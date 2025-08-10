আপনার বালদুরের গেট 3 প্লেথ্রু সতেজ করার জন্য 10 টি অনন্য উপায়

বালদুরের গেট 3 সম্প্রতি তার দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপন করেছে, এবং গেমটির প্রতি ভালবাসা এবং এর বিকাশকারীরা এখনও শক্তিশালী চলছে। হাজার হাজার খেলোয়াড় খেলাটি ভিতরে এবং বাইরে জেনে থাকা সত্ত্বেও, ভক্তরা সমস্ত কিছুর দ্বারা মনমুগ্ধ হয়ে থাকে বিজি 3 অফার করতে হবে।
গেমটি এত দিন স্পটলাইটে থাকার সাথে সাথে অনেক খেলোয়াড় এর বেশিরভাগ মূল বৈশিষ্ট্যগুলি শেষ করেছে, তবে অন্যরা এখনও এখনও আরও গোপনীয়তা উন্মোচন করছে। আপনি যদি তাদের মধ্যে থাকেন তবে যারা দেখতে পান যে তাদের প্রচারগুলি ধীরে ধীরে বাসি হয়ে উঠছে, আপনার পরবর্তী প্লেথ্রুকে সতেজ করার জন্য এখানে কয়েকটি ধারণা দেওয়া হল।
অপ্রত্যাশিত ক্রমে অনুসন্ধানগুলি করুন
একবার আপনি কিছু নির্দিষ্ট অনুসন্ধানে পছন্দসই পদ্ধতির উপর স্থির হয়ে গেলে, পরবর্তী প্লেথ্রুগুলিতে সেই কাঠামোটি পুনরাবৃত্তি করা সহজ। তবে, তবে বালদুরের গেট 3 বেশিরভাগ কোয়েস্ট টাইমলাইনগুলির সাথে নমনীয়সুতরাং আপনি যে কোনও ক্রমে প্রতিটি আইনের মধ্যে বেশিরভাগ উদ্দেশ্যগুলি মোকাবেলা করতে পারেন।
ইভেন্টগুলির ক্রমটি স্যুইচ করা আপনাকে আপনি সবচেয়ে বেশি কী করতে চান সেদিকে মনোনিবেশ করার অনুমতি দিতে পারে বা এমন কিছু আইটেমগুলিতে আপনার হাত পেতে পারে যা আপনাকে সাধারণত আরও বেশি অপেক্ষা করতে হয়। উদাহরণস্বরূপগব্লিন নেতাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে আপনি আন্ডারডার্ক বা মাউন্টেন পাসটি দেখতে পারেন, মানে আপনি পান্না গ্রোভকে ডিফেন্ড করতে পারেন অ্যাডাম্যান্টাইন স্প্লিন্ট আর্মার।
আন্ডারডার্কে প্রবেশের জন্য আপনাকে টিফ্লিং (বা গব্লিন) পার্টিতে অংশ নিতে হবে নাএবং আপনি সেখানে নিজেকে সেখানে খুঁজে পেতে পারেন যে ব্লাড গ্রামের নীচে ফিসফিসার গভীরতায় গর্তের মধ্য দিয়ে পড়ার পরে। গেমের পরে, আপনি গোরটাশের আগে অরিনের সাথে লড়াই করতে এবং এখনও তার শিকারকে উদ্ধার করতে বেছে নিতে পারেন – যদি ডাইস আপনার পক্ষে থাকে।
সিদ্ধান্ত নিতে আসল ডাইস রোল করুন
আপনি যদি নিজের অভিজ্ঞতাটিকে পুরোপুরি এলোমেলো করতে চান তবে আপনার সিদ্ধান্তগুলি তৈরি করতে আসল ডাইস ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। কোন সংলাপের বিকল্পটি বেছে নেবেন, কোন অঞ্চলটি পরবর্তীতে যেতে হবে বা এমনকি কোন সহচরকে সাথে আনতে হবে তা নির্ধারণ করতে রোল করুন। এটি আপনাকে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ঠেলে দিতে পারে, আপনাকে অস্বাভাবিক দলীয় সংমিশ্রণের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য করতে এবং এমন গল্প তৈরি করতে বাধ্য করতে পারে যা আপনি নিজেরাই কখনও পরিকল্পনা করেন না।
