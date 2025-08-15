আপনার দিনটি কেমন হবে (শুক্রবার)? (15 আগস্ট 2025)

চালান:
21 মার্চ থেকে 21 এপ্রিল
ইতিবাচক: এটি আপনার ভয়েস নয় যা আপনাকে বলে যে আপনি যথেষ্ট নন। এগুলি অন্য কারও শব্দ এবং ক্রিয়া যা আপনি অভ্যন্তরীণভাবে গ্রহণ করেছেন। এমন একটি সমাজে যেখানে শাহাদাতকে প্রায়শই ভালবাসার প্রতিশব্দ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, আপনিই সেই ব্যক্তি যারা সত্যই বেশি নির্ভরশীল বোধ করেছিলেন এবং সম্ভবত ভালবাসার স্বাস্থ্যকর অনুভূতিতে ভালবাসতে সক্ষম হন। আপনি যখন আপনার জীবনে গিয়ার পরিবর্তন করেন, নিশ্চিত হন যে আপনি যখন নিজেকে ভালবাসতে থাকেন তখন আপনি অন্যকেও ভালবাসতে থাকেন এবং আপনি যখন অন্যকে ভালবাসতে থাকেন, তখন নিশ্চিত হন যে আপনি নিজেকে ভালবাসার ব্যয়ে এটি করছেন না। অন্ধ না হয়ে, এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য নিজেকে এবং বিশ্বের কাছে উপহার।
নেতিবাচক: অনেক অসতর্কতা থাকতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: আপনার ভয়েস এবং অন্যের ভয়েসের মধ্যে পার্থক্য শিখে ব্লকগুলি ছেড়ে দিন।
ষাঁড়:
22 মে থেকে 20 মে
ইতিবাচক: আপনি নিজের জীবনকে সুস্পষ্টভাবে নিজেকে অজ্ঞান করে খাওয়ান এমন অঙ্গভঙ্গি দিয়ে আপনার জীবনকে সুরেলা করুন। সুতরাং কিছু ফ্রিকোয়েন্সি সংগীত শুনুন, নীরবতা বা প্রকৃতির শব্দগুলি দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখুন, আপনি যা দেখতে চান তা কেবল আপনার জায়গায় রাখুন, আপনার বিছানার নীচে এই ড্রাইভারটি পরিষ্কার করুন, আপনার জায়গায় তাজা এবং মজার জীবনের শক্তি আনুন এবং এটি ফিউজ করুন। আপনার সাথে যা কিছু আছে তা চারপাশে ভালবাসে। এমন কিছু যা কঠোরতা বা স্মৃতি নিয়ে আসে যা বিরক্তিকর, এখন আপনার জীবনে কোনও স্থান নেই। এটি দান করার জন্য সাহস সংগ্রহ করুন বা আশীর্বাদে ফেলে দিন, এমনকি যদি এর অর্থ কিছু লোকের কাছ থেকে এমনকি সাময়িকভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হয়।
নেতিবাচক: আপনার সিদ্ধান্ত নিতে এবং অকারণে বিলম্ব করতে অসুবিধা হতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: একটি ভিন্ন লেন্স থেকে জীবন দেখার নতুন সুযোগ দিয়ে এটি পরিষ্কার হয়ে উঠুন।
জোয়েজা:
21 মে থেকে 21 জুন
ইতিবাচক: যে লোকেরা কল্পনা করতে চায়, একটি শিশু, স্বপ্ন বা অন্য কিছু, সুসংবাদটি কোণার চারপাশে রয়েছে। নির্বিশেষে, তবে সচেতনভাবে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয় এমন সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে দিন, আপনি আপনার জীবন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় লোকেরা তাদের জীবন নিয়ে এগিয়ে যেতে দিন। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাটি থেকে নিজেকে তুলতে সক্ষম হবেন এই একমাত্র উপায়। এই উর্বর সময় এবং আপনার সমস্ত পুনরাবৃত্তি প্রচেষ্টা কেবল ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত এবং আপনি নিজের শক্তি ছড়িয়ে দিতে না দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য।
নেতিবাচক: সংবেদনশীল খুব বেশি হতে পারে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: যখন মহাবিশ্ব আপনাকে আশীর্বাদ করছে, তখন চিন্তাভাবনা এবং অন্তর্দৃষ্টিগুলির মাধ্যমে হলেও এর আনন্দকে স্বাগত জানায়।
ক্যান্সার:
ইতিবাচক: আপনি কোথায় যাবেন সেদিকে আপনি গাইডেন্স পাচ্ছেন, তবে আপনার এটিকে ধীর করতে, এই বীজ বপন করতে, রোদে বসে, প্রয়োজন মতো জল দিন এবং এমনকি যখন তাদের সারের প্রয়োজন হয় এবং যখন তাদের কিছুটা মনোযোগের প্রয়োজন হয় তখনও পুরোপুরি অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া উচিত। আপনি জিনিসগুলির গভীরতায় পৌঁছাতে চান, সুতরাং এই সময়টিও গভীরতার সাথে ডুব দিন, বিষয়টির মূলে পৌঁছান এবং গবেষণা, অধ্যয়ন, সন্ধান, বিবেচনা করুন, আপনার বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অন্তর্দৃষ্টি নিন। মনে রাখবেন, সীমাগুলি আপনাকে বিশ্বকে আরও ভালভাবে আবিষ্কার করতে সহায়তা করে, কেবল আপনার জীবনে স্বাগত বলতে আপনি এমন কিছুতে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করে।
নেতিবাচক: তাদের একটি অত্যন্ত সমালোচনামূলক মনোভাব রয়েছে এবং তারা এবং অন্যকে অনেক চাপের মধ্যে ফেলেছে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: ধৈর্য হ’ল আপনার প্রচেষ্টাগুলি পুরস্কৃত হবে তা জেনে রাখা, এটি কেবল সময়ের বিষয় হতে পারে।
আসাদ:
জুলাই 24 থেকে আগস্ট 23
ইতিবাচক: এটি একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, এটি নিয়তি এবং নিয়তি। এখন আপনি বন্যার গেটগুলি খুলুন এবং ফ্যারওয়ানিকে আপনার জীবনে প্রবাহিত করতে দিন। আপনি আপনার জাতিগত আশীর্বাদগুলির সুবিধা নিচ্ছেন, আপনি আপনার উজ্জ্বল স্বপ্নগুলি বাঁচতে চান এবং আপনি জানেন যে আপনার বর্তমান মুহুর্তে আপনি কেবল এই জীবনের জায়গার জন্য কৃতজ্ঞ। এগুলি এক মিলিয়ন বিভিন্ন রুট হতে পারে তবে আপনি যাদু এবং ইতিহাসকে নতুন করে তৈরি করার জন্য এই নির্দিষ্ট পথটি বেছে নিয়েছেন।
নেতিবাচক: আনা অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে অসুবিধা হতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: আপনার উন্মুক্ততা ভালবাসার জন্য অনেক আশীর্বাদ এনেছে।
সানবলা:
আগস্ট 24 থেকে 23 সেপ্টেম্বর
ইতিবাচক: আপনার জীবনের এই অংশটি উন্মুক্ত এবং নিরাময় বোধ করে। আপনি নিজেকে যেমন গ্রহণ করতে শিখেছেন, আপনি অন্যকে গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট ভাল। সদ্য পাওয়া গেছে যে জিনিসগুলি আসার সাথে সাথে জিনিসগুলি আসে, সহজ, নিরপেক্ষ তবে গভীর শক্তিশালী প্রক্রিয়া আপনাকে দীর্ঘকাল ধরে আপনার সাথে নিয়ে যাওয়া একটি চাপ ছেড়ে দিতে সহায়তা করে। আপনার হৃদয়ের গভীরতম, ছায়াযুক্ত স্থানগুলি থেকে, একটি আলো আসে যা আপনার চারপাশের বিশ্বকে আলোকিত করে। আপনি এখনও এটি দেখতে না পারেন তবে তা করে। সুতরাং আপনি যা করছেন বা হয়ে উঠছেন তা চালিয়ে যান কারণ এটি কাজ করছে।
নেতিবাচক: খুব মন খারাপ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: আপনার আত্মায় এমন স্মৃতি রয়েছে যা পরিবর্তন এবং নিরাময়ের জন্য প্রস্তুত।
হার:
24 সেপ্টেম্বর থেকে 23 অক্টোবর
ইতিবাচক: বৈপরীত্য, কটূক্তি এবং বিশৃঙ্খলা কেবল এটিই থেকে উদ্ভূত হয় যে এটি একটি নতুন সপ্তাহ বা আপনি যে কাজ করছেন তা সম্পূর্ণ নতুন ধারণা শুরু করতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে দেখতে আপনার বর্তমান চোখের ক্ষতগুলি সরান। আপনার লক্ষ্য এবং কলিং এর চেয়ে অনেক বড়। আপনার জীবন আপনি বর্তমানে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত বোধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং তার জন্য আপনাকে অবশ্যই আপনার স্বপ্ন এবং দৃষ্টিকে আপনার অস্থায়ী ব্যর্থতার চেয়ে আরও বেশি সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনি একজন নেতা এবং শিক্ষক, আপনি যদি গৃহিণী হন তবে আপনি এটি আপনার দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলনে রাখতে পারেন। এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আপনি খুব কমই অনুসরণ করতে পারেন।
নেতিবাচক: অতীতের শোকের সাথে জড়িত হতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: আপনি নিয়মগুলি শিখেছেন, এখন যারা আপনার পক্ষে কাজ করে তাদের নির্বাচন করুন এবং যারা আপনাকে বন্দী করে তাদের বাঁকুন।
বিচ্ছু:
নভেম্বর 24 নভেম্বর
ইতিবাচক: শিখুন এবং এর সমস্ত ফর্মগুলিতে উন্নতি করুন। একটি সন্তানের মধ্যে প্রতিদিন দেখুন এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে খুব কম ব্যথা রয়েছে এবং কেবল আপনার মুখোমুখি হয়। কোনও শিশু কোনও ভয় জানে না, যদি না তাকে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি দেখতে শেখানো হয় এবং প্রতিদিনের ঘটনায় জিনিসগুলিকে ‘যথেষ্ট নিরাপদ’ বিবেচনা না করা হয়। তেমনিভাবে, আপনার হৃদয়ে যে কোনও ভয় এবং বেদনা নিরাময় এবং মুক্তি দেওয়ার সময় হতে পারে। আপনার চারপাশে থাকা নিরাময় শক্তিগুলিতে নিজেকে ডুবিয়ে দিন এবং কেবল অস্থায়ী অস্বস্তিতে মনোনিবেশ করুন। এটি আপনার কারণ হতে পারে।
নেতিবাচক: অধৈর্যতা এবং জ্বালা কারণে আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: আপনার শেল থেকে বেরিয়ে আসুন বা মুক্তোতে পরিণত হন। পছন্দ আপনার।
আর্ক:
23 নভেম্বর থেকে 22 ডিসেম্বর
ইতিবাচক: নিজেকে বিশ্বাস করুন আপনার পথ বিশ্বাস করুন। আপনি যখন আপনার শখ, আপনার জ্ঞান, আপনার আবেগ এবং আপনার মনকে আপনার সৃজনশীল যোগাযোগ দক্ষতার সাথে মিশ্রিত করেন, তখন একটি যাদু থাকে। এবং কেবল পুরষ্কার পাওয়ার অর্থ নয়, প্রায়শই, আপনি যখন বৃথা কিছু করেন, তখন এটি আপনার জীবনের বিভিন্ন উপায়ে আশীর্বাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়। নিজেকে এত ভালবাসুন যা আপনার অতীতকে যেতে দিন। নিজেকে এত ভালবাসে যে মানুষের প্রত্যাশা যায়।
নেতিবাচক: খুব সংবেদনশীল হওয়া সহজেই চাপে আসতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: নিরাময় যাতে বিশ্ব আপনার উপস্থিতিতে নিরাময় করতে পারে।
