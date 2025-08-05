আপনার মায়ের অপব্যবহারের জন্য দায়ী সনাক্ত করতে সহায়তা অনুরোধ করুন

সিউদাদ জুয়ারেজ.- ৩০ জুলাই হরিণন্টেস ডেল সুর পাড়ার রাস্তায় আঘাত হানার জন্য যে মহিলার জীবন হারিয়েছেন তার আত্মীয়রা, গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে নাগরিকের কাছ থেকে সমর্থন চেয়েছিলেন।
“শুভ বিকাল প্রতিবেশী দেলস ডেল সুর ভগ্নাংশ এবং আশেপাশের আশেপাশের প্রতিবেশী, আমি আপনাকে তাদের সহযোগিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, যাতে কেউ যদি এই ট্রাকের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে: বুধ মাউন্টেন, একটি ধূসর মেরিনার হিসাবে, বৈশিষ্ট্যগুলির একটি ট্রাঙ্ক রয়েছে, মূল চাকাগুলি নিয়ে আসে এবং বুকটি কিছুটা উত্থাপিত হয়েছিল, তখন আমি এই ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার জন্য ক্রস করার জন্য ছিলেন, যা আমার ট্রোকে ডেকে আনে। প্যাসিও ডি লস কমপোজিটরস এবং ফ্রান্সিসকো বোকেনগ্রা হরইজোন্টেস ডেল সুর পাড়ার মতো 3:11 অপরাহ্নের মতো
উপরেরটি দক্ষিণ দিগন্ত এবং ফেসবুক প্রোফাইলগুলির বেশ কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল।