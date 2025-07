আপনার যদি বাঁচতে 90 মিনিট থাকে তবে সাইবারপঙ্ক হরর গেম স্প্লিট খেলুন

বিভক্ত আমি খেলেছি সবচেয়ে খারাপ টাইপিং গেম। এটি আসলে একটি টাইপিং গেমের চেয়ে হ্যাকিং সিমুলেটর, সাইবারপঙ্ক থ্রিলার এবং ধাঁধার অভিজ্ঞতা, তবে এর মূল লুপটি ভয়াবহ পরিণতিগুলির সাথে উচ্চ-তীব্রতার চিঠির ক্রমগুলি দ্বারা সজ্জিত-মনে করুন মাভিস বেকন টেড ক্যাকজেনস্কি ডিজাইন করেছেন – এবং চূড়ান্ত দৃশ্যে নিজেকে আপনার মানসিকতায় পরিণত করার একটি উপায় রয়েছে। উল্লেখ করার মতো নয়, পুরো জিনিসটি কীবোর্ডে স্থান নেয়, কোনও মাউস বা গেমপ্যাড নেই। সুতরাং আমি অনুমান করি এটি প্রযুক্তিগতভাবে শুধুমাত্র একটি টাইপিং গেম, তবে এটি কোনও traditional তিহ্যবাহী টাইপিং গেমও নয়। আমাকে বিশ্বাস করুন, এটি অনুশীলনে নিখুঁত ধারণা তৈরি করে।

বিভক্ত থেকে আসে এবং developer Mike Klubnika, and it features his signature layers of grit, retro hardware and purely concentrated nightmares. মধ্যে বিভক্তআপনি একটি ক্র্যাম্পড, ধূসর-ধুয়ে যাওয়া ঝাঁকুনিতে ’90 এর দশকের কম্পিউটার টার্মিনালে বসে আছেন। বিশ্বটি পিএস 2-এআর 3 ডি গ্রাফিক্সে উপস্থিত হয় এবং আপনি কমলা মনোস্পেসড পাঠ্য সহ ক্রলিং ব্ল্যাক স্ক্রিন দ্বারা বেষ্টিত। আপনার বাম দিকে, একটি উইন্ডো একটি ঘন বনের দিকে তাকাচ্ছে। আপনার ডানদিকে, একটি লকবক্সে একটি বৈদ্যুতিন ডিভাইস রয়েছে। ALT এবং A বা D টিপে, আপনি দুটি পৃথক স্ক্রিনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে আপনার ধড়কে মোচড়াতে সক্ষম হন: একটি আপনার সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে একটি সক্রিয় আইআরসি চ্যানেল প্রদর্শন করে এবং অন্যটি যেখানে হ্যাকিং হয়।

আখ্যানটি ডেটা লগ, ফাইল ডিরেক্টরি, কমান্ড প্রম্পট এবং তাত্ক্ষণিক বার্তাগুলির স্ট্রিংগুলিতে উড়ে যায়, যখন একটি বিছানা সম্মোহিত তরঙ্গে ডাল। আপনি এমন কোনও সুবিধায় রুট অ্যাক্সেস অর্জনের চেষ্টা করছেন যেখানে রহস্যজনক তবে স্পষ্টভাবে অনৈতিক বিষয়গুলি সংঘটিত হচ্ছে এবং আপনি সিস্টেমগুলিতে অনুপ্রবেশ করতে দু’জন সহকর্মী, সারা এবং ভিক্টরের সাথে কাজ করছেন। সারা এবং ভিকোরের বার্তাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চ্যাট বাক্সে উপস্থিত হয়, প্রত্যেকে একটি সন্তুষ্টির সাথে থাকে ব্লুপ শব্দ, এবং যখন আপনার টাইপ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রেরণ বোতামটি একবার সাড়া দেওয়ার সময় আপনার সময় হয়। চ্যাট করার সময় আপনি কোন কীগুলি টিপুন তা বিবেচ্য নয়, কারণ প্রাক-লিখিত কথোপকথনের লাইনগুলি সুচারুভাবে আখ্যানটিকে ধাক্কা দিতে দেখা যাবে। সারা, ভিক্টর এবং খেলোয়াড়ের চরিত্র, অ্যাক্সেলের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং তারা বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে সংঘর্ষ করে। গেমটি কেবলমাত্র কথোপকথনের মাধ্যমে এত অল্প সময়ের মধ্যে শক্তিশালী চরিত্রগুলি তৈরি করার দুর্দান্ত কাজ করে।

