আপনার বাগান ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত? এই সহায়ক সরঞ্জামগুলি পান

গ্রীষ্ম যখন কাছাকাছি পৌঁছায়, আপনার বাগানের ফসলের জন্য প্রস্তুত করার সময় এসেছে। আপনার সঠিক সরঞ্জামগুলি উপলব্ধ থাকলে ভেষজ, ফুল, ফল এবং শাকসব্জী সংগ্রহ করা অনেক সহজ।
একটি ফসল কাটার ঝুড়ি, কিছু শিয়ার এবং একটি হাঁটু প্যাড ফসল কাটা দ্রুত এবং সহজ করতে সহায়তা করতে পারে। অতিরিক্তভাবে, বাগান গ্লোভস, বাগান করা ছুরি এবং অন্যান্য বাগান করার সরঞ্জামগুলি ফসল কাটার সময়ও সুবিধাজনক।
মূল মূল্য: $ 12.99
বাগান গ্লোভগুলি আপনার হাতগুলি বাগ, কাঁটা এবং শিলা থেকে সুরক্ষিত রেখে ময়লা খনন করা সহজ করে তোলে। আপনি আপনার ব্যক্তিগত পছন্দগুলির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কাপড়ের মধ্যে চয়ন করতে পারেন। বামলাম চামড়া বাগান গ্লোভস একটি টেকসই বিকল্প যা বিভিন্ন ফুলের প্রিন্টে আসে। ওয়ালমার্টে বাগানের গ্লাভসের একটি চার-প্যাক রয়েছে। এগুলি চারটি ভিন্ন ফুলের প্রিন্টে আসে এবং চামড়ার চেয়ে বেশি হালকা ওজনের।
মূল মূল্য: $ 11.98
তাদের ডালপালা এবং দ্রাক্ষালতা থেকে ফল এবং ভেজিগুলি কাটানোর একটি দ্রুত এবং সহজ উপায় ব্যবহার করে ফল এবং ভেজি থাম্ব ছুরি। এই মিনি ছুরিগুলি থিম্বলগুলির সাথে সংযুক্ত থাকে যা আপনি আপনার থাম্ব এবং পয়েন্টার আঙ্গুলের উপরে স্লাইড করেন। আপনি যখন এগুলি পরেছেন, কেবল আপনার আঙ্গুলগুলি একসাথে চিমটি দিন এবং ফল এবং ভেজিগুলি সহজেই তাদের কান্ডগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
মূল মূল্য: $ 35.79
বাগান করা ছুরিগুলি একটি দুর্দান্ত চারপাশে সরঞ্জাম, তবে ফসল কাটার সময় এলে তারা বিশেষত সহায়ক। আপনি আলু, মূলা বা আদা যেমন রুট ভেজি সংগ্রহ করছেন বা তাদের কান্ড থেকে ভেজিগুলি কাটছেন, বাগানের ছুরিগুলি কাজটি সম্পন্ন করে। এই এটাই সেই বাগানের ছুরি কাটার জন্য পাশের একটি ফলক রয়েছে এবং এটি কিছুটা বাঁকানো, যা খননের জন্য আদর্শ।
মূল মূল্য: 19 ডলার
ছাঁটাইয়ের শিয়ারগুলি আপনাকে আপনার বাগানকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সহায়তা করে তবে তারা তাদের ডালপালা থেকে ফল এবং ভেজিগুলি কাটাতেও কাজ করে। এই অ্যামাজন থেকে ছাঁটাইয়ের শিয়ার সেট টাইটানিয়াম ইস্পাত থেকে তৈরি এবং একটি অ্যান্টি-রাস্ট অয়েলে লেপযুক্ত। নন-স্লিপ গ্রিপটি আপনি ফসল কাটা ফুল এবং ভেষজগুলিতে ঘন শাখা বা ডালপালাগুলির জন্য উপযুক্ত।