মোড যুক্ত করুন
আপনার প্রচারণায় কিছু নতুন জীবন শ্বাস নেওয়ার একটি সুস্পষ্ট উপায় মোডিং একটি সুস্পষ্ট উপায়, এবং কয়েকটি পছন্দ অ্যাড-অন চেষ্টা করার পরে, আপনি কখনই ভ্যানিলা গেমপ্লেতে ফিরে আসতে পারবেন না। নেক্সাস সৃজনশীল মোডগুলির একটি বিশাল গ্রন্থাগার সরবরাহ করার সময়, লারিয়ান ইন-গেম মোড ম্যানেজারের সাথে প্রক্রিয়াটি আগের চেয়ে সহজ করে তুলেছে, আপনাকে খুব বেশি ঝামেলা ছাড়াই আপনার অ্যাডভেঞ্চারটি কাস্টমাইজ করতে দেয়।
আপনি নিজের অভিজ্ঞতাটি পুরোপুরি পুনর্বিবেচনা করতে চান বা গেমের বিরক্তিকর দিকগুলি সামান্য টুইট করতে চান যা আপনাকে নতুন রান শুরু করতে বাধা দিতে পারে, মোড ম্যানেজার আপনাকে covered েকে রেখেছে। জনপ্রিয় পরিবর্তনগুলি জনপ্রিয় পরিবর্তনগুলি কার্যকর করতে পছন্দ করে ওজনহীন সোনার/আইটেমগুলির মধ্যে রয়েছে, প্রসারিত শিবিরের পোশাকের বিকল্পগুলি, বর্ধিত চরিত্রের কাস্টমাইজেশন এবং অতিরিক্ত এনকাউন্টার।
রোম্যান্স একটি চরিত্র আপনি সাধারণত শিবিরে ছেড়ে যান
আপনি আপনার পার্টিতে আপনার সাথে যে সঙ্গী বেছে নেবেন তারা আপনার অভিজ্ঞতায় একটি বিশাল পার্থক্য আনতে পারে আপনার ক্রিয়া সম্পর্কে তাদের ব্যানার এবং ভাষ্য সহ। যদি এমন কোনও চরিত্র থাকে যা আপনি প্রায়শই ক্যাম্পে উপেক্ষা করেন বা চলে যান, তাদের রোম্যান্স রুটটি অন্বেষণ করা তাদের সম্পর্কে আরও জানার এক দুর্দান্ত উপায় – আপনি দেখতে পাবেন যে তারা আপনার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।
তাদের ডিফল্ট বিল্ডগুলিতে লেগে থাকা আপনাকে নতুন পার্টির রচনাগুলি নিয়ে পরীক্ষা করতে অনুরোধ করতে পারে এবং ক্লাসগুলির সাথে যুদ্ধের কৌশলগুলি আপনি অতীতে খুব বেশি মন দেননি।
মজাদার কথোপকথনের চেয়ে সুরক্ষার অগ্রাধিকার দেওয়া বন্ধ করুন
যখন এটি পছন্দ করে বালদুরের গেট 3, প্লেয়ারবেসের সর্বদা একটি বড় অংশ রয়েছে যা সর্বদা কোনও “গড়” কথোপকথনের বিকল্পগুলি বেছে নেওয়া থেকে দূরে সরে যাবে সাহাবীদের অনুভূতিতে আঘাত করার ভয়ে এবং আমি বলতে পারি না যে আমি নিজেই এর জন্য দোষী নই। যাইহোক, প্রতিটি প্লেথ্রুতে একই কথোপকথন করা সম্ভবত নিজেকে বিরক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায়।
যদিও এটি দেখতে পারে যে এই অস্বীকৃতি আইকনটি পপ আপটি দেখতে পারে, যদি না আপনি বিশেষত নিষ্ঠুর কিছু না করেন তবে এটি প্রায়শই কেবল একটি নাবালিক -1 জরিমানা যা আপনার সম্পর্ককে অর্থপূর্ণভাবে প্রভাবিত করবে না। আপনার রোলপ্লেতে সত্যতা এবং বিভিন্নতার জন্য অনুমোদনের স্লাইভ বাণিজ্য করতে ভয় পাবেন না।
একটি রোলপ্লে থিম চয়ন করুন এবং এটির সাথে লেগে থাকুন
বালদুরের গেট 3 প্লেয়ার সৃজনশীলতার সাথে সাফল্য অর্জন করে, তাই একটি প্রচারে নিমগ্ন হওয়ার অন্যতম সেরা উপায় হ’ল আপনার চরিত্রের একটি ভাল ধারণা পাওয়া। একটি অনন্য রোলপ্লে আইডিয়া নির্বাচন করা এবং এটির সাথে লেগে থাকা আপনার টাভকে এ পিসির মতো আরও অনুভব করতে পারে রিয়েল ডিএনডি টেবিল, আপনার প্রচারকে আরও সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত গল্পে পরিণত করা।
একটি মজাদার এবং সহজ ধারণা নিয়ে কাজ করা বাধ্যতামূলক মিথ্যাবাদী হিসাবে খেলছে, যখন আপনি অন্য বিকল্পগুলির বাইরে চলে যান তখন কেবল কখনও সত্য বলা। অন্যদিকে, আপনি নিজেকে নিয়মিতভাবে সত্য বলার জন্য নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন, আপনাকে এমন কঠিন পরিস্থিতি থেকে লড়াই করতে বাধ্য করে যা আপনি সাধারণত আপনার পথে ঘুরে বেড়াতে পারেন।
আপনি বিদ্যমান কিছু লোর থেকেও কাজ করতে পারেন বিজি 3 একটি চরিত্র তৈরি করা – সম্ভবত আপনার টিএভি জ্বলন্ত মুষ্টির প্রাক্তন সদস্য হতে পারে, বা আপনি এমনকি নায়কদের উপর ভিত্তি করে একটি চরিত্র তৈরি করতে পারেন বিজি 3এর প্রিকোয়েল, বালদুরের গেটে রক্ত।
একটি ভিন্ন উত্স চরিত্র খেলুন
এত বেশি খেলোয়াড় কেন কাস্টম চরিত্রগুলির দিকে ঝুঁকছে তা দেখতে সহজ বিজি 3, তবে প্রিমেড উত্স চরিত্রগুলির কাছে অফার করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। আপনি যদি এখনও অন্ধকারের তাগিদ হিসাবে খেলতে চেষ্টা না করেন তবে এটি খুব মূল্যবান। গেমের লোরে একটি সংজ্ঞায়িত স্থান অর্জনের সময় আপনি এখনও আপনার উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজ করতে এবং তৈরি করতে পারেন।
সঙ্গী হিসাবে আপনি সাধারণত যে চরিত্রগুলি পূরণ করবেন সেগুলিও নায়ক হিসাবে ভারীভাবে আন্ডাররেটেড। তাদের সকলেরই অনন্য কথোপকথনের বিকল্প, শেষ এবং কাটসিসিন রয়েছে যা বেশিরভাগ খেলোয়াড় মিস করে। গ্যাল একটি বিশেষ দুর্দান্ত উত্স চরিত্র যা বেছে নিতে পারে, যেহেতু আপনি তার “পোষা” ট্রেসিম, তারা, অনেক আগে দেখা করতে পারেন।
আপনার সঙ্গীদের সম্মান করুন
আপনি যদি আপনার সাধারণ পার্টির লাইনআপে খুশি হন তবে এখনও জিনিসগুলি কাঁপতে চান, আপনার সঙ্গীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে সম্মান করার চেষ্টা করুন – বিশেষত যেগুলি তাদের ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পূর্ণ সংঘর্ষ করে। এটি নতুন যুদ্ধ গতিশীলতা এবং প্রায়শই কিছু হাসিখুশি মুহুর্ত তৈরি করার একটি মজাদার উপায়।
