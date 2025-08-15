আপনার ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুগলের নতুন এআই সরঞ্জামটি বলুন এবং এটি এখন আপনার জন্য ফ্লাইট ডিলগুলি খুঁজে পাবে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- আপনি গুগলের সরঞ্জামে প্রাকৃতিক ভাষায় ভ্রমণ ধারণাগুলি বর্ণনা করতে পারেন।
- আপনার ধারণাগুলি মেলে ফ্লাইট সাশ্রয়ী মূল্যের ফ্লাইট বিকল্পগুলি ডিল করে।
- সরঞ্জামটি পরের সপ্তাহে বিটাতে রোল আউট হবে।
গুগল আকাশে জেনারেটর এআই নিয়ে আসছে।
বৃহস্পতিবার, সংস্থাটি ফ্লাইট ডিল ঘোষণা করেছে, গুগল ফ্লাইটগুলির মধ্যে একটি নতুন এআই-চালিত বৈশিষ্ট্য যা আপনাকে ভ্রমণ ধারণাগুলি কথোপকথনে বর্ণনা করতে দেয় এবং একাধিক এয়ারলাইনস এবং বুকিং সাইটগুলি থেকে প্রাসঙ্গিক ফ্লাইট বিকল্পগুলি পৃষ্ঠতল করে।
স্কাইস্ক্যানারের মতো অনুসন্ধান বৈশিষ্ট্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ভারত জুড়ে পরের সপ্তাহে বিটাতে রোল আউট করা হবে, কোনও অপ্ট-ইন প্রয়োজন নেই। এটি অ্যাক্সেস করা যায় এখানে বা গুগল ফ্লাইটের হোমপেজের শীর্ষ-বাম কোণে মেনু দিয়ে।
সরঞ্জামটি ঠিক কী করে?
গুগল এমন ভ্রমণকারীদের নতুন অনুসন্ধান সরঞ্জাম বিপণন করছে যারা তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যে আরও পরোক্ষ রুট নিতে ইচ্ছুক, যতক্ষণ না তারা সর্বাধিক সাশ্রয়ী মূল্যের ফ্লাইট বিকল্পটি খুঁজে পেতে পারে।
সংস্থাটি একটি ব্লগ পোস্টে লিখেছিল, “ফ্লাইট ডিলগুলি নমনীয় ভ্রমণকারীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাদের এক নম্বর লক্ষ্য তাদের পরবর্তী ভ্রমণে অর্থ সাশ্রয় করছে।” “সেরা ডিলগুলি উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন তারিখ, গন্তব্য এবং ফিল্টারগুলির সাথে খেলার পরিবর্তে আপনি কখন, কোথায় এবং কীভাবে ভ্রমণ করতে চান তা বর্ণনা করতে পারেন – যেমন আপনি কোনও বন্ধুর সাথে কথা বলছেন – এবং ফ্লাইট ডিলগুলি বাকীগুলির যত্ন নেবে।”
আপনার এমনকি নির্দিষ্ট বিশদ সরবরাহ করার দরকার নেই। উদাহরণস্বরূপ, বলুন যে আপনি একটি সাশ্রয়ী মূল্যের স্কি ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে চান (স্বীকৃতভাবে একটি অক্সিমোরনের কিছুটা) তবে আপনি কোথায় যেতে চান তা নিশ্চিত নন। তারপরে, গুগল তার ব্লগ পোস্টে যেমন লিখেছেন, আপনি কেবল ফ্লাইট ডিলগুলি প্রম্পটগুলি খাওয়াতে পারেন, “10 দিনের স্কি ট্রিপটিতে একটি বিশ্বমানের রিসর্টে ফ্রেশ পাউডার,” এবং সিস্টেমটি সেই বিবরণটি মেলে এমন জায়গাগুলিতে দর কষাকষি ফ্লাইটের সাথে যা আপনার মনকে অতিক্রম করতে পারে না।
সংস্থাটির মতে ফ্লাইট ডিলগুলি “আপনি যা খুঁজছেন তার সংক্ষিপ্তসারগুলি বুঝতে এবং ম্যাচিং গন্তব্যগুলি সনাক্ত করতে পারে”।
বৈশিষ্ট্যটি এমন এক সময়ে আত্মপ্রকাশ করা হচ্ছে যখন গুগল – বেশিরভাগ অন্যান্য বড় প্রযুক্তি বিকাশকারীদের সাথে – তার পণ্য অফারগুলির সম্পূর্ণ স্যুট জুড়ে তার সর্বশেষ এআই সিস্টেমগুলিকে সংক্রামিত করার জন্য কাজ করছে। গত সপ্তাহে, উদাহরণস্বরূপ, গুগল ফিনান্স তার নিজস্ব চ্যাটবট পেয়েছে। এদিকে, এয়ারিয়াল ট্র্যাভেলের মতো অন্যান্য ভ্রমণ প্ল্যাটফর্মগুলি গুগলের ফ্লাইট চুক্তির পিছনে অনুরূপ একটি কৌশল অবলম্বন করছে, ভ্রমণ-পরিকল্পনা প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াটিকে আরও স্বজ্ঞাত এবং ঘর্ষণহীন করে তুলতে জেনারেটর এআইকে উপার্জন করে।