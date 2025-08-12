আপনার ব্যবসা কখন বিক্রি করবেন – এটি অনেক দেরি হওয়ার আগে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তা হিসাবে, “আপনার শিশুর” সাথে সর্বদা “প্রেমে” না হওয়া শক্ত। আপনি কিছুই থেকে কিছু তৈরি করেছেন, আপনি এটিকে সেই পথে লালন করেছেন এবং আপনি সত্যিই দুর্দান্ত কিছু তৈরি করেছেন। “আপনার বাচ্চা” পয়েন্টটি বাড়তে থামার আগ পর্যন্ত আপনার লাভজনকতা বর্ধিত প্রতিযোগিতার সাথে নেমে আসে এবং রোলার কোস্টারটি ভুল দিকে গতি বাড়িয়ে শুরু করে, রাজস্ব নেমে যাচ্ছে, আগের মতো নয়।
“কোর্সটি থাকুন” এবং ভবিষ্যতে জিনিসগুলি আরও ভাল হওয়ার জন্য আশা করা খুব সহজ। অর্থনীতিতে অস্থায়ী অবক্ষয়ের মতো পতনের মূল কারণের উপর নির্ভর করে এটি খুব ভালভাবে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তবে, এমন সময় রয়েছে যখন মূল কারণটি ঠিক করা যায় না, বা আরও খারাপ, ভুল দিকে “স্নোবল” অব্যাহত থাকবে।
এই পরিস্থিতিতে, আপনার ব্যবসায়ের আগে যে পরিমাণ মূল্য রেখেছেন তা সংরক্ষণের জন্য আপনাকে কখন “রিপকর্ড” টানতে হবে তা আপনাকে জানতে হবে। এই পোস্টটি আপনাকে কী কী সন্ধান করতে হবে এবং কীভাবে আপনাকে এবং আপনার শেয়ারহোল্ডারদের একটি “নরম অবতরণ” পেতে হবে তা সনাক্ত করতে সহায়তা করবে যখন জিনিসগুলি দক্ষিণে পরিণত হতে শুরু করে।
জোয়ের বাইকে একটি কেস স্টাডি
জো এর বাইকের সাথে দেখা করুন, বৈদ্যুতিন বাইকের একটি কাল্পনিক ইকমার্স বিক্রেতা (“এবাইকস”)। তারা অনলাইনে ইবাইক বিপণনকারী, 2018 সালে তাদের ওয়েবসাইট চালু করে প্রথম মুভরদের মধ্যে অন্যতম ছিল এবং এরপরে প্রথম কয়েক বছরে আবহাওয়া বৃদ্ধির মুখোমুখি হয়েছিল, 2022 সালের মধ্যে তাদের আয় $ 0 থেকে 20 মিমি থেকে বাড়ছে But
তাদের লাভ, যা 2022 সালে 2 মিমি শীর্ষে পৌঁছেছিল, অনলাইনে অতিরিক্ত প্রতিযোগীদের বিশৃঙ্খলা ভেঙে ফেলার জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যয় বাড়িয়ে 2023 সালে দ্রুত হ্রাস পেয়ে 1 মিমি হয়ে গেছে।
কিন্তু তখন জো লক্ষ্য করলেন 2024 সালে সত্যিই অদ্ভুত কিছু ঘটতে শুরু করেছে; তিনি গুগলে দ্বিগুণ হতে শুরু করে তার প্রতি তার ব্যয় দেখেছিলেন, যার অর্থ তার গ্রাহক অধিগ্রহণের ব্যয় দ্বিগুণ হতে চলেছে। এবং তিনি গুগলের কাছ থেকে তাঁর ক্লিকগুলির সংখ্যা অর্ধেক কেটে যেতে শুরু করেছিলেন, মূলত চ্যাটজিপিটি (গুগল থেকে ট্র্যাফিক দূরে নিয়ে যাওয়া) এবং গুগল নিজেই তাদের নিজের পৃষ্ঠাগুলি পুনরায় নকশার জন্য তাদের নিজের এআই ফলাফলগুলি আরও প্রচারের ফলাফলের শীর্ষে (পৃষ্ঠার নীচে traditional তিহ্যবাহী অনুসন্ধান লিঙ্কগুলির ব্যয়কালে) তাদের পৃষ্ঠাগুলি নতুন করে ডিজাইন করার কারণে।
প্রতি ক্লিকের ব্যয়ের দ্বিগুণ হওয়ার অর্থ তার মুনাফা ধীরে ধীরে তার বর্তমান রাজস্বের স্তরে $ 0 এ চলে যাচ্ছে এবং তার ট্র্যাফিকের অর্ধেকটি বোঝানো মানে তার আয়গুলি সম্ভবত পরের বছরের তুলনায় অর্ধেক $ 20 মিমি থেকে 10 মিমি কেটে ফেলবে, যা পরামর্শ দিয়েছিল যে তার ভবিষ্যতে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি ছিল। এটি এখনও 2023 সালে তার আর্থিক বিবৃতিতে দৃশ্যমান ছিল না, তবে তিনি জানতেন যে ঝড়টি তার 2024 সালের অনুমানগুলিতে আসছে।
যদি এই কেস স্টাডিটি পরিচিত মনে হয়, তবে এটি হওয়া উচিত, কারণ বেশিরভাগ পণ্য বিভাগের বেশিরভাগ ইকমার্স সংস্থাগুলি গত কয়েক বছর ধরে তাদের নিজস্ব বৃদ্ধির বক্ররেখার সময় উপরের কিছু রূপে বাস করছিল। এখন, আমরা এটি সম্পর্কে কী করব?