আমি বর্তমানে গেলের সাথে বর্বর হিসাবে একটি প্রচারণা চালাচ্ছি, এবং তার বিশ্রী, অর্ধ-প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুদ্ধের গর্জন কখনই আমাকে হাসতে ব্যর্থ হয় না। বার্ড হিসাবে লা’জেল একটি ক্লাসিক পছন্দ, তবে আমি বার্ড হিসাবে মিন্থারাও যথেষ্ট পরিমাণে পেতে পারি না – ক্রমাগত তাকে ব্যবহার করার জন্য পান দুষ্ট বিদ্রোহী তার জন্য সমস্ত উপযুক্ত মনে হয়।
একটি কো-অপ গেম চালান
খেলছি বিজি 3 বন্ধুদের সাথে গেমটি অনেক বাস্তবের মতো প্রাণবন্ত করে তোলে ডি অ্যান্ড ডি সেশন, তবে একটি অন্তর্নির্মিত অন্ধকূপ মাস্টার সহ। যুদ্ধের কৌশলগুলি পরিকল্পনা করার জন্য এবং আখ্যানগত সিদ্ধান্তগুলি এককভাবে খেলার থেকে খুব আলাদা মনে হয় এবং প্রায়শই কিছু আশ্চর্যজনক বিশৃঙ্খলা মুহুর্তের দিকে পরিচালিত করে।
যদি আপনি আরও তিনজনের সাথে খেলার পরিকল্পনা করছেন তবে সচেতন হন যে শ্যাডোহার্টের গল্পটি শেষ করে নিজেকে লক করা এড়াতে আপনার পার্টির সাইজের বৃদ্ধি মোডের প্রয়োজন হবে।
এমনকি যদি আপনি শ্যাডোহার্টের জন্য খুব বেশি যত্ন না করেন তবে এই মোডটি সাধারণভাবে আপনার সঙ্গীদের অনুসন্ধানগুলি সুচারুভাবে সম্পূর্ণ করতে একটি দুর্দান্ত সহায়তা। আপনি যদি লা’জেলকে গিথিয়ঙ্কি ক্র্যাচে, গ্যাল থেকে জাদুকর সুড্রি বা কাজাডোরের প্রাসাদে অ্যাস্টারিওন করতে চান তবে এটি আপনাকে কোনও সমস্যা ছাড়াই এটি করার অনুমতি দেবে।
একটি কাস্টম মোড প্রচার করুন
যদি আপনি ইতিমধ্যে কোনও সম্মান বা কৌশলবিদ মোড রান শেষ করেছেন, বা কেবল তাদের চেষ্টা করতে চান না, আপনি মনে করতে পারেন যেন আপনার পক্ষে বিজয়ী হওয়ার জন্য আর কোনও বড় চ্যালেঞ্জ নেই বিজি 3। আপনি এখনও অন্বেষণ নাও করতে পারেন এমন একটি বিকল্প কাস্টম মোড।
এটি আপনাকে আপনার প্লে স্টাইল অনুসারে বিভিন্ন গেমের উপাদানগুলির অসুবিধা সামঞ্জস্য করতে দেয়, পাশাপাশি দরকারী মানের জীবনযাত্রার উন্নতির প্রস্তাব দেয়। কাস্টম মোড সহ, আপনার প্রচারণা স্থায়ীভাবে হারানোর ঝুঁকি ছাড়াই আপনি সম্মান/কৌশলবিদ মোড-স্তরের শত্রুদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হতে পারেন, বা মাল্টিক্লাসের স্বাধীনতা থাকার সময় একটি সহজ রুলসেট উপভোগ করুন।
যদিও আপনি একটি কাস্টম মোড রান শেষ করার পরে কোনও অর্জন আনলক করবেন না, তবে এটি আপনার অভিজ্ঞতার জন্য উপযুক্তভাবে তৈরি করার একটি নমনীয় উপায় যা আপনার অভিজ্ঞতাটি তৈরি করার বেস গেমপ্লেটিকে মারাত্মকভাবে পরিবর্তন না করেই তৈরি করা বালদুরের গেট 3।
বালদুরের গেট 3
- মুক্তি পেয়েছে
-
আগস্ট 3, 2023
- ESRB
-
পরিপক্ক জন্য এম: রক্ত এবং গোর, আংশিক নগ্নতা, যৌন সামগ্রী, শক্তিশালী ভাষা, সহিংসতা
- বিকাশকারী (গুলি)
-
স্টুডিওস র্যাফ
- প্রকাশক (গুলি)
-
স্টুডিওস র্যাফ
- ইঞ্জিন
-
ডিভিনিটি 4.0
- মাল্টিপ্লেয়ার
-
অনলাইন কো-অপ, স্থানীয় কো-অপ
- ক্রস-প্ল্যাটফর্ম খেলা
-
সম্পূর্ণ ক্রস-প্ল্যাটফর্ম প্লে।