আপনার ব্যবসায়ের বিক্রয় মূল্য সর্বাধিক করতে চান? এই 5 মান ড্রাইভার দিয়ে শুরু করুন

আপনার সংস্থাটি বিক্রি করার সময়, আপনার লক্ষ্যটি সহজ: সর্বোচ্চ মূল্য সম্ভব পান। তবে আপনি কীভাবে জানবেন যে আপনার ব্যবসাটি আপনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তা সত্যই মূল্যবান?
ক্রেতারা কেবল উপার্জনের দিকে নজর দেয় না – তারা আপনার ব্যবসায়ের সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার মূল্যায়ন করে। এখানে পাঁচটি মূল মান ড্রাইভার রয়েছে যা আপনার সংস্থাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে এবং উচ্চতর বিক্রয় মূল্যকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলে।
1। লাভজনকতা
মুনাফা হ’ল মানের সর্বাধিক সরাসরি ড্রাইভার। আপনার মার্জিন – বিশেষত স্থূল মার্জিন এবং ইবিআইটিডিএ (সুদের আগে উপার্জন, কর, অবমূল্যায়ন এবং or ণদানকরণ) – আপনার শিল্পের গড় পূরণ বা অতিক্রম করা উচিত।
সেখানে পৌঁছানোর জন্য দাম বাড়াতে বা ব্যয় কমানোর প্রয়োজন হতে পারে তবে বাস্তববাদী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি কফি প্রস্তুতকারকের সাথে কাজ করেছি যার লাভের মার্জিনটি মাত্র 8%ছিল, যখন শিল্পের গড় ছিল 18%। পুরো 10-পয়েন্টের জাম্পের লক্ষ্যে লক্ষ্য করার পরিবর্তে, আমরা 12%এর আরও অর্জনযোগ্য অন্তর্বর্তীকালীন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি এবং এটি পৌঁছেছি।
কেন এটি মান বাড়ায়: লাভের ক্ষেত্রে 50% উন্নতি ক্রেতাদের জন্য বাধ্য করে এবং অপারেশনাল উল্টো দেখায়।
2 … নেতৃত্বের স্বাধীনতা
একটি শক্তিশালী নেতৃত্বের দল অসাধারণ মান যুক্ত করে – বিশেষত যদি ব্যবসাটি মালিক বা অন্য কী এক্সিকিউটিভ ছাড়াই কাজ করতে পারে।
ক্রেতারা ব্যক্তিত্ব নয়, সিস্টেম এবং লোক অর্জন করতে চান। প্রতিষ্ঠাতা যদি এখনও বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তবে এখন অন্যকে পদত্যাগ করা এবং ক্ষমতায়ন শুরু করার সময় এসেছে।
কেন এটি মান বাড়ায়: এমন একটি ব্যবসা যা তার প্রতিষ্ঠাতা ব্যতীত সুচারুভাবে চালিত হয় ক্রেতার ঝুঁকি হ্রাস করে এবং রূপান্তর আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
3। পুনরাবৃত্তি উপার্জন
সাবস্ক্রিপশন, সদস্যতা বা চুক্তির মাধ্যমে – একটি অনুমানযোগ্য উপার্জন প্রবাহ – মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।
আমরা যে কুকুরের গ্রুমিং ব্যবসায়ের সাথে কাজ করেছি তার উদাহরণ নিন। তারা তাদের 19 ডলার স্ব-ধোয়ার পরিষেবাটিকে $ 33 মাসিক সদস্যপদে রূপান্তরিত করেছে। একমাত্র প্রথম মাসে, তারা পুনরাবৃত্ত রাজস্বতে 5,000 ডলার লক করে রেখেছিল।
কেন এটি মান বাড়ায়: অনুমানযোগ্য আয় ক্রেতাদের ভবিষ্যতের নগদ প্রবাহে আত্মবিশ্বাস দেয় এবং পূর্বাভাসকে আরও সহজ করে তোলে।
