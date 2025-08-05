You are Here
আপনার বাগান ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত? এই সহায়ক সরঞ্জামগুলি পান
News

আপনার বাগান ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত? এই সহায়ক সরঞ্জামগুলি পান

ফসল কাটার ঝুড়ি, বাগান কাঁচি, হাঁটু গেড়ে প্যাড এবং অন্যান্য বাগানের সরঞ্জামগুলির সাহায্যে আপনার বাগান সংগ্রহ করুন। (ইস্টক)

গ্রীষ্ম যখন কাছাকাছি পৌঁছায়, আপনার বাগানের ফসলের জন্য প্রস্তুত করার সময় এসেছে। আপনার সঠিক সরঞ্জামগুলি উপলব্ধ থাকলে ভেষজ, ফুল, ফল এবং শাকসব্জী সংগ্রহ করা অনেক সহজ।

একটি ফসল কাটার ঝুড়ি, কিছু শিয়ার এবং একটি হাঁটু প্যাড ফসল কাটা দ্রুত এবং সহজ করতে সহায়তা করতে পারে। অতিরিক্তভাবে, বাগান গ্লোভস, বাগান করা ছুরি এবং অন্যান্য বাগান করার সরঞ্জামগুলি ফসল কাটার সময়ও সুবিধাজনক।

মূল মূল্য: $ 12.99

ফসল কাটার সময় আপনার হাত রক্ষা করুন। (অ্যামাজন)

বাগান গ্লোভগুলি আপনার হাতগুলি বাগ, কাঁটা এবং শিলা থেকে সুরক্ষিত রেখে ময়লা খনন করা সহজ করে তোলে। আপনি আপনার ব্যক্তিগত পছন্দগুলির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কাপড়ের মধ্যে চয়ন করতে পারেন। বামলাম চামড়া বাগান গ্লোভস একটি টেকসই বিকল্প যা বিভিন্ন ফুলের প্রিন্টে আসে। ওয়ালমার্টে বাগানের গ্লাভসের একটি চার-প্যাক রয়েছে। এগুলি চারটি ভিন্ন ফুলের প্রিন্টে আসে এবং চামড়ার চেয়ে বেশি হালকা ওজনের।

আপনি যদি একজন অ্যামাজন প্রাইম সদস্যআপনি আপনার দরজায় পাঠানো এই বাগান আইটেমগুলি ASAP পেতে পারেন। আপনি পারেন যোগদান বা 30 দিনের বিনামূল্যে ট্রায়াল শুরু করুন আজ আপনার কেনাকাটা শুরু করতে।

মূল মূল্য: $ 11.98

এই থাম্ব ছুরিগুলি দিয়ে তাদের কান্ড থেকে সহজেই ফল এবং ভেজিগুলি কেটে নিন। (অ্যামাজন)

তাদের ডালপালা এবং দ্রাক্ষালতা থেকে ফল এবং ভেজিগুলি কাটানোর একটি দ্রুত এবং সহজ উপায় ব্যবহার করে ফল এবং ভেজি থাম্ব ছুরি। এই মিনি ছুরিগুলি থিম্বলগুলির সাথে সংযুক্ত থাকে যা আপনি আপনার থাম্ব এবং পয়েন্টার আঙ্গুলের উপরে স্লাইড করেন। আপনি যখন এগুলি পরেছেন, কেবল আপনার আঙ্গুলগুলি একসাথে চিমটি দিন এবং ফল এবং ভেজিগুলি সহজেই তাদের কান্ডগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মূল মূল্য: $ 35.79

একটি বাগান করা ছুরি একটি চারদিকে সরঞ্জাম যা আপনাকে খনন এবং ফসল সংগ্রহ করতে সহায়তা করে। (অ্যামাজন)

বাগান করা ছুরিগুলি একটি দুর্দান্ত চারপাশে সরঞ্জাম, তবে ফসল কাটার সময় এলে তারা বিশেষত সহায়ক। আপনি আলু, মূলা বা আদা যেমন রুট ভেজি সংগ্রহ করছেন বা তাদের কান্ড থেকে ভেজিগুলি কাটছেন, বাগানের ছুরিগুলি কাজটি সম্পন্ন করে। এই এটাই সেই বাগানের ছুরি কাটার জন্য পাশের একটি ফলক রয়েছে এবং এটি কিছুটা বাঁকানো, যা খননের জন্য আদর্শ।

এই 7 টি বাগানের আনুষাঙ্গিক দিয়ে বাগান রক্ষণাবেক্ষণ আরও সহজ করুন

মূল মূল্য: 19 ডলার

শিয়ারগুলি আপনাকে ঘন কান্ড কাটাতে সহায়তা করে। (অ্যামাজন)

ছাঁটাইয়ের শিয়ারগুলি আপনাকে আপনার বাগানকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সহায়তা করে তবে তারা তাদের ডালপালা থেকে ফল এবং ভেজিগুলি কাটাতেও কাজ করে। এই অ্যামাজন থেকে ছাঁটাইয়ের শিয়ার সেট টাইটানিয়াম ইস্পাত থেকে তৈরি এবং একটি অ্যান্টি-রাস্ট অয়েলে লেপযুক্ত। নন-স্লিপ গ্রিপটি আপনি ফসল কাটা ফুল এবং ভেষজগুলিতে ঘন শাখা বা ডালপালাগুলির জন্য উপযুক্ত।

