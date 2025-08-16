You are Here
আপনার দলকে 'জরুরীতা' পুনর্বিবেচনার জন্য কেন প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার
আপনার দলকে ‘জরুরীতা’ পুনর্বিবেচনার জন্য কেন প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।

জরুরীতা, যখন খাঁটি, দলগুলিকে দ্রুত কাজ করতে এবং বাস্তব সময়সীমা পূরণে সহায়তা করে। কিন্তু যখন জরুরিতা ডিফল্ট মোডে পরিণত হয়, তখন এটি ধ্রুবক চাপের উত্সে পরিণত হয়। সময়ের সাথে সাথে, এটি বার্নআউট, দুর্বল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের দিকে পরিচালিত করে যা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলিকে ক্ষতি করে।

সেরা নেতারা এই মানসিকতা পরিবর্তন করতে শুরু করছেন। তারা তাদের দলগুলিকে মিথ্যা জরুরিতা থেকে প্রকৃত জরুরীতা পৃথক করতে সহায়তা করে। তারা লোককে ভিড়, চিন্তা করতে এবং পরিকল্পনা করার পরিবর্তে তাড়াহুড়ো, প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং অনুশোচনা করার জন্য গাইড করে।

সমস্ত কিছু জরুরি হিসাবে বিবেচনা করে সমস্যা

যখন প্রতিটি অনুরোধ “ASAP” চিহ্নিত করা হয় তখন এটি শেষ পর্যন্ত কোনও কিছু বন্ধ করে দেয়। পরিস্থিতি নির্বিশেষে লোকেরা পুরো গতিতে দৌড়াতে অভ্যস্ত হয়। স্বল্পমেয়াদে, জিনিসগুলি সম্পন্ন হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে ব্যয়গুলি যুক্ত হয়:

  • কর্মীদের ক্লান্তি বৃদ্ধি: লোকেরা কী সমালোচনামূলক এবং কী জোরে জোরে তার মধ্যে পার্থক্য বন্ধ করে দেয়।

  • গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিলম্বিত: জরুরিতা প্রায়শই দলগুলিকে দ্রুত কাজগুলিতে ফোকাস করতে পরিচালিত করে, অর্থবহ নয়।

  • টিম ডায়নামিক্স ভেঙে: লোকেরা বিলম্বের জন্য একে অপরকে দোষ দেওয়া শুরু করে, মিস করা বিশদ বা ত্রুটি যা ছুটে যাওয়া থেকে শুরু করে।

সত্য কথাটি, জরুরীতা বিরল হওয়া উচিত। যখন সবকিছু জরুরি হয়, কিছুই হয় না।

বাস্তব বনাম মিথ্যা জরুরিতা

জরুরীতার পুনর্বিবেচনা করার জন্য কোনও দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে নেতাদের প্রথমে পার্থক্যটি বুঝতে হবে।

বাস্তব জরুরী পরিষ্কার, সময় সংবেদনশীল ফলাফলের সাথে আবদ্ধ। একটি সুরক্ষা লঙ্ঘন। আগামীকাল একটি ক্লায়েন্ট উপস্থাপনা। একটি পাবলিক লঞ্চের আগে একটি পণ্য ত্রুটি। এগুলি দ্রুত কাজ করার বৈধ কারণ।

মিথ্যা জরুরিতা প্রায়শই দুর্বল পরিকল্পনা, অস্পষ্ট প্রত্যাশা বা অভ্যাস থেকে আসে যা ব্যস্ত থাকার পুরষ্কার। এটি হিসাবে প্রদর্শিত হয়:

  • ইমেলগুলি ব্যাখ্যা ছাড়াই উচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত

  • সমস্ত ক্যাপগুলিতে “জরুরি” সহ বার্তাগুলি স্ল্যাক করুন, অফ-ঘন্টা সময় প্রেরণ করা

  • ছুটে যাওয়া সময়সীমা যা কোনও আসল ঝুঁকি বা ফলাফলের সাথে সংযুক্ত নয়

  • নেতারা আতঙ্কিত এবং সেই চাপটি দলে দিচ্ছেন

সেরা নেতারা কীভাবে এই সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং তাদের দলগুলিকে একই কাজ করতে সহায়তা করেন তা জানেন।