আপনি যখন আরও সূক্ষ্ম bs ষধি, ভেজি এবং ফুল কেটে নিচ্ছেন, তখন বাগানের কাঁচিগুলির একটি জোড়া বিশেষভাবে সহায়ক। এই তীক্ষ্ণ, টেকসই কাঁচিগুলি আপনার সমস্ত গাছপালা সহজেই পরিচালনা করতে পারে। মিরাকল-গ্রো গার্ডেন কাঁচি ইস্পাত থেকে তৈরি এবং সহজ ব্যবহারের জন্য নন-স্লিপ গ্রিপগুলিতে সজ্জিত। বেয়ারবোনগুলি একজোড়া বাগান কাঁচি তৈরি করে গ্লাভসের সাথে বা ছাড়াই ব্যবহার করা সহজ প্রশস্ত হ্যান্ডলগুলি সহ। তারা পাতলা কাঁচি যা পাতাযুক্ত শাকসব্জী এবং bs ষধিগুলি সংগ্রহের জন্য আদর্শ।
মূল মূল্য: $ 13.99
একটি বাগানের ট্রোয়েল সহ আলু, রসুন, আদা এবং অন্যান্য গ্রাউন্ড গাছপালা এবং শাকসবজি খনন করুন। একটি পেতে অ্যামাজন থেকে ভারী শুল্ক ট্রোয়েলবা একটি পেতে বাগান সরঞ্জাম সেট একটি ট্রোয়েল, কৃষক এবং ট্রান্সপ্ল্যান্টার সহ। ট্রান্সপ্ল্যান্টারটির পাশে পরিমাপ রয়েছে, বসন্ত এলে রোপণ আরও সহজ করে তোলে।
ছোট ফসলগুলির জন্য আদর্শ, এই এপ্রোনগুলি পরতে এবং ফসল কাটা আরও সহজ করে তুলতে আরামদায়ক। An আপ্লুম ফসল কাটার এপ্রোন আপনার কোমরের চারপাশে ফিট করে এবং একটি টেকসই ক্যানভাস উপাদান থেকে তৈরি। এটি মেশিন-ওয়াশযোগ্য, যাতে আপনি এটি ফসলগুলির মধ্যে পরিষ্কার করতে পারেন।
অ্যানথ্রোপোলজিও একটি ফ্যাশনেবল ফসল সংগ্রহ এবং বাগান এপ্রোন তৈরি করে এটিতে আপনার বাগানের সরঞ্জাম এবং আপনার ফসলগুলির জন্য দাগ রয়েছে। ডুলুথ ট্রেডিং কো একটি দ্বৈত বাগান এবং ফসল কাটা স্মোক তৈরি করে এটি একটি হালকা age ষি সবুজ বা ফুলের প্যাটার্নে আসে। ফসল কাটার জন্য স্মোকের নীচের অংশটি পকেটে উঠে যায়।
মূল মূল্য: $ 28.99
যদি আপনাকে মাটির বাইরে থেকে রুট ভেজিগুলি খনন করতে বা ভেষজগুলি কাটাতে হাঁটতে হয় তবে এটি আপনার হাঁটুতে টোল নিতে পারে। একটি হাঁটু প্যাড আপনার জয়েন্টগুলিতে চাপ উপশম করতে সহায়তা করে। আপনি হিসাবে সহজ যেতে পারেন অ্যামাজন থেকে এই হাঁটু গেড়েযা বিভিন্ন রঙে আসে এবং এটি একটি হালকা ওজনের, সহজেই স্টোর বিকল্প। এছাড়াও আছে হাঁটু বেঁধে বেঞ্চ এটি পপ আপ এবং হ্যান্ডলগুলি রয়েছে যা উপরে উঠতে সহজ করে তোলে। এই বেঞ্চগুলি সহজেই পৌঁছানোর জন্য বাগানের সরঞ্জামগুলির জন্য স্টোরেজ সহ আসে।