জো এর বিকল্পগুলি কী কী?
বিকল্প 1: ঝড়টি চালান। জো তার বিজ্ঞাপনের উন্নতির জন্য লড়াইয়ের জন্য কিছুই করতে পারে না এবং কেবল “আশা” করতে পারে না। তবে জোকে অনুসরণ করার জন্য নতুন বিপণন চ্যানেল না থাকলে (যেমন, ডিকের ক্রীড়া সামগ্রীর মতো খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে তার ইবাইক বিতরণ), তার বিজ্ঞাপন মেট্রিকগুলি কখনই উন্নতি করতে পারে না যদি তিনি কেবল অনুসন্ধানের বিজ্ঞাপনে মনোনিবেশ করেন। “আশা” শব্দের সাথে আপনার কখনই ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, সুতরাং এই পথটি বোঝা যায় না।
বিকল্প 2: তার ব্যবসা পুনর্গঠন। সম্ভবত জো তার উপার্জনগুলি 20 মিমি থেকে 10 মিমি থেকে কমতে দেখছে, যতক্ষণ না তিনি তার ব্যয়গুলি কমানোর উপায় সম্পর্কে ভাবতে পারেন যাতে অনুমানিত ক্ষতিগুলি তার জীবনযাত্রার বহন করার জন্য একটি সামান্য লাভে পরিণত হতে পারে। তবে আমরা জোকে তার লক্ষ্যে আঘাত করার জন্য এখানে প্রচুর কাট (প্রায়%০%) কথা বলছি। এবং এটি সামনের দিকে যুক্তিসঙ্গত পথের মতো শোনাচ্ছে না।
বিকল্প 3। ব্যবসা বিক্রয় করুন: আপনি এখনও কেন পারেন। হ্যাঁ, জো এক বছর আগে 10 মিমি (সেই সময় লাভের জন্য তার 2 মিমি 5x) বিক্রি করতে পারত। তবে এটি এই মুহুর্তে ব্রিজের নীচে জল, এবং তিনি এই সংখ্যাটি তাড়া করা উচিত নয়। তিনি আজও 5 মিমি (5x তার $ 1 মিমি লাভের জন্য 5 এক্স বিক্রি করতে পারেন যা পূর্ববর্তী বছরে সবেমাত্র বন্ধ হয়ে গেছে)।
যা পরের বছর যে $ 0 পাবে তার চেয়ে 5 মিমি বেশি হবে, যদি লাভগুলি সত্যই বড় ক্ষতির দিকে এগিয়ে যায়। ধরে নিই যে জো কোনও ক্রেতা খুঁজে পেতে এবং তাদের বন্ধ করার জন্য দ্রুত সরে যেতে পারে, এটিই এগিয়ে যাওয়ার সেরা পথ। তবে তিনি ফিনিস লাইনে যেতে যত বেশি সময় নেন, এই পথটি যত কম কাজ করবে তত কম হবে, কারণ আসন্ন মাসের আর্থিক প্রতিবেদনে লাভ হতে শুরু করে। জো অবশ্যই এখানে হালকা গতিতে চলতে হবে।
জো কী করবে?