আরও সুনির্দিষ্ট কাটার জন্য, একজোড়া বাগান কাঁচি ধরুন। (ওয়ালমার্ট)

আপনি যখন আরও সূক্ষ্ম bs ষধি, ভেজি এবং ফুল কেটে নিচ্ছেন, তখন বাগানের কাঁচিগুলির একটি জোড়া বিশেষভাবে সহায়ক। এই তীক্ষ্ণ, টেকসই কাঁচিগুলি আপনার সমস্ত গাছপালা সহজেই পরিচালনা করতে পারে। মিরাকল-গ্রো গার্ডেন কাঁচি ইস্পাত থেকে তৈরি এবং সহজ ব্যবহারের জন্য নন-স্লিপ গ্রিপগুলিতে সজ্জিত। বেয়ারবোনগুলি একজোড়া বাগান কাঁচি তৈরি করে গ্লাভসের সাথে বা ছাড়াই ব্যবহার করা সহজ প্রশস্ত হ্যান্ডলগুলি সহ। তারা পাতলা কাঁচি যা পাতাযুক্ত শাকসব্জী এবং bs ষধিগুলি সংগ্রহের জন্য আদর্শ।

মূল মূল্য: $ 13.99

ট্রোয়েলস আপনাকে মূল শাকসব্জী খনন করতে সহায়তা করে। (অ্যামাজন)

একটি বাগানের ট্রোয়েল সহ আলু, রসুন, আদা এবং অন্যান্য গ্রাউন্ড গাছপালা এবং শাকসবজি খনন করুন। একটি পেতে অ্যামাজন থেকে ভারী শুল্ক ট্রোয়েলবা একটি পেতে বাগান সরঞ্জাম সেট একটি ট্রোয়েল, কৃষক এবং ট্রান্সপ্ল্যান্টার সহ। ট্রান্সপ্ল্যান্টারটির পাশে পরিমাপ রয়েছে, বসন্ত এলে রোপণ আরও সহজ করে তোলে।

আপনার বাড়ির উঠোনের জন্য 10 সাশ্রয়ী মূল্যের বাগান শেড

আপনি যখন ফসল কাটার অ্যাপ্রোন পরেন তখন ফসল কাটা সহজ। (অ্যামাজন)

ছোট ফসলগুলির জন্য আদর্শ, এই এপ্রোনগুলি পরতে এবং ফসল কাটা আরও সহজ করে তুলতে আরামদায়ক। An আপ্লুম ফসল কাটার এপ্রোন আপনার কোমরের চারপাশে ফিট করে এবং একটি টেকসই ক্যানভাস উপাদান থেকে তৈরি। এটি মেশিন-ওয়াশযোগ্য, যাতে আপনি এটি ফসলগুলির মধ্যে পরিষ্কার করতে পারেন।

অ্যানথ্রোপোলজিও একটি ফ্যাশনেবল ফসল সংগ্রহ এবং বাগান এপ্রোন তৈরি করে এটিতে আপনার বাগানের সরঞ্জাম এবং আপনার ফসলগুলির জন্য দাগ রয়েছে। ডুলুথ ট্রেডিং কো একটি দ্বৈত বাগান এবং ফসল কাটা স্মোক তৈরি করে এটি একটি হালকা age ষি সবুজ বা ফুলের প্যাটার্নে আসে। ফসল কাটার জন্য স্মোকের নীচের অংশটি পকেটে উঠে যায়।

আরও ডিলের জন্য, দেখুন www.foxnews.com/deals

মূল মূল্য: $ 28.99

আপনার হাঁটুর ক্লান্ত করবেন না, ফসল কাটার সময় একটি হাঁটুর প্যাড ব্যবহার করুন। (অ্যামাজন)

যদি আপনাকে মাটির বাইরে থেকে রুট ভেজিগুলি খনন করতে বা ভেষজগুলি কাটাতে হাঁটতে হয় তবে এটি আপনার হাঁটুতে টোল নিতে পারে। একটি হাঁটু প্যাড আপনার জয়েন্টগুলিতে চাপ উপশম করতে সহায়তা করে। আপনি হিসাবে সহজ যেতে পারেন অ্যামাজন থেকে এই হাঁটু গেড়েযা বিভিন্ন রঙে আসে এবং এটি একটি হালকা ওজনের, সহজেই স্টোর বিকল্প। এছাড়াও আছে হাঁটু বেঁধে বেঞ্চ এটি পপ আপ এবং হ্যান্ডলগুলি রয়েছে যা উপরে উঠতে সহজ করে তোলে। এই বেঞ্চগুলি সহজেই পৌঁছানোর জন্য বাগানের সরঞ্জামগুলির জন্য স্টোরেজ সহ আসে।

ক্রিস্টোফার মারে ফক্স নিউজের একজন বাণিজ্য লেখক যিনি আউটডোর গিয়ার, ডিআইওয়াই প্রকল্প, গ্রিলস, পোষা প্রাণীর পণ্য এবং অটো অবশ্যই অবশ্যই বিষয়গুলিতে বিশেষী।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts