতা পরিবারকে ক্ষতি করেছে এবং অনেক বাবা -মাকে নিঃসন্তান করে তুলেছে। আপনার ট্রাকটি কয়েক মিনিট আগে আউচিতে 3 জনকে হত্যা করেছিল You

এই ঘটনাটি এডো স্টেটে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, অনেক বাসিন্দা ভারী শুল্ক ট্রাক পরিচালনার বিষয়ে কঠোর বিধিবিধানের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রেস সময় হিসাবে, ডাঙ্গোট গ্রুপ এখনও মারাত্মক দুর্ঘটনার বিষয়ে একটি সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করতে পারেনি।