শীর্ষস্থানীয় নেতারা কীভাবে জরুরিতা পুনর্বিবেচনা করে এবং পুনর্বিবেচনা করেন

1। মডেল শান্ত প্রতিক্রিয়া – এমনকি চাপের মধ্যেও

লোকেরা কোনও ইস্যুটির গুরুত্ব নির্ধারণের জন্য নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে থাকে। নেতা যদি আতঙ্কিত হন তবে অন্য সবাই অনুসরণ করতে ঝোঁক। যে নেতারা গ্রাউন্ডে রয়েছেন, এমনকি প্রকৃত উচ্চ-চাপের পরিস্থিতিতে এমনকি তাদের দলকে প্রতিক্রিয়া না করে মূল্যায়ন করার প্রশিক্ষণ দেয়।

যখন গুরুত্বপূর্ণ কিছু আসে, তারা জিজ্ঞাসা করে:

  • “এখানে আসল সময়সীমা কী?”

  • “আমরা এখনই অভিনয় না করলে কী হবে?”

  • “এটি কি জরুরি, নাকি এটি কেবল জোরে?”

এই ধরণের চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। দলগুলি অ্যাকশনে ঝাঁপ দেওয়ার আগে এই একই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে।

2। চিন্তাশীল পরিকল্পনার সংস্কৃতি তৈরি করুন

মিথ্যা জরুরিতা প্রায়শই অস্পষ্ট পরিকল্পনা থেকে ফলাফল। সেরা নেতারা পরে বিশৃঙ্খলা রোধে সময়মতো বিনিয়োগ করেন।

তারা এর জন্য পরিষ্কার প্রত্যাশা সেট করে:

তারা নিশ্চিত করে যে দলগুলির বড় কাজগুলির জন্য পর্যাপ্ত নোটিশ রয়েছে এবং তারা অন্যান্য বিভাগ বা ক্লায়েন্টদের অবাস্তব টাইমলাইনগুলিতে পিছনে চাপ দেয়। এর অর্থ এই নয় যে সময়সীমা এড়ানো; এর অর্থ অপ্রয়োজনীয়দের প্রতিরোধ করা।

3 .. জরুরীতার চারপাশে একটি ভাগ করা ভাষা প্রবর্তন করুন

যখন প্রত্যেকে “জরুরি” আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করে, তখন বিভ্রান্তি গ্রহণ করে। কার্যকর নেতারা অনুরোধগুলি শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য সোজা সিস্টেম স্থাপন করেন। উদাহরণস্বরূপ:

  • সমালোচনা:: অবিলম্বে সম্বোধন করা উচিত। বিলম্ব হলে পরিষ্কার পরিণতি।

  • উচ্চ:: 24-48 ঘন্টার মধ্যে মনোযোগ প্রয়োজন।

  • স্ট্যান্ডার্ড:: নিয়মিত টাইমলাইনের মধ্যে বিতরণের জন্য ট্র্যাকে।

  • কম:: সময় অনুমতি দিলে স্থগিত বা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এই সংজ্ঞাগুলি প্রতিটি অনুরোধকে একইরকম চিকিত্সা না করে দলগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে সহায়তা করে।

4 … চিন্তাশীল কাজ পুরষ্কার, কেবল দ্রুত কাজ নয়

গতি প্রায়শই মনোযোগ পায়। যে ব্যক্তি পাঁচ মিনিটের মধ্যে জবাব দেয় সে তার চেয়ে আরও ভাল সমাধানের সাথে দু’ঘন্টার মধ্যে সাড়া দেয় তার চেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়।

শীর্ষ নেতারা এটি পরিবর্তন করেন। তারা স্বীকৃতি দেয়:

এই শিফট দলগুলিকে শেখায় যে সেরা কাজটি সর্বদা দ্রুত নয়; এটি সবচেয়ে নির্ভুল, দরকারী এবং টেকসই।

যখন বাস্তব জরুরীতা স্ট্রাইক করে: পরিষ্কার, অস্থায়ী প্রোটোকলগুলি সেট করুন

জরুরীতা পুরোপুরি এড়ানো যায় না। এমন সময় আসবে যখন দ্রুত পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়। শক্তিশালী নেতারা এটিকে পরিষ্কার করে দেয় তবে তারা এটিকে অস্থায়ী করে তোলে।

তারা এই জাতীয় কথা বলে: “এটি দিনের শেষে করা দরকার, এবং এখানে কেন। আমরা আগামীকাল সাধারণ কর্মপ্রবাহে ফিরে আসব।”

