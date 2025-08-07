আপনার যা কিছু জানা দরকার

মালু আফ্রিকান ম্যাট্রিক্সের এই অনুশীলন সম্পর্কে প্রয়োজনীয়তা সংগ্রহ করার জন্য দু’জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন
এই সহস্রাব্দ আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্পর্কে আরও জানুন!
শেলগুলি পড়া অন্যতম বিখ্যাত এবং সুন্দর ডিভিনেটরি আর্ট যা বিদ্যমান, তবে তারা কীভাবে কাজ করে তা অনেক লোক বুঝতে পারে না। এই এবং অন্যান্য সন্দেহের জন্য, বিব্রত তিনি মাউ (এসপি) -এর মালঙ্গোস ভিলেজ টেরেরিওর পুরোহিত লুইজা ওফডোমিন -মু ইপেরাদের সাথে কথা বলেছেন, এবং আইকুইলিবিওর এসোটেরিক পরামর্শদাতা নিনা দোয়াই ইগবালি। এটি পরীক্ষা করে দেখুন!
বুজিওস পড়ার অনুশীলন কীভাবে এবং কোথায় উঠেছিল?
লুইজা: “মেরিন্ডিলোগুন নামে পরিচিত শেলগুলি পড়ার অনুশীলনটি ইওরুবাস traditions তিহ্যগুলির মধ্যে এর উত্স রয়েছে। আফ্রিকান প্রবাসীরা এই অনুশীলনটি ব্রাজিলের কাছে নিয়ে এসেছিল এবং বেশ কয়েকটি আফ্রিকান ম্যাট্রিক্স ধর্মগুলি আজ অবধি এটিকে জীবিত রাখে Men মেরিন্ডিলোগুন একটি ওরাকুলার সিস্টেম যা ওডির মাধ্যমে প্রতিটি পরিবার বা tradition তিহ্যগুলির মধ্যে রয়েছে যা প্রতিটি পরিবারই রয়েছে। বংশ
নিনা: “বাস্তবে, পুরোহিতরা শেল-শেলগুলি নিক্ষেপ ও ব্যাখ্যা করেন, সাধারণত গিগ-মোল্লাস স্ট্রোম্বাস-যথাযথ থেকে তাদের অবস্থান পর্যন্ত। আফ্রো-ব্রাজিলিয়ান ধর্মগুলি, যেমন ক্যান্ডোম্বলি, প্রায়শই এই অনুশীলনকে ওরিশাস এবং পূর্বপুরুষদের সাথে যোগাযোগের সাথে যুক্ত করে।”
একটি বুজিওস পরামর্শ কীভাবে কাজ করে এবং এটি কোনও ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে কী প্রকাশ করতে পারে?
নিনা: “প্রকাশগুলি সম্পর্ক, পেশাদার পথ, সংবেদনশীল স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিকতার মতো ক্ষেত্রগুলিকে সম্বোধন করতে পারে, পরামর্শদাতাকে তার পরিস্থিতি আরও ভালভাবে বুঝতে এবং আরও অবহিত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।”
লুইজা: “বুজিওস পরামর্শ ওডির পাথগুলি প্রকাশ করে, যা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলি (íBí) উভয়ই আনতে পারে। প্রতিটি ওডির মাধ্যমে ওরিশাস যেগুলি এর মাধ্যমে কথা বলে, পাশাপাশি স্ফটিক, ফুল, পাতা, প্রকৃতি পয়েন্ট, সাধারণ পরিস্থিতি, রোগগুলি, রোগগুলি এবং এই নির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত উপায়গুলির সাথে সম্পর্কিত, যেমনটি রয়েছে সেগুলি সহ, এর সাথে সম্পর্কিত, যেমনটি রয়েছে, এর সাথে সম্পর্কিত। ওডি দ্বারা ওরিয়েন্টেড, ইবি তৈরি করেছেন এবং এই পছন্দগুলি থেকে তাদের পরিণতিগুলি আঁকেন বা না পেয়েছেন। “
শেল অ্যাপয়েন্টমেন্টের সন্ধানের আগে আমাদের কী বিবেচনা করা উচিত?
লুইজা: “দেবদেবীদের নির্দেশিকাগুলি গ্রহণের জন্য এটি উন্মুক্ত হওয়া অপরিহার্য। গেমটি সর্বদা দিকনির্দেশনা সরবরাহ করবে এবং প্রায়শই এর মধ্যে একটি ত্যাগ (EBó) করা জড়িত It আপনি যদি চিকিত্সা না করা বেছে নেন তবে আপনি নিজের এবং আপনাকে সমর্থন করার জন্য একত্রিত হওয়া সমস্ত লোকের সাথে অবহেলা করবেন, যা গুরুতর পরিণতি অর্জন করতে পারে।
অনুশীলনকারীরা যারা অনুশীলনে আগ্রহী তাদের কীভাবে শুরু করবেন?
