আপনার বাড়িকে শীতল করতে আপনার কি পোর্টেবল এসি কিনতে হবে? এই গ্রীষ্মে একটি পরীক্ষা করার পরে আমার রায়

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ইকোফ্লো ওয়েভ 3 হ’ল একটি পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার এবং হিটার যা নিজস্বভাবে $ 1,299 এবং অ্যাড-অন ব্যাটারি সহ $ 2,299।
- এটি একটি পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার এবং হিটার যা এর পূর্বসূরীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী
- এটি ক্যাম্পিং, আরভিং এবং এমনকি একটি চিমটি সাহায্য করার জন্য অফ-গ্রিডও প্রস্তুত।
- তরঙ্গ 3 দামি, কিছু সেটিংসে জোরে, এবং চরম তাপ, সরাসরি সূর্য বা তাঁবু শিবিরে তেমন দক্ষ নয়।
আরও গভীরতর জেডডনেট টেক কভারেজ পান: আমাদের পছন্দসই গুগল উত্স হিসাবে যুক্ত করুন ক্রোম এবং ক্রোমিয়াম ব্রাউজারগুলিতে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অংশ এখনই সিজল করছে, চরম উত্তাপের সতর্কতাগুলি থেকে ক্রমাগত সংবাদ এবং আমাদের ফোনগুলিতে ঝলকানি থেকে বাঁচতে অক্ষম। দশ বছর ধরে মরুভূমির কাছে থাকাকালীন আমি নিয়মিত ট্রিপল-অঙ্কের তাপমাত্রা অনুভব করি। তবে আমাদের মধ্যে অনেকে বর্তমানে পূর্ব উপকূলে যে 60০% এর উপরে আর্দ্রতার মাত্রা সহ 100+ তাপমাত্রার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে।
এছাড়াও: এই 7 টি সাধারণ গৃহস্থালীর ডিভাইসগুলি আনপ্লাগ করা আমার বিদ্যুতের বিলকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে
অনেক দুর্ভাগ্যজনক আমেরিকানদের মতো, দুটি ওভার ওয়ার্কড এয়ার কন্ডিশনার ইউনিটগুলির মধ্যে একটির মধ্যে একটি আমাদের সর্বশেষ তাপ তরঙ্গ চলাকালীন ঝুলিয়ে রেখেছিল। এইচভিএসি মেরামত সংস্থাগুলি পরিষেবার অনুরোধে জলাবদ্ধ হয়, এবং আমরা লড়াই করে যাচ্ছিলাম, তাই আমি এটি টেনে এনেছি ইকোফ্লো ওয়েভ 3।
এই পোর্টেবল ইউনিটটি তার পূর্বসূরী, ওয়েভ 2 থেকে একটি আপগ্রেড এবং এতে অটো, ডিহমিডিফাই, ঘুম এবং পিইটি মোড রয়েছে। তুলনামূলকভাবে ভারী হওয়া ছাড়াও (আপনি যখন একটি ব্যাটারি যুক্ত করেন তখন 50 পাউন্ডেরও বেশি), ওয়েভ 3 সেট আপ করা এবং ইকোফ্লো মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটিতে সংযোগ করা সহজ। ডিভাইসটি আপনার ফোনের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ওয়াই-ফাই এবং ব্লুটুথ ব্যবহার করে, যা আপনি তারপরে রিমোট কন্ট্রোল হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন এবং সেটিংস সামঞ্জস্য করতে আপনাকে সুবিধার একটি অতিরিক্ত স্তর প্রদান করতে পারেন।
আমি কয়েক সপ্তাহের জন্য ইকোফ্লো ওয়েভ 3 বিক্ষিপ্তভাবে পরীক্ষা করে দেখছি, তবে গ্রীষ্মের উত্তাপের চারপাশে ঘোরার পরে এটি আরও ধর্মীয়ভাবে ব্যবহার শুরু করেছি।
আমার স্বামীর হোম অফিসটি সু-অন্তর্নিহিত এবং সাউন্ডপ্রুফ, তবে এটি এমন একটি সংযোজন যা বাড়ির বিদ্যমান এইচভিএসি সিস্টেমে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং এতে কোনও উইন্ডো নেই। ফলস্বরূপ, এটি গ্রীষ্মে খুব গরম এবং শীতকালে খুব ঠান্ডা হয়ে যায়।
গ্রীষ্মের কুকুরের দিনগুলি শুরু হওয়ার পরে এই ঘরটি ওয়েভ 3 পরীক্ষা করার জন্য দুর্দান্ত জায়গা হিসাবে পরিণত হয়েছিল। রুট কর্ডগুলির জন্য প্রাচীরের মধ্যে নির্মিত একটি বিদ্যমান উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এক্সস্টাস্ট ভেন্টকে রাউটিং করে, ওয়েভ 3 সফলভাবে তাপমাত্রাকে এক ঘন্টার মধ্যে প্রায় 20 ডিগ্রি কমিয়ে দেয়।
এটি যতক্ষণ না ডিভাইসটি চালিত ছিল ততক্ষণ সেট তাপমাত্রা বজায় রেখেছে। ম্যাক্স মোডে ব্যবহার করার সময় ব্যাটারিটি কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল, এটি সর্বোচ্চ সেটিং, তবে আপনি যখন এটি ইকো মোডে ব্যবহার করেন তখন আপনি এটি আট ঘন্টা পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেন।
এছাড়াও: আমার এসি সিস্টেম ঠান্ডা বাতাস বইছে না – বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করেন এমন 5 টি সহজ এবং দ্রুত সংশোধন
আমি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্মিত নয় এমন স্থান এবং জায়গাগুলির উপরে অন্তরক অঞ্চলগুলির জন্য ইকোফ্লো ওয়েভ 3 সেরা উপযুক্ত পেয়েছি। এটি একটি সহায়ক আরামের ব্যবস্থা, তবে একটি আপনার সুরক্ষার জন্য নির্ভর করা উচিত নয়।
ওয়েভ 3 এর পূর্বসূরীর চেয়ে আরও শক্তিশালী, তবে এটি একটি পূর্ণ আকারের এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে নয়। এটিতে শীতল হওয়ার জন্য 6,100 বিটিইউ এবং হিটিংয়ের জন্য 6,800 বিটিইউ রয়েছে যা প্রাচীর-মাউন্টড ইউনিটের প্রায় অর্ধেক ক্ষমতা যা দামের এক তৃতীয়াংশের জন্য ব্যয় করে। সুতরাং আপনি ওয়েভ 3 এর বহনযোগ্যতার সুবিধার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করছেন, বিশেষত যখন ব্যাটারি এবং পোর্টেবল সৌর প্যানেলগুলির সাথে যুক্ত হন।
সেই সুবিধার মূল্য মূল্য মূল্য নির্ধারণের জন্য মূলত পৃথক ব্যবহারের ক্ষেত্রে।
আমাদের উপরের দিকে এ/সি তাপের তরঙ্গের মাঝখানে প্রস্থান করার পরে, দিনের বেলা আমার বাচ্চাদের খেলার ঘর এবং রাতে একটি শয়নকক্ষকে শীতল করতে আমাকে একটি টেস্টিং ইউনিট থেকে ওয়েভ 3 টি পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছিল। The top floor, where the heat concentrates during summer, reached up to 93 degrees, with the outdoor temperature at 102 degrees.
এছাড়াও: আমি উত্তাপটি মারছি এবং এই গ্রীষ্মে এই 5 টি গ্যাজেটগুলি পুলটিতে নিয়ে যাচ্ছি
আমার বাচ্চারা গ্রীষ্মের বিরতির জন্য বাড়িতে রয়েছে এবং তারা তাদের খেলার ঘরে সময় কাটাতে পছন্দ করে, এতে তাদের সমস্ত খেলনা, নৈপুণ্য সরবরাহ এবং একটি টিভি রয়েছে, তবে সেখানে 90 ডিগ্রি ছিল যখন তারা এটি করতে পারেনি। আমি প্লে রুমের একটি টেবিলে ওয়েভ 3 সেট আপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ইউনিটের সাথে অন্তর্ভুক্ত স্টেনসিলটি ব্যবহার করে উইন্ডোটির জন্য ফোমের একটি টুকরো কেটে ফেলব।
আমি তখন ফোমের টুকরো দিয়ে ইনলেট এবং এক্সস্টাস্ট নালীগুলি রুট করেছি এবং ঘরের তাপমাত্রা 86 থেকে 75 ডিগ্রি থেকে আনতে ওয়েভ 3 চালিয়েছি। ইনলেট নালীটি তাজা বাইরের বাতাসকে টানছে, যখন এক্সস্টাস্ট শীতল প্রক্রিয়া থেকে গরম বাতাসকে ভেন্ট করে। আমি ঘনত্বের সময় সংগৃহীত জলটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য উইন্ডোটির বাইরে ড্রেন লাইনটিও চালিয়েছিলাম।
স্বীকার করা যায়, ওয়েভ 3 একাধিকবার দক্ষতার সাথে ঘরটি শীতল করতে সংগ্রাম করেছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি এক উপলক্ষে 20 মিনিটের মধ্যে তাপমাত্রা 82 ডিগ্রি নেমে এসেছিল, তবে তারপরে 78 78 এ পৌঁছতে এক ঘন্টা সময় লেগেছিল। ইউনিটটি তখন সেই টেম্পটি বজায় রেখেছিল, এমনকি 75 এ সেট করা থাকলেও। এই সময়ে, বাইরের তাপমাত্রা 96 ডিগ্রি ছিল, মধ্যাহ্নের সূর্যটি ওয়েভ 3 এর পাশের উইন্ডোতে জ্বলজ্বল করে।
এটি এবং অন্যান্য পরীক্ষাগুলি আমাকে বুঝতে পেরেছিল যে তরঙ্গ 3 এর শীতল করার ক্ষমতাটি তাপ তরঙ্গের মতো চরম পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ। আমি শীতের মাসগুলিতে কীভাবে গরমটি সম্পাদন করে তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।
এছাড়াও: এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আউটেজ চলাকালীন আমার ফ্রিজটি চালিয়ে যায়
তবুও, 78 ডিগ্রি আমার বাচ্চাদের জন্য অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত, বিশেষত যখন তারা সকলেই ওয়েভ 3 এর সাথে ঘরে ছিল They তারা রেসট্র্যাকগুলি স্থাপন এবং কারুশিল্পগুলি করতে ঘুঘু করে, আমার স্বামী এবং আমাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে সক্ষম করে।
এ কারণে, আমি আপনার পোষা প্রাণীটিকে একটি গরম গাড়িতে সুরক্ষিত রাখতে ইকোফ্লো দ্বারা বিজ্ঞাপনিত পোষা মোডের উপর নির্ভর করব না। এই পোষা মোডটি যখন আপনার গাড়ীতে আপনার তরঙ্গ 3 এবং আপনার পোষা প্রাণী থাকে তখন তার জন্য বোঝানো হয় এবং আপনাকে আপনার ফিউরি বন্ধুকে পিছনে ফেলে রাখতে হবে। যখন ইএফ ওয়েভ 3 77 77 ডিগ্রি বা তার বেশি তাপমাত্রা সনাক্ত করে, তখন আপনার পোষা প্রাণীর অতিরিক্ত গরম থেকে রোধ করতে এটি শীতল হতে শুরু করে।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
দ্য ইকোফ্লো ওয়েভ 3 অফ-গ্রিড অ্যাডভেঞ্চারারদের জন্য নির্মিত, ভ্যান লাইফার, আরভার্স, বোটার বা ক্ষুদ্র বাড়ির বাসিন্দাদের কিনা। যাইহোক, এটি জরুরী পরিস্থিতিতে আপনি যে ডিভাইসটি পৌঁছেছেন তা বোঝানো নয়। এর কার্যকারিতা চরম পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ, তাই আমি ট্রিপগুলি আরও আরামদায়ক করার জন্য এটি সুপারিশ করব, হিট স্ট্রোক বা হাইপোথার্মিয়া রোধ না করে।
এটি একটি ব্যবহারিক ডিভাইস, ওয়েভ 2 এর উপর উন্নত পারফরম্যান্স এবং সৌর শক্তি ব্যবহার করে এটি চার্জ করার ক্ষমতা সহ, তবে এটি বেশ ব্যয়বহুল। এটি প্রায় 175 বর্গফুট পর্যন্ত কার্যকর তবে বৃহত্তর অঞ্চলে লড়াই করতে পারে।