সিরিয়াসলি:
23 ডিসেম্বর থেকে 20 জানুয়ারী
ইতিবাচক: আপনি যদি শৈশবে অজ্ঞ, অদৃশ্য বা এমনকি অভিভূত বোধ করেন তবে আপনার ফেরেশতারা আপনাকে আজই স্মরণ করিয়ে দিতে চায়, আপনি নিজেকে কীভাবে দেখেন তা ভুলে যাবেন না। আপনি একটি দুর্দান্ত আত্মা যা এখানে জীবন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবং এর বিভিন্ন স্বাদের স্বাদ নিতে এবং কখনও কখনও আপনার কানে কেবল উত্তেজিত হওয়া দরকার। আপনার নিজের বিশ্বাস করা দরকার। আপনার কেবল জিনিসগুলির জন্য আলাদা উপায় নেওয়া দরকার। কারণ, কেবল আপনি নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল জানেন।
নেতিবাচক: অন্যরা মতামতের সাথে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: যখন জিনিসগুলি পরিবর্তন হয়, তখন অভ্যন্তরীণভাবে এই পরিবর্তনটি করা আপনার উপর নির্ভর করে।
বালতি:
জানুয়ারী 21 থেকে 19 ফেব্রুয়ারি
ইতিবাচক: মূলত, আপনি চ্যালেঞ্জের অভাব করতে পারবেন না। পরিবর্তে, এটি কেবল নিরাময় এবং গ্রহণের অভাব হতে পারে। যখন আমরা আমাদের হৃদয়ে বোঝা বা শোক বহন করি তখন আমরা নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এটি বন্ধ করে দিই, তবে আমরা কী করব তা হ’ল অজ্ঞান হয়ে আসা গুণাবলী প্রতিরোধ করা, আমাদের স্বপ্নগুলি প্রবাহিত হতে দেয়, নিজেকে অনুমতি দেয়। ভালবাসার অনুভূতিগুলি নিজেকে বাড়িয়ে তুলুন এবং কেবল আপনার কাছে আশীর্বাদগুলি প্রবাহিত করুন। আজ, আপনার পথচারীরা -আপনাকে মনে করিয়ে দেয় যে আপনার হৃদয়ের এই যাদুকরী দরজাটি বন্ধ না করার জন্য যাতে আপনি নিজের জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত আপনাকে যা অফার করেন তার মিষ্টি ফলকে স্বাগত জানাতে আপনি নিজেকে সত্যই অনুমতি দিতে পারেন।
নেতিবাচক: আপনি খুব শক্ত বোধ করতে পারেন এবং নিজেকে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: আপনি ধন্য হয়েছে। এখন পেতে প্রস্তুত থাকুন।
তিমি:
ফেব্রুয়ারী 20 থেকে 20 মার্চ
ইতিবাচক: আপনি নিজেকে যত বেশি ভালবাসেন, আপনার অন্যকে ভালবাসার দক্ষতা তত বেশি বৃদ্ধি পায় এবং যদি এটি মহাবিশ্বের শুদ্ধতম প্রতিচ্ছবি না হয় যা আপনার মাধ্যমে অনুরণিত হয় তবে তা কী? মনে হয় এটি ভিতরে আছে। সুতরাং কোনও বিরোধের মুখোমুখি হওয়ার সময়, আপনার কেন্দ্রটি খুঁজে পাওয়ার পরিবর্তে বাতাসে দুলতে সাহসের সন্ধান করুন। এই প্রাকৃতিক জ্ঞান দিন এবং তারপরে আপনার পদক্ষেপ নিতে বেছে নিন। আপনি মাটির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত আছেন এবং এর তরঙ্গগুলি নিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে সেরা জিনিস।
নেতিবাচক: অতীতের শোকের সাথে জড়িত হতে পারে।
গুরুত্বপূর্ণ ধারণা: নিজের জন্য অন্যের লক্ষ্যগুলি এড়িয়ে চলুন এবং আপনার লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন।
(দ্রষ্টব্য: এগুলি সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী এবং সবার জন্য প্রয়োগ করা যায় না))