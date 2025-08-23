You are Here
আপনার প্রিয় খেলোয়াড়ের এমন একটি স্বাক্ষর দক্ষতা কী যা কখনও পুরানো হয় না?
News

আপনার প্রিয় খেলোয়াড়ের এমন একটি স্বাক্ষর দক্ষতা কী যা কখনও পুরানো হয় না?

আপনার প্রিয় খেলোয়াড়ের এমন একটি স্বাক্ষর দক্ষতা কী যা কখনও পুরানো হয় না?

ফুট। নোভাক ইলাস্টোভিক।

আমার জন্য, এটি জোকারের উন্মাদ স্থিতিস্থাপকতা হতে হবে। আমি এখনও কীভাবে তিনি অসম্ভব অবস্থানে (এমনকি হার্ড কোর্টে!) স্লাইড হয়ে পড়েছি এবং কোনওভাবে পরবর্তী শটটির জন্য কোনওভাবেই সুস্থ হয়ে উঠেছে যেমন কিছুই ঘটেনি। লোকটি পুরো বিভক্ত মিড-র‌্যালি করতে পারে এবং রাবারের ব্যান্ডের মতো পিছনে ফিরে যেতে পারে। যে নমনীয়তা + ভারসাম্য? যে কেউ একজন পরিষ্কার বিজয়ীকে আঘাত করার চেষ্টা করছে তার জন্য একটি দুঃস্বপ্ন।

আপনার বাছাই কি? ছবি এবং জিআইএফ ব্যবহার করতে নির্দ্বিধায়। 🤝

/ইউ /প্যাডফুনি দ্বারা জমা দেওয়া
(লিঙ্ক) (মন্তব্য)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।