4। প্রগতিশীল মান (অ্যাড-অন বিক্রয়)
গ্রাহকদের আপনার সাথে ব্যবসা করার জন্য আরও উপায় সরবরাহ করুন। রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি, আপসেল বা ওয়্যারেন্টিগুলির মতো অ্যাড-অন পরিষেবাগুলি এককালীন ক্রেতাদের দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব উত্সগুলিতে পরিণত করতে পারে।
একটি কংক্রিট লেপ সংস্থার সাথে আমরা কাজ করেছি প্রাথমিক ইনস্টলেশনের পরে বার্ষিক সিলান্ট পরিষেবা সরবরাহ করা শুরু করে, একটি পুনরাবৃত্ত টাচপয়েন্ট তৈরি করে যা গ্রাহকের আজীবন মূল্যকে বাড়িয়ে তোলে।
কেন এটি মান বাড়ায়: ক্রেতারা আপনার বিদ্যমান গ্রাহক বেস থেকে উপার্জন বাড়ানোর একটি অন্তর্নির্মিত সুযোগ দেখতে পান।
5। স্বল্প ব্যয় বৃদ্ধির সুযোগ
ক্রেতারা বৃদ্ধির সম্ভাবনা চান – তবে বিশাল মূলধন বিনিয়োগ ছাড়াই। কীভাবে ব্যবসা দক্ষতার সাথে স্কেল করতে পারে তা তাদের দেখান।
উদাহরণস্বরূপ, একটি রেস্তোঁরা সপ্তাহে মাত্র পাঁচ রাত পরিচালনা করে। নতুন মালিক প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজন এবং সপ্তাহান্তে সময় যুক্ত করেছেন। বৃদ্ধি তাত্ক্ষণিক ছিল, এবং ব্যয়টি ন্যূনতম ছিল।
কেন এটি মান বাড়ায়:: সহজ-বাস্তবায়ন বৃদ্ধির কৌশলগুলি ব্যবসায়কে আরও আকর্ষণীয় এবং স্কেলযোগ্য করে তোলে।
কোথায় শুরু হবে
সবচেয়ে বেশি মনোযোগের প্রয়োজন এমন অঞ্চল দিয়ে শুরু করুন। কফি প্রস্তুতকারকের কাছে, আমরা নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে এবং পুনরাবৃত্ত রাজস্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে মার্জিন উন্নত করার দিকে প্রথমে মনোনিবেশ করেছি।
মনে রাখবেন: ক্রমবর্ধমান মান সময় লাগে। লাভজনকতার ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রভাব দেখতে আপনার কমপক্ষে 12 মাসের প্রয়োজন হবে এবং আপনি যদি প্রিমিয়াম দামের আদেশ দিতে চান তবে তিন থেকে পাঁচ বছরের প্রস্তুতি আদর্শ।
কী ফোকাস করবেন না (যদি না এটি উপার্জন চালায়)
কিছু জিনিস – যেমন পেটেন্টস, ট্রেডমার্ক বা এআই ইন্টিগ্রেশনস – চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয় তবে প্রায়শই তারা সরাসরি আয় উপার্জন না করে মূল্যায়ন বাড়ায় না। আপনার ব্র্যান্ডটি রক্ষা করুন এবং প্রযুক্তি আপগ্রেডগুলি বিবেচনা করুন, তবে কেবল যদি তারা আরও শক্তিশালী নীচের লাইনটিকে সমর্থন করে।
চূড়ান্ত চিন্তা
আপনি যে সেরা বিনিয়োগ করতে পারেন তা হ’ল সময় – এখনই শুরু করুন। আগে আপনি কী মান ড্রাইভারদের উন্নতি করতে শুরু করবেন, বিক্রি করার সময় আপনার কাছে তত বেশি আলোচনার শক্তি হবে।
কি গুরুত্বপূর্ণ উপর ফোকাস। একটি স্বনির্ভরশীল, লাভজনক এবং বৃদ্ধি-প্রস্তুত ব্যবসা তৈরি করুন-এবং ক্রেতারা লাইন আপ করবে।