জো যদি একমাত্র মালিক হয় তবে জো যে পথটি অনুসরণ করা উচিত তা তার ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে যদি জোয়ের শেয়ারহোল্ডার থাকে তবে তাকে অবশ্যই তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে এখন খুব দেরি হওয়ার আগেই বিক্রি করা, কমপক্ষে তার বিনিয়োগকারীদের একটি যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নে প্রস্থান করবে যা তাদের বিনিয়োগের জন্য তাদের একটি দুর্দান্ত রিটার্ন দেয়।
তার সেই “জয়” নেওয়া উচিত, যা তার বিনিয়োগকারীরা প্রশংসা করবে এবং তার পরবর্তী উদ্যোগে তাকে আবার ব্যাক করতে ইচ্ছুক হবে। কারণ যদি জো এখন বিক্রি না করে, এবং আসুন আমরা রাজস্ব এবং লাভ হ্রাস পায়, ফলস্বরূপ একটি ভয়াবহ প্রবণতা রেখা তৈরি হয়, তারা কখনই বিক্রি করতে সক্ষম হবে না এবং তার বিনিয়োগকারীরা তাদের সমস্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য হারাবে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, জো -তে তাদের বিশ্বাস।
কীভাবে আপনার ব্যবসায়ের জন্য শীর্ষস্থানীয় সূচকগুলি তৈরি করবেন
জো ভাগ্যবান যে তিনি তার ব্যবসায়ের ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য নিজের জন্য মেট্রিক স্থাপন করেছিলেন। বেশিরভাগ উদ্যোক্তারা বর্তমানে বাস করেন এবং কেবল তাদের সাফল্য ট্র্যাক করেন এবং historical তিহাসিক ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন। আপনার ব্যবসাটি কোথায় যাচ্ছে তা আপনি কীভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন তা নির্ধারণ করতে হবে, আপনার ব্যবসায়টি হিট করার আগে যে খারাপ সংবাদটি আপনার পথে আসছে তা শিখতে, তাই আপনার প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং সময়ের আগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সময় রয়েছে।
জোয়ের ক্ষেত্রে, তাঁর শীর্ষস্থানীয় সূচকটি ছিল তার গুগল প্রচার থেকে ক্লিক এবং প্রতি ক্লিকের জন্য, যা তিনি “রিয়েল টাইম” তে ট্র্যাক করতে পারেন। যে মুহুর্তে তিনি তাদের ভুল দিকের দিকে যাচ্ছিলেন, তিনি জানতেন যে পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। মনে রাখবেন, আপনার ব্যবসায়ের একজন ক্রেতা historical তিহাসিক আর্থিক অধ্যয়ন করছেন, যা এখনও এই ব্যবসায়ের জন্য ভাল দেখাচ্ছে। জো কেবল ভবিষ্যতের ঝড় সম্পর্কে জানত যা তার পথে আসছিল। আপনার কী কী শীর্ষস্থানীয় সূচকগুলি হ’ল আপনার ব্যবসাকে একটি ঝড় ঝড় থেকে বাঁচাতে হবে, আপনি এখনও পারেন এমন সময় আশ্রয়কেন্দ্রে যাত্রা করার সময় সহ।
বন্ধ চিন্তা
সুতরাং, এখানে কয়েক বন্ধ চিন্তা। প্রথমত, historical তিহাসিক শিখর মূল্যায়নগুলি তাড়া করা বন্ধ করুন যা আর কখনও অর্জন করা যায় না। হাতের একটি পাখি সর্বদা ঝোপঝাড়ের জন্য দু’জনের জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে বেশি মূল্যবান, বিশেষত যদি আপনি মনে করেন যে ব্যবসাটি নিম্নমুখী দিকে চলেছে।
এবং দ্বিতীয়ত, নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনার জায়গায় শীর্ষস্থানীয় সূচক রয়েছে যা আপনাকে “নরম অবতরণ” পেতে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে আপনার “রিপকর্ড” দ্রুত টানতে সক্ষম করবে। অন্যথায়, ক্র্যাশ এবং পোড়ানোর জন্য প্রস্তুত করুন, সম্পূর্ণরূপে প্রক্রিয়াটিতে বিনিয়োগকারীদের সাথে আপনার ইক্যুইটি মান এবং খ্যাতি মুছে ফেলুন।