লুইজা: “যারা এই দীক্ষায় আগ্রহী তাদের উচিত তাদের এটি করার উপায় আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত এবং যদি এই পথগুলি পুরোহিতের পূর্বাভাস দেয়। দীক্ষার পরে, পুরোহিতরা এই ব্যক্তিকে প্রস্তুতির সময়কালে কয়েক বছর স্থায়ী হতে পারে, যখন তারা নিজের জন্য গেমটি অনুশীলন করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ’ল তাদের পরামর্শ গ্রহণের অধিকার রয়েছে।”
পুরোহিত কীভাবে শাঁসের খেলাটি সম্পাদন করে এবং সুনির্দিষ্ট পাঠ নিশ্চিত করতে তিনি কোন উপাদানগুলি ব্যবহার করেন?
লুইজা: “আমার tradition তিহ্যে, অনুশীলনকারী কেবল পরিষেবাতে শুরু করার পরে এবং ùsù এবং ওসুনের বসতি স্থাপনের পরে শেলগুলির খেলাটি সঠিকভাবে সম্পাদন করে, যা অবশ্যই সঠিকভাবে উপাসনা করা উচিত। একটি সুনির্দিষ্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার জন্য, তিনি পুরো নাম, জন্মের তারিখ এবং কিছু ক্ষেত্রে মায়ের নামের মতো ডেটা অনুরোধ করেন এবং আরও বেশি সময় ধরে আপনার কাছে অনুরোধ করতে পারেন, আপনি যেভাবে দূরত্বের পরামর্শ দিতে পারেন, আপনিও ঠিকঠাকভাবে পাঠাতে পারেন। পুরোহিত বা পুরোহিতত্ব বিশ্লেষণ করে যে এই ওডি é (সৌভাগ্য) বা í বি (দুর্ভাগ্য) নিয়ে আসছে কিনা তা বিশ্লেষণ করে।
শাঁসের ব্যাখ্যার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন দিকগুলি কী কী?
লুইজা: “ওডির ব্যাখ্যার জন্য প্রচুর জ্ঞান প্রয়োজন, কারণ প্রতিটি ওডি একাধিক অর্থ বহন করে যা পরামর্শের সময় প্রাসঙ্গিক করা দরকার। ওডি ù সময়ের সাথে সাথে পুনরাবৃত্তি করে, জীবনের চক্রীয় প্রকৃতি প্রতিফলিত করে। পরামর্শদাতার সাবজেক্টিভিটিগুলি বিবেচনা করা হয়। তবে এই আয়নগুলির অনুযায়ী পরিবর্তন করা উচিত। দায়িত্ব এবং বিশ্বস্ততার সাথে ব্যাখ্যা করা। “
শেল এবং অন্যান্য অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্য কী, যেমন ট্যারোট?
লুইজা: “স্বতন্ত্র উত্স ছাড়াও, ট্যারোট এবং মেরিন্ডিলোগুনের বিভিন্ন পদ্ধতির রয়েছে। ট্যারোট একটি ইউরোপীয় tradition তিহ্যের প্রতীক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যবহার করে, এটি একটি দুর্দান্ত ওরিয়েন্টেশন সরঞ্জাম। মেরিন্ডিলোগুন সরাসরি গন্তব্য এবং অনুষ্ঠান এবং ইবিও সম্পর্কিত গাইডলাইন সহ পৈতৃক জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা যে সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি করতে পারি তার সাথে সরাসরি যুক্ত। উভয়েরই মান এবং প্রয়োগযোগ্যতা রয়েছে তবে বুজিওস গেমটি পূর্বসূরী এবং আমাদের গন্তব্য পরিচালনা করে এমন শক্তিগুলির সাথে আরও সরাসরি সংযোগ সরবরাহ করে। যদিও ট্যারোট আধ্যাত্মিক শক্তির উপস্থিতির পরামর্শ দিতে পারে, মেরিন্ডিলোগুন আপনাকে এর ওড়িশাকে সনাক্ত করতে এবং উপস্থাপিত পরিস্থিতিগুলির ভারসাম্য বা উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপগুলির রূপরেখা তৈরি করতে দেয়। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ট্যারোটের মাধ্যমে ওরিশাস এবং আচার -অনুষ্ঠানবাদী জানা সম্ভব নয়। প্রতিটি সংস্কৃতি তার ওরাকলের বক্তব্যকে আকার দেয় এবং এটি সংশোধন করে সাংস্কৃতিক বরাদ্দ কনফিগার করতে পারে। “