হ্যাকিংয়ের দিক থেকে, এটি আপনাকে কী চাপ দেয় তা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুবিধার ফাইলগুলির মাধ্যমে খনন করার সময় আপনি টাইপিংয়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন, সুতরাং সঠিক কমান্ডগুলির ব্যবহারের পাশাপাশি ব্যবধান, মূলধন, বিরামচিহ্ন এবং বানানটি বিবেচনায় নেওয়া হয়। গেমের এই অংশটি ডিরেক্টরি এবং ডেটার একটি গোলকধাঁধা, এটি একটি বড় যুক্তি ধাঁধা হিসাবে পরিচালিত। আপনার সহকর্মীরা লক্ষ্যগুলির রূপরেখা দেয় তবে একবার আপনি সিস্টেমে থাকলে আপনি নিজেরাই নিজের দিকে রয়েছেন, আপনার কী তথ্য প্রয়োজন এবং কীভাবে অ্যাক্সেস অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণের জন্য প্রসঙ্গের ক্লুগুলির উপর নির্ভর করছেন। হ্যাকিং ধাঁধা বিভক্ত পুরোপুরি জটিল, কাজ করার জন্য ব্যর্থতা এবং দৃ acity ়তার প্রয়োজন এবং এই ভারসাম্য প্রতিটি বিজয়কে সত্যিকারের সাফল্যের মতো মনে করে।

মাইক ক্লুবনিক

যে কোনও সময়ে “সহায়তা” টাইপ করা সমস্ত সম্ভাব্য কমান্ডের একটি তালিকা টেনে তুলে এবং আমি যখনই আমার তদন্তে একটি মৃত প্রান্তে আঘাত করি তখন আমি এই স্ক্রিনটি দরকারী বলে মনে করি – এটি কোনও অনাবিষ্কৃত পথগুলি মানসিকভাবে পুনরায় সেট করা এবং কল্পনা করার একটি প্রাকৃতিক উপায়। “মুদ্রণ” কমান্ডটি একটি নোটপ্যাড হিসাবে কাজ করে, আপনাকে পিসি স্ক্রিনের সাথে সংযুক্ত কাগজের স্ট্রিপের প্রাসঙ্গিক সংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করতে দেয় এবং এটি বিশেষত গেমের পরবর্তী পর্যায়ে একটি দরকারী সরঞ্জাম।

আমি কোনও কোডার নই, তবে আমি সত্যিই দ্রুত নেভিগেশনের কীবোর্ড স্টাইলে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। অভ্যন্তরীণ যুক্তির একটি দৃ strong ় ধারণা রয়েছে বিভক্ত এবং এই স্যান্ডবক্সে খেলতে সন্তোষজনক, গেমের ভাষা শিখতে এবং আখ্যানের উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে দক্ষতা তৈরি করে। প্রথম ব্যক্তি ইন্টারফেস, ছন্দময় বৈদ্যুতিন সাউন্ডট্র্যাক এবং ধারাবাহিক অক্ষরগুলি তৈরি করতে একত্রিত বিভক্ত একটি অবিশ্বাস্যভাবে নিমগ্ন অভিজ্ঞতা। টাইপিং গেমটি যখন ফিরে আসে এবং জিনিসগুলি সত্যিই মারাত্মক হয়ে ওঠে তখন এগুলি সমস্তই শেষ পর্যন্ত একটি বিশাল উপায়ে অর্থ প্রদান করে।

বিভক্ত একটি ডাইস্টোপিয়ান নিকট-ভবিষ্যত সেটিংয়ে সমালোচনামূলক-চিন্তা-ভাবনা দক্ষতা এবং কীবোর্ড দক্ষতার পরীক্ষা করে এবং এটি ইন্টারেক্টিভ মনস্তাত্ত্বিক হরর এর একটি অনন্যভাবে উদ্বেগজনক, হৃদয়-পাউন্ডিং স্লাইস। এটি কয়েক ঘণ্টার বেশি দীর্ঘ নয়, তবে এটি এমন কিছু যা আপনি ক্রেডিট রোলের পরে কয়েকদিন ধরে ভাবেন, গ্যারান্টিযুক্ত। বিভক্ত এখন উপলব্ধ 31 জুলাইয়ের মধ্যে মাত্র 2.50 ডলার এবং তার পরে 3 ডলার।