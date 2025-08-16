আপনার ব্র্যান্ডটি আরও ভাল চিত্রের দাবিদার, তাই এই ফটো-এডিটিং অ্যাপটি দিয়ে তাদের 20 ডলারে পান

প্রকাশ: আমাদের লক্ষ্য এমন পণ্য এবং পরিষেবাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা আমরা মনে করি আপনি আকর্ষণীয় এবং দরকারী পাবেন। আপনি যদি এগুলি কিনে থাকেন তবে উদ্যোক্তা আমাদের বাণিজ্য অংশীদারদের কাছ থেকে বিক্রয় থেকে উপার্জনের একটি ছোট অংশ পেতে পারেন।
আপনি যখন কোনও ব্যবসা চালাচ্ছেন, আপনি পৃথিবীতে যে প্রতিটি ছবি রেখেছেন তা আপনার ব্র্যান্ড স্টোরির অংশ। এটি আপনার ওয়েবসাইটে কোনও পণ্যের চিত্র, লিংকডইনের জন্য একটি দলের ফটো, বা পর্দার আড়ালে ইনস্টাগ্রাম শট, ভিজ্যুয়াল মানের বিষয়গুলি-এবং এর অর্থ “জাস্ট স্ক্রোলিং” এবং “কিনতে ক্লিক করুন” এর মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে পারে।
লুমিনার মোবাইল প্রো-লেভেল করে ফটো এডিটিং অ্যাক্সেসযোগ্য, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং হাস্যকরভাবে সহজ। এককালীন $ 19.99 অর্থ প্রদানের জন্য, আপনার একটি এআই-চালিত সম্পাদনা টুলকিটের আজীবন অ্যাক্সেস থাকবে যা আকাশ, রিলাইট দৃশ্যাবলী, পুনর্নির্মাণ প্রতিকৃতি এবং এমনকি আপনার পণ্য ফ্ল্যাট লে থেকে সেই এলোমেলো কফি কাপটি সরিয়ে ফেলতে পারে। এবং হ্যাঁ, এটি আপনার আইওএস বা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে নির্বিঘ্নে কাজ করে – যাতে আপনি যে কোনও জায়গা থেকে সম্পাদনা করতে পারেন।
উদ্যোক্তা, বিপণনকারী, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, সামগ্রী স্রষ্টা এবং ক্ষুদ্র-ব্যবসায় মালিকদের জন্য, এটি এমন এক ধরণের সরঞ্জাম যা নিজের জন্য দ্রুত অর্থ প্রদান করে। আপনার ইকমার্স সাইটে আপলোড করার আগে পণ্য শটগুলি পোলিশ করা দরকার? আপনার লিঙ্কডইন হেডশটটি আত্মবিশ্বাসী এবং সহজলভ্য দেখাচ্ছে তা নিশ্চিত করতে চান? একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার চালু করা যার জন্য সম্মিলিত, উচ্চ মানের ভিজ্যুয়ালগুলির প্রয়োজন? লুমিনার মোবাইল আপনার সমস্ত শক্তি আপনার পকেটে রাখে।
তাত্ক্ষণিকভাবে রঙ এবং স্পষ্টতা বাড়ানোর জন্য এনহ্যান্সিয়াইয়ের মতো বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে, স্কিনাই প্রতিকৃতি পরিমার্জন করতে এবং বিঘ্নগুলি অপসারণ করতে মুছে ফেলুন, আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্লায়েন্ট-প্রস্তুত ভিজ্যুয়াল তৈরি করতে পারেন-ব্যয়বহুল সফ্টওয়্যার বা আউটসোর্সিং ছাড়াই। আজকের বাজারে, যেখানে মনোযোগের স্প্যানগুলি সংক্ষিপ্ত এবং প্রতিযোগিতা মারাত্মক, পালিশ করা দেখা al চ্ছিক নয়।
লুমিনার মোবাইল এটিকে অনায়াস করে তোলে।
নিম্নলিখিত সংস্করণগুলির মধ্যে একটিতে আজীবন অ্যাক্সেস পান:
