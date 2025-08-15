আপনার পরবর্তী গ্রাহক আপনাকে চ্যাটজিপিটিতে খুঁজে পেয়েছেন – কেন এখানে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
জেনারেটর এআই পরিবর্তন করছে কীভাবে শ্রোতারা কীভাবে তথ্য আবিষ্কার করে, গ্রাস করে এবং বিশ্বাস করে – এবং এটির সাথে, পিআর এবং বিপণনের নিয়মগুলি। গুগলের এআই ওভারভিউ এবং চ্যাটজিপিটি -র মতো সরঞ্জামগুলি সামগ্রীর সামনের দরজায় পরিণত হওয়ায় একটি নতুন শৃঙ্খলা উদ্ভূত হচ্ছে: জেনারেটরি ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন (জিইও)।
সংস্থাগুলি অবশ্যই বুঝতে হবে যে জিও কীভাবে ব্র্যান্ডের দৃশ্যমানতা পুনর্নির্মাণ করছে, কেন অর্জিত এবং মালিকানাধীন সামগ্রী অবশ্যই বিকশিত হতে হবে এবং জেনারেটর-ফার্স্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যবসাগুলি কী করা উচিত।
জিও কী, এবং এটি কীভাবে traditional তিহ্যবাহী এসইও থেকে পৃথক?
জিও হ’ল চ্যাটজিপিটি বা গুগলের অনুসন্ধান জেনারেটর এক্সপেরিয়েন্স (এসজিই) এর মতো সরঞ্জামগুলি থেকে এআই-উত্পাদিত উত্তরগুলিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সামগ্রীটি অনুকূলকরণের অনুশীলন। এটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে এসইও থেকে পৃথক:
- শ্রোতা: জিও এমন সামগ্রীকে অগ্রাধিকার দেয় যা স্পষ্ট, প্রাসঙ্গিক এবং সহজেই একটি কথোপকথনের প্রসঙ্গে বোঝা যায়, এটি এআই সিস্টেমগুলিতে মানুষের মতো প্রতিক্রিয়া তৈরি করে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। বিপরীতে, traditional তিহ্যবাহী এসইও অনুসন্ধান ইঞ্জিন ক্রোলার এবং র্যাঙ্কিং অ্যালগরিদমগুলির জন্য সামগ্রী অনুকূল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
- প্লেসমেন্ট: জিও কেবল এআই সংক্ষিপ্তসার এবং উত্তরগুলিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য লক্ষ্য ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং নয়।
- ফর্ম্যাট: জিও সংক্ষিপ্ত, সু-কাঠামোগত এবং প্রামাণিক সামগ্রীর পক্ষে রয়েছে যা বড় ভাষার মডেলগুলি (এলএলএম) সহজেই ব্যাখ্যা এবং সংশ্লেষিত করতে পারে।
- মেট্রিকস: জিও সাফল্য ক্লিক নয়; এটি এআই আউটপুটগুলিতে উদ্ধৃতি, উল্লেখ এবং অন্তর্ভুক্তি।
গুগলের এআই ওভারভিউ এবং চ্যাটজিপিটি -র মতো সরঞ্জামগুলি গ্রাহকরা কীভাবে তথ্য আবিষ্কার এবং বিশ্বাস করে তা পরিবর্তন করছে। তারা একাধিক উত্সে ব্যবহারকারীদের নির্দেশ না দিয়ে তাত্ক্ষণিক, সংশ্লেষিত উত্তরগুলি সরবরাহ করে আবিষ্কার পুনরায় আকার দিচ্ছে। তারা traditional তিহ্যবাহী ওয়েবসাইটগুলি থেকে এআই-উত্পাদিত সংক্ষিপ্তসারগুলিতে বিশ্বাসকেও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের নতুন দারোয়ান করে তোলে।
“দৃশ্যমানতা” জিওর আবির্ভাবের সাথে নতুন অর্থ অর্জন করেছে। আমি কীভাবে জেনারেটর-ফার্স্ট কন্টেন্ট ল্যান্ডস্কেপে দৃশ্যমানতা সংজ্ঞায়িত করি তা এখানে: এর অর্থ বিষয়বস্তুর সাথে স্যাচুরেটেড একটি গোলমাল স্থানে স্বীকৃত এবং বিশ্বস্ত হওয়া। এর অর্থ সঠিক যোগাযোগের চ্যানেল এবং কথোপকথনগুলিতে ধারাবাহিকভাবে এবং অর্থপূর্ণভাবে প্রদর্শিত এবং বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে দাঁড়ানো।
অর্জিত মিডিয়া প্লেসমেন্ট এবং পিআর-চালিত সামগ্রী জেনারেটর এআই আউটপুটগুলিকে প্রভাবিত করে বৃহত্তর দৃশ্যমানতা তৈরি করে। যখন আপনার সংস্থাটি সম্মানিত মিডিয়া আউটলেটগুলিতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়, তখন এটি কীভাবে এআই সিস্টেমগুলি আপনার সম্পর্কে “শিখেন” তা আকার দেয়। এই স্থানগুলি ডিজিটাল ফ্যাব্রিকের অংশে পরিণত হয় যা আপনার আখ্যানকে আবিষ্কারযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং মানব এবং মেশিন উভয় ব্যাখ্যা উভয় জুড়ে শক্তিশালী করে তোলে।
দলগুলি কীভাবে জেনারেটর-ফার্স্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে পারে
আপনার ব্র্যান্ডটি এআই-উত্পাদিত আউটপুটগুলিতে কীভাবে প্রদর্শিত হয় তা আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে আকার দিতে হবে। নির্ভুলতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করতে, আপনার সংস্থা, এক্সিকিউটিভ এবং পণ্যগুলি জেনারেটর এআই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে অনুসন্ধান করুন এবং কী আসে তা দেখুন। এই “অডিট” আপনাকে দেখায় যে কীভাবে বা যদি আপনার সংস্থা প্রদর্শিত হচ্ছে।
চলমান, উচ্চমানের উপার্জিত মিডিয়া কভারেজ চালানোর জন্য পিআর বিনিয়োগে বিনিয়োগ করুন। জেনারেটর মডেলগুলি বিশ্বস্ত পাবলিক ডেটার উপর নির্ভর করে। প্রামাণিক আউটলেটগুলিতে কভারেজ এবং ধারাবাহিক চিন্তার নেতৃত্ব এআই বাস্তুতন্ত্রের আপনার আখ্যানকে সংজ্ঞায়িত করতে সহায়তা করে। প্রেস রিলিজ, এফএকিউ, ব্লগ এবং ব্যাখ্যার মতো মানের, ধারাবাহিক, ভাল ট্যাগযুক্ত সামগ্রী তৈরি করুন যা এআই সহজেই পার্স এবং সংক্ষিপ্ত করতে পারে।
আপনার সংস্থার লোক, পণ্য, মাইলফলক এবং অবস্থান সম্পর্কে তথ্যগুলির একটি মেশিন-পঠনযোগ্য ভিত্তি তৈরি করুন। এটি এআই প্রতিক্রিয়াগুলিতে ভুল উপস্থাপনা এবং হ্যালুসিনেশন প্রতিরোধে সহায়তা করে। পিআর, এসইও এবং ডেটা কৌশল শৃঙ্খলাগুলি দ্রুত রূপান্তর করছে। অনুসন্ধান এবং এআই-উত্পাদিত আউটপুট উভয় ক্ষেত্রেই দৃশ্যমানতার জন্য একীভূত পদ্ধতির তৈরি করতে সামগ্রী, যোগাযোগ এবং ডিজিটাল কৌশল জুড়ে সহযোগিতা করুন।
মানব এবং মেশিন উভয় শ্রোতা জুড়ে দৃশ্যমানতা পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা নতুন দক্ষতা সেট এবং ভূমিকা থাকবে। আমি শুনেছি এখানে তিনটি আকর্ষণীয় ভূমিকা রয়েছে:
- একটি এআই দৃশ্যমানতা কৌশলবিদ হ’ল পিআর, এসইও এবং ডেটা সায়েন্স দক্ষতার সংমিশ্রণে একটি হাইব্রিড ভূমিকা।
- প্রম্পট আর্কিটেক্টস অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের (বিপণন, বিক্রয়, কমস) এবং বাহ্যিক প্রভাব (যেমন, কাস্টম মডেল বা সূক্ষ্ম-টিউনিং এলএলএম সহায়তাকারী) উভয়ের জন্য এআই-উত্পাদিত সামগ্রীকে আকার দেয় এমন প্রম্পটগুলি কারুকাজ এবং পরিশোধনগুলিতে মনোনিবেশ করে।
- এআই এথিক্স এবং ব্র্যান্ডের অখণ্ডতা সীসা নিশ্চিত করে যে এআই দ্বারা উত্পাদিত বা প্রশস্ত হওয়া সামগ্রীগুলি কোম্পানির মান, ব্র্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড এবং নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকাগুলির সাথে একত্রিত করে, বিশেষত অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা বা জননীতির মতো উচ্চ-অংশীদার খাতে।
প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য সুপারিশ
ব্যবসায়ী নেতাদের অবশ্যই মানব শ্রোতা এবং এআই সিস্টেম উভয়ই পরিবেশন করতে সামগ্রী কৌশল সম্পর্কে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। পিআর আর একমাত্র গুঞ্জন তৈরির দিকে মনোনিবেশ করতে পারে না। আপনার ব্র্যান্ডটি মিডিয়া কভারেজ এবং এআই-উত্পাদিত উভয় সামগ্রীতে আপনার ব্র্যান্ডটি নির্ভুলভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শিত হবে তা নিশ্চিত করে এটি অবশ্যই আবিষ্কারযোগ্যতার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে বিকশিত হতে হবে।
উচ্চমানের উপার্জিত মিডিয়া কভারেজ সুরক্ষার দিকে মনোনিবেশ করুন। বিশেষজ্ঞ-চালিত সামগ্রীকে প্রশস্ত করুন যা আপনার ব্র্যান্ডকে স্থানটিতে বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাখে। জেনারেটর এআই উচ্চমানের, বিশ্বস্ত উত্স থেকে টানছে। এবং পরিষ্কার শিরোনাম, ধারাবাহিক মেসেজিং এবং ভাল ট্যাগড ডিজিটাল সম্পদগুলি (যেমন এফএকিউ, ব্যাখ্যামূলক ব্লগ বা প্রেস রিলিজ) ব্যবহার করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন যা কেবল লোকেরা নয়, সহজেই মেশিনগুলি দ্বারা সূচকযুক্ত এবং বোঝা যায়। এআই মডেলগুলি স্পষ্টতা এবং প্রসঙ্গকে মূল্য দেয়।
কীওয়ার্ড, ব্র্যান্ড ভয়েস এবং নির্ভুলতার সাথে ইচ্ছাকৃত হন। আপনি যে সমস্ত কিছু প্রকাশ করেন তা এআই বাস্তুতন্ত্রকে ফিড করে। একটি পডকাস্টের উদ্ধৃতি থেকে একটি বাইলাইন্ড নিবন্ধ পর্যন্ত, ধরে নিন যে এটি ভবিষ্যতের ফলাফলগুলিতে প্রকাশিত, সংক্ষিপ্ত বা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।
জিও কীভাবে পিআর, বিপণন এবং অনুসন্ধানের মধ্যে সম্পর্ককে পুনরায় আকার দেবে
আমি পূর্বাভাস দিয়েছি যে পরবর্তী দুই থেকে তিন বছরে জিও পিআর, বিপণন এবং অনুসন্ধানের মধ্যে সিলোগুলি ভেঙে ফেলবে। পিআর এআই-ভিত্তিক আবিষ্কারের জন্য মূল দৃশ্যমানতা চালক হয়ে উঠবে। যেহেতু জেনারেটর ইঞ্জিনগুলি অনেক ব্যবহারকারীর জন্য traditional তিহ্যবাহী অনুসন্ধানকে প্রতিস্থাপন করে, পিআর মেশিন বোঝার আকার দেবে। মিডিয়া প্লেসমেন্টস, কোটস এবং থট লিডারশিপ আরও বেশি সমালোচনামূলক ডেটা ইনপুট হয়ে উঠবে যা এআই কীভাবে আপনার ব্র্যান্ডের সংক্ষিপ্তসার এবং প্রতিনিধিত্ব করে তা প্রভাবিত করে।
এসইও আখ্যান অপ্টিমাইজেশনে বিকশিত হবে। বিপণনকারীদের ব্র্যান্ড মেসেজিং ধারাবাহিকভাবে কাঠামোগত, বিশ্বাসযোগ্য এবং সমস্ত পাবলিক টাচপয়েন্টগুলিতে শক্তিশালী করা নিশ্চিত করতে হবে। জিওর জন্য কেবল র্যাঙ্কিংয়ের জন্য নয় বরং এআই-উত্পাদিত সামগ্রীতে অনুমান, প্রসঙ্গ এবং সংহতির জন্য অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন হবে।
বিপণন প্রচার থেকে প্রসঙ্গ-বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত হবে। ব্র্যান্ডগুলি অবশ্যই এআই বাস্তুতন্ত্রকে উচ্চ-মানের, উচ্চ-প্রসঙ্গযুক্ত উপকরণগুলির সাথে খাওয়াতে হবে যা কোনও প্ল্যাটফর্ম বা প্রম্পট জুড়ে প্রকাশিত হতে পারে। তার অর্থ বিপণন উত্স কর্তৃপক্ষ, সামগ্রীর অখণ্ডতা এবং দীর্ঘমেয়াদী আবিষ্কারযোগ্যতার জন্য আরও বেশি সময় ব্যয় করবে।
কোনও সংস্থা সর্বদা যা করা হয় তা করে এবং উদ্ভাবনকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে না। জিও এসইওর একটি শক্তিশালী নতুন শাখা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এখন এআই সংক্ষিপ্তসারগুলি অনুসন্ধানের প্রশ্নের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তা দেখার জন্য আপনাকে এটির মূলধন করতে হবে। আপনার ব্র্যান্ডের প্রাপ্য দৃশ্যমানতা পাওয়ার জন্য আপনার নিজস্ব কোর্সটি চার্ট করতে উপরে আলোচিত কৌশল এবং সুপারিশগুলি ব্যবহার করুন।