এটি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেয় এবং দলকে মনে করিয়ে দেয় যে জরুরীতা ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। যখন প্রায়শই পুনরাবৃত্তি হয়, এটি শৃঙ্খলা তৈরি করে। লোকেরা যখন প্রয়োজন হয় তখন গিয়ারগুলি স্থানান্তর করতে শেখে তবে তারা সেই মোডে পুরো সময়ের মধ্যে থাকে না।

যোগাযোগ প্রত্যাশা পরিচালনা করা

জরুরিতা প্রায়শই লোকেরা কীভাবে যোগাযোগ করে তা দেখায়, বিশেষত দূরবর্তী বা সংকর সেটআপগুলিতে। যে নেতারা মিথ্যা জরুরিতা হ্রাস করতে চান তারা সুস্পষ্ট সীমানা প্রতিষ্ঠা করেন:

  • তাত্ক্ষণিক জবাবগুলির কোনও প্রত্যাশা নেই: সমালোচনামূলক চিহ্নিত না করা হলে, কাজের সময়গুলিতে বার্তাগুলি সমাধান করা যেতে পারে।

  • সাবজেক্ট লাইন বা স্ল্যাক লেবেল ব্যবহার করুন: এটি দলটিকে তাত্ক্ষণিকভাবে অনুমান না করে অগ্রাধিকারের স্তরটি বুঝতে সহায়তা করে।

  • জরুরি ইমেলগুলি ব্যাক-টু-ব্যাক এড়িয়ে চলুন: আপনি যে সমস্ত কিছু প্রেরণ করেন তা যদি জরুরি হিসাবে চিহ্নিত হয় তবে দলটি এটিকে উপেক্ষা করা শুরু করবে বা আরও খারাপ, এতে বিরক্তি প্রকাশ করবে।

যদি আপনার দল ইতিমধ্যে ধ্রুবক জরুরীতে কাজ করছে তবে কী করবেন

যদি আপনার দলটি ধ্রুবক ছুটে যাওয়ার অভ্যাসে আটকে থাকে তবে ফিক্সটি রাতারাতি ঘটবে না। তবে এটি ধারাবাহিক ক্রিয়া দিয়ে করা যেতে পারে।

  1. প্যাটার্নটি স্বীকার করুন: একটি দলের সভায় এটিকে কল করুন। একটি স্বাস্থ্যকর কর্মপ্রবাহ তৈরির লক্ষ্য ভাগ করুন। এটি পরিষ্কার করুন এটি আউটপুট ধীর করার বিষয়ে নয়, এটি ফলাফলের উন্নতি এবং চাপ হ্রাস করার বিষয়ে।

  2. অডিট বর্তমান অনুরোধ: “জরুরি” আইটেমগুলির শেষ দুই সপ্তাহ পর্যালোচনা করুন। কতজন সত্যই সময় সংবেদনশীল ছিল? আরও ভাল পরিকল্পনার মাধ্যমে কী এড়ানো যেত?

  3. অগ্রাধিকার স্তর প্রবর্তন: বাস্তব জরুরী স্তরের সাথে লেবেলিং কার্যগুলি শুরু করুন। কাজের নিয়োগ বা অনুরোধ করার সময় দলের সদস্যদের একই কাজ করতে উত্সাহিত করুন।

  4. দলের ফোকাস রক্ষা করুন: গভীর কাজের জন্য ব্লক সময়। অপ্রয়োজনীয় সভা হ্রাস করুন। সময়সীমার আশেপাশের সময় বাফারদের সবকিছু ফায়ার ড্রিল না করে শেষ মুহুর্তের পরিবর্তনগুলি সামঞ্জস্য করার অনুমতি দিন।

  5. একই কাজ করার জন্য সরাসরি প্রতিবেদনগুলি ট্রেন করুন: আপনার অধীনে পরিচালকদের একই অভ্যাস অনুসরণ করতে উত্সাহিত করুন। যদি জরুরীতা কেবল শীর্ষে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তবে এটি দ্রুত ফিরে আসবে। স্তরগুলি জুড়ে স্থায়ী ভাগ করা মানগুলি তৈরি করুন।

দীর্ঘমেয়াদে, আপনার দলকে জরুরিতার পুনর্বিবেচনা করতে শেখানো কেবল উত্পাদনশীলতার উন্নতি নয়; এটি নেতৃত্বের দায়িত্ব।

