আপনার দক্ষতা, জ্ঞান নিয়মিত আপডেট করুন, সানওয়ো-ওলু বেসামরিক কর্মচারীদের বলে

লাগোসের রাজ্য গভর্নর, মিঃ বাবাজিদ ওলুসোলা সানওয়ো-ওলু, সরকারী কর্মচারীদের সরকারী নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুমুখী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, তাদের সর্বদা জ্ঞানের অবস্থান থেকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছেন।
তিনি লোগোস স্টেট পাবলিক সার্ভিস এক্সিলারেটর প্রোগ্রামের ফায়ারসাইড চ্যাট সিরিজ, থিমযুক্ত, যোগাযোগ, সৌজন্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে পরীক্ষামূলক শিক্ষার একটি ভার্চুয়াল অধিবেশন চলাকালীন এটি বলেছিলেন: পাবলিক ইনস্টিটিউশনসকে মানবিককরণ।
প্রোগ্রামটিকে অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার জন্য একটি দুর্দান্ত উদ্যোগ হিসাবে বর্ণনা করে, গভর্নর অংশগ্রহণকারীদের তাদের মন্ত্রনালয়, বিভাগ এবং এজেন্সিগুলির (এমডিএ) মধ্যে জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার একটি “পাস-ইট-অন” পদ্ধতির গ্রহণ করতে উত্সাহিত করেছিলেন।
এর আগে, প্রতিষ্ঠানের জন্য কমিশনার এবং প্রশিক্ষণের কমিশনার মিঃ আফোলাবি আইয়ান্টায়ো অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়েছিলেন, ব্যাখ্যা করে যে এই প্রোগ্রামটি কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব এবং আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার সাথে সজ্জিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল যা তাদের দ্বন্দ্ব সমাধান করতে এবং ইতিবাচক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে সক্ষম করবে।
তিনি বলেছিলেন যে এটি বেসামরিক কর্মচারীদের যোগাযোগের দক্ষতা, সংবেদনশীল বুদ্ধি, অভিযোজনযোগ্যতা এবং উদ্ভাবনের উন্নতি করে পরিষেবা সরবরাহ বাড়ানোরও চেষ্টা করেছে।
তার ভাষণে, স্থায়ী সচিব, প্রতিষ্ঠানের ও প্রশিক্ষণ মন্ত্রক, মিসেস ওলুবুসোলা আবিদাকুন প্রকাশ করেছেন যে 100 জন অংশগ্রহণকারীকে একটি কঠোর সাক্ষাত্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছিল যা এমডিএ জুড়ে পুরুষ এবং মহিলাদের সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছিল।
প্রতিষ্ঠার পর থেকে, তিনি উল্লেখ করেছেন, অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং, কার্যকর যোগাযোগ এবং উপস্থাপনা দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক, কর্ম-জীবনের ভারসাম্য, মানসিক স্বাস্থ্য, সাইবার সুরক্ষা, সংঘাত প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে কূটনীতি, আর্থিক সাক্ষরতার প্রয়োগ এবং সরকারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের মতো বিষয়গুলি কভার করে বিভিন্ন সেশন থেকে উপকৃত হয়েছে।